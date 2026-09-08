Термінові Patriot для ЗСУ, Трамп "анексував" Америку, Мадяр йде на конфлікт з РФ: новини дня

Сьогодні пройшло онлайн-засідання у форматі "Рамштайн", на якому Україні пообіцяли посилення протиповітряної оборони.

Проросійське терористичне угруповання пригрозило європейським виробникам зброї через підтримку України.

У Кремлі повідомили, що Трамп поговорив з Путіним, а також невдоволені включенням "євротрійки" у переговори щодо російсько-української війни.

Угорщина висилає дипломатів РФ і досі не повідомила Україні свої вимоги для відкриття нових кластерів.

Все важливе і цікаве за вівторок, 8 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Термінові Patriot з Німеччини

Держави-члени Євросоюзу дали згоду на закупівлю для України американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot на загальну суму в 3,2 млрд євро у рамках кредиту ЄС на загальну суму в 90 млрд, рішення фіналізують до кінця цього тижня.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком засідання у форматі "Рамштайн" анонсував проєкт "Купол над містом" для захисту міст України від атак Росії і оголосив, що Німеччина терміново передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 для Patriot з власних арсеналів та закликає інші держави це зробити.

Крім того, він повідомив, що у рамках оборонної частини з кредиту Євросоюзу на загальну суму 90 млрд євро Україна закупить у Німеччині тисячі ракет для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

А ще стало відомо, що Німеччина профінансувала партію енергетичного обладнання для Дніпропетровської області.

До того ж Велика Британія виділяє "зимовий" пакет ППО для України з ракетами до Patriot.

Трамп поговорив з Путіним

Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що очільник Кремля Владімір Путін та президент США Дональд Трамп мали телефонну розмову.

Ушаков повідомив, що під час телефонної розмови правитель Кремля надав "об’єктивний аналіз" подій у російсько-українській війні, а також "перспектив досягнення завдань" РФ.

"До речі, було зазначено, що могли б реально зробити американці для якнайшвидшого завершення військових дій", – додав він.

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що Київ готує можливий візит президента на сесію Генасамблеї ООН у вересні.

Він підтвердив, що ГА ООН – це "один з майданчиків, де може потенційно відбутися зустріч з президентом США Дональдом Трампом".

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розраховує на зустріч з Трампом у другій половині вересня.

Як відомо, минулими вихідними спецпосланці президента США приїздили на перемовини спершу до Москви, потім до Києва. У Києві до перемовин долучилися радники з нацбезпеки лідерів Франції, Британії та Німеччини.

Президент Володимир Зеленський вважає, що візит спецпредставників Дональда Трампа до Києва свідчить про посилення переговорної позиції України.

"Це сигнал не тільки політичної підтримки, а це говорить про те, що Україна стала сильнішою на полі бою і в України сильніша переговорна позиція. До речі, це й американська сторона говорить, це визнають і їх військові та аналітики", – зазначив президент", – зазначив український президент.

Він домовився зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером про ще один візит в Україну і розраховує на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у другій половині вересня.

Зеленський також повідомив, що європейські країни уже є частиною переговорного процесу України та Росії й будуть його частиною і надалі.

У Кремлі невдоволені включенням "євротрійки" у переговори щодо російсько-української війни.

"Це може скоріше ускладнити переговорний процес", – заявив речник Кремля.

Ворожий безпілотник у Молдові

Молдова заявила про порушення повітряного простору, попередньо "Шахедом". Безпілотник впав в полі, загорілася суха рослинність.

Румунія підіймала винищувачі через порушення повітряного простору. Аеропорт румунського міста Ясси зупиняв відправлення рейсів через загрозу порушення повітряного простору "Шахедом", який перед цим опинився у Молдові.

"Настав час зміцнювати оборону"

Проросійське терористичне угруповання Global Citizens Against War 1984 надіслало листи з погрозами до Латвії, Польщі та Португалії, вимагаючи припинити діяльність тих підприємств, які виробляють та постачають озброєння в Україну.

Фінський міністр оборони Антті Хяккянен попередив, що імперські амбіції Росії не обмежаться Україною, тому Фінляндії слід бути готовою.

"Саме зараз настав час зміцнювати національну оборону Фінляндії", – сказав міністр, зазначивши, що ефект від збільшення видатків Європи на оборону стане помітним на практиці лише у 2030-х роках.

У Польщі мешканцям прикордоння надсилатимуть по кілька повідомлень про атаки РФ на Україну, а головна дипломатка ЄС відвідала литовсько-білоруський кордон.

У Румунії затримали громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці диверсій, а у Молдові затримали ймовірного шпигуна ФСБ.

Газета FAZ пише, що у Німеччині затримали підозрюваного у серії диверсій проти електромереж.

Угорщина висилає дипломатів РФ

Угорщина висилає 10 російських дипломатів.

За словами міністерки закордонних справ Угорщини Аніти Орбан, 10 членів російської дипломатичної місії здійснювали в Угорщині діяльність, яка "є неприйнятною для дипломатів" згідно з Віденською конвенцією.

Угорський прем’єр Петер Мадяр заявив, що Угорщина у такий спосіб захищає свій суверенітет.

Росія пообіцяла "жорстку і болючу відповідь" Угорщині за вигнання дипломатів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що рішення вислати з Угорщини російських дипломатів – "дуже своєчасне і розумне".

Угорщина блокує євроінтеграцію України

Угорщина продовжує блокувати відкриття кластерів 2 і 3 для України.

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що Угорщина досі не повідомила Україні свої вимоги для відкриття нових кластерів.

Трамп "анексував" Америку

7 вересня президент США Дональд Трамп опублікував у своєму акаунті в соціальній мережі Truth Social карту Сполучених Штатів, Центральної Америки, Канади, Гренландії та Ісландії, на якій американський прапор охоплює всі країни.

Ісландія викликала американського посла через опубліковану Трампом карту і чітко висловила позицію, що цей пост був абсолютно недоречним.

Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір заявила, що публікація Дональдом Трампом мапи з прапором США, який поширюється відразу на кілька країн, є образою для ісландців, канадців та гренландців.

"Немає нічого смішного чи нормального в тому, щоб висміювати суверенітет держав, особливо сьогодні, коли це не є само собою зрозумілим", – заявила Фростадоттір.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен після допису президента США повторила, що гренландці не хочуть бути американцями.

А у вівторок, 8 вересня, почали діяти нові мита Канади на товари зі США.

Нові канадські мита, спрямовані на імпорт зі США обсягом приблизно $20 млрд, офіційно набрали чинності у вівторок, ставши черговою ескалацією в торгівельній війні між двома союзниками.

Мита поширюються на широкий спектр американських товарів, зокрема на одяг, сир, металеві деталі та вироби з деревини.

Тим часом американський президент Дональд Трамп заявив, що канадській аерокосмічній компанії Bombardier більше не слід дозволяти продавати свої літаки в США, якщо вона не перенесе своє виробництво на територію Штатів.

Прем'єр-міністерка канадського Квебеку Крістін Фрешетт зазначила, що зв’язалася з Еріком Мартелем, генеральним директором Bombardier, щоб запевнити його у повній підтримці.

"Ми рішуче захищатимемо наші підприємства, наших працівників та наш досвід", – наголосила Фрешетт.

Решта новин

Ексгенпрокурор Грузії, пов'язаний з владою, створив у РФ підрозділ для війни проти України.

Політв’язень Анджей Почобут повернувся з Польщі до Білорусі.

Основні аеропорти Британії повідомили про перебої у русі через технічний збій. Скасовано понад 600 авіарейсів.

Німеччина входить в опалювальний сезон із рекордно низькими запасами газу.

У Франції пограбували музей з картинами Ренуара.

Британія оголосила про заборону імпорту товарів з незаконних ізраїльських поселень. Ізраїль оголосив про заходи у відповідь на санкції Британії.