Байден просит 12 млрд Киеву, угрозы Орбана, обыски у премьера Португалии: новости дня

Серед головних тем дня – євроінтеграція, новини щодо допомоги Україні, проблеми міграції в ЄС, а також "параліч" договору з Росією про скорочення озброєнь у Європі.

Складається враження, що Німеччина стає більш рішучою у протистоянні нинішнім викликам: антисемитизму, ультраправим та нелегальним мігрантам.

Нідерланди спрямували до Румунії п’ять F-16 для навчання українських пілотів, а Данія виділить понад 40 млн євро на відбудову, зокрема на опалення у Миколаєві.

У президента США Джо Байдена просять Конгрес підтримати майже $12 млрд бюджетної допомоги Україні, а Ізраїлю, за даними ЗМІ, нададуть високоточні бомби на суму 320 млн доларів.

І чому поїздка Зеленського до Ізраїлю буде помилкою?

Важливі і цікаві новини вівторка, 7 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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Оцінка ЄС Україні

Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Це випливає зі звіту щодо України – внутрішнього документа Єврокомісії, що опинився у розпорядженні "Радіо Свобода".

Водночас інші три критерії супроводжуються рекомендаціями від Єврокомісії щодо подальшого виконання.

Як повідомляє Bloomberg, Єврокомісія, швидше за все, рекомендуватиме країнам-членам ЄС розпочати офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу після виконання всіх 7 критеріїв.

Політичний директор прем’єра Угорщини Балаж Орбан заявив, що Будапешт блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вважає, що ці політичні заяви Будапешта "не завадять реальній роботі" у питанні мови освіти угорської меншини в Україні.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, "ні для кого не секрет, що питання національних меншин принципово просувається Угорщиною і саме в угорському баченні".

"Але вирішуймо проблеми в міру їхнього надходження. Я ще раз наголошую, що наразі ми бачимо, що виходимо на грудень на рішення Європейської ради про відкриття переговорів щодо членства України в Європейському Союзі", – додав він.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс очікує позитивної оцінки від Єврокомісії щодо готовності України розпочати переговори про членство в ЄС, однак попередив, що подальші дискусії на рівні глав держав будуть складними.

Вихід із договору про скорочення озброєнь

РФ остаточно вийшла з договору про скорочення озброєнь у Європі.

Країни-члени НАТО засудили рішення Росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) і оголосили про намір безстроково зупинити свою участь в ньому.

США зупинять участь у договорі 7 грудня.

У Білому домі додали, що призупинення зобов'язань за угодою посилить спроможність НАТО до стримування і оборони за рахунок зняття обмежень щодо планування, розгортання і проведення навчань – "обмежень, які більше не зв'язують Росію після її виходу з договору".

П’ять F-16 для українців та запит на $12 млрд

Нідерланди спрямували до Румунії п’ять F-16 для навчання українських пілотів, а Данія виділить понад 40 млн євро на відбудову, зокрема на опалення у Миколаєві.

У президента США Джон Байдена просять Конгрес підтримати майже $12 млрд бюджетної допомоги Україні.

Зазначається, що 11,8 мільярда доларів – це мінімальна сума, необхідна для покриття базових потреб України, й хоча Канада та країни ЄС надають більшу підтримку, якщо рахувати у відсотках від ВВП, "цих та інших джерел недостатньо", аби покрити дефіцит українського бюджету.

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. 11,8 мільярда доларів – це частина з цього пакета допомоги, спрямована на бюджетну підтримку.

Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом із асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.

Зброя для Ізраїлю та пастка для Зеленського

Як повідомляє The Wall Street Journal, Сполучені Штати нададуть Ізраїлю високоточні бомби на суму 320 млн доларів.

За словами поінформованих посадовців, Ізраїль запросив цю зброю до 7 жовтня (коли ХАМАС напав на Ізраїль), а перше неофіційне повідомлення було надіслано лідерам Конгресу на початку цього року.

У неділю ізраїльська авіація завдала ударів по двох таборах біженців у центральній частині сектора Гази.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо розкритикував удари Ізраїлю по Газі, заявивши, що вони "більше не є пропорційними".

Всесвітня підтримка Ізраїлю у перші дні мала під собою всі підстави. І саме тому західні лідери деякий час їздили з візитами підтримки до Ізраїлю, змінюючи одне одного.

Але всі поїздки припинилося 25 жовтня. Бо 27-го ЦАХАЛ розпочав наземну операцію в Газі.

На цьому етапі війни саме Ізраїль є однозначним порушником міжнародного права – як держава-окупант (це не емоційна характеристика, а міжнародно-правовий термін), зазначає редактор ЄвроПравди Сергій Сидоренко.

Разом з тим, він підкреслює, що не захищає і адміністрацію Гази і що теракти ХАМАС є незаперечними, їх неможливо виправдати.

Численні повідомлення джерел свідчать, що Володимир Зеленський прагне полетіти у Тель-Авів та підтримати єврейську державу у війні, яку та зараз веде.

Однак якщо поїздка справді відбудеться – то може стати найбільшою помилкою Зеленського у сфері зовнішньої політики від початку великої війни.

Вона здатна зруйнувати те, над чим українська держава працювала тривалий час.

І якщо ще є можливість відмовитися від цього візиту – це варто зробити, впевнений редактор ЄвроПравди Сергія Сидоренко. Його аргументи – у колонці Головою, а не лише серцем. Зеленський має відмовитися від емоційних рішень щодо війни в Ізраїлі.

Тим часом Німеччина все ж таки вирішила передати 91 мільйон євро на гуманітарні потреби палестинського населення сектору Гази.

У Німеччині учаснику пропалестинської демонстрації вперше після нападу ХАМАС на Ізраїль висунули звинувачення за антисемітські висловлювання.

Складається враження, що Німеччина стає більш рішучою у протистоянні нинішнім викликам. Далі читайте про кроки країни у боротьбі з правоекстремістськими організаціями і незаконними мігрантами.

Антисемитизмом у Європі на тлі війни на Близькому Сході, який походить, у тому числі, і від колишніх мігрантів, користується і Росія.

У Франції виявили вже другу пару, яка нанесила зірки Давида на будинки в Парижі.

Справу розслідують як "спробу дестабілізації з боку Москви".

До речі, Рада ЄС та Європарламент погодили законодавство щодо політичної реклами, яке покликане обмежити іноземне втручання та підвищити прозорість.

Сплеск підтримки "послідовників Путіна"

Втома від України може породити подібних до Путіна, застерігає прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку.

Чолаку наголосив, що його уряд продовжуватиме "багатосторонню підтримку" України, навіть якщо європейські союзники демонструють ознаки втоми від війни, зокрема на тлі конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Він вважає, що конфлікт на Близькому Сході буде вирішений швидше, ніж війна по сусідству з Румунією.

Румунський прем'єр вказав на сплеск підтримки правих і популістських сил по всій Європі, багато з яких критикують підтримку України і нарікають на розрив зв'язків з Кремлем.

"Чи можете ви уявити, скільки подібних до Путіна ми б отримали серед деяких популістських європейських політиків?" – запитав Чолаку.

Він також вказав на ризики в ЄС, пов'язані з майбутніми виборами і зростанням підтримки ультраправих у 27 країнах-членах.

До речі, і у самій Румунії набирає популярність антиукраїнська партія.

А у Німеччині, в землі Саксонія-Ангальт, партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") визнали правоекстремістською організацією.

Спецслужба країни дійшла висновку, що "АдН" у Саксонії-Ангальті неодноразово поширювала антимусульманські, расистські та антисемітські заяви, закликала до скасування парламентської демократії.

Згідно з опитуванням, у Німеччині зросла кількість людей, які дотримуються правоекстремістських поглядів.

В останні місяці ультраправа "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге або й навіть перше місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом. Це перша партія, яка звернула увагу на занепокоєння щодо міграції.

Масштабні рейди через мігрантів

З метою зупинки зростання рейтингу ультраправих канцлер Німеччини Олаф Шольц домовився про більш жорстку міграційну політику і нове фінансування для біженців з главами 16 німецьких земель.

Протягом останніх тижнів уряд Шольца погодив заходи, які полегшать депортацію мігрантів і зроблять країну менш привабливою для них, що різко контрастує з політикою відкритих дверей, яку проводив Берлін за часів колишньої канцлерки Ангели Меркель.

"Наша спільна мета – зупинити нелегальну міграцію", – сказав Шольц, назвавши угоду "історичним моментом".

Німецька поліція у вівторок, 7 листопада, розпочала масштабні рейди проти ймовірного угруповання, яке займалося незаконним переправленням мігрантів.

Десятки офіцерів у трьох східних землях Німеччини провели рейди у 18 місцях і заарештували трьох підозрюваних у незаконному перевезенні мігрантів.

Тим часом, Італія пропонує Євросоюзу модель співпраці, яка може вирішити питання мігрантів. Саме план Італії побудувати в Албанії центри прийому мігрантів, які прибувають морем, може стати зразком.

Угода, оголошена в понеділок, є першим прикладом того, що країна, яка не є членом ЄС, приймає мігрантів від імені країни Євросоюзу. Вона є відлунням суперечливої спроби британського уряду відправити тисячі шукачів притулку до Руанди.

Різне щодо України і українців

Сьогодні стало відомо, що Польща не приймає вантажівки з України, які йдуть через пункт пропуску "Ягодин", натомість через ПП "Краківець" та "Раву-Руську" рух вантажного транспорту відбувається.

Напередодні десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Український посол у Польщі Василь Зварич назвав блокаду "болісним ударом у спину Україні" і закликав припинити її.

До речі, у Польщі скасували концерти гурту з України, чий соліст облаяв польську мову.

Українці тепер можуть відновити посвідчення водія ще й в Чехії.

А в Ірландії хочуть зобов'язати біженців з України платити за житло.

Щодо росіян

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що у ЄС представили йому своє бачення щодо можливої форми спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.

У Фінляндії арештували нерухомість бізнесмена РФ, пов’язаного з оборонним сектором.

Російський літак порушив повітряний простір Латвії.

Латвія проситиме Єврокомісію обмежити ввезення котів і собак з РФ і Білорусі.

Реакція на вбивство окупантами грузина

У Тбілісі протестували через вбивство грузина окупантами РФ у Цхінвальському регіоні.

Євросоюз і США засудили вбивство грузина окупантами РФ у Цхінвальському регіоні.

За словами речника Державного департаменту США Метью Міллера, ця смерть є яскравим прикладом руйнувань, спричинених окупацією суверенної території Грузії та інших країн з боку Росії.

Решта новин

Поліція провела обшуки в резиденції прем‘єр-міністра Португалії. Він подав у відставку. Президент країни прийняв відставку.

Секретар Радбезу Вірменії відмовився їхати в Москву на зустріч СНД.

Більшість угорців вважають неприйнятною зустріч Орбана з Путіним.

Італія дала громадянство британській дівчинці, щоб її не відключили від апарату життєзабезпечення.