Перемовини із США у Берліні, Мерц бачить шанс на перемир’я, новий уряд Чехії: новини дня

Другий день у німецькій столиці тривають перемовини з американською делегацією. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що вирішено "90% суперечливих питань" між Україною та РФ. Різняться думки щодо територіального питання, а перший проєкт гарантій безпеки України вважають "непоганими".

Ввечері запланована розмова європейських лідерів з Дональдом Трампом.

Все важливе і цікаве за понеділок, 15 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

Перемовини із США у Берліні

Сьогодні у Берліні українська та американська делегації продовжили перемовини, які стартували ще вчора.

За словами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, 14 грудня перемовини у німецькій столиці тривали понад 5 годин.

"Представники провели детальні обговорення щодо плану з досягнення миру з 20 пунктів, економічних питань та інших. Прогрес дуже великий", – заявив Віткофф.

Перемовини продовжили сьогодні близько 12:00 за Києвом, а після 14:00 стало відомо про їхнє завершення.

Вирішено "90% суперечливих питань"?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з американською делегацією були продуктивними і детальними і висловив сподівання на "достойний мир"

Він повідомив, що в ході переговорів з представниками США доніс до них свою позицію щодо територіального питання, однак визнав, що думки щодо цього відрізняються.

"Діалогу щодо територій було достатньо і мені здається, що поки що в нас різні позиції, скажу відверто. Але я думаю, що колеги почули мою особисту позицію…але всі готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення з повагою для України, які наблизять припинення війни", – зазначив український президент.

За даними агенції AFP, під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу.

"Трохи дивно, що американці займають позицію росіян у цьому питанні", – повідомив співрозмовник.

Пізніше перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця закликав правильно інтерпретувати підхід американської команди до переговорів щодо війни РФ проти України і застеріг від довіри до даних від анонімних джерел.

Також виданню Welt стало відомо, що американці подають як поступку Москви, що вона не буде проти вступу України в ЄС.

Британський телеканал Sky News дізнався від джерела, що в ході переговорів було вирішено "90% суперечливих питань" між Україною та РФ.

Мерц бачить шанс на перемир’я

Після переговорів з американськими представниками президента України Володимира Зеленського офіційно прийняв президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Потім Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц взяли участь у німецько-українському економічному форумі.

Німеччина створює новий інструмент для стимулювання інвестицій в Україну, а Україна запустить в Німеччині виробництво ударних дронів.

За даними Bild, Німеччина готує значне розширення оборонної співпраці з Україною.

Пізніше лідери поспілкувалися з пресою і провели двосторонні переговори.

Ну а о 20:00 за Києвом почалася зустріч Зеленського з лідерами країн ЄС, Великої Британії, керівництвом Євросоюзу та НАТО.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після останніх переговорів у Берліні заявив про реальний шанс на досягнення перемир'я у війні РФ проти України.

Він вважає, що можливо вперше з часу повномасштабного російського вторгнення з'явився реальний шанс на мир – канцлер вжив слово Waffenstillstand, яке можна перекласти як припинення вогню чи перемир’я.

Розмова з Трампом

Німецьке видання Welt повідомляє, що президент США Дональд Трамп сьогодні проведе телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами щодо стану переговорів.

Співрозмовник Welt зазначив, що угода, яка обговорюється в Берліні, включає "дуже сильні" гарантії безпеки США для України, за зразком пакту про взаємну оборону НАТО, а також "дуже сильне стримування" за допомогою американської зброї. США очікують, що Росія схвалить цю угоду.

За словами українського президента, проєкт гарантій безпеки для України "виглядає непогано, хоча це і перший драфт".

"Важливо, що США сприймають (гарантії безпеки для України) аналогічні статті 5 НАТО. Ми просто зараз працюємо, щоб все це було виписано. І у нас там є прогрес. Я бачив деталі від військових, які їх напрацьовують", – сказав Зеленський.

А завтра він відвідає Нідерланди.

Зрив виступу Віткоффа на Раді ЄС

Паралельно у Брюсселі проходила Рада ЄС у закордонних справах.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер мали звернутися до учасників Ради ЄС у закордонних справах відеозв’язком, але розмова була зірвана через техпроблеми.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні закликав до додаткових санкцій проти Росії та рішення дозволити повне використання заморожених російських активів на користь України.

А висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас після засідання попередила, що правитель Росії Владімір Путін не зупиниться, якщо отримає весь Донбас.

До речі, нова глава розвідувального відомства Великої Британії MI6 Блейз Метревелі попередила, що господар Кремля Владімір Путін навмисно затягує переговори щодо припинення війни в Україні, що ускладнює зусилля президента США Дональда Трампа з укладення угоди до кінця року.

Глава MI6 також попередила, що світ "зараз є більш небезпечним і суперечливим, ніж був протягом десятиліть", і як наслідок Європа опинилась "в просторі між миром і війною".

Заморожені активи РФ

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен наголошує, що для ЄС вкрай важливо забезпечити рішення про "репараційну позику" для України – задля того, щоб Україна мала ресурси на наступний рік, та щоб довести, що Європа здатна ухвалювати потрібні рішення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що відмова використати заморожені російські активи на користь України завдасть шкоди Європейському Союзу на довгі роки.

"Якщо ми не впораємося з цим завданням, здатність Європейського Союзу діяти буде серйозно обмежена на довгі роки, якщо не на більш тривалий термін", – сказав він.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що рішення про використання заморожених російських активів на користь України необхідно прийняти цього тижня на засіданні Європейської ради.

За словами високої представниці ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Каї Каллас, Європейський Союз не має наміру вирішувати питання щодо надання Україні "репараційної позики" на базі заморожених активів Росії без згоди Бельгії.

Нагадаємо, у Бельгії перебуває найбільша частка цих активів.

"Звісно, ми можемо приймати рішення кваліфікованою більшістю (QMV). Але без Бельгії, я думаю, це було б… не дуже легко, тому що вони мають більшість активів", – заявила Каллас.

Тим часом 67% бельгійців проти використання заморожених росактивів на користь України.

Росія вимагає від бельгійського Euroclear майже $230 млрд через заморожені активи, а угорський прем’єр Віктор Орбан вкотре заявив, що не підтримає конфіскацію заморожених російських активів.

А ще РФ готується визнати німецького мовника Deutsche Welle "небажаною організацією".

Нові санкції ЄС

ЄС розширив санкційний режим проти Білорусі, включивши до нього "гібридну війну" проти сусідів, а також розширив санкції проти Росії: через гібридні та кіберзагрози, а також наклав санкції на "тіньовий флот" РФ.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас заявила, що Європейський Союз наразі не розглядає можливість зняття санкцій з Російської Федерації, а навпаки вважає за необхідне посилити тиск на Росію.

Настрої українців

Дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа" провело опитування, щоб визначити настрої українців.

Так, українці демонструють падіння довіри до американського президента Дональда Трампа, але значно підвищили довіру до президента Латвії Едгарса Рінкевичса та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Крім того, виявилося, що українці прагнуть швидшого вступу в ЄС і скептичніше оцінюють НАТО.

Про ключові висновки цього важливого дослідження читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Є гірше і за Трампа. Як змінилася довіра українців до світових лідерів та що з ЄС і НАТО.

6-8 МіГів з Польщі

У Польщі допустили передачу Україні 6-8 винищувачів МіГ-29, а чеській ініціативі підтримки України анонімно задонатили понад 4 млн євро.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз виконав свій план з постачання Україні 2 мільйонів артилерійських снарядів до кінця 2025 року.

Решта новин

Президент Чехії призначив новий уряд на чолі з Бабішем.

Сервіс оренди житла Airbnb отримав багатомільйонний штраф в Іспанії.

Захарова приписала Леніну заслугу існування Польщі у відповідь на заяву Сікорського.