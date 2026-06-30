3,9 млрд евро для ВСУ, Туск угрожает Украине, новый премьер Литвы: новости дня

Міністр оборони Польщі каже, що "з Бандерою Україна не вступить до ЄС". В польському уряді чекають на імена тих, кого Україна вшанує у Нацпантеоні.

За даними RMF FM, Польща вдоволена, що домоглася обмеження на ввезення сталі з України до ЄС.

Тим часом ЄС перерахував Києву перший "оборонний" платіж на дрони у розмірі 3,9 млрд євро, а Данія готує пакет військової допомоги Україні на 590 млн євро.

Після візиту Лукашенка до Китаю, до Північної Європи вирушає китайський міністр закордонних справ.

А ще – у Монако стався вибух, внаслідок якого, за даними ЗМІ, постраждав бізнесмен з України Вадим Єрмолаєв.

Все важливе і цікаве за вівторок, 30 червня, – в дайджесті "Європейської правди".

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У Туска погрожують Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що в України виникнуть серйозні проблеми зі вступом до ЄС, якщо вона не відмовиться від вшанування діячів ОУН і УПА.

"З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу…Ніхто не буде нам вказувати, як голосувати за вступ тієї чи іншої країни до Європейського Союзу", – сказав він в ефірі Polsat News.

В Міністерстві закордонних справ Росії використали на користь своєї пропаганди заяви міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

Речниця російського міністерства заявила, що польські еліти несуть відповідальність за "кровожерливих монстрів неонацистського режиму в Україні, яких вони самі й виховали".

"Варшава багато років не те що заохочувала єесівські прагнення бандерівського неонацистського режиму в Україні, вона свідомо роздавала послідовникам вбивць своїх предків зброю та гроші", – заявила вона.

Польський міністр також повідомив, що Україна відмовилась від домовленості, згідно з якою польська сторона мала б передати винищувачі МіГ-29 в обмін на доступ до технологій у сфері безпілотних систем.

"Я запропонував, як мені здається, цілком партнерський підхід: МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не виконали умову, тому для України немає МіГів, оскільки у Польщі немає ані дронів, ані можливостей для їх використання", – зазначив міністр.

Польське RMF FM також повідомило, що Польща вдоволена, що домоглася обмеження на ввезення сталі з України до ЄС.

"Наші вимоги були значною мірою враховані, тож ми задоволені", – заявив співрозмовник видання.

Європейська комісія обмежила загальну безмитну квоту на імпорт сталі до ЄС до 18,3 млн тонн на рік, що на 47% менше, ніж раніше. Імпорт, що перевищує встановлені ліміти, обкладатиметься 50-відсотковим митом.

Критика Зеленського із Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький атакував опозиційних до нього польських політиків, при цьому висунувши звинувачення на адресу України, нібито вона все частіше "перетинає межі добросусідських відносин".

За даними видання Dziennik Gazeta Prawna, президент Польщі Кароль Навроцький може обмежити контакти з українським колегою Володимиром Зеленським на тлі загострення напруженості в українсько-польських відносинах.

Співрозмовник видання стверджує, що Навроцький може оприлюднити свою позицію 11 липня – у Національний день ​​пам’яті жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої".

Президентський палац вбачає в оголошенні Зеленського про створення Національного пантеону свідому провокацію з боку України. У оточенні Кароля Навроцького набирає сили переконання, що останні дії влади України не є випадковими, а вписуються в довгострокову історичну політику, яку проводить Київ.

За даними Onet, уряд Польщі наразі не планує різкої реакції у відповідь на заяву Володимира Зеленського про створення Українського національного пантеону: Варшава очікує остаточного оформлення проєкту та оголошення імен тих, кого українці вирішать вшанувати.

Результати опитування громадської думки від IBRiS на замовлення Polsat News свідчать, що понад половина поляків позитивно оцінюють діяльність президента Польщі Навроцького.

Інше нещодавнє опитування засвідчило, що рейтинг довіри до Навроцького у Польщі зріс до рекордного.

Не виключають, що таке зростання підтримки польського президента прямо пов’язане з його рішенням відкликати вручений президенту Володимиру Зеленському орден Білого орла.

Експрем'єр Польщі Матеуш Моравецький передав український орден Ярослава Мудрого до Музею пам’яті жертв Волинської трагедії в Холмі.

"Нехай ця нагорода стане там символом пам’яті про десятки тисяч невинних поляків, жорстоко вбитих під час Волинської різанини. Оскільки корумпована українська еліта не здатна цього зробити, я зроблю це за них", – прокоментував колишній прем’єр-міністр і депутат опозиційної правої партії "Право і справедливість".

Ультраправі Європи

У Чехії ультраправа коаліційна партія "Свобода та пряма демократія" (SPD) хоче, щоб президент України Володимир Зеленський був позбавлений найвищої чеської державної нагороди – ордена Білого лева.

Опитування Median свідчить про те, що популістську SPD чинного спікера парламенту Томіо Окамури підтримало би 6,5% виборців.

Крім того, за результатами того ж дослідження, популістська партія "Автомобілісти за себе", що входить до керівної коаліції у Чехії та уряду Андрея Бабіша, у разі проведення виборів у травні не здолала б прохідний бар’єр.

У Німеччині внутрішня розвідка називає правих екстремістів найбільшою загрозою для демократії в країні, проте відзначає загрози і з боку лівих радикалів.

До речі, в Німеччині заарештували румуна за підозрою в екстремістській змові.

Лідерка німецьких ультраправих хоче відновити імпорт російських енергоносіїв.

Ризики для Європи з боку Росії

Литва перебере командування групою НАТО з протимінної діяльності.

У США запевняють, що допоможуть Європі захищати країни Балтії.

Нідерланди у своїй оборонній стратегії назвали РФ головною загрозою для Європи.

Розвідка Швеції попереджає, що Росія загрожуватиме сусідам і після правителя Владіміра Путіна.

Прем'єр Британії анонсував додаткові інвестиції в оборону на 15 млрд фунтів, а у Латвії електрика посадили на понад 5 років за шпигунство на користь РФ.

Ван Ї їде у Північну Європу

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї вирушає з візитом до чотирьох країн Північної Європи – Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії.

Поїздка відбудеться 2-8 липня.

Нагадаємо, вчора вранці стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко після перемовин з правителем Росії Владіміром Путіним прибув до Китаю.

3,9 млрд євро для ЗСУ

Європейська комісія перерахувала Україні платіж у розмірі 3,9 млрд євро у межах першого траншу обсягом близько 6 млрд євро, призначеного для закупівлі безпілотників.

Гроші надходять у рамках позики ЄС на 90 млрд євро. Як відомо, "оборонна" частина цієї суми не прив’язана до будь-яких умов для України.

У ЄС обіцяють Україні ще частину "оборонного" траншу з 90 млрд євро "найближчими днями".

Затримка повної виплати Україні 6 млрд євро першого траншу кредиту ЄС на загальну суму 90 млрд євро, призначеного на підтримку української армії, повʼязана з тим, що Київ з запізненням подав на розгляд Єврокомісії понад 250 контрактів на закупівлю дронів українського виробництва – і ЄС не встиг їх перевірити.

Тим часом Данія готує пакет військової допомоги Україні на 590 млн євро.

Україна замовила у німецької компанії Rheinmetall 155-мм артилерійські снаряди та метальні заряди у кількості близько кількох десятків тисяч одиниць.

Крім того, Україна і Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E.

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його уряд не підтримує пропозицію ЄС про те, що українським чоловікам призовного віку не слід надавати тимчасовий захист.

Вибух у Монако

Вчора у Монако внаслідок вибуху важкі поранення отримав підсанкційний бізнесмен з України Вадим Єрмолаєв, а також його дружина.

З вчорашнього вечора правоохоронці почали масштабну операцію з пошуку підозрюваного у причетності до вибуху.

Правоохоронці виключили версію теракту і розпочали розслідування за фактом замаху на вбивство.

Влада припускає, що підозрюваний виїхав у Францію.

Міністерство закордонних справ України тримає зв'язок з органами влади Монако стосовно вибуху у князівстві.

"Наразі офіційними каналами здійснюється ідентифікація постраждалих осіб, уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України", – розповіли у відомстві.

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