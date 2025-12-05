Стратегия безопасности США, Дания уменьшит помощь ВСУ, Зеленского пугали дронами: новости дня

Венс у найближчі тижні очікує хороших новин щодо врегулювання війни РФ, а також критикує ЄС через штраф для соцмережі Х Ілона Маска.

Сполучені Штати опублікували стратегію національної безпеки, згідно з якою хочуть завадити розширенню НАТО, а також хочу стабілізувати відносини з РФ. Крім того, за даними Reuters, Вашингтон закликають європейців перебрати на себе відповідальність за всі конвенційні оборонні можливості НАТО до 2027 року.

А ще американці виступили проти плану ЄС щодо росактивів для України, хоча європейці наголошують, що це їхнє внутрішнє питання.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 5 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

Переговори у Сполучених Штатах

Вчора пізно ввечері за американським часом у Флориді завершилася зустріч української переговорної делегації з представниками президента Дональда Трампа щодо "мирного плану" США.

З українського боку у перемовинах брав участь голова делегації, секретар РНБО Рустем Умеров, а також керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Умєров і Гнатов сьогодні мають провести ще одну зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером у Маямі.

Зустріч мала початися приблизно о 21:00 за Києвом.

Помічник господаря Кремля Юрій Ушаков вважає, що зять президента США Джаред Кушнер у подальшому матиме вагомий вплив на формулювання умов припинення війни РФ проти України.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що у найближчі тижні можна сподіватися на хороші новини у питанні врегулювання війни РФ проти України.

Щодо гарантій безпеки

Сьогодні, у 31 річницю підписання Будапештського меморандуму, міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна більше не довіряє порожнім обіцянкам і наполягає на надійних гарантіях безпеки.

"Маючи такий гіркий досвід у минулому, Україна більше не довіряє порожнім обіцянкам – ми довіряємо силі нашої армії та зброї. Сьогодні Україна потребує надійних гарантій безпеки для реального, справедливого і тривалого миру", – заявив Сибіга.

У Києві та інших європейських столицях зростає занепокоєння тим, що Вашингтон не уточнив, що він буде робити, якщо Росія порушить потенційну мирну угоду і знову нападе на Україну.

The Wall Street Journal повідомляє, що європейці застерегли президента України Володимира Зеленського щодо поступок Росії без надійних гарантій безпеки США.

Співрозмовники видання повідомили, що це повідомлення було передано під час телефонної розмови в понеділок між Зеленським і європейськими лідерами, включаючи президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

Транскрипт телефонної розмови отримав німецький журнал Spiegel.

Згідно з ним європейські лідери висловлювали прямі побоювання, що Сполучені Штати можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах, які ведуть з Кремлем стосовно потенційної мирної угоди.

"Наїзди" з боку Росії

Перемовник Кремля Кіріл Дмітрієв висміяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца після публікацій ЗМІ про розмову євролідерів.

Дмітрієв зачепився за фразу, яку нібито сказав Мерц у розмові, що "вони ведуть гру – і з вами, і з нами" (Україною і Європою).

"Канцлер Мерц звинувачує американців в "іграх"... Дорогий Мерц, та ви навіть не у грі. Ви самі себе дискваліфікували підбурюванням до війни, зривом миротворчих зусиль, нереалістичними пропозиціями, суїцидом західної цивілізації, міграцією і впертою тупістю", – написав перемовник Кремля.

Посольство РФ звинуватило Британію у спробі зірвати мирний процес через звіт щодо "Новічка".

Напередодні у Британії опублікували довгоочікуваний звіт про смерть Дон Стерджесс. 44-річна жінка загинула в результаті "безрозсудного" замаху на колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля.

"Оприлюднення звіту збігається з погіршенням позицій Києва та невдачами, яких зазнали українські збройні сили на лінії фронту", – зазначає посольство.

Нова безпекова стратегія США

На сайті Білого дому опублікували стратегію національної безпеки США.

У документі однією із цілей зовнішньої політики США зазначено "покласти край уявленню про НАТО як про альянс, що постійно розширюється, та запобігти такому розвитку подій".

Серед інших пріоритетів США – "переговори щодо швидкого припинення бойових дій в Україні" та зменшення ризику конфронтації Росії з іншими країнами Європи.

Самі ж Сполучені Штати прагнуть відновити "стратегічну стабільність" у відносинах з РФ, йдеться у документі.

Зазначимо, що в стратегії вжито термін "українська війна", а не російсько-українська війна. Також не згадано про російську агресію.

Водночас документ містить критику Європейського Союзу, зокрема за "цензурування свободи слова та придушення політичної опозиції".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін не потребує зовнішніх лекцій про свободу вираження поглядів або організацію демократичних суспільств. Він додав, що такі питання регулюються конституційним порядком Німеччини.

"Ми вважаємо, що в майбутньому зможемо обговорювати та дискутувати ці питання самостійно і не потребуватимемо зовнішніх порад", – сказав Вадефуль.

За даними агентства Reuters, Сполучені Штати закликають європейських союзників по НАТО до 2027 року перебрати на себе відповідальність за всі конвенційні оборонні можливості Альянсу, від розвідки до ракет.

Як стверджують джерела агентства, такий сигнал було передано цього тижня на зустрічі у Вашингтоні співробітників Пентагону, які контролюють політику НАТО, та кількох європейських делегацій. Для європейців такий стислий термін видався нереалістичним.

Тим часом Сейм Польщі схвалив бюджет на наступний рік з 4,81% ВВП на оборону, армія Литви отримала новітні протитанкові гранатомети Carl-Gustaf, а розгортання бункерів на кордоні Естонії затримується майже на рік.

Штраф ЄС для X

Єврокомісія оштрафувала соціальну мережу X американського мільярдера Ілона Маска на 120 млн євро через порушення законів ЄС.

Єврокомісія наклала на X штраф у розмірі 120 мільйонів євро за порушення зобов'язань щодо прозорості відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA).

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував застосування цифрових правил ЄС.

"Ходять чутки, що Єврокомісія оштрафує X на сотні мільйонів доларів за те, що він не займається цензурою. ЄС повинен підтримувати свободу слова, а не атакувати американські компанії через сміття", – написав Венс на платформі X.

Речник Єврокомісії Тома Реньє наголосив, що штраф, оголошений Х у зв’язку із порушенням Закону про цифрові послуги (DSA), "не має нічого спільного з цензурою". Також, за його словами, цей штраф не має нічого спільного з модерацією контенту.

Посол США при Європейському Союзі Ендрю Пуздер також різко розкритикував правила ЄС на тлі того, що платформа Х отримала багатомільйонний штраф.

"Єдині суттєві значні штрафи, які були накладені до цього часу, були накладені на американські компанії. Тому в якийсь момент, якщо ви американська компанія, ви повинні зупинитися і запитати себе: чи не переслідують мене тут?" – додав він.

Він також підтримав посадовців команди Трампа, які заявили, що ці закони порушують свободу слова.

Щодо використання росактивів для України

Bloomberg пише, що США закликали європейців виступити проти плану ЄС щодо росактивів для України.

"Американські посадовці переконували країни-члени, що ці активи необхідні для забезпечення мирної угоди між Києвом і Москвою і не повинні використовуватися для продовження війни, повідомили дипломати, які висловилися на умовах анонімності", – йдеться у публікації агентства.

Європейські лідери наполягають, що питання використання активів є європейською справою, оскільки заморожені кошти в основному розташовані в Європі.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц виступив проти передачі США заморожених у Європейському Союзі російських активів – ідеї, яка, за даними ЗМІ, обговорювалася в ході мирних переговорів, що просуваються американським президентом Дональдом Трампом.

"Це внутрішньоєвропейське питання, і я не бачу жодної економічної можливості перевести задіяні нами кошти в США. І американський уряд це знає", – підкреслив Мерц.

У ЄС відкинули альтернативу "репараційній позиці" для України через Угорщину. Тобто, варіант запозичень на зовнішніх ринках під гарантії бюджету ЄС, судячи з усього, відхиляється.

Тим часом Велика Британія, за даними The Times, пропонує розморозити 8 млрд фунтів росактивів для допомоги Україні.

"Нам потрібен скоординований план використання цих російських суверенних активів, щоб не тільки підтримати Україну в короткостроковій перспективі, але й донести це потужне послання до Росії", – сказала міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер.

Данія скоротить допомогу

Міністерство закордонних справ України повідомило, що в ініціативі НАТО PURL з фінансування купівлі американської зброї для потреб України внески зробила 21 країна на понад 4 мільярди доларів.

Словенія виділяє 43 млн євро на ініціативу PURL.

Данія суттєво скоротить військову підтримку України у 2026 році, а Швеція збільшить фінансову підтримку Україні, зменшивши допомогу іншим країнам.

За даними Bloomberg, в уряді Італії посилились розбіжності щодо допомоги Україні. Також стало відомо, що Рим профінансує будівництво нового педіатричного комплексу в Одесі.

Невідомі дрони у Європі

Французькі військові вчора ввечері відкрили вогонь по дронах над базою атомних субмарин. Франція розслідує дані про появу невідомих БпЛА.

Премʼєр Ірландії підтвердив інцидент із дронами під час візиту Зеленського. Поліція країни розслідує інцидент з дронами.

Армія Молдови отримала протидронові кулемети.

Слова року у Німеччині

Товариство німецької мови у Вісбадені оголосило в п'ятницю "слова року", які найточніше відображають найважливіші події та теми останніх 12 місяців.

Лінгвістичним символом 2025 року в Німеччині стало слово "KI-Ära", яке можна перекласти словосполученням "ера ШІ", тобто штучного інтелекту.

Друге місце серед найзначущіших слів року займає "Deal" – "угода", одне з улюблених слів президента США Дональда Трампа.

Трійку лідерів замикає словосполучення "Land gegen Frieden" – "земля в обмін на мир". Під ним ховається вимога до України погодитися на втрату низки територій на користь Росії для досягнення мирної угоди або припинення вогню.

Реформа військової служби в Німеччині

Бундестаг ухвалив реформу військової служби.

Новий закон передбачає, що 18-річні чоловіки знову будуть зобов'язані проходити призовний медичний огляд, але служба зі зброєю поки що залишатиметься добровільною.

Законодавство передбачає значне збільшення чисельності військового персоналу, в першу чергу на добровільній основі.

Сьогодні школярі по всій Німеччині пропустили уроки, щоб вийти на вулиці та висловити протест проти реформи військової служби, яка наразі не є обов'язковою.

Решта новин

Reuters: ЄС і G7 хочуть по-новому скоротити нафтові доходи Росії.

Спецслужби Латвії затримали проросійську активістку, яка фінансувала армію РФ, а у Польщі подали скаргу на російський культурний центр через пропагандистську лекцію.

Україна відкрила генконсульство у словацькому Пряшеві.