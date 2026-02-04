РФ "атакует" спутники ЕС, Украина покупает газ в США, Трамп защищает действия Путина: новости дня

Президент США заявив, що правитель Росії дотримався свого слова щодо "енергетичного перемир’я".

У Німеччині повідомили, що військові витрати Росії минулого року могли становити половину її державного бюджету, які направили, у тому числі, на розширення військового потенціалу поблизу східного флангу НАТО. Крім того, у Москві повідомили, що РФ більше не вважає себе пов’язаною обмеженнями на ядерний арсенал.

Чеська сім’я Келлнерів, яка володіє однією з найбільших чеських бізнес-груп PPF, надіслала майже $8,2 млн для допомоги цивільним в Україні.

Все важливе і цікаве за суреду, 4 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Трамп захищає дії Путіна?

Вчора ввечері прем’єр-міністр Кір Стармер у розмові з президентом США Дональдом Трампом обговорив останню атаку РФ по українській енергосистемі та зауважив, що її завдали під час нового посилення морозів.

"Лідери обговорили ситуацію в Україні, у тому числі варварські російські удари по території країни минулої ночі. Жорстокі удари Путіна про критичній інфраструктурі країни, у тому числі енергетичній, були особливо підлими у час, коли морози посилились до понад -20°C", – повідомили в британському уряду.

Згодом Дональд Трамп у розмові з журналістами заявив, що правитель Росії Владімір Путін дотримав слова щодо "енергетичного перемир’я".

"Це було з неділі до неділі… Він погодився і він дотримав слова. Це багато… Тому що там справді дуже, дуже холодно. Це було у неділю, і це (період "перемир’я") тривало з неділі до неділі", – сказав Трамп.

Анонсуючи домовленість з Путіним 29 січня, американський президент не згадував конкретного дня, коли мав починатися відлік "тижня", а в Кремлі стверджували, що йдеться про період до 1 лютого.

Президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок, що Росія демонстративно знехтувала особистим проханням президента США щодо обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі.

Україна передала США інформацію про удари РФ під час "енергетичного перемир’я", повідомила посол України у США Ольга Стефанішина.

Українська правозахисниця і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук дорікнула президенту США Дональду Трампу через зростання смертей цивільних на війні.

"Чому Путін не дозволив собі таких жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі за часів Байдена, якого Трамп називає "слабким", але повністю руйнує мирні міста і нехтує "сильним Трампом"?" – риторично запитала українська правозахисниця.

Перший день тристоронніх переговорів

В Абу-Дабі сьогодні пройшов перший день переговорів України з РФ і США.

Секретар РНБО Рустем Умєров ввечері повідомив, що українська делегація готує доповідь президенту Володимиру Зеленському за підсумками першого дня тристоронніх переговорів.

Крім Умєрова, українська делегація працювала у складі Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза.

"Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення", – зазначив секретар РНБО.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про хороші і погані новини щодо переговорів.

За його словами, хорошою новиною є те, що "список невирішених питань", який існував між Україною та РФ, "істотно скоротився".

"Це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що питання, які залишилися, є найскладнішими", – додав він.

Продовження переговорів планується у четвер, 5 лютого.

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня і президент Естонії Алар Каріс закликали призначити спеціального європейського посланця для проведення перемовин з Росією.

Тим часом міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна виступив проти діалогу з Росією і запропонував альтернативу – продовжити рішучу підтримку України та посилити тиск на РФ.

Енергетична допомога Україні

Мер української столиці Віталій Кличко заявив, що до Києва надійшла нова гуманітарна допомога від Франції – 30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт, які столиця передає для потреб КП "Київтеплоенерго".

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, Франція цього місяця передасть Україні 150 генераторів.

Іспанія передала Україні партію потужних генераторів, а також Таллінн відправив енергетичну допомогу Житомирській області.

Фінляндія надасть Україні 20 млн євро на реформу шкільної освіти.

РФ "атакує" супутники ЄС

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) повідомляє, що минулого року військові витрати Росії могли становити половину її державного бюджету і 10% від ВВП країни.

У BND наголошують, що ці кошти використовуються не тільки на війну проти України, але й для додаткового створення та розширення військового потенціалу, особливо поблизу східного флангу НАТО.

У відомстві наголосили, що ці цифри конкретно відображають загрозу для Європи з боку Росії.

Конгрес США затвердив $200 млн на безпеку країн Балтії, а Естонія затримала контейнеровоз з російським екіпажем, підозрюють у контрабанді.

РФ здійснила кібератаки на Італію, попри заклики до миру під час Олімпійських ігор, а у Польщу знову залетіли метеокулі з Білорусі.

Financial Times пише, що Росія перехопила низку ключових європейських супутників.

За даними видання, представники європейських служб безпеки вважають, що два російські космічні апарати змогли перехопити низку супутників. Це може призвести до збоїв в роботі або навіть до їхнього падіння.

Крім того, під загрозою опинилася конфіденційна інформація, яку передавали ці супутники, зокрема секретні урядові та деякі військові повідомлення.

У Єврокомісії підтвердили, що Росія атакує супутники й космічні активи ЄС.

"Націлювання на європейські космічні активи або супутники – це те, чим Росія займалася роками, якщо не десятиліттями… Ми дуже добре обізнані з цією проблемою". – заявив Реньє.

Крім того, МЗС Росії повідомило, що РФ більше не вважає себе пов’язаною обмеженнями на ядерний арсенал.

А Папа Римський закликав США та Росію відновити договір про контроль над ядерною зброєю.

У Польщі звинуватили співробітника Міноборони у роботі на іноземну розвідку, а у Франції затримали підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю.

Газ Україні з США

У березні 2026 року Україна почне отримувати перші поставки скрапленого природного газу (СПГ) зі США транзитом через Балкани, Румунію та Молдову.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу вирушивв турне країнами Перської затоки, щоб налагодити партнерські відносини та домовитися про енергетичну співпрацю.

Однією з найважливіших цілей турне Мерца є зменшення залежності Німеччини від американського скрапленого природного газу, який замінив значну частину російського.

Решта новин

Посли ЄС погодились, що до кредиту в 90 млрд євро для України можуть долучатися треті країни.

У Чехії присудили громадські роботи водію трамвая, який вигнав із салону українців.

Британія запускає програму для розробки передових ядерних реакторів.

Трамп підписав бюджет, що завершує частковий "шатдаун" у США.

Чехія поставила крапку в 250-річній історії видобутку кам’яного вугілля.

Адміністрація Трампа виводить 700 імміграційних агентів з Міннесоти.

Поліція Британії розпочала розслідування щодо експосла в США у контексті справи Епштейна, а брат британського короля, за даними Reuters, виїхав із резиденції після нових викриттів у справі Епштейна.