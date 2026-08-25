Глава ЦРУ в Москве, арест экс-президента Армении, Канада ответила Трампу: новости дня

Зеленський повідомив, що Україна отримала "трішки" ракет до Patriot.

Глава ЦРУ відвідав Москву, а радник правителя Росії пригрозив Великій Британії.

Росія атакувала ще один пункт пропуску на кордоні з Молдовою, у Словаччині викрили план підпалу заводу безпілотників, а біля аеропорту Лейпцига знайшли ще дрон, пов’язаний з інцидентом з українським літаком.

Президент Фінляндії не очікує швидкого завершення війни та розповів, що може наблизити мир.

Все важливе і цікаве за вівторок, 25 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Трамп привітав з Днем незалежності

Президент України Володимир Зеленський опублікував привітання президента США Дональда Трампа з Днем Незалежності, натякнувши на ракети до Patriot.

У вітанні, текст якого показав Зеленський, американський президент відзначив "міцну дружбу" та зв’язок між США та Україною, які, за словами Трампа, лише поглибилися з моменту здобуття Україною незалежності.

Президент Сполучених Штатів також висловив захоплення стійкістю українського народу.

Своє привітання американський лідер завершив закликом скористатися нагодою і "покласти край конфлікту та побудувати міцний, тривалий мир, який розкриє величезний потенціал України для майбутніх поколінь".

Зеленський подякував Трампу за вітання та нагадав про ракети-перехоплювачі до системи Patriot, яких потребує Україна.

До речі, 24 серпня, на День Незалежності України, у центрі Берліна натягнули антидронову сітку.

"Трішки" ракет до Patriot

Сьогодні він повідомив, що Україна отримала "трішки" ракети до систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів. Крім того, за словами президента, Україна отримала підтвердження щодо кількох систем протиповітряної оборони Crotale та ракет до них.

Також, як повідомив Зеленський, Україна отримала ракети AIM, які використовує, зокрема, для перехоплення російських ракет.

Глава ЦРУ у Москві

Сьогодні Москву відвідав директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Як повідомило видання The Wall Street Journal, візит відбувся на тлі розвідувальних даних, які свідчать про ранні підготовчі заходи Росії до можливої військової мобілізації та планів щодо перевірки рішучості НАТО.

До речі, президент Володимир Зеленський на запитання, чи відправить Україна своїх військових у разі нападу на Естонію, сказав, що країни Балтії має захищати НАТО.

Востаннє глава ЦРУ особисто відвідував Росію у листопаді 2021 року. Тоді Вільям Бернс прибув до Москви, щоб на найвищому рівні попередити Кремль: США знають про підготовку масштабного вторгнення в Україну.

Джерела "Суспільного" повідомили, що США просили не атакувати Москву і Санкт-Петербург на тлі візиту глави ЦРУ.

Загрози для Європи

Росія атакувала ще один пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Росія втретє за два тижні атакувала прикордонний перехід з Молдовою.

У Кремлі попередили Британію про атаки на британські заводи з виробництва дронів та компонентів до ракет "з невідомих джерел".

Коментарі радника правителя Кремля Андрєя Федорова прозвучали того ж дня, коли прем’єр-міністр Британії Енді Бернем в Києві оголосив про рішення поділитися технологією виробництва ракет Storm Shadow з Україною.

"На них може напасти не Росія, а невідомі джерела", – заявив Федоров.

Тим часом вдень 23 серпня невідомі пошкодили кілька кабелів на залізничній ділянці у Німеччині. Правоохоронці підозрюють диверсію.

Німецькі видання дізналися, що біля аеропорту Лейпцига знайшли ще дрон, пов’язаний з інцидентом з українським літаком.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вперше публічно прокоментував інцидент з дронами в аеропорту "Лейпциг/Галле" заявивши, що Берлін розкриє його винуватців у разі успішного розслідування.

У Словаччині викрили план підпалу заводу безпілотників, а в Естонії чоловік отримав тюремний термін за співпрацю зі спецслужбами РФ.

Польща отримала партію південнокорейських танків, які охоронятимуть кордон з РФ.

Заяви президента Фінляндії щодо війни

Кремль здивувала підтримка президентом Фінляндії ударів по Wildberries.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков сказав, що підтримка президентом Фінляндії Александром Стуббом ударів України вглиб Росії, зокрема по складах Wildberries, викликає подив.

"Буквально кілька тижнів тому президент Фінляндії говорив про необхідність налагодження відносин із Росією рано чи пізно. І він говорив про те, що краще це робити раніше, ніж пізніше. Але зараз ми бачимо, що все-таки такі заяви, що ескалують ситуацію, взяли гору", – сказав Пєсков журналістам у вівторок.

В інтерв’ю "Європейській правді" президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не очікує швидкого завершення війни та розповів, що може наблизити мир.

Він наголосив, що Україні важливо бути готовою до "найгіршого" сценарію щодо того, яка буде ситуація взимку.

Стубб зазначив, що Фінляндія активно працює над тим, щоби в України було достатньо енергоносіїв, були дизельні генератори, зокрема, від фінського виробника Wärtsilä.

"Дійсно, ми маємо готуватися до найгіршого. Це необхідно", – додав президент.

Також він вважає, що вікно можливостей для вступу України до ЄС відкрите саме зараз.

"У мене є відчуття, що коли світовий порядок стабілізується в якійсь новій формі, ми почнемо думати про якісь зовсім інші речей. Ось чому я так вважаю. А ще я додам, що ваші переговори про вступ не розпочалися б, якби не війна. І не думаю, що хтось серйозно говорив би про членство України в НАТО, якби не війна. Тож вікно можливостей – саме зараз", – вважає Стубб.

Різне щодо України і українців

Реєстр збитків почав приймати заяви про втрату роботи через війну.

Латвія закупить генератори для Чернігівської області.

У Польщі чоловік спровокував масове побиття трьох українців після "лекції про Волинь", а у Львові почали дослідження з метою ексгумації останків польських військових.

Арешт експрезидента Вірменії

У Вірменії затримали проросійського експрезидента Роберта Кочаряна і його сина.

Його звинуватили в корупції і відвезли в лікарню.

Щодо Вірменії також нагадаємо, що у понеділок, 24 серпня, рем’єр Нікол Пашинян анонсував підготовку подачі заявки на вступ до Євросоюзу, представляючи урядову програму на наступні п'ять років.

В Європейській комісії позитивно оцінили заяву прем’єр-міністра Вірменії.

"Ми вже працюємо над зближенням Вірменії з ЄС за допомогою, наприклад, розвитку транспортного сполучення, торгівлі та багатьох інших напрямків нашої співпраці з цією країною. І це ще один прояв привабливості ЄС для громадян, тому ми з цікавістю стежимо за цим, і ви також знаєте, як президентка фон дер Ляєн дуже, дуже активно підтримує цю явно виражену підтримку з боку громадян Вірменії щодо ЄС", – зазначив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт.

Канада відповіла Трампу

Канада оголосила про мита на $20 млрд у відповідь на нові тарифи США.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав Канаду "найскладнішою" країною, з якою він має справу.

Між США та Канадою – новий етап торговельної війни, розпочатої два роки тому.

Однак якщо у 2025 році суперечка була про ціну доступу Канади до американського ринку, то нині ж вона поступово переросла у дискусію про межі канадського суверенітету.

Про суперечку і її можливі наслідки – в статті програмного директора Центру Дністрянського Дмитра Шеренговського Битва за експорт та суверенітет: чому Канада увійшла у торгову війну з Трампом та що на кону.

А ще Трамп хоче перейменувати озеро Онтаріо на кордоні США і Канади на озеро Америка.

У відповідь міністерка промисловості Канади Мелані Жолі наголосила, що канадці завжди будуть називати його Онтаріо.

Також вона додала, що поки тривають ці "витівки" – Канада буде "діяти стратегічно і дасть відсіч".

США і Близький Схід

Президент США Дональд Трамп заявляє про повне розмінування Ормузької протоки.

Крім того, Сполучені Штати у понеділок розпочали операцію "Економічний вигнанець", спрямовану проти Ірану та його союзників.

"Наша мета – перерізати кожну економічну артерію, яка підтримує цей тиранічний режим, доки Тегеран не залишиться наодинці", – оголосив міністр фінансів США Скотт Бессент.

США вилучили Сирію зі списку держав-спонсорів тероризиму.

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