Путін залякує Трампа, Литва закриється для Білорусі, оборона Німеччини за 377 млрд: новини дня

Трамп закликає Путіна не "бряцати зброєю", а завершувати війну проти України.

Орбан збирається до Трампа говорити про санкції, які американський президент запровадив проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Тим часом метеокулі продовжують тероризувати Литву. Країна вирішила закрити кордон з Білоруссю, але без обмеження транзиту до Калінінградської області.

У Перемишлі невідомі зняли прапор України з почесного консульства. Поліція Польщі шукає вандалів.

Все важливе і цікаве за понеділок, 27 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Путін залякує Трампа

Вчора вдень спецпредставник кремлівського господаря Кирил Дмитрієв сказав, що російська делегація вже третій день перебуває в Сполучених Штатах, де "доносить позицію Путіна про безглуздість тиску на Росію".

Він повідомив, що розповів неназваним представникам адміністрації Дональда Трампа про зустріч правителя Росії Владіміра Путіна з керівництвом Генштабу Збройних сил РФ і зроблені на ній заяви – зокрема про начебто успішні випробування крилатої ракети "Буревісник" і нібито оточення українських сил у районі Куп'янська.

У неділю Путін особисто заявив, що випробування "в черговий раз підтвердили надійність ядерного щита Росії" і зазначив, що ця ракета – це "унікальний виріб, якого у світі ні в кого немає".

Норвезька розвідка підтвердила місце запуску російської ракети "Бурєвєснік" – з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцовому морі.

Президент США Дональд Трамп у відповідь заявив, що США мають атомні підводні човни, розташовані неподалік від Росії.

"Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший у світі, прямо біля їхніх берегів", – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One під час свого візиту до Азії.

На його думку, Путіну слід думати про завершення розв’язаної ним війни проти України, а не про випробування ракет.

"Йому слід покласти край війні, війні, яка мала тривати один тиждень, а тепер триває вже четвертий рік, ось що йому слід робити замість випробувань ракет", – підкреслив президент США.

На запитання журналістів про те, чи будуть запроваджені додаткові санкції проти РФ, Трамп відповів: "Ви дізнаєтеся".

Нагадаємо, нещодавно глава Білого дому передумав зустрічатись із Путіним в угорській столиці – Будапешті.

Помічник кремлівського господаря Юрій Ушаков сказав, що Росія зберігає "принципову готовність" до проведення саміту зі США, який був відкладений на невизначений строк.

Орбан їде до Трампа

Заява кремлівського правителя про ракетні випробування пролунала на тлі рішення президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Премʼєр Британії вважає, що після санкцій Сполучених Штатів щодо роснафти Україна "в кращому становищі".

До речі, США очікують від Угорщини відмови від нафти з РФ.

Наступного тижня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та американський президент Дональд Трамп зустрінуться для обговорення американських санкцій проти російської нафти.

Угорський премʼєр вважає, що з позиції Угорщини санкції США проти великих російських нафтовидобувних компаній були помилкою.

На питання, чи не пішов Трамп "занадто далеко, зробивши помилку", премʼєр Угорщини відповів: "З угорського погляду, так. Тому ми спробуємо знайти вихід, особливо для Угорщини".

Литва закриється для Білорусі

У Литві третю ніч поспіль закривали кордон з Білоруссю і аеропорт Вільнюса через метеокулі. Ввечері у неділю у повітряний простір Литви залетіло суттєво більше метеокуль, аніж у попередні два дні, зафіксували понад 60 об’єктів.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що метеозонди з контрабандою над Литвою є нічим іншим, як новою гібридною провокацією РФ і Білорусі проти НАТО, та назвав кроки, які вважає доцільними як заходи у відповідь.

Міністр закликав до нових санкцій проти посадовців з Білорусі, дотичних до порушень повітряного простору Литви, та нового санкційного режиму ЄС, щоб карати дотичних до гібридних операцій проти Європи; посилити дипломатичну роботу для ізоляції і покарання керівництва РФ та Білорусі.

Також він пропонує прискорити реалізацію всіх ініціатив щодо безпеки східних кордонів Європи; посилити спроможності НАТО із захисту інфраструктури та обмін розвідданими; покращити регіональну координацію для протидії загрозам.

Радник литовського президента Дейвідас Матульоніс, коментуючи часті випадки прильоту метеозондів з Білорусі, заявив, що їхня країна опинилась у кризі.

У Єврокомісії залишили на розсуд Литви реакцію на навалу метеозондів з Білорусі.

Вільнюс викликав на килим представника білоруського посольства. Литва вирішила повністю закрити кордон з Білоруссю на невизначений термін через інциденти з метеокулями. У закритті кордону діятимуть певні винятки.

Закриття кордону з Білоруссю не впливає на транзит до Калінінградської області.

У Мінську рішення Литви закрити кордон назвала провокацією.

Литовська прем’єрка Інга Ругінене заявила, що відтепер литовські прикордонники почнуть збивати контрабандні метеозонди з Білорусі, та оголосила комплекс інших заходів у відповідь на цей гібридний вплив.

Вона не стала розкривати, як саме збираються збивати метеокулі. "Це чутлива інформація. Але військові вже мають план дій (...). Алгоритм розробляли разом з військовими, кулі будуть збивати", – сказала прем’єрка.

Інга Ругінене заявила, що ініціювала роботу над додатковими санкціями проти Білорусі на рівні ЄС, для чого буде активно консультуватися також з Польщею та Латвією.

А сьогодні вранці понад 20 тисяч домівок у Вільнюсі раптово залишилися без електропостачання.

Станом на 12 годину світло повернули у більшість домівок, без постачання залишалися ще близько 8000 споживачів. Світлофори запрацювали о 13:30.

Щодо співпраці з Хорватією

Хорватія та Україна створять спільні виробничі ланцюги у сфері оборони. Крім того, за словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, Хорватія передасть Україні 14-й та 15-й пакети допомоги до кінця цього року.

Естонія виділила 150 тисяч євро на підтримку енергосистеми України.

А у Львів приїхала міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон.

Її візит на Львівщину є частиною ширшої поїздки українськими регіонами, під час якої словенська делегація ознайомлюється з гуманітарною ситуацією та потребами України в умовах війни.

Щодо відносин Навроцького з Зеленським

Українська сторона запропонувала польській кілька варіантів щодо дат візиту президента Польщі Кароля Навроцького до Києва, і з боку Варшави не було негативних сигналів з цього приводу.

Посол України назвав нормальною дипломатичною практикою, коли новообраний президент приїжджає з першим візитом до сусідньої країни.

Польське видання Gazeta Wyborcza з посиланням на джерела в МЗС України нещодавно написало, що, незважаючи на чіткі сигнали з боку України, Навроцький не має наміру відвідувати Київ для зустрічі із Зеленським.

"Якщо президент Зеленський хоче побачити Кароля Навроцького, ніщо не заважає йому сісти на поїзд і приїхати до Варшави на зустріч", – сказав голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.

Поляки скептично оцінюють перспективи відносин Навроцького й Зеленського.

Тим часом у Перемишлі невідомі зняли прапор України з почесного консульства. Поліція Польщі шукає вандалів.

Протидія російському впливу

Польща затримала ще двох українців за підозрою у шпигунстві, а у Латвії чотирьох осіб підозрюють у підготовці диверсій в інтересах РФ.

У Фінляндії заблокували 11 продажів нерухомості громадянам РФ та інших третіх країн.

377 млрд євро на оборону Німеччини

За даними Politico, Німеччина планує оборонні закупівлі на 377 млрд євро.

Видання ознайомилося з новими внутрішніми документами німецького уряду, в яких зазначені плани закупівель на 2026 рік, а також на більш довші періоди.

Крім того, міністр внутрішніх справ Німеччини анонсував розширення повноважень контррозвідки.

Ну а Британія і Туреччина підписали угоду про продаж винищувачів Typhoon на $10,7 млрд.

Різне щодо України і українців

Угорщина, Словаччина та Румунія знов вимагають захисних заходів щодо торгівлі з Україною.

Румунія продовжила обмеження руху на кордоні з Україною через ремонт мосту на Тисі.

Підрив "Північних потоків": суд в Італії підтвердив рішення про екстрадицію українця.

Щодо урядів в Європі

Президент Чехії доручив лідеру ANO Андрею Бабішу сформувати уряд. Лідер партії, яка перемогла на виборах, хоче сформувати уряд Чехії до середини грудня.

Премʼєр Іспанії втрачає більшість у парламенті через вихід каталонських сепаратистів.

Голосування за новий уряд Молдови у парламенті, коли кандидат у прем'єр-міністри Александру Мунтяну представить свою команду і програму, відбудеться 31 жовтня.

Експосол пояснила позитив для України у призначенні нового прем’єра Молдови.

Про наступного очільника уряду Молдови і те, які проблеми йому доведеться вирішувати, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Український" прем'єр та зміни щодо Придністров'я: чого чекати від нового уряду Молдови.

Решта новин

Зруйнований під час нальоту БпЛА будинок у Польщі ще чекає відбудови через бюрократію.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що йому зробили МРТ, "результати були відмінні".

Вірменія запросила Ердогана і Алієва до Єревана.

Чорногорія скасовує безвіз для громадян Туреччини.

У Нідерландах судять групу радикалів, що планувала повалити владу.