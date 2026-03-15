Зрив переговорів з РФ, Трамп проти допомоги ЗСУ, "колонія України" Угорщина: все за вихідні

Україна поінформувала представників 31 держави щодо стану нафтогону "Дружба", а Орбан божиться, що Угорщина не стане українською колонією.

У Норвегії стурбовані впливом війни на Близькому Сході на світову економіку, а в Амстердамі стався вибух біля єврейської школи.

Все важливе і цікаве за вихідні, 14 та 15 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Брифінг щодо "Дружби"

НАК "Нафтогаз України" спільно з МЗС провели брифінг для представників іноземних дипломатичних місій, на якому представили вичерпні матеріали щодо російських атак на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба".

Голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив, що у зустрічі взяли участь представники 31 держави, зокрема країн G7 та європейських партнерів України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що "українська нафтова блокада" явно спрямована на парламентські вибори в Угорщині і проведений для дипломатів брифінг щодо стану нафтопроводу "Дружба" це підтверджує.

"Цей сьогоднішній брифінг, який був проведений для послів, є ще однією невдачею для українців, ще одним підтвердженням того, що українці тримають нафтопровід "Дружба" закритим виключно з політичних причин, виключно з наміром втрутитися в угорські вибори", – заявив він.

Сійярто зазначив, що візит угорської делегації до Києва досяг своєї мети, оскільки український оператор системи був змушений висловитися.

У суботу стало відомо, що угорська місія з інспекції "Дружби" повертається додому.

Нагадаємо, Угорщина й Словаччина продовжують наполягати, що Україна суто з політичних мотивів зупинила постачання нафти через нафтопровід "Дружба", об’єкти якого зазнали пошкоджень під час одного з обстрілів РФ наприкінці січня.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що відновлення нафтопроводу "Дружба" буде рівноцінним зняттю санкцій з Росії.

"Колонія України" Угорщина

В опубліковану у суботу відеозверненні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пожалівся, що Україна нібито вже 19-й день продовжує шантажувати Угорщину, не поновлюючі постачання нафтопроводом "Дружба", але на недільному Марші миру угорці можуть спільно надіслати повідомлення президенту Володимиру Зеленському.

"Завтра – Марш миру. Я прошу всіх піти з нами. Давайте виступимо проти шантажу України. Угорщина не буде українською колонією, Зеленський не буде тут командувати", – заявив Орбан.

12 квітня в Угорщині – парламентські вибори.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий працювати з будь-яким лідером Угорщини, який не буде союзником кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Третій президент України Віктор Ющенко написав відкритого листа прем’єру Угорщини, в якому закликав того повернутися до європейського братерства, де цінують честь, а не сумнівні політичні угоди.

Віктор Орбан у відповіді назвав Ющенка "давнім другом", але наголосив, що боротьба українців за свободу "не дає вам права шантажувати нас або диктувати нам умови".

"Будь ласка, дайте вашому президенту зрозуміти, що державний тероризм, за допомогою якого він підірвав німецький газопровід "Північний потік", не спрацює проти Угорщини", – написав Орбан.

Він також зазначив, що Росія не є ворогом для Угорщини та угорців "і ми не маємо наміру це змінювати".

"Ми, як і раніше, хочемо залишатися вашими друзями, але ми не будемо брати участь у вашій війні", – повідомив угорський прем’єр.

Трамп про війну проти Ірану

На Близькому Сході триває війна США та Ізраїлю проти Ірану.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп стверджує, що Іран хотів би "укласти угоду", але не таку, на яку він готовий погодитися.

"Фейкові ЗМІ ненавидять повідомляти про те, як добре американські військові впоралися з Іраном, який повністю розгромлений і хоче укласти угоду – але не ту угоду, яку я б прийняв!", – написав президент США.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран "ніколи не просив про припинення вогню".

"Ми не бачимо жодних підстав для переговорів з американцями, адже ми вже вели з ними переговори, коли вони вирішили напасти на нас. Це війна, яку обрали президент Трамп і Сполучені Штати, і ми будемо продовжувати захищатися", – додав він.

Посольство Сполучених Штатів в столиці Іраку Багдаді зазнало ракетного удару.

На військову базу в Кувейті, де дислокуються американські та італійські військовослужбовці, було здійснено атаку безпілотників, внаслідок чого були знищені італійські дрони, які використовувалися для проведення оперативних місій.

Дональд Трамп повідомив про те, що американські військові завдали масованого удару по острову Харг, який є стратегічно важливим для експорту іранської нафти.

"З міркувань пристойності я вирішив НЕ знищувати нафтову інфраструктуру на острові. Однак, якщо Іран або хтось інший зробить що-небудь, щоб перешкодити вільному і безпечному проходженню суден через Ормузьку протоку, я негайно перегляну це рішення", – заявив він.

Американський лідер зазначив, що багато країн надішлють військові кораблі, щоб зберегти Ормузьку протоку відкритою.

Трамп висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Британія та інші країни надішлють кораблі в цей район.

Вплив війни на Європу

У Норвегії стурбовані впливом війни на Близькому Сході на світову економіку.

Як відомо, Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. У США пояснили таке рішення глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські санкції стосовно російської нафти будуть відновлені щойно завершиться криза на Близькому Сході.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що війна з Іраном закінчиться протягом найближчих кількох тижнів, а можливо, й раніше.

Прем'єр Канади Марк Карні приєднався до критики послаблення США санкцій проти Росії.

"Позиція Канади полягає в тому, щоб зберегти санкції проти Росії... в тому числі проти тіньового флоту, який перевозить цю нафту", – сказав прем'єр-міністр.

На тему санкцій слід додати, що 14 березня Рада ЄС вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані на осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 вересня 2026 року.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, реагуючи на останній масований удар РФ по Україні, закликав не йти на поступки, які підживлюють військову машину Кремля.

Швейцарія заборонила проліт американських літаків, пов’язаних із бойовими діями в Ірані, а в Іспанії тисячі людей вийшли на демонстрації проти війни на Близькому Сході.

До речі, в Амстердамі стався вибух біля єврейської школи.

Трамп проти допомоги ЗСУ

Президент США Дональд Трамп заявив, що американським силам не потрібна допомога України в перехопленні іранських дронів на Близькому Сході.

Він додав, що "остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський".

Тим часом український президент наголосив, що Україна хотіла б підписати зі Сполученими Штатами довгострокову угоду щодо виробництва дронів орієнтовною вартістю $35-50 мільярдів.

За його словами, Україна запропонувала США угоду щодо дронів майже рік тому. Водночас президент зазначив, що ще не отримав чіткої відповіді від США щодо цієї пропозиції, однак вони дуже зацікавлені в цьому.

Він також додав, що американські військові кілька разів зв’язувалися з українською стороною із запитом експертизи протидії "Шахедам".

Зрив переговорів з РФ?

Як пише Financial Times, президент США Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України, оскільки тепер він зосереджується на Ірані.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що анонсована тристороння зустріч між Україною, США і РФ залишається під питанням, бо російська делегація "не готова летіти в Америку".

Також Зеленський заявив, що хоче зустрітися з президентом Дональдом Трампом.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликав у суботу до того, щоб країни-члени уповноважили ЄС вести переговори з Росією, оскільки до цього часу не вдалося змусити Москву відмовитися від війни в Україні.

У Греції заявили про атаку на танкер під їхнім прапором у Чорному морі біля Новоросійська, а Молдова засудила порушення свого авіапростору російським "Шахедом".

Допомога Україні

Україна отримала від Люксембургу 2 сучасних пожежно-рятувальні автомобілі, а Литва передасть Україні обладнання для ремонту енергосистеми на 160 000 євро.

Президент Володимир Зеленський розповів про домовленість зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном про отримання нової системи протиповітряної оборони SAMP/T, яка здатна перехоплювати балістику.

"В цьому році ми отримаємо систему, яку будемо тестувати проти балістики. Тому якщо це спрацює, це стане довгостроково хорошою допомогою", – сказав він.

Решта новин

Канада і п’ять країн Північної Європи поглиблять оборонне партнерство.

МЗС Румунії заявило про кібератаку на свої сайти,

ЗМІ: Італія може повернутись до атомної енергетики на тлі зростання цін на енергоносії.

Більшість поляків невдоволені правлінням прем’єра Дональда Туска.

У Німеччині 15-річний хлопець викрав громадський автобус, щоб покатати дівчину.

У Німеччині протягом року різко зросло число чоловіків серед біженців з України.