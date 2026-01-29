Обещание Путина Трампу, ЕС усилит давление на Россию, Украине дали деньги на газ: новости дня

Трамп каже, що Путін нібито погодився тиждень не бити по Україні, а ЄС оголосив про виділення екстреної допомоги напередодні посилення морозів.

Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення, а також запровадив санкції проти російських пропагандистів і Ірану.

Тим часом Європа продовжує обговорювати своє посилення.

Мерц повідомив про переговори з союзниками щодо європейської "ядерної парасольки", а Макрон – про розмову зі словацьким прем’єром про "стратегічне пробудження".

Все важливе і цікаве за четвер, 29 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Трамп про тиждень без ударів

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас вважає, що склад делегації РФ в Абу-Дабі свідчить про її несерйозність

"Якщо ми подивимося на ці переговори (в Абу-Дабі – "ЄП"), то Росію представляють військовослужбовці, які не мають жодного мандату погоджувати мир як такий. Отже, очевидно, що росіяни несерйозно ставляться до цього", – заявила Каллас.

Вона підкреслила, що росіяни "лише вдають, що ведуть" мирні переговори.

Топдипломатка ЄС наголосила, що навпаки росіяни "бомблять українців, намагаючись бомбардувати і заморозити їх, щоб змусити здатися".

Натомість міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю "Європейській правді" звертав увагу на "якісну зміну" у складі російської делегації на мирних переговорах: "Це інші люди, і там вже не було цих псевдоісторичних лекцій. Розмови були дуже фокусовані".

Сьогодні ввечері президент США Дональд Трамп заявив, що попросив правителя Росії поставити на паузу удари "по Києву та інших містах" протягом тижня з гуманітарних міркувань, і він нібито погодився.

Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу, якому Путін нібито пообіцяв призупинити удари у мороз.

ЄС: не дамо Україні замерзнути

Європейська комісія у четвер оголосила про 145 мільйонів євро екстреної допомоги Україні на тлі посилення російських атак енергетичної інфраструктури.

"Наступного тижня в Києві може бути -24 градуси. Росія намагається заморозити український народ до покори. Європа цього не допустить", – заявила єврокомісарка з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Аджа Лябіб.

Окремо Єврокомісія виділяє 8 мільйонів євро Молдові для підтримки українських біженців, які прибули до країни.

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для потреб Києва, які допоможуть забезпечити теплом та світлом 86 тисяч киян.

Ще 41 когенераційну установку, 76 модульних котелень та інше енергетичне обладнання доставлять в Україну в найкоротші терміни.

З Польщі й Італії доставили перші партії енергетичної допомоги.

ЄС виділив "Нафтогазу" екстрену позику у 50 млн євро.

ЄС підвищить тиск на Росію

Євросоюз готує новий пакет санкцій до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії планують схвалити 24 лютого.

Вона повідомила, що держави-члени ЄС пропонують різні санкції, включаючи "повну заборону морських послуг, а також питання енергетичних санкцій та мінеральних добрив".

"Я маю на увазі, це пропозиції на столі. Отже, робота триває", – розповіла головна дипломатка ЄС.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пропонує санкції проти НПЗ, які переробляють російську нафту.

А Естонія запропонувала заборонити в'їзд до Шенгенської зони всім, хто служив у складі російської армії і брав участь у бойових діях на території України.

Каллас каже, що низка країн ЄС схвалюють ідею про заборону в'їзду учасникам війни РФ проти України.

Делегація Єврокомісії відвідає Київ на річницю повномасштабного вторгнення РФ.

Російський "Лукойл" після оголошення США санкцій восени минулого року погодився продати свої іноземні активи американській компанії.

Санкції проти пропагандистів

Крім того, сьогодні Рада ЄС у четвер, 29 січня, додала до санкційного списку шістьох російських пропагандистів, серед яких: Дмитрій Губернієв, Єкатерина Андреєва, Марія Сіттель, Павєл Зарубін, Роман Чумаков та Сергій Полунін.

Єкатерина Андреєва – провідна ведуча новин російського державного телебачення, а Павєл Зарубін – відомий російський пропагандист з ексклюзивним доступом до порядку денного Владіміра Путіна.

Санкції проти Ірану

Як пише Reuters, президент США Дональд Трамп розглядає варіанти дій проти Ірану, включаючи цілеспрямовані удари по силах безпеки та їхніх лідерах, щоб надихнути іранське населення на відновлення антиурядових протестів.

У четвер ЄС схвалив нові санкції проти Ірану за репресії та військову допомогу Росії.

Під санкції потрапили ще 15 фізичних та 6 юридичних осіб, відповідальних за жорстоке придушення мирних протестів в Ірані.

А Корпус вартових Ісламської революції Євросоюз визнав терористичною організацією.

Іран назвав рішення ЄС щодо іранських елітних військ "стратегічною помилкою".

Щодо посилення Європи

За даними Financial Times, європейські союзники готуються замінити розвіддані від США для України.

Польща повідомила про порушення свого повітряного простору "об'єктами з Білорусі", а у Литві кажуть про відсутність співпраці з боку Білорусі для протидії контрабанді.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа має говорити мовою "політики сили", наголосивши на посиленні обороноздатності Європейського Союзу.

Крім того, очільник німецького уряду повідомив про переговори з союзниками щодо європейської "ядерної парасольки".

Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що поговорив зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо про "стратегічне пробудження".

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас висловилася проти створення європейської армії, польський міністр закордонни справ Радослав Сікорський вважає ідею нереалістичною.

Прем'єр Чехії підтвердив закупівлю F-35 у США, але хоче покращити умови, а Литва закупить у Німеччині танки-мостоукладачі на 210 млн євро.

Німеччина розробить власну супутникову систему виявлення ракет.

Щодо вступу в ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вважає неможливим якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу.

"Приєднання 1 січня 2027 року виключено. Це неможливо", – сказав Мерц.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос каже, що багато держав-членів Європейського Союзу хотіли б, щоб Україна стала членом ЄС у 2027 році, і наразі ведеться робота, щоб пришвидшити євроінтеграцію України.

Решта новин

В Італії розслідують ймовірне вбивство ексголови правління "Укрсиббанку".

ЗМІ: представники Трампа зустрічалися із сепаратистами канадської Альберти.

У ПАРЄ провели перше засідання платформи для діалогу з росіянами, які хочуть "іншої Росії".