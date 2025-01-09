План поддержки ВСУ до 2027 года, 100 дней на "завершение войны", Армения идет в ЕС: новости дня

У розмовах з європейцями представники Трампа нібито визнають, що не зможуть швидко завершити війну в Україні, та обіцяють продовжити підтримку Києва.

На засіданні формату "Рамштайн" затвердили дорожні карти з підтримки України до 2027 року, а також оголосили про чергові пакети військової допомоги.

Зеленський, який також брав участь в засіданні Контактної групи з питань оборони України у Німеччині, ввечері прибув до Італії та зустрівся з прем’єркою Італії. До речі, Мелоні не вірить, що США за Трампа силою захоплять Гренландію.

Тим часом, посадовці Данії отримали сигнали про те, що Трамп всерйоз налаштований на придбання Гренландії.

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Більше важливого і цікавого за четвер, 9 січня, – в дайджесті "Європейської правди".

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100 днів на "завершення війни"

Обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни.

Радник Трампа вважає, що "найбільшою помилкою" президента Джо Байдена була відмова говорити з Владіміром Путіним після 2022 року, тоді як Трамп налаштований це зробити.

На думку Келлог, Трампу вдасться запропонувати прийнятне рішення Путіну та Володимиру Зеленському "в короткостроковій перспективі".

"Людям потрібно розуміти: він не намагається щось дати Путіну чи росіянами, він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно", – наголосив він.

Глава Пентагону Ллойд Остін, який невдовзі піде у відставку, в інтерв’ю Bloomberg News наголосив, що майбутня адміністрація президента США в будь-якому прагненні до припинення вогню має враховувати те, що Росія не має переваг у своєму вторгненні в Україну.

"У неї є деякі переваги, але вона не повністю домінує в цьому рівнянні. І якщо вона отримає те, що хоче, це буде дорого коштувати в майбутньому", – сказав голова Пентагону.

Financial Times пише, що представники обраного президента США Дональда Трампа в розмовах з європейськими партнерами визнають, що не зможуть швидко завершити війну в Україні, та обіцяють продовжити підтримку Києва.

Щодо збереження формату "Рамштайн"

Сьогодні у Німеччині відбулася 25-а зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") – останній раз перед завершенням повноважень адміністрації президента США Джо Байдена.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що це засідання "Рамштайн" може стати останнім, хоча вірить, що Контактна група збереться і за Трампа.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що питання про збереження формату Контактної групи з питань України вирішуватиме адміністрація наступного президента США, але він є важливим для Києва та партнерів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність зберегти формат "Рамштайн". Президент України Володимир Зеленський, який також брав участь в засіданні Контактної групи, провів окрему зустріч з Пісторіусом, на якій йшлося і про подальшу роботу формату "Рамштайн".

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур закликає зберегти формат "Рамштайн" й за Трампа для підтримки України.

План підтримки ЗСУ до 2027 року

Під час виступу на засіданні Володимир Зеленський закликав усіх учасників "Рамштайну" укласти безпекові угоди з Україною, інвестувати у виробництво українських дронів, а також поставити всі обіцяні на саміті НАТО системи ППО.

На засіданні також затвердили дорожні карти з підтримки України до 2027 року.

"Ці дорожні карти – це спільний результат роботи України та партнерів. 34 країни-учасниці вже стали частиною цих коаліцій. Це також важливий сигнал українській оборонній промисловості: попит на озброєння та техніку є, і він дуже високий", – пояснив міністр оборони України Рустем Умєров.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що спільно із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників.

Норвегія, зокрема, виділила близько $61 млн на ініціативу із закупівлі дронів для України. Крім того, за словами Умєрова, Норвегія спрямує понад 2 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025-му.

Норвегія та Данія у 2025 році вкладуть сотні мільйонів євро у "данську модель" для озброєння України.

На авіабазі "Рамштайн" Володимир Зеленський провів переговори, серед інших, з генсеком НАТО Марком Рютте, главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров обговорив зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто ракети для систем ППО, які Італія може надати Україні, а також перспективу спільного виробництва систем протиповітряної оборони та ракет до них.

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга під час телефонної розмови із своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро обговорив подальше посилення підтримки України.

Ракети з США і Німеччини

Глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання Контактної групи з питань України оголосив про виділення пакета військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів.

74-й транш військового обладнання від США включає: ракети для протиповітряної оборони, допоміжне обладнання для F-16, танкові мостоукладачі, обладнання захищеного зв'язку, інше обладнання.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на авіабазі "Рамштайн" заявив про плани передати Україні найближчим часом майже 50 ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Польща готує новий пакет військової допомоги Україні.

Канада на "Рамштайні" оголосила про понад $305 млн на військову допомогу Україні. У Міноборони Канади уточнюють, що оголошена допомога – це частина пакетів, які вже анонсувались раніше: на саміті НАТО 2024 року та в канадському бюджеті на 2024 рік.

Прем’єрка Італії захищає Трампа і Маска

З Німеччини Володимир Зеленський поїхав до Італії і провів зустріч з прем’єркою Джорджею Мелоні. Серед тем переговорів: оборонна підтримка; Міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку; координація міжнародних зусиль для досягнення миру; євроатлантична інтеграція.

Завтра Зеленський планує зустрітися з президентом Італії Серджо Матареллою.

Перед візитом українського президента Мелоні заявила, що не очікує, що обраний президент США Дональд Трамп "відмовиться" від України.

Вона допустила, що Трамп "може піти на врегулювання".

"Але я не передбачаю, що це означатиме відмову від України, що було б помилкою з моєї точки зору", – сказала італійська прем’єрка.

А ще Мелоні не вважає, що американський мільярдер Ілон Маск становить небезпеку для демократії, а також не вірить, що США за Трампа силою захоплять Гренландію.

Слід зауважити, що в італійської прем’єрки Джорджі Мелоні скалился добрі стосунки з Дональдом Трампом і Ілоном Маском.

У Британії кажуть, що риторика Трампа може бути дестабілізуючою, але дії свідчать про інше.

Очільник МЗС Британії Девід Леммі наголосив: з першого терміну Трампа відомо, що "інтенсивність і непередбачуваність того, що він іноді говорить, може бути дестабілізуючою".

"Він робив це з НАТО. Але насправді, на практиці, він відправив більше військ до Європи за часів своєї адміністрації. Він відправив перші Javelin (протитанкові ракетні комплекси. – Ред.) і зброю в Україну", – сказав Леммі.

Дональд Трамп у останні дні робив заяви, що шокували світ: "Трамп про Канаду", "Трамп про Гренландію" та інші вислови майбутнього президента США, що підважують світовий порядок.

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Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні закликає НАТО посилити увагу до Африки через зростання впливу Росії.

До речі, італійське видання Today.it пише, що До українського полону потрапив італійський піцайоло, який працював у Росії.

Трамп всерйоз хоче Гренландію

Обраний президент США Дональд Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії, як для розширення сфери впливу Америки в Західній півкулі, так і для закріплення своєї спадщини.

Про це повідомили Reuters три джерела.

Конгресмен Майк Волц, який стане радником Дональда Трампа з питань нацбезпеки, пояснив, що Гренландія важлива для національної безпеки Сполучених Штатів.

CNN зазначає, що данські посадовці нібито отримали сигнали від радників і соратників Трампа про те, що він цілком серйозно говорить про свої плани на Гренландію, та міркують, як відреагувати на це так, щоб не розсваритися зі стратегічним союзником.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде закликав громадян до єдності.

"Ми також повинні пам'ятати, що у нас є міжнародні відносини та угоди про співпрацю, на які ми повинні покладатися і розвивати їх, також значною мірою зі Сполученими Штатами. Ми союзники, і це наша відправна точка", – додав Егеде.

Гренландія є автономією з широкими самоврядними повноваженнями у складі Данії, але в останні роки все активніше говорить про наміри проголосити незалежність.

Посольство Сполучених Штатів в Копенгагені повідомило, що США не планують збільшувати військову присутність у Гренландії на тлі заяв Трампа.

Група соціал-демократів у Європарламенті заявила про солідарність з Данією: "Гренландія належить гренландцям, і експансіоністська маячня Дональда Трампа не змінить цього".

Тим часом, соратник Трампа, мільярдер Ілон Маск нібито хоче прибрати Кіра Стармера з поста прем'єра Британії.

Агентство Reuters пише, що мільярдер проводив приватні обговорення з союзниками щодо усунення прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з його посади до наступних виборів.

До речі, підлеглий Кіра Стармера, міністр закордонних справ Британії Девід Леммі відмовився засуджувати заяви Трампа, який відмовився виключити застосування сили для здобуття Гренландії: "Я думаю, що це класичний Дональд Трамп".

Міністр зазначив, що за "інтенсивністю" Трампа стоять "насправді досить серйозні питання національної безпеки та економіки".

Посол Росії у Данії закликав Штати "не втручатися у політичне майбутнє Гренландії" та заявив, що Росія буде реагувати у разі "подальшого погіршення ситуації в Арктиці".

Наприкінці президентства Байдена

Державний секретар США Ентоні Блінкен наприкінці президентства Джо Байдена зустрівся у Франції з президентом Емманюелем Макроном. Вони обговорили допомогу Україні і проблему з підтримкою Китаєм Росії.

А от Джо Байден вже не поїде до Європи на посаді президента Сполучених Штатів. Він скасував свою поїздку до Італії через пожежі в Каліфорнії. Отже, остання поїздка Байдена до Європи напередодні завершення його каденції скасована.

А ще у США засудили до 6 років в’язниці ексінформатора ФБР за брехню про хабар Байденам від Burisma.

Александр Смирнов визнав неправдивість своїх свідчень про президента Джо Байдена і його сина Гантера та взаємодію з українською компанією Burisma.

Різне щодо України

Європейська комісія створить робочу групу високого рівня зі Словаччиною для обговорення наслідків припинення транзиту російського газу через Україну.

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