Польша наказывает Зеленского, ультиматум Лукашенко, Трамп унизил Мелони: новости дня

Макрон каже, що Трамп після саміту "Групи семи" нібито змінив позицію щодо війни Росії проти України, а прем’єрка Італії образилася на американського президента. Слід зауважити, що у перші дні тижня Мелоні нібито повідомляла своєму оточенню на полях саміту G7 про певне потепління у відносинах з Трампом.

А на саміті ЄС у Брюсселі головним "українським" питанням стали контакти з Кремлем. Частина лідерів критикує, а частина – підтримує, ініціативу Кошти.

Президент Польщі Навроцький постановив відібрати у Зеленського орден Білого Орла.

У Швейцарії зірвався "технічний" раунд переговорів з Іраном.

Все важливе і цікаве за п'ятницю, 19 червня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Ультиматум Києва Лукашенку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашекно має демонтувати ретранслятори, які коригують російські дронові атаки по Україні – а якщо це не буде виконано, то Україна зробить це самостійно.

"На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населенню", – пояснив Зеленський.

Макрон: Трамп змінив позицію

Президент Франції Емманюель Макрон розповів про зміну позиції свого американського колеги Дональда Трампа щодо війни РФ проти України після саміту G7, який тривав з вечора понеділка і до середи.

"Він приїхав і думав, що Україна програє. Але він змінив свою думку... Він також побачив, що Росія не дотримується своїх зобов’язань. Так, під час цього саміту G7 відбулася справжня зміна (в поглядах. – Ред.)", – зазначив французький лідер.

У спільній заяві за підсумками саміту в Ев’яні лідери країн G7 заявили про свою готовність розглянути надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території.

За словами Володимира Зеленського, ліцензії для виробництва наших ракет вперше сприймаються американською стороною позитивно.

Президент України висловив сподівання, що переговорний процес щодо завершення війни в Україні, який був призупинений після початку конфлікту на Близькому Сході, зрештою відновиться.

Мелоні образилася на Трампа

Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні обурилася заявами президента США Дональда Трампа, що вона нібито "благала" про спільне фото на саміті "Групи семи", та назвала це вигадкою.

Міністр оборони Італії назвав це новим "промахом" Трампа.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні скасував візит до США через образу Мелоні.

"Серйозні та образливі заяви президента Трампа, спрямовані проти прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні – це образа для всієї Італії. З цих міркувань я вирішив скасувати мій візит до США, запланований на 21-22 червня", – повідомив очільник Міністерства закордонних справ Італії.

За даними ЗМІ, після вечері лідерів "Групи семи" (G7), що пройшла у 15 червня, Мелоні сказала оточенню, що у відносинах із Трампом почалося справжнє потепління.

Навесні між ними виникла суперечка через різку критику Трампом закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що здивований новими нападками Трампа на Мелоні.

Він додав, що зустрінеться з Мелоні 25 червня на міжурядовому саміті в Антібі та "обговорить це" питання з італійською прем’єркою.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтримав Мелоні на тлі образ від Трампа.

"Я висловив їй усю свою солідарність з огляду на цей напад, який не є ні політичним, ні особистим. Я не знаю, як це описати", – додав Санчес.

"Українське" питання на саміті ЄС

Більшу частину часу, відведеного на обговорення України на саміті ЄС, який почався вчора ввечері у Брюсселі, забрала дискусія про контакти між Брюсселем і Кремлем, що вже відбулися.

Президент Євроради Антоніу Кошта пояснив, що нещодавно ініціював "короткі дипломатичні контакти з Кремлем".

Мета цієї ініціативи полягала в тому, щоб, "коли настане момент, бути готовими захищати інтереси ЄС".

Європейські медіа стверджують, що жодних формальних рішень не ухвалювали, але частина лідерів не приховували невдоволення тим, що Кошта ініціював це обговорення без консультацій з Єврорадою.

За даними Politico, президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на саміті лідерів ЄС розкритикували спроби президента Європейської ради налагодити дипломатичні контакти з Росією.

Макрон заявив, що держави-члени ЄС повинні бути представлені на потенційних переговорах про завершення війни, оскільки низка європейських країн надаватиме Україні гарантії безпеки після досягнення мирної угоди.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал також критикує спроби президента Євроради налагодити контакт з РФ: "Як тільки ЄС – або будь-яка окрема країна – позиціонує себе як посередник, це неминуче обмежує його власну здатність вживати саме тих заходів, які необхідні для підтримки України та посилення тиску на Росію".

Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер на полях саміту Європейської ради в Брюсселі в ніч на 19 червня жартівливо сказав президентові Євроради Антоніу Кошті, що ЄС відправить його в Москву як єдиного можливого перемовника: "Ми відправимо вас у Москву якнайшвидше!".

Підтримка Кошти

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін не вважає помилкою дії президента Європейської ради Антоніу Кошти з встановлення дипломатичного каналу з Росією. Нагадаємо, з 1 липня Ірландія розпочинає піврічне головування у Раді ЄС.

"Відкриття каналів, на мій погляд, враховуючи наш власний досвід у вирішенні конфліктів, – це не те, що ми б критикували або до чого ставилися б негативно", – зазначив Міхол Мартін.

І додав, що "будь-які переговори повинні, перш за все, вестися між Україною та Росією, але немає жодних ознак того, що Росія взагалі готова сісти за стіл переговорів".

Канцлер Австрії Крістіан Штокер вважає, що ЄС має скористатися "імпульсом", який виник навколо переговорів щодо врегулювання розв’язаної РФ війни проти України, і дати поштовх зусиллям щодо відновлення діалогу з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

Удвічі більший термін санкцій проти РФ

Уперше від початку російської агресії лідери ЄС погодилися із пропозицією продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6, як було досі.

Збільшення періоду запровадження санкцій стало можливим після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що рішення ЄС продовжити санкцій проти Росії на рік замість 6 місяців надсилає чіткий сигнал Росії.

"Це рішення, яке давно слід було ухвалити, яке зменшує невизначеність і надсилає чіткий сигнал: Європа готова до тривалих зусиль, щоб стримати російську військову машину", – написав міністр.

Велика Британія послабила обмеження проти дочірньої компанії "Лукойлу" в Австрії.

Євроінтеграція України і Мадяр

Саміт ЄС не дав згоду на відкриття всіх кластерів Україні у липні.

Попри очікування України (які зберігаються і досі) щодо того, що ЄС зможе відкрити у липні решту 5 кластерів вступних переговорів, цю тезу не вдалося закріпити у рішенні саміту ЄС, що відбувається у Брюсселі.

Новий угорський прем’єр Петер Мадяр похвалився, що "викреслив" швидкий вступ з рішення саміту ЄС.

"У зв’язку з процесом вступу України до ЄС за моєю ініціативою в останній момент із тексту було вилучено формулювання, що вказувало на прискорення вступу. Це було нелегко", – вказав він.

До речі, президент України таки поговорив із Мадяром на полях саміту ЄС.

Угорський прем’єр каже, що знову запропонував Зеленському переговори у Берегові на Закарпатті. Утім, з пояснень Мадяра випливає, що він отримав від Зеленського відмову.

Прем’єр Угорщини розповів, що є опонентом відкриття всіх кластерів у переговорах про вступ України до ЄС, а також що він має з цього приводу позицію, сильнішу за його попередника Віктора Орбана.

До речі, президент Угорщини підписав закон, що не допустить повернення Орбана на посаду.

Президент України на засіданні Євроради закликав лідерів ЄС погодити відкриття решти 5 кластерів ще у червні, а також просив Євросоюз прискорити використання розблокованих грошей з "фонду миру" і назвав критичні потреби України, щоб вистояти у наступну зиму.

Президент Польщі Кароль Навроцький каже про загрозу для фермерів через майбутній вступ України до ЄС.

Різне щодо України і українців

Президент Польщі Кароль Навроцький постановив відібрати у Зеленського орден Білого Орла.

В Італії розпочав роботу новий посол України.

Поїзд між Києвом та Кишиневом курсуватиме щоденно.

Українця засудили до семи років ув’язнення за підпали майна, пов’язаного зі Стармером.

Румунське місто Тімішоара передало Києву генератори.

Щодо Росії і росіян

В Латвії схвалили обмеження видачі дозволів на проживання громадянам РФ та Білорусі.

Оцінка європейських розвідок: економіка Росії перебуває у критичному стані.

У Франції затримали вихідця з Білорусі, якого підозрюють у шпигунстві на РФ щодо виробника дронів.

Конкурент Стармера на посаду прем’єра

Конкурент прем’єра Великої Британії Енді Бернем розчистив собі шлях до боротьби за лідерство в Лейбористській партії. Бернем здобув переконливу перемогу на довиборах у північному англійському окрузі Мейкерфілд, забезпечивши собі місце в парламенті.

Він дав зрозуміти, що боротиметься зі Стармером за лідерство в партії та за посаду прем’єр-міністра (лідер партії стає і прем’єром), і йому необхідно було виграти це вирішальне голосування, щоб отримати можливість розпочати таку боротьбу.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав Бернема з перемогою на довиборах у північному англійському окрузі Мейкерфілд над кандидатом від правопопулістської партії Reform UK.

"Виборці віддали перевагу передвиборчій кампанії Лейбористської партії, яка була сповнена надії та оптимізму, а не розколу та ненависті", – наголосив Стармер.

Він підкреслив, що готовий до боротьби за лідерство у партії.

За даними газети Times, уряд прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера закликатиме його готуватися до відставки.

Зрив "технічних" перемовин з Іраном

Частина республіканців у Сенаті критикують умови угоди Трампа з Іраном.

Перший раунд "технічних" перемовин США та Ірану у Швейцарії скасували в останній момент.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс різко відповів Ізраїлю на критику угоди з Іраном, заявивши, що Дональд Трамп – єдиний їхній союзник у світі.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що місія підтримання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці готова.

Нідерланди направлять фрегат в Ормузьку протоку для участі в міжнародній місії.

Решта новин

ЄС перерахував Вірменії 34 млн євро на тлі торговельних обмежень РФ.

Британський регулятор відсторонив головного прокурора Міжнародного кримінального суду, підозрюваного у домаганнях.