Нові витрати на оборону НАТО, Орбан придумав "українських шпигунів", геть з СНД: новини дня

Президент Фінляндії побоюється, що переговори Україна-США-РФ себе вичерпали, а Трамп заявив, що війна в Україні – "не наша війна". Крім того, ЗМІ дізналися, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення зброї для України на Близький Схід. Американський президент згодом заявив, що Сполучені Штати постійно займаються перенаправленням озброєння з різних частин світу.

А ще у Трампа побачили прогрес в переговорах з Іраном.

Тим часом у Великій Британії заявляють про готовність посилювати тиск на Росію, у тому числі у питанні "тіньового флоту".

Все важливе і цікаве за четвер, 26 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Про переговори Україна-США-РФ

США виділяють 25 млн доларів на повернення українських дітей, депортованих Росією.

Президент Фінляндії побоюється, що переговори Україна-США-РФ себе вичерпали.

Александр Стубб вважає, що відсутність дати призначення нової зустрічі представників США, Росії та України, з одного боку, "може бути пов’язана з війною в Ірані, яка відволікає увагу від війни в Україні".

"Але зупинка переговорів може бути також пов’язана з тим, що вони зайшли в глухий кут і не можуть просунутися далі", – зазначив фінський президент.

Він не вірить в те, що Росія прагне миру, тому "найголовніше на майбутнє – це посилити тиск на Росію".

"На жаль, з огляду на війну в Ірані та рішення американців послабити санкції щодо продажу російської нафти, ситуація розвивається не так, як ми хотіли б", – каже Стубб.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас висловила стурбованість повідомленнями ЗМІ про те, що США тиснуть на Україну, пов'язуючи гарантії безпеки з її готовністю вийти з Донбасу.

Дипломатка зазначила, що Росія намагається досягнути за столом переговорів того, чого вона не здобула на полі бою, що є типовою тактикою Москви.

Водночас, за її словами, союзники України не повинні слідувати цьому підходу.

"Це явно неправильний підхід. Звичайно, це російська тактика переговорів, вони вимагають чогось, що ніколи не було їхнім, і саме тому ми також зазначаємо, що це пастка, в яку ми не повинні потрапляти", – сказала Каллас.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що під час обговорення майбутніх гарантій безпеки для України будь-які рішення щодо території має приймати сама Україна.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив на необхідності посилювати підтримку України, а також відкинув припущення про те, що Росія перемагає у війні.

Британія про тиск на Путіна

Канада оголосила нові санкції проти "тіньового флоту" РФ.

Британські військові зможуть висаджуватися на судна так званого "тіньового флоту" РФ, що проходять транзитом через британські води, повідомили в уряді Великої Британії.

Цей крок у британському уряді назвали останнім ударом по "тіньовому флоту" Росії, який підживлює варварську війну РФ.

Про нього оголосили в день саміту Об'єднаних експедиційних сил (JEF) в Гельсінкі 26 березня, де мають обговорити безпеку в регіоні і те, як партнери можуть боротися з дедалі агресивнішою Росією.

Взяв участь у саміті і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Міністр оборони Британії Джон Гілі також заявив про рішучу налаштованість збільшити зусилля для того, щоб зменшити фінансування військової машини Росії.

Він зазначив, що "ми також сповнені рішучості подвоїти дії, які можуть допомогти ще більше закрутити гайки Путіну і його потоку фінансів, що підтримують його незаконну війну в Україні".

Стармер у Фінляндії зазначив, що попри першочергове значення для європейського регіону російської агресії проти України, війна відбувається "на два фронти".

"Це іранський конфлікт і український конфлікт, який триває. Сьогодні я буду говорити з союзниками про те, що ще ми можемо зробити", – заявив Стармер напередодні саміту.

Зброя замість PURL на Близький Схід?

Як пише The Washington Post, Пентагон розглядає можливість перенаправлення зброї для України на Близький Схід.

За словами співрозмовників видання, зброя, яку можуть перенаправити, включає ракети-перехоплювачі протиповітряної оборони, замовлені в рамках програми PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для ЗСУ за кошти інших країн-членів НАТО.

У своїй заяві речник Пентагону зазначив, що Міністерство оборони "забезпечить американські війська, а також війська наших союзників і партнерів усім необхідним для ведення бойових дій і досягнення перемоги", але відмовився надавати будь-які інші коментарі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки адміністрація Дональда Трампа не припиняла постачання ракет до систем протиракетної оборони Patriot попри війну на Близькому Сході.

Також український президент прокоментував повідомлення про напружені стосунки між ним і американським лідером Дональдом Трампом: "Я не коробка цукерок і не машина, щоб подобатися чи не подобатися тим чи іншим людям".

Генсек НАТО Марк Рютте спростував чутки про перенаправлення США зброї для України на Близький Схід.

За його словами, американська зброя у рамках механізму НАТО PURL, зокрема системи ППО та ракети до них, продовжуватиме постачатися в Україну, незважаючи на потреби війни на Близькому Сході.

Згодом Трамп повідомив, що США постійно займаються перенаправленням озброєння з різних частин світу.

Президент США Дональд Трамп прокоментував повідомлення ЗМІ про можливість перенаправлення на Близький Схід американського озброєння, призначеного для України.

"Ми робимо це постійно. Розумієте, у нас є величезні запаси боєприпасів. Вони є в нас в інших країнах, наприклад, у Німеччині та по всій Європі. У нас, знаєте, їх повно. І ми іноді беремо з одного місця і використовуємо для іншого", – заявив президент США Дональд Трамп.

Він додав, що ситуація з Україною "дуже складна", але США продовжують працювати над її вирішенням.

"США ніколи не забудуть поведінку НАТО"

Міністр оборони Німеччини розкритикував Сполучені Штати через війну в Ірані, закликавши до дипломатичного врегулювання.

"Немає стратегії, немає чіткої мети – і, на мій погляд, найгірше: немає стратегії виходу", – вважає Борис Пісторіус.

Він назвав війну з Іраном економічною "катастрофою".

"Щоб було абсолютно ясно: ця війна – катастрофа для світової економіки", – заявив Пісторіус журналістам в Австралії у четвер.

Через глобальне здорожчання енергоносіїв у Німеччині ухвалили пакет заходів щодо пального, Польща також знижує податки на пальне.

Американський президент Дональд Трамп розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за заяви про те, що Берлін не вважає своєю справою війну США з Іраном.

"Коли я почув, як глава Німеччини сказав: "Це не наша війна щодо Ірану", я сказав: "Ну, Україна – це не наша війна, ми допомогли, але Україна – це не наша війна", – заявив він.

Трамп виступив на захист війни з Іраном, незважаючи на її вплив на ціни на енергоносії, наполягаючи, що у США "не було іншого вибору".

"Ми мусили позбутися раку. Ми мусили вирізати рак, і цим раком був Іран із ядерною зброєю", – сказав він.

Президент США вкотре виступив із різкою критикою союзників по НАТО, зазначивши, що вони "абсолютно нічого не зробили, щоб допомогти" в операції проти Ірану.

"США нічого не потребують від НАТО, але "ніколи не забудуть" цей дуже важливий момент", – зазначив Трамп.

Президент США Дональд Трамп дорікнув союзникам по НАТО у тому, що вони мали допомогти Вашингтону у війні проти Ірану до початку операції.

Франція зібрала зустріч коаліції з питань безпеки Ормузької протоки.

США бачать прогрес з Іраном

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Іран "дуже хоче" укласти угоду щодо припинення бойових дій, але "боїться про це говорити".

За його словами, іранські представники беруть участь у переговорах, але спростовують це через побоювання бути вбитими власними людьми.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо заявив у четвер, 26 березня, що в переговорах з Іраном "досягнуто прогресу".

Спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив у четвер, що Сполучені Штати надіслали Ірану "перелік заходів із 15 пунктів" та зазначив, що є ознаки того, що Тегеран зацікавлений у досягненні угоди.

Натомість за даними ЗМІ, Іран відповів на 15-пунктний план США щодо завершення війни, висунувши власні пропозиції до мирної угоди.

За словами одного з посадовців Ірану, пропозиція Вашингтона щодо завершення війни є "односторонньою та несправедливою".

У Трампа заявили, що США запускають страховку для судноплавства через Ормузьку протоку.

Нові витрати на оборону НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте вважає Росію найзначнішою загрозою безпеці Альянсу.

За 2025 рік всім країнам-членам НАТО вдалося збільшили свої видатки на оборону, а також досягти показника у 2% від ВВП або й перевищити його, попри різницю у витратах між країнами Альянсу.

Про це йдеться в опублікованому у четвер, 26 березня, щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписав закон про фінансування оборонних витрат на рівні 5% ВВП.

Орбан придумав "українських шпигунів"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в "інфільтрації шпигунів" у команду опозиційної партії "Тиса" та вимагає "забрати їх додому".

"Угорські органи постійно працюють над перешкоджанням зовнішньому втручанню і роблять усе можливе, щоб угорці могли проголосувати за своє майбутнє без зовнішніх маніпуляцій", – сказав угорський прем’єр.

Перед цим у доповіді Національного безпекового комітету заявили, що двоє ІТ-фахівців, які раніше співпрацювали з "Тисою", нібито мали зв’язки з Україною і кілька разів відвідували посольство України у Будапешті.

Головний суперник угорського прем’єра Віктора Орбана на виборах Петер Мадяр заявив, що ІТ-фахівці з його команди, яких почали виставляти "українськими агентами", викрили використання проти опозиційної "Тиси" шпигунської програми, подібної до Pegasus.

Мадяр заявив, що за політиками "Тиси" могли стежити за допомогою ізраїльської шпигунської програми, розробленої компанією Candiru, що за характеристиками подібна до більш відомої Pegasus.

Тим часом Мін’юст Угорщини ініціював справу проти журналіста-розслідувача Саболча Пані за "шпигунство".

"Стало відомо, що Саболч Пані шпигував проти власної країни у співпраці з іноземною державою. Мін'юст отримав доручення від уряду підготувати експертний висновок з цього приводу та діяти на власний розсуд. Міністр юстиції поінформував уряд, що подасть заяву про вчинення злочину у цій справі за фактом шпигунства", – заявив голова канцелярії Орбана Гергей Гуяш.

Нагадаємо, у понеділок проурядове видання Mandiner опублікувало аудіозапис розмови Саболча Пані з неназваною співрозмовницею. У цьому записі журналіст сказав, що він знає про прослуховування якоюсь іноземною спецслужбою міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, і згадав про одну з таких розмов.

Державна пропаганда на цьому ґрунті назвала Пані шпигуном і почала кампанію з його цькування.

Саболч Пані не став заперечувати автентичність цього запису, а натомість оприлюднив зміст розмови міністра Сійярто з главою МЗС РФ Лавровим, про яку згадував.

Крім того, сьогодні угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані заявив, що урядові та приватні літаки посадовців Угорщини могли вивозити з Росії значні суми грошей та коштовності.

Різне щодо України

Україна остаточно пориває з СНД: Кабінет міністрів України 25 березня ухвалив рішення про припинення дії 116 міжнародних договорів, укладених раніше з урядами Росії, Білорусі та в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД).

У Польщі затримали українського "злодія в законі", який становив загрозу для безпеки.

Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) просять Зеленського виконати євроінтеграційні зобов’язання і надати суду приміщення.

В Раді розповіли, скільки втрачає Україна від неухвалення законів в рамках програми ЄС.

Рішення Європарламенту

Європарламент ухвалив позицію щодо зниження тарифів на товари зі США за торговою угодою, а також ухвалив рамкові закони для протидії корупції в країнах ЄС.

Європарламент зняв імунітет зі скандального Брауна за знищення прапорів України і ЄС.

Крім того, євродепутати схвалили попередню заборону додатків, які генерують інтимні зображення. До речі, Нідерланди вводять обмеження для чат-бота Маска через сексуалізований контент.

Решта новин

Литва відновила санкції проти понад сотні білорусів після технічної затримки.

За даними Politico, німецькі ультраправі дистанціюються від Трампа перед земельними виборами.

За даними турецького порталу NTV, безпілотник атакував танкер з російською нафтою біля берегів Туреччини.