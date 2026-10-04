Западные дипломаты ответили Путину, друзья РФ проиграли в Латвии, Мерц в Киеве: новости выходных

Канцлер Німеччини прибув до України, щоб запевнити у подальшій підтримці, а американсько-український фонд відбудови уклав першу угоду про видобуток копалин.

Водночас США і Росія ведуть перемовини про багатомільярдну угоду щодо активів "Лукойлу".

У Німеччині продовжує зростати рейтинг ультраправої "АдН", а у Латвії на виборах переміг блок проукраїнського прем’єра.

У Молдові знову фіксували вторгнення російських безпілотників.

Все важливе і цікаве за вихідні, 3 та 4 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Канцлер Німеччини у Києві

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у неділю, 4 жовтня, прибув з візитом до України.

Його супроводжують міністерка економіки Катерина Райхе та 10 керівників компаній з оборонного та енергетичного секторів.

"Я тричі чув сирену повітряної тривоги. Але тут ми отримуємо тісну та надійну підтримку від посольства Німеччини та уряду України, особливо в контексті реальної загрози", – поділився він.

Мерц зазначив, що йому "жодного разу не довелося шукати укриття".

Німецький канцлер із української столиці звернувся до правителя Росії Владіміра Путіна із закликом припинити атаки на Україну та продемонструвати готовність до переговорів.

"Пане Путін, припиніть цю безглузду війну! Ми готові до переговорів, ми готові обговорити між собою питання припинення цієї війни. Але ці варварські напади на мирне населення України мають припинитися", – заявив Мерц у неділю.

За даними Reuters, під час свого візиту до Києва канцлер Німеччини, серед іншого, наполягав, щоб український уряд досяг прогресу в реформах.

Під час спільної пресконференції з очільником німецького уряду президент Володимир Зеленський заявив, що Німеччина виділила Україні масштабний пакет допомоги на понад 1 млрд євро.

Зеленський зазначив, що у цьому пакеті від Німеччини є кошти на виробництво нових перехоплювачів, саме проти реактивних шахедів. За словами Мерца, близько 350 млн євро піде на енергетичну допомогу.

До речі, Німеччина передала Одещині понад 23 тонни енергетичного обладнання.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль розкрив деталі домовленостей про підтримку Німеччини у сфері енергетики.

Україна та Німеччина підписали низку оборонних та енергетичних домовленостей. Крім того, країни готують Drone Deal.

За словами українського президента, загальна вага домовленостей України з Німеччиною більш ніж 8,5 млрд євро.

Західні дипломати відповіли Путіну

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що іноземні партнери не повідомляли Україну про наміри перемістити свої дипломатичні представництва зі столиці.

Напередодні The Guardian повідомило, що західні дипломати, попри публічні декларації намірів лишатися в Києві, все ж розробляють плани на випадок надзвичайних обставин щодо перенесення посольств.

Речник Європейської комісії Крістіан Віганд зазначив, що погрозами іноземним дипломатам у Києві Москва намагається залякати Європу, щоб вона зменшила підтримку України.

"Це не вперше, коли Росія висуває такі погрози. Це свідчить про те, що Кремль програє війну і втрачає самоконтроль", – сказав Віганд.

Він додав, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну, викриватиме безвідповідальні та небезпечні дії Росії й дедалі посилюватиме тиск на неї.

Речник додав, що делегація ЄС працює в українській столиці без змін.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова запевнила, що усі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві попри російські погрози.

У Польщі та Естонії підтвердили, що їхні посольства залишаються у Києві.

Співробітництво Україна-США

Керівник відділу інвестицій Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC) Конор Коулман повідомив, що спільний американсько-український інвестиційний фонд відбудови уклав свою першу угоду у сфері критичних мінералів та погодив чотири інші проєкти.

Перша угода у сфері корисних копалин дозволить вкласти приблизно $30 млн у "спільну інвестиційну платформу" з BGV Group.

За його словами, спочатку увага буде зосереджена на гірничодобувних проєктах на початковій стадії по всій Україні, а також на родовищах рідкісних копалин, урану, берилію та цирконію.

Зазначається, що два інші нові проєкти мають на меті зміцнити енерго– та тепломережі України після посилення російських атак на ключову інфраструктуру напередодні зими.

Щодо співробітництва з Росією

NYT повідомляє, що Сполучені Штати і Росія ведуть перемовини про багатомільярдну угоду щодо активів "Лукойлу".

Низка політиків і економістів Німеччини розкритикували призначення колишнього канцлера Герхарда Шредера на одну з керівних посад в мережі гіпермаркетів Globus в Росії.

Після початку повномасштабної війни він так і не дистанціювався від Кремля. Серед останнього, у січні 2026 року ексканцлер виступив за відновлення енергетичної співпраці з РФ та закликав не демонізувати Росію попри її агресію проти України.

До речі, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" також активно виступає за скасування санкцій проти Росії, відновлення співпраці в енергетичній сфері та повернення до закупівель російських енергоносіїв.

Вибори на Заході

У Латвії пройшли парламентські вибори. Блок проукраїнського прем’єра здобуває найбільше місць.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс після перемоги на парламентських виборах очолюваного ним "Об’єднаного списку" заявив про готовність формувати нову урядову коаліцію.

У неділю вранці в Боснії та Герцеговині почалися загальні вибори.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" вперше набрала 30% підтримки по всій Німеччині. Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про загрозу єдності Німеччини через екстремістів і дезінформацію.

Видання The New York Times дізналося, що президент США Дональд Трамп наказав витратити $20 млн на рекламу, що прославляє його.

Крім того, американський президент перед проміжними виборами пообіцяв виплати понад 20 мільйонам літніх людей.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скасував свій виступ на мітингу в Белграді на підтримку Александра Вучича як кандидата на посаду прем’єр-міністра Сербії.

Лікар порадив Фіцо утриматися від авіаперельотів.

Безпілотники у Молдові

У суботу вранці, 3 жовтня, національна система моніторингу повітряного простору Молдови зафіксувала проліт кількох безпілотних літальних апаратів.

Як уточнили у Службі повітряних операцій Національної армії, у проміжку часу з 07:45 до 8:00 національний повітряний простір перетнули п’ять безпілотних літальних апаратів.

Інцидент стався на тлі масованих ударів Росії по Україні. Згідно з даними системи моніторингу, вибухи пролунали поблизу населених пунктів Крокмаз, Штефан-Воде, Делакеу, Пухечени, Аненій Ной, Бозієні, Хинчешти, а також поблизу Дубовки, Костянтинівки та Каушан.

Згодом у Молдові повідомили про шостий несанкціонований політ у повітряному просторі.

Кишинів викликав "на килим" главу посольства РФ через падіння уламків ракет і дронів.

Крім того, у молдовський столиці у суботу, другий день поспіль, евакуювали людей з аеропорту через "замінування".

До речі, у Фінляндії провели масштабну операцію через невідомий предмет у морі біля Гельсінкі.

Решта новин

За даними Politico, Польща і Румунія відмовилися надати транзит для експорту українського зерна.

Україна отримала 50 млн євро від Банку розвитку РЄ та Італії на компенсації за знищене житло.

Президент США Дональд Трамп відмовився від заборони експорту дизеля після рішення G7, а у Португалії розслідують використання Сполученими Штатами бази на Азорських островах у війні з Іраном.

У Франції 24 школи підпалені або розгромлені через протести.