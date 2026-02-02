Орбан оскаржує заборону газу, генсек НАТО їде у Київ, Трамп хоче угоду з Іраном: новини дня

Українська делегація отримала вказівки від президента і вирушила в Абу-Дабі на переговори з РФ і США, а ОБСЄ представила Києву "інструменти" для підтримки миру в Україні.

Каллас наголошує, що зараз на українців чиниться величезний тиск, а завтра у Києві очікують на генсека НАТО.

Екскомандувач армії США закликав європейців не скиглити і зазначив, що Європа може захистити себе. Крім того, він закликав змусити США виконувати свої обіцянки.

Все важливе і цікаве за понеділок, 2 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Підготовка до переговорів

Журналіст видання Axios Барак Равід повідомив, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф поїде на наступний раунд переговорів між Україною та Росією, який відбудеться 4-5 лютого в Абу-Дабі.

Президент України Володимир Зеленський напередодні "мирних переговорів" поспілкувався з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, у тому числі про додатковий тиск на Росію.

Згодом український президент повідомив, що провів координаційну нараду з українською делегацією напередодні нового раунду тристоронніх зустрічей.

Він зазначив, що погодив для команди рамки розмови та визначив конкретні завдання на майбутні зустрічі.

Ввечері стало відомо, що українська делегація вирушила в Абу-Дабі на переговори з РФ і США.

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас попередила, що зосередження уваги на поступках України ризикує розмити межі відповідальності Росії за розв’язану агресію.

Глава європейської дипломатії наголосила, що зараз на Україну чиниться величезний тиск, "щоб вони пішли на дуже складні поступки", і це є проблемою.

Каллас заявила, що Європа повинна домагатися поступок від Росії, включаючи обмеження на її військові сили, армію і ядерну зброю, а також вимагати відповідальності "за скоєні злочини".

РФ хоче "оздоровлення" з США

Топдипломатка Євросоюзу також зазначила, що росіяни намагаються зосередитися на переговорах із США, оскільки вони вважають, що розмови з американцями допомагають їм з максималістськими вимогами, яких вони навіть не досягли військовим шляхом.

25 січня заступник міністра закордонних справ Сергєй Рябков повідомив, що Росія і США "повертаються до нормальності" і ведуть у Москві та Вашингтоні контакти щодо так званих подразників у відносинах.

В МЗС Росії заявили, що передали США пропозиції щодо усунення "серйозних бар'єрів" на шляху до повноцінного "оздоровлення" відносин.

"Інструменти" ОБСЄ

Сьогодні до Києва прибув глава МЗС Швейцарії, який головує в ОБСЄ, Ігнаціо Кассіс.

"Я тут, щоб підтвердити роль ОБСЄ як платформи для діалогу та її готовність підтримувати зусилля з досягнення справедливого і міцного миру відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів", – написав Кассіс у своєму Х.

Він також анонсував плани відвідати Москву.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що на зустрічі з Кассісом і генсеком ОБСЄ Ферідуном Сінірлиоглу вони обговорили "динаміку миротворчих зусиль", наявні та очікувані результати зустрічей в Абу-Дабі і ситуацію на фронті.

"Поінформував керівництво ОБСЄ про воєнні злочини Росії, удари по цивільних, удари по енергетичній інфраструктурі, що залишають людей без світла, опалювання й води у морози", – зазначив Сибіга.

В ОБСЄ кажуть, що представили Києву "інструменти" для підтримки миру в Україні.

В РФ кажуть, що глава ОБСЄ прилетить до Москви вирішувати "кризу" в організації.

Генсек НАТО їде у Київ

Генсек НАТО Марк Рютте у вівторок відвідає Київ – у його планах, зокрема, виступ у Верховній Раді.

Крім того, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск днями прибуде з візитом до української столиці.

А президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів держав-членів ЄС зібратися 12 лютого на неформальний саміт у замку Алден Бізен у Бельгії, щоб обговорити зміцнення єдиного ринку ЄС.

У порядку денному саміту немає України, але на умовах анонімності посадовці ЄС повідомили кореспондентці "Європейської правди", що актуальні питання щодо України можуть бути підняті лідерами ЄС.

Допомога Україні

Чехія готує до відправки в Україну 55 генераторів.

Латвія готує для України допомогу обладнанням для відновлення теплопостачання Харківщині.

Зеленський повідомив, що ЄС невдовзі передасть додаткові генератори та енергетичне обладнання.

Відмова ЄС від російського газу

3 лютого стає чинною відмова ЄС від російського газу, перші контракти скасують з 25 квітня.

Угорщина подала позов до Суду ЄС проти відмови від російського газу.

У ЄС кажуть, що заміщення російського газу американським не призведе до залежності.

"Імпорт більшої кількості енергоносіїв зі Сполучених Штатів є частиною нашої стратегії поетапної відмови від імпорту енергоносіїв із Росії, законодавство щодо якої буквально набуває чинності завтра", – заявила речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен.

А президент США Дональд Трамп після розмови з прем’єром Індії Нарендрою Моді стверджує, що він погодився припинити купувати російську нафту – що буде одним зі сприятливих чинників для швидшого завершення російсько-української війни.

"Припиніть скиглити"

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес закликав європейські країни припинити скаржитись на те, що Сполучені Штати можуть відвернутись від них, та закликав до рішучості у протистоянні Росії.

"Європа абсолютно може захистити себе. Будь ласка, припиніть скиглити. Чому так багато скарг про те, що, знаєте, якщо США підуть, що ми будемо робити?.. Будь ласка, дайте відсіч моєму президенту. Змусьте нас відповідати за свої слова. Змусьте нас виконувати свої обіцянки", – сказав Ходжес.

Він також висловив своє обурення з приводу недавніх висловлювань Дональда Трампа та його міністра оборони Піта Гегсета. Ходжес зізнався, що йому "стає зле" від коментарів президента щодо жертв і ролі країн НАТО в Афганістані, назвавши таку риторику зневажливою до союзників.

Литва отримає понад 6 млрд євро на оборону у межах програми ЄС SAFE.

Польське Radio ZET дізналося, що минулої середи, 28 січня, на військову частину в Польщі впав дрон, який міг зчитувати секретні дані.

Крім того, у ніч на 2 лютого Польща знову зафіксувала вторгнення невідомих об’єктів з території Білорусі.

"Масштаб гібридних інцидентів з боку Білорусі був значно меншим порівняно з попередніми ночами", – зазначили польські військові.

А минулого тижня винищувачі НАТО супроводжували літак РФ, що порушив правила польоту над Балтикою.

Німеччина заарештувала 5 осіб за підозрами в оборонних закупівлях для Росії, а Британія вислала російського дипломата у відповідь на аналогічний крок РФ.

Переговори США з Іраном

Очікується, що після переговорів з Україною і Росією в Абу-Даб спецпосланець Білого дому Стів Віткофф у п’ятницю прибуде у Стамбул для переговорів з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Зустріч відбудеться на тлі масштабного нарощування військової присутності США в Перській затоці та заяв президента США Дональда Трампа про те, що єдиний спосіб уникнути військового конфлікту – це швидке укладення угоди.

За даними іранської агенції Fars, президент Ірану Масуд Пезешкіан віддав наказ розпочати переговори зі Сполученими Штатами щодо іранської ядерної програми.

Тим часом Британія ввела нові санкції проти Ірану.

Щодо файлів Епштейна

Файли засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна свідчать, що він мав доступ до чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Експосол Британії в США йде з партії після викриття його зв'язків з Епштейном.

Крім того, канцелярія прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера вважає, що колишній посол Великої Британії у США Пітер Мендельсон не має бути членом Палати лордів.

Президент Латвії хоче, щоб місцеві правоохоронці вивчили "файли Епштейна".

Решта новин

Видання The Washington Post дізналося, що на бенкеті в Alfalfa Club Трамп жартував про приєднання Канади, Гренландії і Венесуели під мовчання публіки.

FT повідомляє, що американський мільярдер Ілон Маск інвестував $10 млн у республіканців і лагодить стосунки з Трампом.

У Сеймі Польщі виступили проти номінації Трампа на Нобелівську премію миру.

У Норвегії затримали сина кронпринцеси і заарештували на чотири тижні напередодні суду.