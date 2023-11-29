НАТО согласовал план реформ Украины, новая блокада границы, "химическое" поражение РФ: новости дня

Повна картина середи, 29 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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НАТО готує Україну до переговорів про вступ

28-29 листопада в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі проходила зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу, на якій союзники узгодили рекомендації щодо реформ для України.

Позитив у тому, що це цілком осяжна програма всього у дев’ять сторінок, а не непідйомний документ на кількасот сторінок, який встановили для України на літньому саміті НАТО.

Ще однією перемогою стало виключення суто політичних вимог з "натівської" програми, чим могла скористатися Угорщина. Наприклад, блокувати рішення щодо України, аргументуючи це своїми вимогами щодо прав меншин. Альянс орієнтуватиметься на оцінку ЄС щодо виконання політичних реформ.

Утім, навіть якщо говорити лише про оборону, то наявний зараз перелік реформ "формальністю" не назвеш. І Україна не розраховує завершити його у 2024 році.

І без тієї ж боротьби з корупцією не обійшлося – наприклад, розділ "Політичні питання" має містити цей пріоритет. Але, як і йшлося вище, політику лишили у стороні, а НАТО контролюватиме лише те, як реформуються закупівлі військового відомства. Це стало одним із пріоритетів Річної національної програми.

У кількох розділах підкреслюється завдання наростити виробництво зброї та боєприпасів в Україні за допомогою союзників та західних виробників.

Докладніше про узгоджені вимоги для України – у детальній статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка До НАТО без Угорщини: головне про план реформ України, узгоджений з Альянсом.

"По суті, Альянс за допомогою Річної національної програми (РНП) не просто висуває до нас абстрактні запити щодо реформ, а готує нас до переговорів. Щоб у момент, коли НАТО дозріє до того, щоб запросити Україну до вступу, Київ був до цього готовий, а процедура переговорів та оцінювання, в ідеалі, перетворилася на формальність", – пише Сидоренко.

Посилення ОПК, план Залужного

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає дуже успішними переговори у штаб-квартирі НАТО, оскільки отримав від партнерів запевнення у підтримці ОПК.

"Ми домовилися розробити нові проєкти НАТО для збільшення виробничих потужностей українського ОПК та для лікування українських поранених", – повідомив, зокрема, він.

Утім, головним досягненням, за його словами, стала домовленість, "не покладена на папір, але яка проговорена дуже чітко" – про глибоку реформу функціонування західного оборонно-промислового комплексу.

Втілення цієї реформи, за його словами, "інтегрує український ОПК до комплексу НАТО", а також допоможе поліпшити постачання ЗСУ.

"Неможливо вирішити проблему збільшення потужностей нашої оборонки без переосмислення західного ОПК як єдиного комплексу", – переконаний міністр.

Також Кулеба заперечив глухий кут на фронті та наполягає, що не існує альтернативи поверненню Україною контролю над усією її територією.

Очільник МЗС України не став заперечувати, що Київ чує ідеї про "поступки" і "домовленості з Росією", але категорично виключив таку можливість і дав жорстку відповідь на ці пропозиції: "Такі люди, які це пропонують, мають перш за все запропонувати подібне своїм урядам – віддати комусь частину своєї території, своїх людей. Нехай вони це зроблять, і ми побачимо, чи можна про це говорити".

Більш того, у військового керівництва України є чіткий план дій. І це підтвердив військовий-високопосадовець Альянсу на брифінгу у Брюсселі, де працював наш кореспондент.

Нагадаємо, раніше членкиня комітету нацбезпеки, оборони та розвідки у Верховній раді Марʼяна Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав плану на наступний рік.

Щодо переговорів з Путіним, то у Вашингтоні переконані, що глава Кремля і не піде на мирну угоду в Україні до президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді 2024 року.

Американський посадовець на брифінгу після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі заявив, що Альянс підтвердив свою підтримку України, бо є усвідомлення, що мирна угода в наступному році малоймовірна.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні у Брюсселі заявив, що серед членів НАТО зберігається рішучість далі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Блінкен зазначив, що союзники на зустрічі у середу обговорювали довгострокову підтримку України.

За його словами, усі колеги по НАТО за столом висловлювалися за потужну і тривалу підтримку України.

"Відповідь сьогодні у НАТО дуже чітка і непохитна: ми маємо і будемо підтримувати Україну. Забезпечити, щоб агресивна війна РФ стала її стратегічною поразкою, зараз настільки ж важливо, як у той момент, коли Кремль розпочав цю війну", – зазначив держсекретар.

Білий дім шукає більше підтримки

Тим часом, в Сполучених Штатах адміністрація президента Джо Байдена намагається заручитися більшою підтримкою республіканців для голосування за допомогу Києву.

Білий дім розповсюдив в Конгресі дані про те, які штати США отримали вигоду від мільярдів доларів, витрачених на озброєння України

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Держдеп оптимістично налаштований щодо перспектив схвалення пакета додаткового фінансування для України та інших оборонних потреб у Конгресі, де він застряг уже майже як два місяці.

Німеччина передає 11,5 млн євро до трастового фонду Україна-НАТО. А глава МЗС країни, яка також приймала участь в зустрічі міністрів НАТО, попереджає, що війна в Україні зникає з поля зору громадськості – це фатально.

На тему допомоги Україні слід додати, що чеські депутати схвалили продовження тренувань українських військових у 2024 році. Крім того, у Чехії зібрали вже пів мільйона євро на Black Hawk для ГУР.

Путін відповів Вірменії блокадою

В НАТО нагадали про ціну, яку вже заплатила Росія за вторгнення в Україну.

Як повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, Росія втратила значну частину своїх конвенційних сил: сотні літальних апаратів, тисячі танків і понад 300 тисяч в особовому складі (вбитими та пораненими).

Він також акцентував, що Росія втрачає вплив на Кавказі й у Центральній Азії та стає все більш залежною від Китаю; її прибутки від продажу енергоресурсів зменшилися, з Росії вийшли сотні іноземних компаній, робота банківської системи ускладнена через санкції і за 2022 рік з Росії виїхало більше мільйона людей.

До речі, сьогодні стало відомо, що РФ вперше не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї.

Щодо Кавказу, то раніше прем’єр Вірменії Нікол Пашинян натякнув, що розглядає вихід Вірменії з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), якщо дійде висновку, що це вже не відповідає інтересам країни.

Перед цим Пашинян не поїхав на засідання Ради ОДКБ до Мінська.

Також прем'єр Вірменії підтвердив затримки постачання Росією вже оплаченої зброї.

У відповідь РФ заблокувала імпорт з Вірменії.

Росія протягом декількох днів відмовляє у в'їзді понад 60 вантажівок з Вірменії з експортованими товарами, через що Єреван скликав екстрені переговори в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

В Єревані вивчають матеріали, опубліковані "Россєльхознадзором" про нібито зростання порушень поставок рослинної продукції з Вірменії.

Зустріч ОБСЄ

Нагадаємо, вчора стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку з присутністю на ньому глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова.

До бойкоту приєдналися також міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії.

"Країн, які не згодні з участю Лаврова – більше, ніж чотири", – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, він вже отримав запевнення ще кількох колег, які уникнуть участі у спільному з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим засіданні у Скоп’є.

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Північну Македонію для участі у міністерській зустрічі ОБСЄ. Також делегація Молдови прийме участь в зустрічі.

В МЗС РФ заявили про нібито купу охочих зустрітись з Лавровим на полях зібрання ОБСЄ.

За даними "Радіо Свобода", в ОБСЄ на важливих посадах досі працюють близькі до Кремля особи.

Блокада українського кордону

Блокада кордону України, виснаженої війною, зі сторони Європейського Союзу тільки посилюється.

Як відомо, з 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. Минулого тижня почалася блокада ще одного пункту пропуску – "Медика – Шегині".

Згодом до польських перевізників приєдналися і фермера. Хоча, Єврокомісія не бачить негативного впливу аграрного експорту з України на ринки ЄС.

НУО Польщі закликали уряд і президента до врегулювання ситуації з блокадою кордону. Міністерка сільського господарства Польщі Анна Гембіцька приїжджала до протестуючих.

Після зустрічі очільниця міністерства заявила, що причиною складної ситуації є агресія Росії проти України та "безвідповідальна політика ЄС, який не бачить проблем Польщі".

Лідер "Громадянської коаліції" Дональд Туск, який є претендентом на посаду прем’єра Польщі, звинуватив уряд у бездіяльності в ситуації з блокадою кордону з Україною. До речі, Politico назвало Туска найвпливовішою людиною року в Європі, а Зеленський очолив список "мрійників". У польська комісія з "впливу РФ" в останній день роботи оголосила негативний висновок щодо кандидата в прем’єри від об’єднаної опозиції.

В Єврокомісії назвали неприйнятною блокаду польсько-українського кордону. Там повідомили, що залишають за собою право втрутитися, щоб забезпечити дотримання правил та законів.

Рада ЄС обговорить блокаду польсько-українського кордону.

До поляків тепер долучаються і словаки. Словацькі перевізники з 1 грудня блокуватимуть пункт на кордоні з Україною, а Словаччина розширює і безстроково продовжує заборону на імпорт аграрки з України.

Ультраправі в Європі

Лідер найбільшої партії Європи застеріг перед загрозою ультраправого Європарламенту.

Як приклад президент Європейської народної партії Манфред Вебер навів вибори в Нідерландах, де минулого тижня несподівано переміг ультраправий популіст Герт Вілдерс, говорячи про те, як "крихітна, маленька деталь... призвела до падіння уряду".

Тим часом, в Нідерландах партія "Новий суспільний договір" (NSC), яка за результатами дострокових виборів до парламенту країни опинилась на четвертому місці, вирішила поки відмовитись від переговорів про коаліцію з переможцем – ультраправою Партією свободи Вілдерса.

Ще одна – Народна партія за свободу і демократію (VVD) – ще раніше виключила таку можливість.

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