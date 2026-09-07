Детали мирных переговоров, успех "друзей Путина" в Германии, договор Гренландия-ЕС: новости дня

Сьогодні з’явилося більше деталей про результати візиту посланців Трампа у Москву та Київ, але головна і, на жаль, сумна тема дня – тріумф ультраправих на виборах у німецькій землі Саксонія-Ангальт.

Про які наміри заявляють ультраправі і як реагують на їхню перемогу в Європі? Зібрали все, що відомо на дану хвилину.

Росія пригрозила Норвегії через начебто розгортання ракетних комплексів США, а Євросоюз уклав із Гренландією партнерську угоду на 200 млн євро.

У Польщі невідомі пошкодили пам’ятник УПА.

Все важливе і цікаве за понеділок, 7 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Деталі мирних переговорів

Джерело в Єлисейському палаці повідомило "Європейській правді", що протягом наступних тижнів триватиме підготовка переговорів з Росією про встановлення миру в Україні.

Україна, Франція, Німеччина та Британія готуватимуть умови, з якими вони будуть виходити на подальші переговори з Росією.

Також джерело повідомило, що хазяїн Кремля Владімір Путін нібито буде готовий до нового старту перемовного процесу про мир в Україні після завершення парламентських виборів у Росії 18-20 вересня.

Звернемо увагу, що якщо до 18 вересня Конгрес США не ухвалить санкційний закон Грема-Блументаля, то до його розгляду навряд чи повернуться до наступного року. Попереду – вибори до американського Конгресу.

За словами президента України Володимира Зеленського, під час переговорів у Києві було запропоновано кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу та домовились найближчим часом повторити зустріч у форматі Україна-США-Європа.

Зеленський почув від посланців Трампа про "готовність росіян до переговорів". У Кремлі не відкидають можливості відновлення тристоронніх переговорів.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф після візитів до Москви та Києва заявив про досягнення "суттєвого прогресу", зокрема щодо узгодження графіку додаткових тристоронніх переговорів.

Безпрецедентний успіх "АдН"

За результатами виборів, які пройшли 6 вересня, до земельного парламенту німецької Саксонії-Ангальт пройшли шість партій.

Безпрецедентну перемогу здобуває правопопулістська та проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" – 43,8% голосів.

ХДС канцлера Фрідріха Мерца отримала 17,2%, що майже на 20% менше, ніж на попередніх виборах.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) отримала 9,3% голосів, "Зелені" – 8,9%, "Ліві" – 8,6% голосів, а проросійський ліворадикальний Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) – 5,3%.

Отже, абсолютну більшість ультраправі не отримали, але створення коаліції без прем’єра від "АдН" виглядає малореальним.

Партія "подруги Путіна" допоможе лідеру ультраправих стати прем'єром на сході Німеччини.

Зокрема, головний кандидат Альянсу Сари Вагенкнехт (АСВ) на виборах у землі Саксонія-Ангальт Томас Шульце оголосив, що нова фракція його партії у земельному парламенті вдасться до кроку, який допоможе представнику "Альтернативи для Німеччини" стати прем’єр-міністром.

Для цього представникам Альянсу Сари Вагенкнехт потрібно буде утриматися під час третього туру голосування щодо обрання прем’єр-міністра землі, що дозволить кандидату від "АдН" Ульріху Зігмунду обратись на посаду.

Крім того, "АдН" хоче використати перемогу в Саксонії-Ангальт, щоб скасувати санкції проти Росії.

Партія зможе використовувати представників землі в Бундесраті для просування своєї позиції та спроб вплинути на курс федерального уряду щодо Росії. Саксонія-Ангальт має чотири голоси в Бундесраті.

Політик "Альтернативи для Німеччини" із Саксонії-Ангальт Ганс-Томас Тільшнайдер виставив на продаж свою чашку з символікою російської армії, яка нещодавно викликала хвилю обурення.

Співголова "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") Аліс Вайдель розраховує, що після тріумфу ультраправих на виборах у Саксонії-Ангальт підтримка її партії продовжить зростати на загальнонаціональному рівні.

Вона підкреслила, що відрив у опитуваннях уже зараз занадто великий, і що її партія прагне зрости щонайменше до 40%.

Про електоральний землетрус на сході Німеччини і виклик для канцлера Мерца читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христина Бондарєва Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.

"Поворотний момент"?

Партія канцлера Німеччини Фрідріх Мерц Християнсько-демократичний союз (ХДС) переходить в опозицію в Саксонії-Ангальт після тріумфу "АдН".

Він пропустить Міжнародний космічний саміт, який приймає президент Франції Емманюель Макрон у Парижі, після поразки його ХДС.

"Це найважча поразка для ХДС за останні роки, навіть за десятиліття", – зазначив Мерц.

Очільник ХДС і канцлер заявив, що Німеччині потрібні реформи, і федеральний уряд мусить їх втілити.

Канцлер підкреслив, що "усвідомлює свою особисту відповідальність" і розуміє спільну ситуацію, яка "зобов'язує продовжувати спільну роботу". Таким чином Мерц розвіяв будь-які спекуляції про свою можливу відставку.

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і федеральний міністр фінансів Ларс Клінгбайль назвав результати у Саксонії-Ангальт "поворотним моментом".

"Це сумний вечір", – сказав він у неділю.

У президента Польщі занепокоєні через успіх "Альтернативи для Німеччини" на виборах.

Голова Кабінету президента Польщі Павел Шефернакер заявив, що зростання популярності ультраправої партії в сусідній Німеччині створює "реальну проблему" для Польщі, а її програма суперечить інтересам Варшави. Зокрема, він акцентував на проросійській позиції "Альтернативи для Німеччини".

"Проросійська політика "АдН", наприклад, пропозиція скасувати санкції проти Росії, з точки зору Польщі є небезпечною та неприйнятною. Конкретні пункти програми "АдН" не відповідають інтересам Польщі", – переконував Шефернакер.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини" не варто подавати як "кінець демократії".

"Пристібайте ремені, це лише початок"

Американський мільярдер Ілон Маск привітав ультраправу німецьку партію "Альтернатива для Німеччини" з перемогою на земельних виборах у Саксонії-Ангальт словами "Хороший результат".

Попередній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про "великий вечір для Німеччини та Європи" і привітав ультраправу "АдН" з перемогою.

"Пристібайте ремені, це лише початок", – заявив він, вочевидь натякаючи, що очікує продовження такої тенденції на майбутніх виборах в різних європейських країнах.

Лідер італійської "Ліги" Маттео Сальвіні у своєму вітанні назвав результат "АдН" тріумфальною перемогою.

"Це резонансний успіх, що підкреслює високий запит на зміни, безпеку, робочі місця… Страхи, небезпеки? Ні, це називається демократія. Інакша Європа – можлива", – написав він.

Польський прем’єр Дональд Туск написав, що у Польщі "лише ідіоти або зрадники" можуть тішитися перемозі німецьких ультраправих, і таких "трохи назбиралося" у лавах опозиційної "Право і справедливість" та ультраправої "Конфедерації".

На це один з депутатів "Конфедерації" Конрад Беркович відписав, що розуміє занепокоєння Туска, тому що той, мовляв, отримує фінансування з Німеччини.

Ультраправі у Франції

Європарламентарі зустрінуться з президентом Франції Емманюелем Макроном на тлі перемоги ультраправих в Німеччині.

Тим часом у Франції ультраправі готуються отримати посаду президента у 2027 році.

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен є фавориткою опитувань перед президентськими виборами, які пройдуть наступного року.

Соратники чинного президента Емманюеля Макрона закликають створити коаліцію проти крайніх правих та лівих.

Клеман Бон і Філіпп Гранжон, двоє давніх прихильників французького президента, закликають до створення нової коаліції проти ультраправої партії "Національне об’єднання" та ультралівої "Нескорена Франція".

Голова французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, що беззастережна підтримка України з боку Франції має бути замінена більш вигідними відносинами з країною.

Барделла, ймовірно, стане прем’єр-міністром, якщо Марін Ле Пен переможе на президентських виборах наступного року.

Він хоче, щоб Україна гарантувала, що фінансова підтримка, яку вона отримує від європейських країн, використовувалася виключно для закупівлі обладнання у оборонній промисловості цих держав.

Тим часом Україна передала НАТО список нагальних потреб для ППО напередодні "Рамштайну". Також стали відомі деталі проведення 36-го засідання у форматі "Рамштайн".

Оборона Європи

У Німеччині на електропідстанції поблизу міста Шляйфе знову знайшли вибухові пристрої біля лінії електропередачі, а у Берліні в ніч на понеділок спалахнула пожежа на електропідстанції.

Крім того, у Німеччині вперше перепрофілюють на оборонне виробництво завод Volkswagen.

У Фінляндії добудували 200-кілометровий паркан на кордоні з Росією, а у Швеції тестують нову систему оповіщення населення.

У Бельгії затримали громадянина Китаю за підозрою у шпигунстві.

Литва оголосила 22 білоруських ІТ-фахівців загрозою національній безпеці, а Латвія запровадить тарифи у 300% на вантажі із зерном з Росії та Білорусі.

Росія погрожує Норвегії

Росія пригрозила Норвегії через начебто розгортання ракетних комплексів США.

"А рамках російських заходів реагування місця дислокації американських комплексів та управління ними, а також інфраструктура, що їх обслуговує, стають предметом особливої уваги з боку сил стратегічного стримування Російської Федерації, що включає планування бойового застосування відповідних ударних засобів у разі збройного конфлікту", – зазначила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

А Міністерство закордонних справ Росії офіційно оголосило про заходи "у відповідь" на дії Німеччини після атаки в аеропорту "Лейпциг/Галле", відповідальність за яку Берлін поклав на РФ.

Тимчасовому повіреному у справах Німеччини в Москві повідомили, що Росія закриває німецьке генеральне консульство в Санкт-Петербурзі. Відомство має припинити свою діяльність не пізніше 18 вересня, а всі його співробітники повинні покинути територію Російської Федерації до цієї дати, зазначили в МЗС.

Крім того, оголошено про припинення роботи німецьких культурних центрів імені Гете в Російській Федерації. Працівники всіх філій мають виїхати з Росії не пізніше 13 вересня.

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