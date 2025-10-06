133 млрд или "коллапс Украины", громкое интервью Меркель, отставка кабмина Франции: новости дня

У Норвегії через повідомлення про дрони була порушена робота аеропорту. Мерц припускає, що за польотами невідомих дронів в Європі стоїть Росія.

Ця заява розбурхала Кремль, який "спустив" на Мерца і Макрона навіть Медведєва. До речі, дивні заяви зробила і Ангела Меркель в інтерв’ю угорському проєкту Partizan.

Про союзників Путіна у ЄС і те, як вони допомагають йому створювати "тріщини у європейській будівлі", сьогодні згадала президентка Єврокомісії під час дебатів у Європарламенті щодо вотуму недовіри.

На тлі цієї заяви здивувала Словаччина. Там вперше з часу повернення до влади Фіцо, анонсували новий пакет військової підтримки для України.

У Румунії анонсували пряме залізничне сполучення Києва та Бухареста, а Молдова приєдналась до єдиної системи платежів у євро.

Все важливе і цікаве за понеділок, 6 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

133 млрд або "колапс України"

У ЄС шукають біля 133 млрд євро для Києва на 2026-27, "інакше буде колапс України".

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив обізнаний з процесами посадовець ЄС на умовах анонімності.

"Якщо таку підтримку не надати, це, найімовірніше, призведе до колапсу України, що, своєю чергою, створить серйозну загрозу безпеці для всієї Європи", – наголосив співрозмовник "ЄвроПравди".

Співрозмовник "Європейської правди" повідомив, що наразі ведуться перемовини з державами-членами ЄС та зовнішніми партнерами щодо концепції "репараційних позик" для України та шляхів їх реалізації.

Він спрогнозував, що конкретна пропозиція Єврокомісії з цього приводу буде сформульована після того, як лідери держав ЄС обговорять вказане питання під час засідання Європейської ради у Брюсселі 23-24 жовтня.

До речі, ЄС виділяє 7 млн євро на підтримку культурних проєктів в Україні.

Відставка уряду Франції

Одна з найгучніших тем понеділка – несподівана відставка французького уряду.

Прем’єр Франції Себастьєн Лекорню подав у відставку, провівши на посаді 27 днів, а уряд на чолі з ним проіснував всього 14 годин.

Міністри залишаться на своїх постах як тимчасові – тільки для управління повсякденними справами до формування нового уряду.

За словами Лекорню, три причини не дозволяли йому більше залишатися прем'єр-міністром.

Ультраправі, для яких відкрилося "вікно можливостей", почали тиснути на владу: вимагають виборів у Франції і вимагають від Емманюеля Макрона піти з посади президента.

Серед інших, про це заявила і неформальна лідерка ультраправого "Національного обʼєднання" Франції Марін Ле Пен.

"Я не маю права вимагати від нього цього (відставки. – Ред.). Якщо він ухвалить таке рішення, я вважаю, що це буде, знову ж таки, мудре рішення. Безперечно, розпуск (парламенту) є абсолютно неминучим", – зазначила Ле Пен.

Макрон дав премʼєру Франції, який іде у відставку, два дні на пошук "стабільності".

Про те, куди рухається Франція, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка 14 годин на повалення уряду. Як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.

Повідомлення про дрони в Осло

У Норвегії через інформацію про появу невідомих дронів в ніч на понеділок, 6 жовтня, була порушена робота аеропорту Осло.

Пілот норвезького літака повідомив, що бачив дрони під час посадки в аеропорту норвезької столиці.

За даними суспільного мовника NRK, у районі аеропорту помітили від трьох до п'яти дронів.

При цьому у поліції заявили, що дані про появу безпілотників в районі аеропорту поки не підтверджені.

Як відомо, за останні тижні невідомі безпілотники двічі з'явилися біля аеропортів і стратегічних об'єктів Данії, над одним з портів Німеччини, біля військової бази у Бельгії, а також двічі зривали роботу аеропорту Мюнхена. На тлі загостреної пильності через ці інциденти з'явились і фальшиві повідомлення.

В ЄС, за даними Euractiv, шукають шляхи, як профінансувати розвиток індустрії дронів, а Польща полегшує процедури використання дронів у армії.

Медведєв про мету нальотів дронів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що, на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія.

"Ми припускаємо, що за більшістю цих польотів безпілотників стоїть Росія", – заявив Мерц.

До речі, канцлер вважає, що Німеччина буде змушена впровадити обов'язкову військову службу.

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова у звичній для себе хамській манері відповіла на заяву німецького канцлера.

"У Берліні ще з "потоками" (підрив газопроводів "Північний потік". – Ред.) не розібралися, досі не в курсі, хто їх підірвав. До дронів руки дійдуть у наступному столітті, мабуть", – сказала вона.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв заявив, що поява невідомих БпЛА над Європою має на меті "налякати її війною". Він оформив заяву так, що з неї не випливає визнання росіянами своєї відповідальності за ці події; утім, це подається як одна з "можливих версій" цих подій.

"Головне, щоб недалекі європейці відчули на своїй шкурі, що таке загроза війни. Щоб боялись і тряслись, як отупілі тварини у стаді, яке женуть на бійню. Можливо, тоді вони зрозуміють, що таке війна, і відірвуть голови своїм виродкам типу Мерца й Макрона, які заробляють бабло і політичні бали на крові", – позловтішався Медведєв.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що керівник Кремля Владімір Путін зневажає Європейський Союз, хоче похитнути його єдність та має союзників у ЄС, які допомагають йому створювати "тріщини у європейській будівлі".

"Він (Путін – "ЄП") не приховує своєї зневаги до нашого Союзу й до його засад. І не приховує радості від того, що його покірні союзники в Європі допомагають йому у цій справі", – переконана президентка Єврокомісії.

Скандальні заяви Меркель

Якщо роль Медведєва зрозуміла і його коментарі вже мало кого дивують, то нещодавні заяви колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель в інтерв’ю угорському проєкту Partizan можуть здивувати.

Може скластися враження, що Меркель відводить провину за війну від Путіна на когось іншого, або намагається "розмити" головну відповідальність за агресію, яка лежить виключно на господарі Кремля.

Наприклад, Меркель вважає коронавірус винним у нападі Путіна на Україну.

За її словами, "коронавірус – головна причина", чому Росія так політично радикалізувалася і зрештою напала на Україну.

Колишня канцлерка сказала, що не могла особисто зустрічатись з Путіним, бо він боявся пандемії коронавірусу, а відеоконференцій було недостатньо.

Крім того, Ангела Меркель натякнула, що Польща і країни Балтії співвідповідальні за агресію Путіна.

В інтерв'ю ексканцлерка згадує про Мінські угоди, які вона допомогла укласти в 2015 році. За її словами, ці угоди "принесли заспокоєння" в період з 2015 по 2021 рік, давши Україні можливість "набратися сил" і "стати іншою країною".

"У червні 2021 року я відчула, що Путін більше не сприймає Мінські угоди серйозно, і тому я хотіла нового формату, щоб ми могли говорити з Путіним безпосередньо як Європейський Союз", – сказала колишня канцлерка Німеччини.

Але вона поскаржилась, що деякі країни ЄС не підтримали цю ідею, побоюючись, що єдність всередині ЄС щодо Росії розпадеться.

За словами віцепремʼєра і міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, заяви Меркель "така ж правда, як те, що вона сказала у своїх мемуарах, що ніхто з Центральної Європи не протестував проти "Північного потоку".

"Подивіться, якою була реакція німецького уряду на те, що я сказав у 2007 році про те, що ми не любимо угод, укладених над нашими головами, тож, мабуть, пані канцлерка забула про те, як її власний уряд реагував на наші протести", – додав він.

Допомога зі Словаччини

Тим часом Словаччина, вперше з часу повернення до влади Роберта Фіцо, анонсувала новий пакет військової підтримки для України.

Зокрема, віцепрем’єр та міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк у Києві заявив про зацікавленість його країни у нових оборонних проєктах з Україною і анонсувала пакет військової підтримки для України.

Україна отримає п’ять машин для розмінування Bozena, а також транспорт, комплекси розмінування та засоби медичної евакуації.

Перший візит нової прем’єрки Литви

Нова прем’єрка Литви прибула до Києва з першим візитом, де оголосила про ініціативу з допомоги дітям, яких повернули з РФ.

На спільному з українською колегою Юлією Свириденко брифінгу в Києві вона запевнила, що її країна не буде скасовувати санкції проти РФ та Білорусі, доки не буде повністю відновлено територіальну цілісність України та відшкодовано всі збитки, завдані Росією.

Міністерство внутрішніх справ Литви також повідомило, що буде співпрацювати із Міжнародним кримінальним судом у захисті свідків воєнних злочинів Росії.

До речі, Литва розпочинає найбільші в історії мобілізаційні навчання на випадок кризи.

Візит прем’єра Нідерландів

Крім того, сьогодні до української столиці прибув прем’єр Нідерландів Дік Схооф перебуває у Києві.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф оголосив, що його країна внесе 55 млн євро до Світового банку.

"Для того щоб Світовий банк міг допомогти Україні, вона повинна покрити витрати на відновлення та реформи", – пояснив очільник нідерландського уряду.

На пресконференції зі Схоофом президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна буде в ЄС, з Орбаном або без.

"Бо це вибір народу України", – пояснив український президент.

Також він нагадав, що Україна виконала усі технічні вимоги для відкриття першого кластера у переговорах про вступ до ЄС.

Різне щодо України

Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії.

У ЄС не бояться зменшення постачання снарядів в Україну через перемогу Бабіша в Чехії.

У Румунії анонсували пряме залізничне сполучення Києва та Бухареста.

В Естонії організували навчання для групи українських поліцейських.

Решта новин

Данія посилює перевірки нафтових танкерів, щоб зупинити "тіньовий флот" РФ.

За даними Bloomberg, Туреччина розглядає угоду зі США щодо рідкісноземельних металів.

Молдова приєдналась до єдиної системи платежів у євро.

В Албанії застрелили суддю під час засідання.

У Німеччині заявили про "поворотний момент" у ситуації у секторі Гази.