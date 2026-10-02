Компромисс с Венгрией, 2,9 млрд от ЕС, уступка Европы Трампу: новости дня

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, схвалення якого має допомогти зняти вето Угорщини на розблокування двох кластерів у переговорах.

Сибіга повідомив, що Україна отримала чотири пропозиції щодо припинення вогню від Індії, Туреччини, Єгипту і США.

Зеленський стурбований тривалим обслуговуванням F-16 України в Європі.

Країни G7 випустять на ринок до 100 млн барелів дизельного палива та сирої нафти, а західні фонди припиняють роботу в Грузії.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 2 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Домовленість з Угорщиною

Жорстка криза у відносинах України і Угорщини, яка загострилася останніми тижнями та шкодила обом сторонам – схоже, добігає завершення.

Після публічного протистояння Київ і Будапешт у тихому режимі перейшли до конструктиву та узгодили рішення, виграшне для усіх сторін – України, уряду Угорщини, угорської меншини на Закарпатті та Європейського Союзу.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про освіту мовами національних меншин, схвалення якого має допомогти зняти вето Угорщини на розблокування двох кластерів у переговорах.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр привітав подання до Верховної Ради України відповідного законопроєкту.

"Ми вітаємо те, що вчора до українського парламенту було подано законопроєкт, який зміцнює права угорської національної меншини у сфері освіти. Цей законопроєкт зміцнює правові гарантії освіти угорською мовою та мережі навчальних закладів", – написав угорський прем’єр.

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що очікує на ухвалення законопроєкта вже цього місяця.

Вона констатувала, що новому угорському уряду за кілька місяців "вдалося досягти більше реальних результатів у зміцненні прав угорської меншини Закарпаття", ніж уряду попередника, Віктора Орбана, за 10 років.

"Товариство угорської культури Закарпаття" та "Демократична спілка угорців України" привітали законопроєкт про освітні права національних меншин та закликали Верховну Раду до його якнайшвидшого ухвалення.

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявив, що всі кластери у переговорах про вступ до ЄС мають відкрити до кінця року.

Це стане можливим після того, як Угорщина зніме своє вето на відкриття кластерів.

Про що домовилися та чого чекати – в ексклюзиві від редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.

Чотири варіанти перемир’я з РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна отримала чотири пропозиції щодо припинення вогню від Індії, Туреччини, Єгипту і США та готова до різних варіантів перемир’я з Росією.

"Найбільш широка – пропозиція Індії. Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні. Енергетика і перемир'я в Чорному морі. Це повне енергетичне перемир'я, зупинка ударів по всіх енергетичних об'єктах, включаючи портову інфраструктуру", – розповів міністр.

За його словами, зі схожими пропозиціями також виступили Туреччина та Єгипет. Країни запропонували перемир’я у Чорному морі, покликане відновити експорт зернових.

Четверту пропозицію внесли Сполучені Штати. Вашингтон наполягає на тому, щоб Україна та Росія домовилися про енергетичне перемир’я.

2,9 млрд від ЄС

Європейська комісія у п’ятницю виділила Україні черговий транш на суму 2,9 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility.

"Сьогоднішнім виділенням коштів ми допомагаємо забезпечити фінансову стабільність України та підтримуємо інвестиції, які стануть основою її майбутнього відновлення. Адже європейська солідарність означає конкретну підтримку. Європа буде стояти на боці України стільки, скільки буде потрібно", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що сторони співпрацюють, щоб виконати решту домовленостей щодо макрофінансової підтримки.

За умови реформ Євросоюз виплатить Україні до кінця року до 34 млрд євро.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо заявила, що Україна більше не вимагає додаткових коштів у 2026 році.

Водночас Київ просить ЄС знайти додатково 1,1 млрд євро для експорту врожаю.

Швейцарія підтримає вісім проєктів відбудови України на понад 145 млн євро.

Прем’єр Албанії Еді Рама каже, що ЄС бреше Україні у питанні членства.

Затримки з F-16

Зеленський підписав закон про участь України в Європейському оборонному фонді, що сприятиме поглибленню оборонно-промислового співробітництва з ЄС.

Також він повідомив, що половина F-16 України тривалий час перебуває на ремонті в Європі і вони дуже потрібні для захисту повітряного простору.

Тим часом Франція розпочала підготовку до навчання перших українських льотчиків керуванню французькими винищувачами Rafale напередодні можливої поставки 16 літаків у 2028–2029 роках.

Ризики для Європи

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Кремль буде ескалувати війну напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах.

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України попереджає держави-члени ЄС та НАТО про підготовку російських диверсій на їхній території.

У п’ятницю, 2 жовтня, з аеропорту Кишинева евакуйовували пасажирів через повідомлення про вибухівку.

У Британії затримали ще одного підозрюваного в інциденті біля бази військ США, а у Німеччині трьох чоловіків підозрюють у підготовці теракту.

The Telegraph та Welt am Sonntag виявили, що російський байкер Олєг Льовушкін, якого пов’язують із співробітником російської військової розвідки, міг організувати спробу диверсії в аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині.

Єврокомісія виділяє 130 млн євро на дрони для контролю кордонів. Литва розгортає українську систему SkyFortress для виявлення дронів.

Пентагон направляє близько 40 морських піхотинців у країни Балтії для місії НАТО, а більшість військових бригади Бундесверу прибудуть до Литви у другій половині 2027 року.

Тим часом газета The Washington Post пише, що Сполучені Штати перенаправили кошти, призначені для Європи, до Латинської Америки.

США запровадили санкції проти пов’язаної з Росією фінансової мережі A7, яку Іран використовує для ухилення від санкцій.

Поступка Європи Трампу

Politico пише, що Франція запропонувала ЄС вивільнити масштабні запаси нафти та дизпалива.

Згодом стало відомо, що країни G7 випустять на ринок до 100 млн барелів дизельного палива та сирої нафти.

Глава Єврокомісії привітала рішення G7 не вводити заборони на експорт палива для союзників.

Нагадаємо, агентство Reuters писало, що США тиснуть на Німеччину та Францію через запаси дизпалива.

До речі, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про податки на надприбутки паливних компаній.

Решта новин

У Львові ексгумували останки 130 солдатів Війська Польського та Вермахту.

У Польщі затримали 57-річного українця, якого розшукував Інтерпол на прохання влади Узбекистану.

Західні фонди припиняють роботу в Грузії.

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, якого правитель Росії Владімір Путін просував у перемовники від ЄС, отримав посаду в Росії.

Видання Spiegel пише, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр стурбований майбутнім урядової коаліції.

Суд у Німеччині наказав замку тримати вікно відчиненим для кажанів.

У Молдові визнали законною вимогу знання румунської мови для кандидатів у Гагаузії.