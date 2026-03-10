США послаблюють санкції для РФ, Угорщина висунула умови, ЄС відповів Путіну: новини дня

Тиск на Україну з боку Орбана триває. Серед нових "сюрпризів" – резолюція про відмову від підтримки вступу України до ЄС, а також вилучення захоплених українських грошей щонайменше на 60 діб.

Угорський прем’єр також закликав ЄС скасувати санкції, запроваджені проти російських енергоносіїв. В Євросоюзі дали зрозуміти, що не збираються знімати санкції з російських нафти й газу.

Водночас адміністрація Трампа, за даними ЗМІ, обговорила подальше пом'якшення санкцій щодо російської нафти.

Німеччина "назбирала" нову партію перехоплювачів до Patriot для України, а Реєстр збитків від агресії РФ починає прийом заяв від ФОПів.

Все важливе і цікаве за вівторок, 10 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Угорщина висунула умови

Тиск на Україну з боку Угорщини тільки посилюється. Нагадаємо, вже майже за місяць, 12 квітня, в країні пройдуть небезпечні для партії угорського прем’єра парламентські вибори.

Вчора ввечері угорський уряд ухвалив постанову про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку, намагаючись створити юридичне підґрунтя для своїх дій.

Уряд постановив, що заарештоване майно "вважається вилученим і підлягає відповідному поводженню" на період, поки буде відбуватися розслідування Національної служби податків і митниці – "протягом 60 днів після набрання чинності цією постановою".

В Орбана кажуть, що готові далі грабувати українських інкасаторів через "Дружбу".

Зокрема, міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар фактично визнав, що захоплення українських інкасаторів та викрадення грошей були відповіддю Будапешта на "блокування" Україною роботи нафтопроводу "Дружба", а також попередив про можливість подібних операцій в майбутньому.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Будапешт фактично зізнався у захопленні заручників та крадіжці українських грошей з метою шантажу, і окреслив такі дії як "державний тероризм".

"Маски зірвано. Угорські чиновники більше не приховують шантажу. Вони відкрито зізнаються у захопленні заручників та крадіжці грошей з метою вимоги викупу", – написав Сибіга.

Він закликав до чіткого міжнародного засудження дій Угорщини.

Президент України Володимир Зеленський назвав поведінку Угорщини щодо інкасаторів та коштів "Ощаду" бандитизмом.

За словами голови Національного банку Андрія Пишного, мета очевидна: "кошти українського державного банку вилучені щонайменше на 60 днів, а публічні заяви угорських посадовців безпосередньо пов’язують їх повернення з політичними вимогами".

Він наголосив, що Національна асамблея Угорщини більшістю голосів ухвалила резолюцію про відмову від підтримки вступу України до ЄС та виступила проти подальшого фінансування її військових потреб країнами ЄС, водночас парламент Угорщини цього ж дня "з фантастичною швидкістю ухвалює закон про вилучення коштів Ощадбанку".

"Ми маємо справу не з правовим процесом, а з політичним тиском. Угорщина вдається не лише до маніпуляцій, але й до міжнародного шантажу? Країна ЄС на очах у решти 26 країн нехтує ключовими принципами об’єднання та вдається до політично вмотивованих незаконних дій?", – зазначив Пишний.

Відтак голова Національного банку зазначив, що Україна веде комунікацію з європейськими партнерами та розраховує на "неупереджене та транспарентне дослідження" цієї справи.

Крім того, угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що буде блокувати виділення кредиту Україні від ЄС в розмірі 90 млрд євро до відновлення постачань нафти через "Дружбу".

Єврокомісар Валдіс Домбровскіс запевнив, що ЄС надасть Україні 90 млрд "так або інакше".

"Ми надамо цей кредит так чи інакше", – висловив упевненість Домбровскіс.

Нагадаємо, наприкінці січня 2026 року Росія пошкодила інфраструктуру нафтопроводу "Дружба", після чого припинився транзит російської нафти до Угорщини. Також це вплинуло і на Словаччину.

Фіцо чекає відновлення "Дружби"

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і заявив про спільну думку щодо відновлення транзиту нафти нафтопроводом "Дружба".

Він показав президентці Єврокомісії супутникові знімки, які, за його словами, підтверджують, що нафтопровід "Дружба" в Україні не був пошкоджений і що це було одностороннє рішення президента України Зеленського зупинити потік нафти.

Як написав Фіцо на своїй сторінці у Facebook в спільних інтересах Єврокомісії та Словаччини відправити до України інспекційну групу та з'ясувати, чи взагалі пошкоджено нафтопровід "Дружба".

"Якщо нафтопровід "Дружба" пошкоджено, його потрібно якнайшвидше відремонтувати та ввести в експлуатацію", – заявив словацький прем'єр.

Щодо санкцій проти РФ

Очільник угорського уряду Віктор Орбан повідомив про зростання цін на пальне в Угорщині.

За його словами, причинами цього є "блокада" поставок російської нафти через територію України нафтопроводом "Дружба", а також війна на Близькому Сході.

Вчора Орбан повідомив, що звернувся до Єврокомісії з проханням скасувати санкції, запроваджені проти російських енергоносіїв.

Сьогодні єврокомісар Валдіс Домбровскіс дав зрозуміти, що ЄС не збирається знімати санкції з російських нафти й газу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також відкинув можливість пом’якшення санкцій проти РФ через ціни на нафту.

У Франції заявили, що G7 готова вжити заходів для стабілізації ринку нафти.

До речі, Європейський Союз не включив порт Кулеві в Грузії до 20-го пакета санкцій проти Росії, куди його мали внести через сприяння російському "тіньовому флоту".

Як повідомив грузинський суспільний мовник 1TV, влада Грузії та оператор порту взяли на себе зобов'язання не допускати в Кулеві судна, що перебувають під санкціями ЄС та дотримуватися європейських обмежень проти російської нафти.

А ще європейські журналісти-розслідувачі виявили, що на кораблях "тіньового флоту", що діють у Фінській затоці, перебувають найманці, які можуть мати зв'язки з групою Вагнера або військовою розвідкою РФ.

Реакція Трампа на здорожчання нафти

Американський президент Дональд Трамп заявив, що збирається зняти нафтові санкції "проти деяких країн", щоб знизити світові ціни на нафту, які злетіли через війну проти Ірану і блокування Ормузької протоки.

За даними Bloomberg, Сполучені Штати запевнили союзників, що зняття нафтових санкцій буде зосереджене на Індії.

Водночас американський телеканал CNN згодом повідомив, що адміністрація Трампа обговорила подальше пом'якшення санкцій щодо російської нафти в рамках термінових заходів з боротьби зі зростанням цін на енергоносії, спричиненим війною з Іраном.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що США не знімуть санкції з Росії, оскільки це буде репутаційний удар для всього світу і поганий приклад для інших.

Трампа закликають зупинитися

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що єдиним переможцем у війні на Близькому Сході наразі є Росія, оскільки ціни на енергоносії стрімко зростають, а увага до війни проти України згасає.

Радники президента США закликають його завершити операцію в Ірані, пише Wall Street Journal.

Вони побоюються, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

Німеччина сумнівається у швидкому закінченні війни з Іраном, про яке казав Трамп.

Результати опитування на замовлення NBC News свідчать, що рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа просів до 44%.

Тим часом демократи погрожують заблокувати роботу Сенату, вимагаючи пояснень щодо війни проти Ірану.

"Ми цим хочемо донести, що ми не збираємося допустити "мовчання" Сенату. Ми хочемо слухань – щоб американська громадськість почула від керівництва, чому вони вважають, що ця війна – у національних інтересах", – заявив сенатор Кріс Мерфі, додавши, що сумнівається у тому, що посадовцям Трампа вдасться бути переконливими.

"Найінтенсивніший день" ударів

Сполучені Штати прозвітували про ураження понад 5000 цілей в Ірані за час операції.

Американський телеканал CNN повідомив, що США витратили боєприпасів на суму $5,6 млрд за перші 2 дні війни в Ірані. За даними журналістів, швидкі витрати сучасних систем озброєння викликають все більше занепокоєння в Капітолії.

Шеф Пентагону Піт Гегсет анонсував "найінтенсивніший день" ударів по Ірану.

США та українські дрони

Як пише Axios, американські посадовці визнають, що торішня відмова від української технології збивання іранських безпілотників стала однією з найбільших тактичних помилок у війні проти Ірану.

Президент Володимир Зеленський не вважає, що Сполучені Штати відмовились від угоди щодо дронів з Україною, та розраховує підписати з президентом Дональдом Трампом відповідний договір.

"Я не знаю, чи вони відмовились від цього, не впевнений. Але це точно відтермінування, і поки що ми не підписали Drone Deal, але ми відкриті. Я б дуже хотів з президентом Сполучених Штатів підписати цей договір. І для наших компаній це також дуже класно", – сказав президент.

Також Зеленський повідомив, що хотів би отримати від США ліцензію на виробництво перехоплювачів балістики.

Розмова Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів "хорошу" телефонну розмову з правителем РФ Владіміром Путіним, в якій вони обговорили війну в Україні та ескалацію на Близькому Сході.

"Я вважаю, що це була позитивна розмова на цю тему, і ми, звісно, говорили про Близький Схід. І він хоче бути корисним. Я сказав, що ти міг би бути більш корисним, якби закінчив війну між Україною і Росією. Це було б більш корисно", – сказав Трамп.

Він заявив, що Путін хоче "бути конструктивним".

Глава Пентагону Піт Гегсет застеріг Росію від втручання у війну з Іраном.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з ініціативи американської сторони тристоронні переговори з РФ і США наразі перенесені на наступний тиждень.

Він вважає необхідним на переговорах домовлятися про зустріч лідерів.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф висловив сподівання, що в перемовинах навколо врегулювання війни РФ проти України настає переломний момент.

За його словами, Росія також запевнила США, що не передає розвіддані Ірану.

Допомога Україні

Німеччина "назбирала" нову партію перехоплювачів до Patriot для України.

Реєстр збитків від агресії РФ починає прийом заяв від ФОПів, які втратили бізнес через війну.

Орбан атакує опозицію за підтримки РФ

12 квітня в Угорщині – парламентські вибори. Напередодні виборів Орбан атакує не тільки Україну, а й угорську опозицію.

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр повідомив, що партія "Фідес" чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана найближчими днями розпочне кампанію з дезінформації, підготовлену спільно з російськими політтехнологами.

За словами Мадяра, "Фідес" підготувала 14 дискредитуючих відеороликів, зроблених за допомогою штучного інтелекту, про кандидата від "Тиси" та членів його родини.

Решта новин

Швеція заарештувала російського капітана затриманого підсанкційного судна.

Лідер ультраправих Румунії очолює рейтинг довіри до політиків країни.

Молдова надіслала Україні офіційний запит через плями на Дністрі.

Фон дер Ляєн вважає помилкою ЄС відмову від атомної енергетики.

Єврокомісія пригрозила Венеційській бієнале наслідками за повернення Росії.