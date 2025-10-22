До 150 истребителей Gripen из Швеции, план ЕС против Орбана, "теракт" в Сербии: новости дня

Трамп каже, що ще не ухвалив рішення про зустріч з Путіним. Хоча, в Росії і в Угорщині запевняють, що підготовка зустрічі триває. От, наприклад, Сійярто анонсував переговори з США про закупівлю елементів ядерного палива.

Український президент сьогодні відвідав Норвегію і Швецію. Серед основних питань – купівля сучасних винищувачів і виробництво дронів. Здається, формується окремий "дроновий" союз України з країнами Північної Європи.

Єврокомісії поки не вдалося переконати Бельгію щодо "репараційних кредитів" Україні, а глава Генштабу Франції попередив про ризик зіткнення з РФ "через 3-4 роки".

Все важливе і цікаве за середу, 22 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

Щодо зустрічі Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче "даремної" зустрічі з правителем Росії Владіміром Путіним у Будапешті, тому рішення щодо їхнього саміту ще не ухвалене.

"Я не хочу марнувати час. Тож подивимося, що буде", – сказав він.

Американський президент повторив свою позицію, що сторони мають зупинити війну по лінії фронту та припинити вбивства.

В оточенні правителя РФ назвали неправдивими дані західних ЗМІ про те, що підготовку зустрічі президента США й очільника Кремля призупинили.

За словами гендиректора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, який входить до переговорної команди Кремля, підготовка триває.

В МЗС РФ також запевняють, що продовжують готуватися до зустрічі лідерів Росії та США і нарікають на велику кількість "чуток і вкидів" довкола цієї теми.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також заявив, що підготовка до "мирного саміту" у його країні триває.

Нагадаємо також, що зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова, що мала відбутися цього тижня, відклали.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає інформацію про скасування переговорів між Рубіо і Лавровим "зусиллями провоєнних кіл завадити проведенню саміту".

Крім того, Сійярто анонсував переговори з США про закупівлю елементів ядерного палива.

До 150 винищувачів Gripen зі Швеції

Вчора ввечері президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку "абсолютно нової" угоди з європейськими партнерами, яка має стати складовою гарантій безпеки для України.

"Буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково", – заявив Зеленський.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії, де провів переговори з норвезьким прем’єром Йонасом Гаром Стьоре. Очільник уряду Норвегії оголосив про $150 млн на підтримку енергетики України.

"Під час зустрічі [із Зеленським] я представив плани Норвегії щодо подальшої підтримки України до 2026 року. Я вірю, що підтримка України залишиться сильною", – наголосив Стьоре.

Після візиту до Норвегії Зеленський прибув до Швеції.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про підписання з президентом України Володимиром Зеленським листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen серії Е.

Він наголосив, що це чітка взаємна заява про наміри і початок тривалої подорожі на наступні 10-15 років.

Прем’єр Швеції допустив перші постачання новітніх Gripen до України протягом 3 років., а також показав, як Зеленський посидів у їхньому винищувачі.

"Дронова" співпраця

Важливою складовою переговорів з країнами Північної Європи, ймовірно, є й дрони.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Швеції обговорив спільне виробництво дронів зі шведською компанією Saab.

"У нас сьогодні одні з найкращих дронів у світі. Ми будемо масштабуватись, і зі Швецією в партнерстві. Ми сьогодні говорили про це з прем’єр-міністром, і з керівництвом та власниками компанії Saab", – повідомив Зеленський.

Крім того, сьогодні в Гельсінкі Фінляндія, Швеція, Норвегія та Данія підписали технічну угоду про спільні закупівлі безпілотних авіаційних систем та супутніх технологій.

"Ми сприятимемо багатонаціональним операціям в Скандинавському регіоні шляхом посилення співпраці в галузі безпілотних авіаційних систем. Ми також посилимо співпрацю між країнами Північної Європи на підтримку України", – заявив фінський міністр оборони Антті Хяккянен.

Щодо "репараційної позики"

Єврокомісії поки не вдалося переконати Бельгію щодо "репараційних кредитів" Україні.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні каже, що використання активів РФ має відповідати міжнародному праву.

Тим часом Україна просить ЄС дозволити ширше використання "репараційної позики".

Загрози для Європи

Начальник штабу французьких Збройних сил генерал Фаб'єн Мандон у середу сказав, що Росія "може бути схильна продовжувати війну на нашому континенті".

Він очолив Збройні сили Франції 1 вересня і каже, що поставив перед армією завдання "бути готовими до конфлікту через три-чотири роки".

"Росія – це країна, яка може спробувати продовжити війну на нашому континенті, і це є визначальним фактором у тому, що я готую", – додав французький генерал.

А Єврокомісія, як повідомляє Politico, готує заходи для посилення внутрішньої безпеки.

Метеокулі у Литві

У Литву залетіло близько 200 метеозондів з контрабандними цигарками із Білорусі. Там вважають, що це скоординована операція.

У Вільнюсі скликали безпекове засідання і хочуть посилити відповідальність за загрозу авіації після інцидентів з аеростатами.

Литва висловила протест Білорусі через порушення повітряного простору метеозондами.

Литовці обіцяють закрити кордон з Білоруссю, якщо інциденти з метеокулями повторяться.

Крім того, Литва розриває угоду з РФ про співпрацю в сфері подорожей.

План ЄС проти Орбана

В ЄС готові запустити новий шлях обходу угорського вето – "фронтлоадинг".

По суті, йдеться про домовленість головування Ради ЄС та Єврокомісії, за згоди ключових держав-членів, перейти до неформальних вступних переговорів без офіційного відкриття кластера.

Ідея полягає у тому, щоби провести максимум дій та реформ до того моменту, коли Угорщина нарешті зніме вето і перші переговорні кластери відкриють (наприклад, через поразку Орбана на виборах). У такому разі Україна не втратить час і вже перебуватиме на просунутій стадії переговорів.

Однак низка деталей цього формату залишаються невизначеними.

Детально про це – у статті "Завантаження" в обхід Орбана. Нова ідея ЄС про обхід вето на переговори з Україною.

Всі лідери ЄС, крім Орбана, заявлять про готовність відкрити три кластери для України.

Лідери 26 держав-членів ЄС на саміті в Брюсселі, що пройде 23-24 жовтня, планують ухвалити рішення про готовність України до відкриття переговорів з Євросоюзом за трьома кластерами.

"Теракт" у Сербії

Президент Сербії заявив про "терористичний акт" після стрілянини біля парламенту.

Александар Вучич повідомив, що підозрюваний – пенсіонер з Белграда. Він був заарештований.

"Це було питанням часу, коли це станеться... Було безліч закликів до цього", – сказав Вучич, який неодноразово звинувачував протестувальників у насильстві.

Студенти, які планують ще одну велику акцію протесту 31 жовтня, заявили в дописі на X, що їхня стратегія "ніколи не була шляхом насильства".

Європарламент розкритикував репресії у Сербії і закликав долучитись до санкцій проти РФ.

Інша Грузія

Тим часом у Тбілісі почали затримувати учасників проєвропейської акції на проспекті Руставелі.

До речі, Європарламент нагороджує премією Сахарова двох ув’язнених журналістів у Грузії та Білорусі.

Ультраправі Німеччині на службі в РФ?

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" надіслала до уряду Німеччини запит щодо того, яку підтримку країна надає громадським організаціям у Грузії.

Ультраправі депутати звернулися до уряду із запитом про те, які неурядові організації у Грузії отримували пряму чи непряму підтримку від Німеччини після 2020 року.

Також вони цікавляться метою і завданнями цієї підтримки, обсягами витрачених коштів і конкретними проєктами, які їх отримували; які з цих громадських організацій є близькими до влади, а які опозиційними, та якою мірою посольство Німеччини дотичне до цієї співпраці.

Як зазначає "Новости-Грузия", минулого тижня фракція "АдН" зажадала роз’яснень щодо діяльності посла Німеччини у Грузії Пітера Фішера та поставила під сумнів його політичну нейтральність, а прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе привітав ці кроки.

Міністр внутрішніх справ німецької землі Тюрингія запідозрив "АдН" у зборі розвідданих для Росії

Георг Маєр вважає, що депутати ультраправої "Альтернативи для Німеччини" зловживають правом на запит про інформацію, яка може бути цікава Росії.

"Складається враження, що "АдН" своїми запитами працює за кремлівським списком замовлень", – сказав він.

Маєр додав, що тільки в Тюрингії за останні дванадцять місяців "АдН" скерувала 47 таких запитів, причому з "усе більшою частотою і глибиною деталей". Запити стосуються, серед іншого, критичної інфраструктури та засобах протидії безпілотникам.

Решта новин

У Польщі висунули звинувачення двом українцям, один шпигував на користь РФ.

Велика Британія призначила нового посла в Україні.

За даними The New York Times, президент США Дональд Трамп вимагає $230 млн компенсації у підконтрольного йому Мінʼюсту. До речі, думка німців про США значно погіршилася за другого терміну Трампа.

У Греції десятки людей заарештували у справі про шахрайство з аграрними субсидіями ЄС.

Франція, Австрія та Нідерланди закликали ЄС посилити боротьбу з мовою ненависті.

Чеський міністр потрапив у ДТП і з переломом поїхав на інтервʼю.