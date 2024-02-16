Соглашения по безопасности с Германией и Францией, реакция на смерть Навального: новости дня

Зеленський підписав безпекові угоди з Німеччиною і Францією.

Топ-темою п’ятниці на Заході стала смерть російського опозиціонера Алексєя Навального у колонії. Західні політики підкреслюють, що саме Путін та російський режим винні у смерті опозиціонера.

Президент США використав це повідомлення, щоб натиснути на Конгрес схвалити підтримку України.

Тим часом, Палата представників Конгресу пішла "на канікули" так і не затвердив допомогу Україні. Натомість, частина конгресменів представила новий проєкт зі зменшеним обсягом допомоги.

А ще: спецоперації Кремля з дестабілізації України, перестрілки у Брюсселі і багато іншого.

Все важливе і цікаве за п'ятницю, 16 лютого, – у дайджесті "Європейської правди".

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Безпекова співпраця з Німеччиною і Францією

Головна тема дня – підписання угоди про безпекову співпрацю з Німеччиною, а потім з Францією.

Для цього президент України Володимир Зеленський спочатку прибув до Берліна.

Він назвав цю двосторонню угоду дуже сильним документом, а канцлер Німеччини Олаф Шольц – історичним кроком.

Угода, опублікована на сайті Офісу президента, складається з восьми розділів.

У ній немає згадок ні про безпекові запевнення, ні про безпекові зобов'язання, на чому наполягає Україна у діалозі з партнерами, натомість ідеться про безпекову співпрацю.

Німеччина обіцяє продовжувати надавати безпекову та військову підтримку Україні протягом усього строку дії угоди, який визначений терміном 10 років.

Німеччина обіцяє надалі підтримувати Україну на шляху реформ, а Україна зобов’язується продовжувати реформи, приділяючи особливу увагу сферам, визначеним для вступу до ЄС та викладеним у рекомендаціях Єврокомісії від 8 листопада 2023 року.

У випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну на вимогу будь-якого з учасників угоди передбачені консультації протягом 24 годин для визначення відповідних подальших кроків.

Німеччина підтверджує, що за таких обставин вона надасть Україні за необхідності швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу.

На спільній пресконференції канцлер Олаф Шольц також повідомив, що Німеччина готується виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,1 млрд євро. У нього увійдуть 36 броньованих гаубиць і колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч боєприпасів, дві системи ППО Skynex та ракети для IRIS-T.

Крім того, сьогодні уряд Німеччини прозвітував про чергову партію військової допомоги Україні, надісланий за останній тиждень: артснаряди, безпілотники, дві додаткові зенітно-ракетні комплекси SKYNEX з боєприпасами, ракети для систем ППО IRIS-T SLM/SLS, гаубиці, інженерні машини та інше.

Німеччина, яка до повномасштабного вторгнення Росії в Україну відмовлялася надавати нам зброю, сьогодні стала одним із стовпів військової допомоги Києву.

Шольц наголосив, що підтримка України має продовжуватися, бо Росія не готова до тривалого і справедливого миру.

"Через два роки від початку цієї жахливої війни ми надсилаємо чіткий меседж російському президенту: ми не знизимо підтримку України, ми і надалі стоїмо поруч з українками та українцями", – заявив Шольц.

Також Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Вони обговорили ситуацію на фронті та актуальні оборонні потреби України.

Він подякував Німеччині та її народу за вагому підтримку України і відправився у Францію.

Там президент разом з французьким колегою підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".

До речі, Норвегія може укласти угоду про "гарантії безпеки" з Україною "за кілька тижнів".

А у парламенті Канади ухвалили резолюцію на підтримку України. Хоча, у військовій співпраці України та Канади відчувається похолодання. Докладніше про це – у нашій свіжій статті.

Реакція на смерть Навального

Топ-темою дня на Заході стала смерть російського опозиціонера Алексєя Навального у колонії. Західні політики підкреслюють, що саме Путін та російський режим винні у смерті опозиціонера.

На спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ця новина демонструє зміни у Росії, яка вже давно перестала бути демократією.

"Ми приголомшені, ми думаємо про його дружину, дітей, друзів, його послідовників. Це просто жахливо, і це є знаком, як Росія змінилася. На жаль, цей процес почався дуже давно, і це вже давно не демократія", – переконаний німецький канцлер.

Згодом глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус висловив свій "глибокий шок від новини про смерть Алексєя Навального".

"Він заплатив життям за свою сміливість повернутися до Росії. Не треба бути криміналістом, щоб запідозрити, хто за цим стоїть", – сказав він.

Керівники головних інституцій ЄС звинуватили у смерті Навального російський режим. Євросоюз вимагає, щоб Росія встановила усі обставини довкола смерті російського опозиційного політика.

В Раді Європи заявили, що смерть Навального додається до всіх злочинів РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг глибоко засмучений та стурбований повідомленнями про смерть в Росії опозиціонера.

"Всі факти мають бути встановлені, і Росія має відповісти на дуже серйозні запитання", – зазначив генсек НАТО.

Відреагували також глава МЗС Британії, прем’єр-міністр Канади, президенти Литви та Латвії, а також інші.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що настав час покінчити з наївністю.

"Перш ніж розпочнеться будь-яка значуща взаємодія з Москвою, Росія повинна зазнати поразки в Україні, а Путін повинен нарешті засвоїти урок", – наголосив міністр.

Що з допомогою з США

Президент США Джо Байден звинуватив Путіна у смерті Навального й закликав до підтримки України.

Байден назвав Навального "сміливою та принциповою" людиною, що присвятила себе розбудові Росії, де панує верховенство права.

Президент США також сказав, що повідомлення про смерть Навального має стимулювати до фінансування підтримки України у війні проти Росії.

За його словами, Сполучені Штати повинні забезпечити кошти, "щоб Україна могла продовжувати захищати себе", а відсутність подальшого фінансування України у цей критичний момент "ніколи не буде забута".

Кілька представників Демократичної партії США в Конгресі, реагуючи на повідомлення про смерть російського опозиціонера Алексєя Навального, закликали схвалити пакет додаткової допомоги Україні.

Хоча ці заклики, вочевидь, поки не мають сенсу.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон розпочав перерву у роботі палати до кінця лютого, не виносячи на голосування пакетний проєкт закону, до якого входять кошти на підтримку України.

Хоча, згодом восьмеро членів Палати представників США від Республіканської та Демократичної партій представили законопроєкт з меншою допомогою Україні.

Він передбачає виділення $47,7 млрд на підтримку України замість більше $60 млрд.

Кільський інститут порахував, що без підтримки з США Євросоюзу доведеться вдвічі збільшити допомогу Україні.

Тим часом, віцепрезидентка США Камала Гарріс попереджає, що Путін вторгнеться далі в Європу, якщо його не зупинити в Україні.

Як повідомляє Financial Times, на Заході все більше вірять, що Росія може напасти на країну НАТО.

Глава уряду Польщі Дональд Туск оголосив про швидку модернізацію прикордонного загородження з Білоруссю. До речі, в самій Білорусі повідомили про "затримання диверсантів" на кордоні з Україною.

А в НАТО почали готуватися до нової реальності. Готуватися до ери Трампа.

Детальніші та глибші пояснення – у статті Дональд Трамп гуртує НАТО. Як Альянс змінює допомогу Україні до обрання нової влади США.

Очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Європа має нарощувати власні сили оборони та стримування.

Бої за Авдіївку і спецоперація Кремля

Тим часом, російські сили поступово відрізають місто Авдіївка на Донеччині, яке вони прагнуть захопити з жовтня, але зазнали суттєвих втрат.

Про це повідомила британська розвідка.

За оцінками, які наводить розвідка британського Міноборони, за час кампанії із захоплення Авдіївки РФ втратила щонайменше "400 танків, бойових машин піхоти та іншої техніки, а також, ймовірно, тисячі осіб особового складу".

Естонська розвідка повідомила, що РФ зосередила в районі Авдіївки до 50 тисяч військових.

За словами керівника Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Антса Ківісельга, з наближенням так званих президентських виборів Росія все більше намагатиметься досягти "певної видимої тактичної перемоги, яку можна буде розкрутити і представити у ЗМІ як загальну перемогу у війні в Україні".

Агентство Reuters, посилаючись на неназваного високопоставленого представника американського оборонного відомства, повідомило, що Росія, ймовірно, витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання та підтримку своїх військових операцій в Україні.

WP дізнався деталі спецоперації Кремля з дестабілізації України.

Протести фермерів

Станом на ранок 16 лютого на кордоні з Польщею було заблоковано п’ять пунктів пропуску.

У чергах стояли понад три тисячі вантажівок.

У Держприкордонслужбі припускають, що через блокаду польськими фермерами пунктів пропуску може затримуватись доставка гуманітарної допомоги.

Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю терміново переговорити з польським колегою щодо прикордонної ситуації з Польщею.

"Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів", – сказав Зеленський.

Глава уряду Польщі Дональд Туск заявив про те, що має намір на рівні Європейського Союзу вирішити питання "нерівної конкуренції" з агропродукцією, яка надходить з України.

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