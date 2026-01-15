Польща віддає МіГи, Залужний у президента, підготовка до війни з Іраном: новини дня

Трамп звинуватив Зеленського у гальмуванні миру і може зустрітися з ним наступного тижня у Швейцарії. Кремль підтримав заяву американського президента, а польський прем’єр нагадав, що саме РФ відхилила мирний план, підготовлений Сполученими Штатами.

Євросоюз вчергове знижує цінову стелю на нафту РФ, а європейські країни готуються для проведення військових навчань в Гренландії.

Все важливе і цікаве за четвер, 15 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Трамп знову звинуватив Зеленського

Президент США Дональд Трамп переконаний, що укладання мирної угоди гальмує український лідер Володимир Зеленський, а не господар Кремля Владімір Путін.

"Я думаю, що він (Путін. – Ред.) готовий до укладення угоди. Я думаю, що Україна менш готова до укладення угоди", – вважає Трамп.

У Кремлі заявили, що згодні з таким висловлюванням президента США про те, що саме Київ гальмує мирне врегулювання війни.

Трамп також повідомив, що зустрінеться з українським колегою на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі наступного тижня, але натякнув, що конкретних планів ще немає.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, українська делегація буде представлена форумі в Давосі на найвищому рівні та сфокусується на переговорах там на відбудові, захисті енергетики і безпекових гарантіях; також у Швейцарії відбудуться контакти з американською стороною.

Атаки на енергетику Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, реагуючи на заяву Трампа щодо Зеленського, нагадав, що саме Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, який підготували США, а не президент Володимир Зеленський.

Крім того, Туск провів термінову нараду через атаки на енергетичну інфраструктуру Польщі і заявив про російський слід у кібератаках на енергетику Польщі.

До речі, польський прем’єр оголосив, що Польща встановила рекорд виробництва електроенергії і покрила рекордний попит.

А ще у Польщі розслідують появу повітряної кулі з написами російською.

Польща віддає МіГи

За словами заступника міністра оборони Польщі Павла Залевського, Польща передасть Україні свої винищувачі МіГ-29 – технічні переговори про це все ще тривають.

Він сказав, що перша партія складатиметься з "менше ніж десяти" літаків.

Також слід додати, що у Литві благодійна кампанія RADAROM! передала ЗСУ дрони та обладнання майже на 6 млн євро.

Зниження стелі для нафти РФ

ЄС з 1 лютого знижує цінову стелю на нафту РФ до $44,1.

Головна ідея обмеження полягає в тому, щоб західні компанії – особливо ті, що надають морські послуги, страхування і фінансування поставок – могли обслуговувати її лише якщо вона продається за ціною не вище встановленої стелі.

Цінова стеля на нафту РФ – це обмеження, запроваджене для зменшення доходів Росії від продажу нафти і ускладнення фінансування її війни проти України.

Підготовка навчань в Гренландії

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала, що останні висловлювання президента США Дональда Трампа про намір взяти під контроль Гренландію "звучать погано".

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що оборона та захист Гренландії є "спільним питанням" для всього НАТО.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що військова місія європейських країн у Гренландії "буде посилена" наземними, повітряними та морськими ресурсами найближчими днями.

Європейські країни вже направляють своїх військових офіцерів у Гренландію для розвідки та підготовки до подальших військових навчань.

На основі результатів цієї розвідувальної роботи будуть розроблені подальші плани та організовані військові навчання під назвою Arctic Sentry.

Незначну кількість військових для розвідки та підготовки до подальших військових навчань направили Нідерланди, Німеччина, Естонія, Британія, Фінляндія,

Франція доєднається до навчань, організованих Данією. Іспанія також не виключила своєї участі в європейській місії в Гренландії.

Польща не планує відправляти військових у Гренландію.

Тим часом НАТО розпочинає масштабні навчання Steadfast Dart 26, найближчі тижні їх прийматиме Німеччина.

До речі, німецький Бундесвер розпочав розсилати анкети 18-річним для проходження відбору на військову службу.

Також стало відомо, що Єврокомісія схвалила заявки першої групи країн ЄС на фінансування переозброєння.

Єврокомісія подала до Ради ЄС пропозицію про затвердження фінансової допомоги для Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Кіпру, Португалії та Румунії.

Затвердження відкриває шлях для надання першої хвилі недорогих довгострокових позик, що дозволить цим країнам терміново підвищити свою військову готовність та придбати необхідне сучасне оборонне обладнання.

Підготовка до війни з Іраном

США вдарили новими санкціями по Ірану за придушення протестів.

Як стало відомо американській новинній мережі NewsNation, Пентагон переводить авіаносну ударну групу з Південнокитайського моря в зону відповідальності Центрального командування США, яка включає Близький Схід, у зв'язку з ескалацією напруженості між адміністрацією Трампа та Іраном.

За повідомленнями, переміщується авіаносець "Авраам Лінкольн".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що буде "спостерігати й дивитися" за ситуацією в Ірані, охопленому протестами.

"Нас повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони не планують нікого страчувати. Ми це з'ясуємо. Якщо це триватиме, ми будемо дуже розчаровані", – сказав він.

Німеччина радить уникати повітряного простору Ірану.

Тим часом Британія та Португалія тимчасово призупиняють роботу посольств в Ірані.

Решта новин

Президент Володимир Зеленський обговорив із послом України у Великій Британії Валерієм Залужним актуальні дипломатичні завдання.

До України прибув із візитом президент Чехії Петр Павел, який наголосив, що Україні потрібні не співчуття, а підтримка.

Росія висилає британського дипломата, якого звинуватила у шпигунстві. В уряді Великої Британії заявили, що "ретельно розглядають" свою відповідь на рішення Росії.

Як повідомляє Politico, Сербія залучила ФСБ для випробування звукових гармат на собаках.

У Придністровʼї продовжили надзвичайний стан через брак газу.

Компанія Маска обмежила можливості бота Grok на тлі скандалу з оголеними зображеннями.

За даними Frontex, кількість незаконних перетинів кордону ЄС зменшилася на чверть у 2025 році.

У центрі нідерландського міста сталися вибухи.