План взаимопонимания с Польшей, новые санкций ЕС, договор по безопасности с Данией: новости дня

П’ятниця видалася досить насиченою – західні гості в Україні, заява лідерів Євросоюзу по Україні і "витівки" Угорщини, чергова партія санкцій проти агресора.

Пока загарбники, відчуваючи слабкість України через нестачу зброї, продовжують поступово тиснути на нашу лінію оборони, в Євросоюзі обговорюють посилення військової підтримки. Активність, судячи з сьогоднішніх новин, проявили представники Франції та Чехії.

Польські фермери поки і не думають зупиняти свої протести. Сьогодні стався черговий інцидент з українською продукцією на території Польщі.

Кілька регіонів Франції готуються відбивати нашестя гусені, а парламент Німеччини підтримав часткову легалізацію канабісу.

Всі важливі і цікаві новини п’ятниці, 23 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

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Безпекова угода з Данією

Сьогодні прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прибула до України та підписала з президентом України Володимиром Зеленським угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Данія – перша країна, що не є членом "Групи семи", з якою Україна уклала подібну угоду.

У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну підтримку України у 2023-2028 роках.

Зазначається, що в угоді є потужний військовий блок. Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди і з можливістю його продовження за згодою сторін.

Згодом Офіс президента опублікував текст безпекової угоди України з Данією.

До речі, прем’єрка Данії сподівається, що до літа F-16 літатимуть в українському небі.

Слід додати, Зеленський сьогодні зустрічався не тільки з Метте Фредеріксен, а й з делегацією Сенату США.

Делегація американських сенаторів на чолі з лідером демократичної більшості Чаком Шумером під час візиту до України зустрілись із президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Шумер розповів, що делегація почула від міністра оборони Умєрова та головнокомандувача Збройних Сил генерал-полковника Сирського про "озброєння, яке так необхідне Україні у несправедливій, незаконній війні з Путіним".

Чи втомлюється ЄС від України?

Депутат Європарламенту, прем'єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-2012 роках Андрюс Кубілюс звертає увагу на проблеми, які є в питанні підтримки Євросоюзом України.

Він констатує, що військова допомога від ЄС має фрагментарний характер, що характеризується добровільними внесками окремих країн-членів ЄС або НАТО.

За його словами, хоча сукупний ВВП західних країн у 25 разів перевищує ВВП Росії, диспропорція у військовій підтримці є кричущою.

Кубілюс запропонував план для перемоги України спрямований на усунення цих недоліків шляхом запровадження конкретних заходів з реформування всієї системи військової допомоги та переходу від індивідуальних до колективних дій і розподілу ресурсів.

"Ключем до його успіху є встановлення зобов'язань на рівні ЄС щодо довгострокової військової підтримки України, які перевищують мізерний поріг у 0,1%, встановлений у попередні роки", – зазначає євродепутат.

На його думку, західні країни мають взяти на себе зобов'язання щодо щорічної підтримки на рівні 0,25% від ВВП.

Якщо цікаво, почитайте найбільші провали і досягнення допомоги Заходу за два роки. Дослідження провів центр "Нова Європа" .

Президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з іноземними лідерами в Парижі в понеділок, щоб обговорити посилення співпраці на підтримку Києва.

Французькі посадовці кажуть, що Макрон сповнений рішучості дати зрозуміти Москві, що в Європі немає "втоми від України", незважаючи на побоювання щодо подальшої підтримки з боку США.

А Чехія збирає країни, які профінансують передачу Україні 800 тисяч боєприпасів.

Чеське Міністерство оборони заявило в п'ятницю, що координує зусилля і заручилося попередніми зобов'язаннями з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не захотіли, щоб їх називали.

Видання Financial Times раніше повідомило, що сума, необхідна для поставки боєприпасів Україні, становить 1,5 мільярда доларів.

Крім того, Чехія допомагатиме Україні виготовляти гвинтівки за стандартами НАТО.

Тим часом, все більше німців підтримують нарощення постачання зброї Україні.

Крім того, 46% побоюються, що Росія нападе на інші країни. 45% припускають, що війна обмежиться Україною.

До речі, голова оборонного комітету Бундестагу також вірить, що Путін може атакувати Німеччину.

Поки у низці країн Євросоюзу декларують рішучість у підтримці, Україна відчуває нестачу зброї.

Командувач Національна гвардія Латвії, бригадний генерал Каспарс Пуданс вважає, що Росія спробує використати теперішню слабкість України у своїх інтересах, однак швидкі наступальні маневри й удари малоймовірні, тому що в Росії немає таких величезних ресурсів.

На думку Пуданса, Україна зараз здатна вести тільки оборонні дії, зокрема через проблеми з втомою і оновленням особового складу. Для просування української армії вперед необхідні три компоненти – ширша мобілізація, більша підтримка з боку західних країн і нові тактичні оперативні рішення.

А, за оцінками розвідувального центру Сил оборони Естонії, захоплення Авдіївки в Донецькій області не забезпечило того позитивного висвітлення в ЗМІ, яке було потрібно російському керівництву перед президентськими виборами.

Говорячи про ситуацію на фронті, голова естонського розвідцентру сказав, що російські окупанти знизили темп наступальних операцій, але, як і раніше, зберігають ініціативу в діях сухопутних військ.

Заява лідерів ЄС по Україні і Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив про військову перевагу Росії у війні проти України і про необхідність пошуку шляхів припинення вогню.

"Військова перевага на боці росіян, вона не буде на боці України, якщо не втрутиться Захід. Але НАТО не хоче війни, він не буде втручатися. З цього моменту треба шукати припинення вогню, тому що Росію не можна поставити на коліна у військовому сенсі", – сказав Орбан.

Угорський уряд вийшов із заявою до другої річниці повномасштабної війни Росії проти України, де закликає "обидві сторони" до перемир’я та жодного разу не згадує країну-агресора.

Крім того, як повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, Будапешт заблокував ухвалення спільної заяви Євросоюзу до другої річниці повномасштабного нападу Росії на Україну.

Згодом заява до річниці великої війни була оприлюднена лише від імені голови Європейської ради Шарля Мішеля, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президентки Європарламенту Роберти Метсоли.

Вони обіцяють допомогу Україні, щоб покласти край війні.

"Європейський Союз продовжуватиме надавати потужну і непохитну політичну, військову, фінансову, економічну, дипломатичну та гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе, захистити свій народ, свої міста та критично важливу інфраструктуру, відновити свою територіальну цілісність, повернути тисячі депортованих дітей і покласти край війні", – йдеться у заяві.

Також лідери ЄС обіцяють забезпечувати Україну необхідною військовою допомогою, зокрема, постачати критично необхідні боєприпаси та ракети.

А у НАТО відбулась церемонія до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Тим часом, Угорщина домоглася додаткових "бонусів" від схвалення ратифікацію протоколу про вступ Швеції у НАТО.

Сьогодні прем’єр Швеції приїхав до Орбана у Будапешт. Сторони підтвердили угоду про купівлю Будапештом винищувачів Gripen.

Угорщина придбає у Швеції ще чотири винищувачі Gripen, а також розширює угоду щодо технічної підтримки вже наявних у неї винищувачів на наступні 10 років.

Орбан назвав зустріч з Крістерссоном у Будапешті подією, що "завершує етап відновлення довіри" у відносинах, та підтвердив, що у понеділок, 26 лютого, парламент Угорщини нарешті голосуватиме за ратифікацію протоколу про вступ Швеції у НАТО.

Парламентське голосування має бути формальністю, оскільки керівна партія Орбана "Фідес" має комфортну більшість.

Санкції від ЄС і США

Євросоюз і Сполучені Штати запровадили чергову партію санкцій проти Росії.

23 лютого Рада ЄС ухвалила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти Росії і тих, хто несе відповідальність за продовження війни проти України, а також тих, хто суттєво підтримує військові зусилля РФ.

Під санкції ЄС потрапила російська "оборонка", колаборанти на Херсонщині й міністр оборони КНДР.

Росія у відповідь на новий пакет санкцій Євросоюзу оголосила власні заходи, які передбачають розширення списку осіб, яким заборонено в’їзд на територію країни-агресорки.

Міністерство фінансів США у межах масштабного пакета санкцій до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну оголосило про обмеження проти російської платіжної системи "Мір".

Під нові санкції США також потрапили дев'ять регіональних фінансових установ РФ, зокрема кілька зі штаб-квартирами в центрах російських військово-промислових баз; п'ять інвестиційних і венчурних фондів; та шість компаній у сфері фінансових технологій, які допомагають Росії.

Також масштабний пакет санкцій Сполучених Штатів включає санкції проти спеціальної економічної зони "Алабуга", де РФ налагодила виробництво аналогів іранських безпілотників "Шахед".

США загалом запроваджують нові експортні обмеження проти майже 100 організацій, які надають приховану підтримку російській військовій машині, повідомив президент США.

"Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів Росії. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі", – заявив американський президент.

США покарали трьох росіян, причетних до смерті Навального в колонії, а також викрили компанії з Китаю та Сербії, які допомагали РФ обходити санкції.

До того ж Канада розширює та посилює санкції проти РФ до річниці вторгнення в Україну.

Блокада кордону

На кордоні з Польщею знову пошкодили зерновий вантаж з України. Посол України у Польщі вимагає покарати причетних. Польська поліція розслідує інцидент.

До речі, фермеру, який у вівторок під час акції протесту вивісив на тракторі прапор СРСР і плакат з гаслом "Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими урядовцями", були пред'явлені офіційні звинувачення. Йому загрожує 5 років в’язниці.

Польські фермери хочуть розширити блокади також на західний кордон.

Українські аграрії привезли на кордон з Польщею техніку, знищену обстрілами.

Техніку підписали табличками із вказівками, з якої вона області та кому належала. На табличках можна бачити логотипи організацій "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) і SaveUA.

Тим часом, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який разом з міністрами відвідав сьогодні польсько-український кордон і не побачив представників польського уряду, озвучив "план взаєморозуміння" для розблокування кордону.

Він включає п’ять кроків.

Щодо Польщі слід додати, що Єврокомісія розблокує для них 137 мільярдів євро. Гроші були заморожені через проблеми з верховенством права в країні за попередньої влади.

Щодо євроінтеграції України

Рада схвалила проєкт про лобізм, який є однією з вимог Єврокомісії, але відправила на доопрацювання проєкт про реформу БЕБ, який критикувала G7.

А ще Кабмін схвалив відкриття нового автомобільного пункту пропуску на кордоні з Угорщиною.

Решта новин

Вірменія, яка заморозила свою участь в проросійській ОДКБ, вже отримала першу зброю з Франції. До речі, Володимир Зеленський ймовірно відвідає Вірменію.

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