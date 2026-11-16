Зеленський розповів про "непросту" розмову України, США та Європи на рівні команд. Кушнер повідомив про підготовку порядку денного "для наступної багатосторонньої зустрічі". У Кремлі стверджують, що участь Європи в мирних переговорах не узгоджували з Росією.

За даними медіа, Естонія готується до цифрового керування урядом у разі нападу РФ, а у Литві розробляють плани посилення захисту оборонних підприємств.

П’ять країн ЄС хочуть відправляти мігрантів, яким відмовили в отриманні притулку, до нового центру депортації в Руанді.

Все важливе і цікаве за понеділок, 16 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Рекорд допомоги ЄС за реформи

Рада ЄС у понеділок ухвалила рішення, яке дозволить Україні найближчим часом отримати майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Це найбільший одноразовий транш, який ЄС коли-небудь надавав Україні в межах цієї програми.

Виплата стала можливою після того, як Україна виконала понад 20 цільових кроків, пов’язаних із реформами в низці ключових сфер.

Фінансування в межах Ukraine Facility покликане зміцнити макрофінансову стабільність України, сприяти її відновленню та модернізації, забезпечити безперебійну роботу державного управління і підтримати зусилля країни з проведення реформ.

Європейська комісія у понеділок, 16 листопада, перерахувала Україні 1,71 млрд євро в межах оборонної частини кредиту Ukraine Support Loan загальним обсягом 90 млрд євро для закупівлі дронів, ракет та систем протиповітряної оборони.

За даними джерел "Європейської правди", ці кошти витратять на дрони українського виробництва, а також системи ППО та ракети виробництва ЄС.

Єврокомісарка з гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Аджа Лябіб повідомила, що ЄС допоможе Україні передачею 500 генераторів, чотирьох понтонних мостів та 200 автобусів.

Латвія передала одній з областей України понад 60 тонн енергообладнання.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом відвідав Україну і оголосив про надання допомоги: польовий госпіталь на 50 ліжок, понад 1 300 додаткових лікарняних ліжок, понад 11 мільйонів бинтів, тисячі аптечок для перев’язки ран та 20 портативних генераторів.

Тим часом лідерка французької ультраправої партії "Національне об’єднання" і кандидатка у президенти Марін Ле Пен провела закриту зустріч із послом України в Парижі. Під час зустрічі вона повторила, що в разі її обрання президентом Франції "стан державних фінансів Франції вже не дозволятиме в найближчі місяці надавати Україні фінансову допомогу".

Військові з Франції вже в Україні

RFI з посиланням на власні джерела повідомило, що французькі військові у рамках місії "Воля" вже кілька місяців перебувають в Україні.

Завдання місії – навчати українських солдатів та брати участь в обслуговуванні техніки, яке Франція надала Києву, зокрема – гармат Caesar, літаків Mirage-2000 та високоточних ракет.

Щодо Starlink

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік заявив, що від американської сторони досі немає пояснень щодо обмежень швидкості для системи Starshield.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не чув про обмеження роботи Starlink в Україні.

"Непроста" розмова

Президент Володимир Зеленський повідомив про розмову української, європейської та американської переговорних груп.

"Розмова була непроста, але результат є: в Берліні в рамках "коаліції охочих" зустрінемось і напрацюємо конкретні спільні кроки в перемовному процесі", – зазначив він.

Спецпредставник американського президента Джаред Кушнер розповів про спілкування з помічником володаря Росії Юрієм Ушаковим, а також з Україною та представниками Європи.

Кушнер заявив про початок підготовки порядку денного "для наступної багатосторонньої зустрічі", яку, за його словами, планують "організувати найближчим часом".

У Кремлі стверджують, що участь Європи в мирних переговорах не узгоджували з Росією.

Головні вимоги на переговорах з боку ЄС

Лідери Європейського Союзу нарешті визначилися, хто представлятиме Європу на переговорах про завершення російської війни проти України. У пʼятницю 13 листопада під час неформального саміту ЄС в Дубліні погодили цілу команду уповноважених на перемовини з Кремлем.

Вона складатиметься з семи представників: по одному від "європейської пʼятірки" (Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Польщі) плюс президенти Європейської ради та Єврокомісії Антоніу Кошта та Урсула фон дер Ляєн.

Але з єдиним переговірником, який сидітиме за столом з Путіним, поки не визначилися.

Європейська комісія наразі не має інформації щодо наступного раунду мирних переговорів про завершення війни Росії проти України, але висловила готовність взяти в них участь.

В Іспанії вважають, що теж повинні бути за столом переговорів про завершення війни в Україні.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас назвала основні вимоги європейської сторони до Росії на майбутніх мирних переговорах щодо України:

– повага до територіальної цілісності України;

– невизнання окупованих територій російськими;

– відповідальність РФ за воєнні злочини;

– повернення депортованих українських дітей.

До речі, у Литві встановили сімох підозрюваних в рамках розслідування воєнних злочинів в Україні.

Більшість німців вважає Росію загрозою і виступає за жорсткішу позицію щодо неї.

Щодо спроби диверсії в Естонії

Естонські правоохоронні органи на вихідних заарештували вісьмох підозрюваних після спроби підпалу будівлі компанії Threod Systems. Усі вони були з сусідньої Латвії.

Служба безпеки Естонії заявляє, що заздалегідь мала інформацію про спробу диверсії на підприємстві-виробнику дронів Threod Systems.

Естонське Міністерство закордонних справ викликало дипломата РФ.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, коментуючи спробу диверсії, заявив, що Росія діє з відчаю, оскільки її воєнні дії в Україні розвиваються не так, як вона розраховувала.

З 1 грудня Естонія закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією після спроби диверсії.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро запевнив, що закриття кордону з Росією торкнеться невеликої кількості людей та окремих підприємств.

Заплановане закриття кордону Естонії з Росією насамперед торкнеться пасажирських перевезень та вантажоперевезень автомобільними дорогами, хоча частину вантажів поки що можна буде направляти через Латвію.

Водночас у Литві кажуть, що закриття кордону з Росією у них наразі не обговорюється.

За даними Politico, Естонія готується до цифрового керування урядом у разі нападу РФ.

У Литві розробляють плани посилення захисту оборонних підприємств.

Румунські військові повідомили про операції з нейтралізації двох дронів, які дрейфують у Чорному морі.

Біля узбережжя Болгарії зазнало лиха вантажне судно, екіпаж врятували.

Нові санкції ЄС

Рада ЄС 16 листопада наклала санкції на 12 осіб та 101 організацію за їхню роль у фінансуванні війни Росії проти України.

До нового санкційного списку увійшли майже 50 російських банків та фінансових установ.

Крім того, пакет санкцій охоплює єдиного акціонера російського гіганта роздрібної торгівлі Wildberries та особу, яка контролює контрольний пакет акцій іншої великої російської компанії електронної комерції – Ozon.

Рада ЄС також внесла до списку додаткових юридичних осіб та бізнесменів у російському нафтовому та енергетичному секторі.

Також Євросоюз покарав санкціями російське агентство дезінформації та хакерську групу NoName057(16). Зокрема, до санкційного списку внесли московське "Агентство социального проектирования" (Social Design Agency, SDA).

До 22-го пакета санкцій проти РФ може увійти заборона російських спортсменів в ЄС.

Крім того, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС знайде можливість заборонити вʼїзд учасникам війни РФ проти України.

Протидія злочинцям

У Польщі затримали трьох підлітків, підозрюваних у підготовці теракту.

У Молдові затримали жителя невизнаного Придністров’я, який воював проти України.

У Варшаві затримали російського підлітка, який погрожував масовим вбивством у школі.

З Польщі депортували двох українців, які називали себе терористами і погрожували перехожим.

Центр депортації з ЄС в Руанді

Агентство Reuters повідомило, що Німеччина, Австрія, Греція, Данія та Нідерланди створять перший центр депортації мігрантів поза межами ЄС.

Мігрантів, яким відмовили в отриманні притулку, планують відправляти до нового центру депортації в Руанді.

Нагадаємо, Рада ЄС 1 жовтня схвалила нові правила Євросоюзу, що забезпечують більш ефективне повернення осіб, які не мають законного права на перебування в ЄС.

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