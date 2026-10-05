"План победы" НАТО, РФ потопила зерновоз, Испания идет на перевыборы: новости дня

На кордоні з Молдовою вранці прилетів російський снаряд, а Трамп вчергове звинуватив Україну у зростанні цін на пальне.

Польща збільшує присутність військ у Люблінському воєводстві, а Естонія перекидає війська до кордону з РФ.

У Литві до програми з літератури увійдуть твори Шевченка, а Єврокомісія і Сполучені Штати стежать за ймовірним спалахом легеневої чуми в Росії.

Все важливе і цікаве за понеділок, 5 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Наслідки російських ударів

У Чорному морі біля Румунії затонуло судно із зерном з України.

Двоє членів екіпажу загинули, ще 11 людей вдалося врятувати.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що по судну, яке перевозило кукурудзу, вдарили два російські дрони.

"Жахливий удар двома російськими дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. На борту були громадяни Азербайджану та Індії", – зазначив він.

За словами Зеленського, відомо про загибель капітана судна, доля ще однієї людини з’ясовується. Також він наголосив, що 11 членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений.

Крім того, вранці 5 жовтня Росія вдарила по прикордонному пункту "Паланка – Маяки – Удобне" на кордоні України та Молдови.

Інцидент, в результаті якого легкі травми отримав прикордонник і було пошкоджено автобус, стався приблизно о 09:38.

Ввечері стало відомо, що роботу пункту пропуску відновили.

Посольство Великої Британії в Україні засудило удари РФ по інфраструктурі й погрози дипломатам.

Раніше практично всі посольства країн ЄС приєдналися до флешмобу в Х, опублікувавши повідомлення про засудження погроз РФ до дипломатів і нагадування, що це – порушення Женевської конвенції.

Ці повідомлення з’явилися у відповідь на заклик міністерства закордонних справ Росії до іноземців, зокрема до персоналу дипломатичних місій, залишити Київ й пригрозило новими масованими ударами по українській столиці.

В Угорщині заявили, що їхнє посольство залишається в Києві.

Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи заклик РФ до іноземних дипломатів покинути Київ, заявив, що у Держдепі регулярно аналізують безпеку кожної дипломатичної місії у світі, однак наразі посольство у столиці України залишається працювати.

Ну а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вчергове звинуватив Україну у зростанні цін на пальне.

Щодо підтримки України

Німеччина передала 250 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Литва передала 253 тонни енергетичного обладнання для України, а Естонія виділяє 100 тис євро на енергетичну інфраструктуру України.

Бельгія передасть Україні три F-16 після погодження з Францією.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, в ході якої йшлося, зокрема про допомогу у протидії дронам РФ.

"Ми не піддамося залякуванням чи ескалації з боку Росії, і Росія не повинна помилятися: час працює проти неї", – наголосив Макрон.

Зеленський після розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном розповів, що українські пілоти вже найближчим часом почнуть навчання на французьких літаках Rafale.

Щодо візиту Мерца до Києва

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини", а також Ліва партія розкритикували візит канцлера Фрідріха Мерца до Києва.

Загальний настрій критики полягає у тому, що канцлер нібито марнує гроші німецьких платників податків, підтримуючи Україну. Деякі члени обох маргінальних партій навіть говорили про підбурювання до війни.

"Ідеологічний збіг поглядів між комуністами крайньої лівиці та націоналістами крайньої правиці ще раз доводить: ХДС/ХСС – єдина політична сила в Німеччині, яка протистоїть "вигрібній ямі" Лівої партії, де скупчилися антисеміти та антикапіталісти", – заявив голова організації Християнсько-демократичного союзу в землі Гессен Борис Райн.

До речі, міністерка економіки Німеччини розповіла про складну розмову з Зеленським про корупцію.

Катеріна Райхе повідомила, що в українській столиці під час візиту розмовляли, у тому числі, щодо боротьби з корупцією.

Тим часом німецькі ультраліві збирають делегацію для поїздки в Росію і Білорусь.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав свою урядову коаліцію триматися разом на тлі повторюваних суперечок щодо запланованих соціальних реформ.

А, за даними Bild, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" відмовилася від своєї мети вивести Німеччину з єврозони.

"План перемоги" НАТО

Голова німецької розвідки Мартін Єгер заявив про загрозу "насильницького конфлікту" з Росією.

"Росія помітно ескалує конфлікт в Україні та продовжує посилювати тиск на Європу та Німеччину. Конфронтація, в якій ми перебуваємо з Росією, набула нового, небезпечнішого характеру. Німеччина ризикує втягнутися у насильницький конфлікт із Росією", – наголосив очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).

В аеропортах Штутгарта і Гамбурга з’явилася система виявлення дронів, а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і прем’єр-міністр Нижньої Саксонії Олаф Ліс підписали декларацію про наміри щодо будівництва нової військово-морської бази в Емдені.

Bloomberg пише, що НАТО розробляє "теорію перемоги" над РФ із використанням дронів та ШІ.

Польща збільшує присутність військ у Люблінському воєводстві, що межує з Україною, а також готує закон про "передвоєнний стан".

Крім того, до Сейму Польщі подали законопроєкт про обов’язкову військову підготовку для депутатів.

Видання Financial Times повідомляє, що Естонія перекидає війська до кордону з РФ в рамках стратегії "активної оборони". Сполучені Штати передали Естонії 13 розвідувальних безпілотників для посилення безпеки кордонів.

До Польщі можуть евакуювати близько 1 мільйона мешканців країн Балтії у разі нападу Росії.

Також стало відомо, що США вивели усі бомбардувальники з авіабази у Британії після спроби теракту.

Іспанія йде на вибори

Прем’єр Іспанії Педро Санчес оголосив дострокові вибори до парламенту.

Партія Мілорада Додіка, який підтримує Росію, та націоналісти перемогли на виборах у Боснії і Герцеговині.

Проросійський політик з Латвії Алексєй Росліков вирішив залишитись у Білорусі після провалу своєї партії на виборах.

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У Литві до програми з літератури увійдуть твори Шевченка.

Єврокомісія і Сполучені Штати стежать за ймовірним спалахом легеневої чуми в Росії.

Естонія відкрила посольство у Кишиневі.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні хоче зареєструвати свій голос як торгову марку на тлі побоювань щодо "дипфейків".