План разговора с Трампом, система против дронов, в Польше погибли 5 украинцев: все за выходные

Сьогодні о 20:00 Зеленський має зустрітися з Трампом у Флориді. За словами українського президента, сторони планують обговорити п’ять тематичних блоків.

У розмові з Politico президент США проявив байдужість до останньої пропозиції Зеленського і не поспішає схвалювати пропозицію щодо оновленого плану миру: "У нього нічого немає, поки я не схвалю це".

За даними ЗМІ, у Європі побоюються непередбачуваного результату зустрічі Зеленського й Трампа. Президент України провів переговори з європейськими лідерами напередодні зустрічі у США.

Російська кампанія терору

У ніч проти суботи відбувся черговий масований напад Росії на Україну. Київ був атакований, зокрема, балістичними ракетами.

Через це польська сторона піднімала бойову авіацію, а також тимчасово закривала аеропорти Жешува та Любліна.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес засудив масові атаки Росії на енергетичні об'єкти та житлові райони в Україні, внаслідок яких значна частина Києва та інших українських регіонів залишилась без електроенергії та опалення, а також призвели до загиблих і поранених.

"Ці атаки посилюють страждання цивільного населення і є порушенням міжнародного права. Вони мають припинитися", – додав очільник іспанського МЗС.

Він також написав в X, що Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну та "всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру".

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс констатував, що це не поведінка держави, яка прагне покласти край війні.

"Це обдумана кампанія терору та ескалації", – наголосив він.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже зазначила, що Росія сіє терор, війну, смерть та руйнування, доки світ мирно відзначає Різдво.

"Звірства Кремля – удари по житлових кварталах та енергетичній інфраструктурі, каліцтва й смерті цивільних – видимі для всіх. Потрібен більший тиск на Росію, щоб зупинити це", – заявила вона у своєму X.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останнім масованим обстрілом Києва та інших українських міст Росія показує світові своє справжнє ставлення до пропозицій про мир.

"Вони не хочуть закінчувати війну та намагаються використати кожну можливість, щоб завдати більше болю Україні та збільшити свій тиск на інших у світі. І це означає, що замало тиску у відповідь", – зазначив Зеленський.

Про зустріч з Трампом

Сьогодні о 20:00 (за київським часом) на віллі Дональда Трампа у Флориді відбудеться зустріч президентів США і України.

Разом з Володимиром Зеленським до Сполучених Штатів, окрім секретаря РНБО Рустема Умєрова, прибули міністр економіки Олексій Соболєв, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

У ніч на неділю заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця повідомив, що українська делегація прибула до Флориди.

Про що будуть говорити

У п’ятницю ввечері видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп висловив сподівання на продуктивну зустріч із Володимиром Зеленським у неділю, але скептично оцінив озвучені ним раніше пропозиції щодо "мирної угоди".

"У нього нічого немає, поки я не схвалю це. Тож подивимося, що він має", – сказав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський розповів про 5 тематичних блоків, про які йшлося у перемовинах стосовно "мирного плану" і які він хоче обговорити на очікуваній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми обговорюємо гарантії безпеки Україна-Сполучені Штати. Це один документ. Ми обговорюємо також гарантії гарантії безпеки з Європою. Ми обговорюємо військовий вимір. Це частина гарантій безпеки", – зазначив президент.

Четвертим блоком він згадав "план добробуту, в якому буде ще багато різних документів", у межах якого обговорюється залучення на відбудову України до 800 млрд доларів та створення низки фондів.

"І п'яте, те, що ми хочемо обговорити з президентом – це план послідовних дій. Тобто ми хочемо запропонувати крок за кроком, як можна зробити так, щоб всі ті плани, про які я вже сказав, реально запрацювали", – підкреслив Зеленський.

За його словами, США запропонували гарантії безпеки на 15 років.

А ще український президент вважає, що США тепер краще розуміють червоні лінії України.

Американський телеканал CNN у п’ятницю повідомив, що у Європі побоюються непередбачуваного результату зустрічі Зеленського й Трампа.

Підготовка до зустрічі з Трампом

У суботу, на шляху до США, український президент відвідав Канаду.

Він зустрівся з канадським прем’єром Марком Карні, який анонсував економічну допомогу Україні на 2,5 млрд доларів.

А потім вони мали розмову з представниками Європейського Союзу і НАТО.

"Під час розмови обговорили, як ідемо дипломатичним треком зараз. Разом обговорили найважливіші пріоритети. Україна цінує всю підтримку. Завтра після зустрічі з президентом Трампом продовжимо розмову", – повідомив Володимир Зеленський.

У розмові брали участь президент Франції, президент Фінляндії, канцлер Німеччини, прем'єрка Італії, прем'єрка Данії, прем'єр Польщі, прем'єр Нідерландів, прем'єр Норвегії, прем'єр Швеції, голова Європейської ради, президентка Єврокомісії, генсек НАТО і радник британського премʼєра.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не доєднався до розмови через "напружений графік", але потім окремо поговорив з Зеленським.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського з європейськими лідерами, прем'єром Канади та представниками НАТО сторони погодилися, що ключовим питанням є гарантії безпеки для України.

Лавров звинуватив Європу

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров назвав Європу "головною перешкодою для миру".

"Після зміни адміністрації в США Європа і Євросоюз стали головною перешкодою для миру. Там не приховують планів щодо підготовки до війни з Росією", – зазначив глава МЗС РФ.

Тим часом європейські країни, на тлі зниження довіри до США за президентства Трампа і агресивних дій Росії, продовжують посилювати свою обороноздатність.

Польща почала розбудову багаторівневої системи протидії дронам на східному кордоні, а також повідомляє про проблеми з побудовою бомбосховищ.

Британія та Німеччина підписали угоду на суму $70 млн щодо мобільних артсистем.

Очільник Збройних сил Швейцарії повідомив, що у разі війни повністю оснащеною буде лише третина солдатів.

Литва і Латвія вийшли з конвенції про заборону протипіхотних мін.

Фінляндія зіткнулась з наймасштабнішим за десятиліття збоєм у роботі електромережі, а в Естонії шторм залишив без електрики частину країни.

Різне щодо України і українців

Україна приєдналась до санкцій Британії проти РФ, а також отримала від Латвії понад 30 авто та гуманітарну допомогу.

У МЗС України підтвердили загибель п'ятьох українців у ДТП у Польщі.

В Італії кажуть, що Рим уже спрямував Україні зброї та ресурсів на понад 3 млрд євро.

Решта новин

У Франції схвалили тимчасовий бюджет на 2026 рік.

Грузія продовжила низку безкоштовних медичних послуг для біженців з України.

У польському місті оголосили надзвичайний стан через повінь.

Відомий солом’яний цап у Швеції не дожив до кінця свят – цього разу не через паліїв.

У Франції рейтинг довіри до Макрона досяг історичного мінімуму.