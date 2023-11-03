Поставки оружия до 2030 года, Байден давит на Израиль, пранкеры ФСБ и Мелони: новости дня

У п’ятницю у центрі уваги Заходу був Близький Схід.

Український міністр закордонних справ визнає, що увага медіа до українського питання справді знизилась на тлі війни на Близькому Сході. Але, за його словами, Київ отримав зобов’язання на всіх рівнях, що підтримка України триватиме.

У Варшаві невідомий поранив мачете двох людей, а нащадки Берлусконі припинили виплати учасницям його секс-вечірок.

Більше важливих і цікавих новини п’ятниці, 3 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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Реакція Заходу на дії Ізраїлю

У п’ятницю у центрі уваги Заходу був Близький Схід.

Окрема тема обговорень – рамки відповіді Ізраїлю на атаку ХАМАС.

Сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен втретє від нападу ХАМАС прибув до Ізраїлю.

На зустрічі з президентом країни Іцхаком Герцогом в Тель-Авіві Блінкен заявив, що Ізраїль має не тільки право, але й обов'язок захищати себе і зробити все можливе, щоб такий напад ХАМАС більше ніколи не повториться

"Те, як Ізраїль це робить, має значення. І дуже важливо, щоб, коли мова йде про захист цивільних осіб, які потрапили під перехресний вогонь ХАМАС, було зроблено все можливе, щоб захистити їх і надати допомогу тим, хто її так відчайдушно потребує, і хто жодним чином не несе відповідальності за те, що сталося 7 жовтня. Тому ми працюємо над усім цим разом", – додав Блінкен.

Як повідомляє видання The Times of Israel, адміністрація президента США Джо Байдена у приватному порядку тисне на Ізраїль, щоб той обмежив свої авіаудари по південній частині сектора Гази.

За словами джерел, США стверджують, що ЦАХАЛ має меншу легітимність атакувати цю територію сектора після того, як сказав цивільним особам евакуюватися туди з півночі.

У США 13 сенаторів-демократів закликали до короткострокового припинення бойових дій у секторі Гази через високий ризик для цивільних осіб та доставки гуманітарної допомоги.

Сенатори підкреслили, що Ізраїль має право захищатися від ХАМАС, але водночас наголосили, що він повинен "звести до мінімуму шкоду цивільному населенню та дозволити гуманітарній допомозі дістатися до тих, хто страждає".

До речі, сьогодні близькі родичі прем’єра Шотландії змогли покинути заблокований сектор Гази.

А прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар у п'ятницю жорстко розкритикував дії Ізраїлю в секторі Гази, назвавши їх чимось, що наближається до помсти.

"Я твердо вірю, що... Ізраїль має право захищатися, має право переслідувати ХАМАС, щоб вони не могли зробити це знову", – сказав Варадкар журналістам під час візиту до Південної Кореї.

"Те, що я бачу зараз, – це не просто самозахист. Це нагадує щось більш наближене до помсти, і це не те, де ми повинні бути, і я не думаю, що це те, як Ізраїль гарантуватиме свою майбутню свободу та безпеку", – сказав Лео Варадкар.

41% німців вважають, що боротьба Ізраїлю проти ХАМАС зайшла надто далеко.

Одним із наслідків конфлікту на Близькому Сході став сплеск антисемітських інцидентів.

У Франції за жовтень зафіксували майже 900 таких випадків.

При чому, розпалюють настрої, у тому числі, окремі особи з інших держав, наприклад, Росії.

У Франції повідомили, що подружжя з Молдови наносило зірки Давида на замовлення особи в Росії.

"Ми знаємо, що Росія відмовилася засудити ХАМАС за його жахливу терористичну атаку на Ізраїль, і нещодавно вони прийняли представників ХАМАС у Москві. Це відбувається в той момент, коли Росія продовжує чинити звірства в Україні", – заявила Едріенн Вотсон, речниця Ради національної безпеки Білого дому.

Крім того, Сполучені Штати мають розвідувальні дані про те, що російська група найманців Вагнера планує забезпечити "Хезболлу", підтримувану Іраном, системою ППО.

Ліванська "Хезболла" обстрілює ізраїльські війська через кордон, відколи її палестинський союзник ХАМАС та Ізраїль розпочали війну 7 жовтня.

"Підтримка України збережеться"

Глава МЗС Дмитро Кулеба визнає, що увага медіа до українського питання справді знизилась на тлі війни на Близькому Сході.

Про це він заявив під час візиту до Німеччини.

Разом з тим, за його словами, Київ отримав зобов’язання на всіх рівнях, що підтримка України триватиме попри війну між Ізраїлем і ХАМАС.

Сьогодні, до речі, Кулеба зустрівся і з керівником Rheinmetall.

"В України буде більше зброї та боєприпасів, щоб захищатися, захищати цивільне населення та інфраструктуру від російських атак. Ми обговорили способи далі розвивати альянс німецької та української оборонних індустрій", – зазначив український міністр за результатами зустрічі з Арміном Паппергером.

Але, ще важливіше те, що у Німеччині налаштовані надавати військову підтримку Україні до кінця цього десятиліття і далі.

"У нашому бюджетному плануванні вже передбачені кошти до 2032 року, що свідчить про нашу рішучість", – заявив керівник Спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг.

Хоча Палата представників у Сполучених Штатах схвалила поки тільки допомогу Ізраїлю, президент Джо Байден налаштований рішуче і заявив, що накладе вето на це законопроєкт республіканців.

Американський президент наполягає, що допомогу Україні і Ізраїлю необхідно схвалити в рамках одного законопроєкту. Нагадаємо, Байден пропонує виділити майже 106 мільярдів доларів, з яких більше 60 мільярдів доларів – Україні.

До речі, посол США в Україні сьогодні зустрілася з новим спікером Палати представників і переконувала його щодо зброї для ЗСУ.

Спікер Майк Джонсон заявив, що розглядатиме питання допомоги Україні разом з питаннями безпеки кордонів США, вважаючи за краще відповідати на запити Байдена окремо, оскільки законодавці від Республіканської партії все частіше виступають проти допомоги Києву.

Також сьогодні стало відомо, що США надсилають Україні допомоги на $125 млн (здебільшого, різні боєприпаси) і замовляють ще на $300 млн – додаткові засоби боротьби з безпілотниками з лазерним наведенням.

Країни Європи, не тільки Німеччина, продовжують запевняти у подальшій підтримці України.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен після візитів до Харкова та Києва пообіцяла виділити Україні 500 мільйонів євро на боєприпаси.

Оцінки розвідок країн Європи

Розвідка Естонії зазначає, що Збройні сили України завдають великих втрат РФ у районі Авдіївки.

За їхніми даними, здебільшого українська армія утримувала позиції завдяки дронам і артилерії, а також мінним полям.

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії заявив, що найближчими тижнями РФ продовжить підтримувати інтенсивність бойових дій з метою захоплення Авдіївки в Донецькій області до кінця року.

Крім того, естонські аналітики припускають, що російські війська посилять тиск на лінії Куп'янськ – Лиман, оскільки намагаються домогтися результату, який можна було б продемонструвати як значний успіх.

А британська розвідка повідомляє, що ні українські, ні російські війська не здатні прорвати лінію фронту в Україні через надійну протиповітряну оборону обох сторін і величезну лінію зіткнення, яку необхідно утримувати.

Як відомо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.

Білий дім підкреслив важливість продовження підтримки України після публікації статті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Можливо, Залужний, таким чином хотів вплинути і на позицію республіканців-"трампістів", які не мають бажання продовжувати підтримку України зброєю.

Тим часом, і країна-агресор знаходить джерела постачання зброї з інших країн.

У жовтні Білий дім заявив, що режим північнокорейського диктатора Кім Чен Ина надав 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів Росії.

За оцінками військової розвідки Південної Кореї, КНДР надала Росії понад мільйон артилерійських снарядів для використання у війні проти України, а також надіслала до Росії радників щодо використання боєприпасів, яких вистачить приблизно на два місяці.

ЄС "глибоко стурбований" військовою допомогою Росії з боку КНДР.

У Європейській службі зовнішніх справ додали, що порушення Росією резолюцій Радбезу ООН, які вона сама ж підтримувала, на тлі поглиблення зв’язків з КНДР "відображають її все більшу ізоляцію, відчай і ефективність обмежувальних заходів ЄС".

Слід додати, що канцлер Німеччини Олаф Шольц по відеозв'язку обговорив із Сі війну РФ проти України.

Вплив РФ

Спецслужби Молдови повідомили, що РФ витратила $55 млн на дестабілізацію в країні. Згодом стало відомо, що Молдова знімає з місцевих виборів проросійську партію через загрозу нацбезпеці.

А раніше цього тижня повідомляли, що прем’єрка Італії Джорджія Мелоні стала ще одною жертвою російських пранкерів, які зателефонували вже багатьом європейським посадовцям.

У розмові з Вованом і Лексусом, які видавали себе за голову комісії Африканського Союзу, прем'єрка Італії розповіла про відчуття "втоми" від України й недостатні зусилля ЄС по боротьбі з нелегальною міграцією.

Через це дипломатичний радник прем’єр-міністерки Італії Франческо Тало подав у відставку.

Прем’єрка Італії назвала розмову з російськими пранкерами "легковажною справою, яка підставила державу".

У Вірменії відповіли РФ на претензії з приводу участі у зустрічі щодо української "Формули миру".

"Ця платформа – майданчик для секретарів рад безпеки. Я б не сказав, що це було присвячено питанню України, там був ширший порядок денний. Думаю, що така кваліфікація не відповідає дійсності", – заявив заступник глави МЗС Вірменії Паруйр Ованесян.

До речі, Вірменія підтвердила свій намір зближуватися з ЄС.

РФ висилає болгарського журналіста через вигнання свого пропагандиста з Болгарії.

Загибель 5-річного українця

Через потужний шторм в Європі загинув 5-річний український хлопчик.

У Франції від потужного шторму постраждали пів сотні людей, сотні тисяч досі без світла.

В Італії через спричинені зливами повені загинули щонайменше 5 людей.

Різне щодо України

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Опозиція в Раді звинувачує владу у блокуванні міжнародних поїздок з політичних мотивів.

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