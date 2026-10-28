Проєкт ППО з Нідерландами, Італія заморожує допомогу, катастрофа в Іспанії: новини дня

Український президент розраховує, що переговори на технічному рівні в Абу-Дабі відбудуться до 10 листопада. У Кремлі кажуть, що точна дата скоро буде відома і що європейці не братимуть участь у переговорах.

Трамп стверджує, що "незабаром" відбудеться зустріч Зеленського і Путіна.

Прем’єр Нідерландів оголосив про пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро, а Литва передасть Україні медичні засоби на суму 84,5 тис. євро.

В Естонії запроваджують "податок на домашніх тварин".

Все важливе і цікаве за середу, 28 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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"Лекція історії" від Путіна

Правитель Росії Владімір Путін під час телефонних переговорів 27 жовтня читав лідерам Норвегії та Фінляндії "лекцію з історії", повідомляє Financial Times.

Троє співрозмовників видання стверджують, що під час розмови Путін влаштував лідерам країн довгу тираду про те, що Кремль називає "першопричинами конфлікту".

За їхніми словами, перспектива негайного припинення вогню майже не обговорювалася.

У середу, 28 жовтня, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що метою розмови з Путіним було забезпечити, аби очільник Кремля почув як європейську, так і американську думки.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо після розмови лідерів зазначила, що позиція Єврокомісії щодо готовності Росії до мирних переговорів залишається незмінною: "На жаль, ми не бачимо особливої готовності самого президента Путіна брати участь у таких обговореннях".

Щодо технічних переговорів

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що зустріч в Абу-Дабі відбудеться до 10 листопада.

Помічник правителя Росії Юрій Ушаков заявив, що європейська сторона не братиме участі у тристоронніх технічних переговорах США, України та РФ, які відбудуться наступного місяця.

За його словами, дата зустрічі буде оголошена найближчим часом.

Зеленський заявив, що українська сторона використовує будь-яку можливість для переговорів навіть за відсутності там європейських представників.

"Сподіваємося, що так чи інакше ми знайдемо, як залучити Європу. Зрештою, ми говоримо про гарантії безпеки для України. Я не бачу цього без Європи. Зрештою ж ми говоримо про відбудову", – пояснив Зеленський.

Голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров заявив про спроби від його імені отримати дані у партнерів про міжнародні переговори.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров зібрався на міністерське засідання G20 у США 30-31 жовтня.

Трамп про зустріч Зеленського з Путіним

Американський президент Дональд Трамп стверджує, що незабаром має відбутися зустріч між президентом України і володарем Кремля.

"З президентом Путіним і президентом Зеленський. І я думаю, що буде досягнуто значного прогресу", – зазначив Дональд Трамп.

Ракети до Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.

Німеччина, Нідерланди та Швеція першими долучаться до обслуговування ракет PAC-3 до Patriot у новому центрі в Польщі.

Переговори у Нідерландах

Сьогодні вдень українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським прибула у Нідерланди.

Візит президента України розпочався з зустрічі з очільником нідерландського уряду. Роб Єттен прийняв Зеленського в його офіційній резиденції.

Зустріч розпочалася з двосторонньої бесіди, після чого відбулася нарада делегацій за участю віцепрем’єр-міністерки та міністерки оборони Ділан Єшильгьоз-Зегеріус, а також міністра закордонних справ Тома Берендсена.

Напередодні візиту українського президента пресслужба уряду Нідерландів повідомила, що Амстердам виділяє 1,2 млрд євро невійськової допомоги Україні на три роки, а також вносить 10 млн євро в ініціативу "Індустріальний Рамштайн" для України.

На пресконференції з президентом Зеленським прем’єр Роб Єттен оголосив про пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро.

Також очільник уряду Нідерландів у контексті мирного процесу щодо війни РФ проти України наголосив на важливості посилення санкцій проти Кремля і відмови від закупівель російських енергоресурсів.

"Він (Путін. – Ред.) має розуміти, що він програє цю війну, і програє її на полі бою, а також тому, що його економіка слабшає. І одна з причин цього – це міжнародні санкції. Тому єдиний шлях для європейців та американців – це накладати більше санкцій на російський режим, а не зменшувати їх. Тому купувати російські енергоресурси – це дуже дурна ідея", – наголосив прем’єр Нідерландів.

У ЄС кажуть, що не відновлять імпорт газу з Росії навіть після війни.

У середу, серед іншого, відбулася зустріч із керівниками нідерландських та українських компаній.

Зеленський заявив, що українська та нідерландська оборонні галузі розпочали роботу над спільним проєктом у галузі протиповітряної оборони під назвою Bliksem.

Король Нідерландів Віллем-Александр прийняв президента України ввечері 28 жовтня на аудієнції. Прийом відбудеться у королівському палаці у Гаазі.

Фінансова підтримка з Британії

Президент Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з прем’єром Великої Британії Енді Бернемом та повідомив про нову фінансову підтримку від Лондона.

"Сьогодні є сильне рішення Британії про додаткову фінансову підтримку загальним обсягом 10 мільярдів фунтів: 7 мільярдів фунтів економічної підтримки на наступні три роки, ще 3 мільярди фунтів – британська експортна підтримка переважно для постачання необхідної зброї, яка посилить наш захист життя. Це в плюс до тієї щорічної підтримки, яку Британія вже надає Україні", – повідомив Зеленський.

Італія заморожує допомогу

Видання Il Giornale d’Italia повідомило, що тринадцятий пакет італійської військової допомоги Україні залишається в підвішеному стані, а прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні очікує проміжних виборів у США, перш ніж розблокувати це питання.

Ситуацію загострює також заява віцепрем’єра Маттео Сальвіні про те, що він винесе на голосування припинення поставок зброї для України.

Загрози для Європи

Дрони атакували контейнеровоз біля узбережжя Болгарії.

Болгарія, Румунія та Туреччина домовилися про механізм координації безпеки в Чорному морі.

Польська радіостанція RMF24 проінформувала, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі біля залізничної колії знайшли неідентифікований дрон.

У вівторок, 27 жовтня, на залізничному прикордонному переході в польській Медиці біля кордону з Україною відбулися рятувальні навчання "МЕДИКА 2026".

Під час навчань було змодельовано удар російського дрона або ракети в район перону.

Польська радіостанція RMF24 повідомляє, що у Польщі затримали українця, ймовірно причетного до спроби підпалу заводу в Румунії.

Затриманим є 25-річний громадянин України Артем С., якого тепер мають екстрадувати до Бухареста на підставі європейського ордера на арешт.

У Німеччині, за даними Der Spiegel, затримали двох білорусів, які планували диверсії на користь РФ.

Німецький уряд розширить коло працівників, яких перевірятимуть на ризик саботажу.

Поліція знайшла чат, де підлітки планували палити будівлі й грабувати магазини у Мілані.

У Монако затримали українця через смерть члена князівської родини.

Посилення оборони Європи

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Євросоюз повинен забезпечити достатні потужності з виробництва, переробки та постачання пального для військових потреб, зокрема з урахуванням необхідності швидкого розгортання сил НАТО у разі військової кризи.

"Я хотів би нагадати, що під час військової кризи, відповідно до моделі сил НАТО, протягом перших десяти днів Альянсу необхідно буде перемістити та забезпечувати 100 тисяч військовослужбовців", – заявив Кубілюс.

Німецька бригада, розгорнута в Литві, відстежуватиме військову активність РФ та Білорусі.

У Фінляндії запрацює нова система оповіщення про небезпеку, а міністр оборони Естонії анонсував побудову до 150 бункерів у прикордонні з Росією.

Єврокомісія схвалила план Угорщини щодо отримання оборонних позик на 5,4 млрд євро.

Катастрофа в Іспанії

Вранці у середу два потяги Iryo та AVE зіштовхнулися неподалік від міста Урда в Іспанії. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб. Залізничне сполучення між Мадридом та Андалусією було тимчасово призупинено, а на станції Аточа та в Севільї відкрито центри підтримки сімей.

В результаті залізничної катастрофи загинули щонайменше 68 осіб: 24 – у поїзді AVE та 44 – у поїзді Iryo.

Попередньою причиною масштабної залізничної катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.

Спочатку стався збій системи безпеки LZB, яка контролює рух на високошвидкісних залізничних лініях Іспанії, після чого диспетчерський центр перейшов на ручне керування і наказав поїздам відновити рух.

Як припускають слідчі, диспетчер міг помилково дозволити поїзду AVE, що рухався позаду, продовжити рух, хоча колія залишалася зайнятою. Невдовзі після цього AVE зіштовхнувся з нерухомим поїздом Iryo.

В уряді Іспанії назвали "незрозумілими" дії диспетчерів перед смертельним зіткненням поїздів

Серед зниклих безвісти – колишня міністерка праці Іспанії. Серед постраждалих є громадяни США.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Іспанії у зв'язку з катастрофою потягів.

Різне щодо України і українців

Голова Львівської ОВА заявив, що постанова щодо року УПА, яка збурила Польщу, досі не набула чинності.

Депутат Верховної Ради Микита Потураєв очолив Парламентську асамблею ОБСЄ.

Литва передасть Україні медичні засоби на суму 84,5 тис. євро.

Решта новин

У Сербії біля посольства Ізраїлю стався напад із ножами.

Видання The Wall Street Journal пише, що Сполучені Штати попередили країни Перської затоки про можливе відновлення війни з Іраном. За даними Пентагону, витрати США на війну з Іраном зросли до понад $47 млрд.

Німеччина депортувала до Афганістану 40 засуджених афганців.

В Естонії запроваджують "податок на домашніх тварин".