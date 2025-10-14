"Украинский" премьер Молдовы, Грузия выиграла суд у РФ, Shahed в Британии: новости дня

У Києві відчувають зміну позиції Сполучених Штатів на користь підтримки України.

У Франції перепризначений прем’єр ймовірно домовився про бюджет країни, що на певний час може стабілізувати політичну ситуацію.

Україна та ЄС схвалили оновлені умови торгівлі, а у Латвії скоротиться фінансова підтримка українських біженців.

Все важливе і цікаве за вівторок, 14 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

Shahed у Британії

У Європі засудили удар РФ по гуманітарному конвою ООН на Херсонщині, а міністр закордонних справ Естонії заявив, що удар РФ по лікарні в Харкові – новий рівень варварства.

Глава польської дипломатії Радослав Сікорський представив британському парламенту іранський безпілотник типу "Шахед", який Росія використовує у війні проти України.

За його словами, Кремль використовує такі безпілотники для тероризування українців і використав дрони-приманки, щоб вторгнутися в польське небо.

Зміна ставлення до України

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук вважає, що російська дронова атака на Польщу у вересні призвела до того, що європейські партнери почали значно краще чути пояснення України про її роль у спільній безпеці.

За переконанням дипломатки, цей напад у підсумку зіграв на шкоду Росії, а аргументи України почали більше чути.

"Якщо Путін хотів відвернути увагу від України цими атаками, то схоже, він вчергове прорахувався і насправді ще більше привернув до нас увагу", – додала вона.

На думку міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, шанси на вирішення конфлікту в Україні зростають, "коли російська економіка починає гальмувати".

"Потрібно показати, що ми готові підтримувати Україну в середньостроковій перспективі, і реалізувати наші західні санкції щодо російської нафти, газу та технологій", – додав він.

Скасування "стелі" щодо України

Керівництво Сполучених Штатів Америки змінило ставлення до зусиль інших партнерів у підтримці ЗСУ, заявила у Брюсселі посол України при НАТО Альона Гетьманчук.

Вона наголосила, що тепер не відчуває тих обмежень у підтримці України, які встановлював Білий дім, але які при цьому діяли також для інших партнерів.

"За Байдена європейським союзникам виставлялася певна стеля у форматах допомоги, і інші країни мали впиратись у цю стелю, але в жодному разі не перестрибувати її. Зараз навпаки – адміністрація Трампа заохочує європейців показати, що вони готові зробити для власної безпеки і в питаннях підтримки України", – розповіла посол.

Посол США при НАТО Метью Вітакер повідомив, що цього тижня варто очікувати оголошень щодо нових зобов’язань у рамках ініціативи НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає закупівлі озброєнь у США європейськими державами-членами НАТО для їх подальшої передачі Україні.

Нагадаємо, завтра має відбутися засідання у форматі "Рамштайн".

Також Вітакер зазначив, що надання Україні далекобійних ракет, таких як Tomahawk, могло б поставити під загрозу багато енергетичних об’єктів у Росії та спонукати Путіна сісти за стіл переговорів.

За словами посла України при НАТО Альони Гетьманчук, завтра на засіданні Контактної групи з питань оборони України (так званий формат "Рамштайн") очікується заява семи країн-союзників про їхні внески в рамках PURL.

Щодо зустрічі Трамп-Зеленський

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що у п’ятницю він може прийняти свого українського колегу Володимира Зеленського у Вашингтоні.

За даними джерел порталу Axios, на зустрічі президенти обговорюватимуть можливість продажу Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Володимир Зеленський зазначив, що "певні речі" з Трампом вже обговорювали і вже є "контури рішень, які можуть допомогти, – щодо "Петріотів", щодо "Томагавків", це дуже важливо, і деякої іншої зброї". Він повторив, що деякі питання настільки чутливі, що їх небажано обговорювати у телефонній розмові.

"У нас є чітке бачення того, як кроки Америки, кроки Європи, інших наших партнерів, наші кроки тут, в Україні, можуть наблизити завершення війни. Важливе лідерство Америки – лідерство президента Трампа", – наголосив він.

Сподівання на Ердогана

Крім того, американський президент вважає, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган може допомогти з врегулюванням російсько-української війни, бо "його поважає Росія".

"Так, Ердоган може. Його поважає Росія… його поважає Путін і він мій друг. Знаєте, я ладнаю із сильними. Я не ладнаю зі слабкими… Не знаю, у чому справа, але Ердоган до мене дуже добре ставиться", – відповів він.

Підготовка Європи

Більшість німців підтримують відновлення військового призову, а Швеція побудує зерносховища на півночі країни на випадок війни.

У Фінляндії побудували завод, де збиратимуть двигуни для F-35.

Солдати з Нідерландів зіткнулися з невідомими дронами під час навчань у Польщі.

Російський вплив

Опозиція Словаччини звинувачує проросійську організацію у створенні розвідмережі, а скандальна "Зоря Німану" нарікає на присутність у Сеймі Литви українського прапора.

Топполітик ультраправої "Альтернативи для Німеччини" відбивається від шквалу критики через плани поїхати у Москву.

В Естонії криптоінвестора, який донатив армії РФ, змусили сплатити українцям в 30 разів більше.

Новий уряд Франції

Президент Франції обіцяє розпустити парламент у разі відставки уряду Себастьєна Лекорню.

Про це повідомила речниця французького уряду Мод Брежон.

За словами речниці, Емманюель Макрон зазначив, що пропозиції про висловлення недовіри уряду Лекорню є "пропозиціями про розпуск парламенту й повинні розглядатися як такі".

Нагадаємо, було подано дві пропозиції про висловлення недовіри нинішньому уряду Франції – від ультраправих та ультралівих партій.

Перепризначений прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню у своїй першій промові перед парламентом у вівторок сказав, що планує заморозити рішення про підняття мінімального пенсійного віку.

Після поступки прем’єра соціалісти обіцяють не голосувати за вотум недовіри уряду.

Франція у 2026 році запозичить рекордні 310 млрд євро.

"Український" прем'єр Молдови

У Молдові підтвердили кандидата на посаду прем’єра, який 20 років живе в Україні.

Партія президентки Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) після першого засідання парламенту і формування фракцій партія внесе на розгляд кандидатуру Александру Мунтяну.

Грузія виграла суд у РФ

ЄСПЛ зобовʼязав Росію виплатити Грузії 253 млн євро компенсації.

Різне щодо України і українців

У Латвії скоротиться фінансова підтримка українських біженців.

Україна та ЄС схвалили оновлені умови торгівлі.

Лідер угорської опозиції обіцяє позбутись енергозалежності від РФ, але не швидко і натякнув, що може змінити підхід Угорщини до війни в Україні.

Відповідь Китаю на рішення Нідерландів

Судячи з усього, посилюється протистояння Європи з Китаєм.

Вчора стало відомо, що Нідерланди вирішили вдатися до безпрецедентного державного втручання щодо виробника мікрочипів Nexperia через побоювання "витоку технологій", що стало, ймовірно, першим за 70 років застосуванням спеціального законодавства.

Nexperia виготовляє мікропроцесори для смартфонів, автомобілів, сонячних електростанцій тощо. У 2019 році її придбала китайська Wingtech, але штаб-квартира залишилася у Нідерландах.

Із судових документів стало відомо, що Nexperia ще у 2023 році повідомила уряд про свої побоювання щодо ролі її власника Wingtech.

У Китаї ж вважають, що Нідерланди вжили заходів через тиск з боку США. Хоча в уряді це заперечували, з судових документів випливає, що з кінця вересня Штати застосували до Nexperia торговельні обмеження, і того ж дня уряд втрутився.

А сьогодні стало відомо, що Китай з 4 жовтня заборонив Nexperia China та її підрядникам експортувати визначені готові вироби і частково готові вироби, виготовлені в Китаї.

Захід готує відповідь на обмеження Китаю

Єврокомісар: ЄС та G7 готують відповідь на обмеження Китаю щодо рідкісноземельних металів.

Тим часом Данія закликає жорстко відповісти на обмеження Китаю щодо рідкісноземельних металів.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмунссен заявив, що ЄС повинен "триматися разом" з Вашингтоном, щоб "змусити Китай діяти справедливо".

Його коментар з’явився на тлі того, як минулого тижня Китай оголосив про запровадження нових жорстких заходів контролю за експортом рідкісноземельних металів, які використовуються для виробництва численних передових технологій, включаючи електромобілі, вітрові турбіни та ключове військове обладнання, таке як радари та винищувачі.

За новою системою експорту, продукти, що містять навіть мінімальну кількість китайських елементів, потребуватимуть ліцензії, перш ніж їх можна буде вивезти за межі країни.

Експорт металів для військового використання за кордоном, тим часом, "в принципі" буде заборонений.

Слід також додати, що у Лондоні Китай планує побудувати нове величезне посольство. Британський уряд очікує отримати повний доступ до планів Китаю щодо будівництва будівлі перед тим, як прийняти рішення про затвердження проєкту.

Решта новин

В Німеччині з ботанічного саду вкрали найсмердючішу квітку у світі.

ЄС оштрафував люксові бренди Gucci, Chloe і Loewe на понад 157 млн євро.

У Польщі депутат опозиції прикрився імунітетом, щоб не платити штраф за їзду 200 км/год. Він каже, що не захотів платити штраф, бо "запізнювався".