Деталі плану миру від США, Україна у "військовому Шенгені", Київ допоможе Польщі: новини дня

Росія завдала чергового масованого удару по українських містах: "Тернопіль переживає справжнє пекло". А російський дрон знову залетів у Румунію і Молдову.

Невдовзі після того, як в Україні розгорівся корупційний скандал, а також на тлі візиту президента Володимира Зеленського до Туреччини, західні ЗМІ опублікували деталі плану США щодо припинення війни в Україні. Співрозмовники називають цей план "дуже зручним для Путіна".

Італія вважає недостатньою реакцію Європи на гібридні атаки РФ, а Польща розгортає операцію "Горизонт" після диверсії на залізниці.

Все важливе і цікаве за середу, 19 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

"Тернопіль проживає справжнє пекло"

Вранці 19 листопада Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні з використанням дронів та ракет. Вибухи чули у Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у соцмережах розповіла, що у Києві було тихо, проте на Чернігівщині дрон поцілив у приватний будинок, у Харкові численні БпЛА влучили у житлову забудову, на заході країни багато влучань в енергетичні об’єкти, всього проти України застосували 470 БпЛА і 48 ракет.

"Тернопіль проживає справжнє пекло. Підтвердили загибель вже дев’яти людей, десятки поранені… Це реальність російського терору, умисного обрання ціллю цивільних. Це війна не з армією, це спроби стерти людей і їхні життя", – пише посол.

У Тернополі загинули щонайменше 25 людей, у тому числі троє дітей. Ще 93 людини поранено.

Норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде засудив масований російський удар по Україні.

"Росія повинна припинити терор проти українських цивільних осіб", – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства Норвегії.

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер закликала до негайного припинення вогню після чергової масованої атаки РФ по Україні.

"Той, хто вдень заявляє про бажання вести переговори про мир, не може вночі бомбардувати житлові будинки. Путін повинен нарешті припинити ці вбивства. Зараз в Україні необхідне перемир'я! Зараз в Україні необхідно негайно оголосити припинення вогню!" – написала Майнль-Райзінгер у соцмережі X.

Польща закривали аеропорти Жешува й Любліна, а також піднімала винищувачі.

Російський дрон у Румунії і Молдові

У ніч проти 19 листопада у Румунії підіймали два винищувачі Eurofighter Typhoon з авіабази "Михаїл Коґелнічану" для спостереження за повітряним простором під час масованого удару Росії по українських регіонах: виявили безпілотник.

Румунське Міністерство оборони повідомило, що один з дронів пролетів над Румунією та Молдовою.

Міністерство оборони Молдови підтвердило, що у ніч проти 19 листопада у повітряний простір країни залетів безпілотник, після цього Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії, щоб передати "рішучий протест".

У МЗС Молдови закликали Росію утриматися від будь-яких дій, які ставлять під загрозу національну безпеку країни.

"Міністерство закордонних справ повторно закликає Російську Федерацію утриматися від будь-яких дій, які ставлять під загрозу безпеку Республіки Молдова, і суворо дотримуватися суверенітету і територіальної цілісності нашої країни", – наголосили у відомстві.

Деталі плану миру від США

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на тлі чергового масованого удару Росії по Україні закликав тиснути на Москву, аби досягнути миру.

Він наголосив, що це "безжальне насильство доводить, що справжній мир може бути досягнутий лише шляхом тиску на Москву".

"Санкції, ізоляція та притягнення до відповідальності мають тривати", – додав очільник естонського зовнішньополітичного відомства.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що це черговий доказ того, що будь-який реалістичний мирний план має починатися з тиску на Москву.

Вночі Axios повідомило, що адміністрація Трампа таємно розробляє ідею нового плану припинення російсько-української війни та консультується для цього з Москвою.

Зазначається, що йдеться про документ з 28 пунктів.

Документ поділяється на умовних чотири розділи – про припинення бойових дій, безпекові гарантії, безпеку Європи та майбутнє відносин США з Росією і Україною.

Головним у процесі розробки плану нібито є спецпредставник Трампа Стів Віткофф, і він детально обговорює його з Кирилом Дмитрієвим – главою Російського фонду прямих інвестицій, якого Кремль активно долучає до переговорів довкола України.

За даними Axios, Катар і Туреччина беруть участь у розробці нового "мирного плану" США.

Згодом видання Financial Times оприлюднило нові подробиці так званого "мирного плану", який розробили у Маямі представники РФ та США.

Кілька осіб, обізнаних з цією ініціативою, повідомили FT, що нова радикальна пропозиція РФ та США передбачає значні поступки з боку Києва, і президента Володимира Зеленського вже закликали прийняти її.

За словами осіб, які безпосередньо знайомі з документом, проєкт плану вимагатиме від України віддати решту Донбасу, включаючи території, які зараз контролюються Києвом, та скоротити чисельність збройних сил наполовину.

Важливо, що план також вимагає від України відмовитися від ключових категорій озброєння та передбачає скорочення військової допомоги США, яка була життєво важливою для її оборони.

План також передбачає визнання російської мови офіційною державною мовою України та надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Особа, ознайомлена з документом, описала його як дуже загальний документ, який "сильно схиляється на користь Росії". Інша особа, ознайомлена з планом, назвала його "дуже зручним для Путіна".

Зеленський у Туреччині

Деталі нового плану США оприлюднили невдовзі після того, як в Україні розгорівся корупційний скандал, а також під час візиту президента Володимира Зеленського до Туреччини.

За даними Reuters, президент України і спецпосланць президента США Стів Віткофф мали зустрітися у Туреччині під час візиту Зеленського 19 листопада, але поїздку Віткоффа нібито відклали.

Джерела Axios повідомляють, що зустріч з Віткоффом не відбулася, оскільки президент України приїхав з іншим планом, який Росія ніколи не погодиться прийняти.

Український президент прибув до Туреччини вночі 19 листопада.

На спільній пресконференції президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до відновлення переговорів між Україною та Росією у Стамбулі, а також розширення їхньої тематики.

Тим часом представники Пентагону прибули до Києва, щоб спробувати відновити процес мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України, а також задля поглиблення співпраці у сфері військових технологій.

До української столиці, зокрема, прибула делегація у складі міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла, керівника апарату Департаменту Сухопутних військ генерала Ренді Джорджа та інших військових високопосадовців.

"Міністр Дрісколл і його команда прибули сьогодні вранці до Києва від імені адміністрації з місією з'ясування фактів, щоб зустрітися з українськими посадовцями й обговорити зусилля з припинення війни", – повідомив представник Департаменту Сухопутних військ США полковник Девід Батлер..

За даними Politico, у Трампа хочуть погодити рамку завершення війни в Україні до кінця місяця.

Київ допоможе Польщі

У Польщі заявили про перші затримання у зв’язку з підривом залізниці.

Речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський заявив, що затримано кількох людей. "Встановлюється роль окремих осіб у цьому терористичному акті", – зазначив він.

Перед цим ЗМІ неофіційно дізналися, що слідчі вийшли на чотирьох ймовірних спільників диверсантів – також громадян України, що допомагали двом виконавцям і проживають у Польщі.

Нагадаємо, 18 листопада під час виступу у Сеймі прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що слідство вважає виконавцями актів диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати.

Він заявив, що Польща вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних. Їм висунули офіційні звинувачення за диверсії, загрожує довічне.

За даними RMF24, Польща звернулась до США за допомогою з розслідуванням диверсій на залізниці, а також з Україною створить спільну групу для запобігання диверсіям РФ.

До 10 тисяч військовослужбовців усіх видів Збройних сил Польщі візьмуть участь в операції "Горизонт" із захисту критичної інфраструктури та протидії диверсіям, яка розпочнеться 21 листопада.

Польща закриває останнє консульство РФ після підриву залізниці, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко розкритикував політиків за розпалювання антиукраїнських настроїв. Сікорський висловив жаль, що деякі "політичні підприємці" розпалюють антиєвропейські та антиукраїнські настрої для політичної вигоди.

Україна у "військовому Шенгені"

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає недостатньою реакцію країн Європи і НАТО на дедалі нахабніші гібридні атаки з російським слідом та пропонує створювати спеціальний центр протидії гібридним загрозам.

Крозетто розкритикував "інертність" країн Європи і НАТО на тлі гібридних атак, які стають дедалі загрозливішими, та заявив, що пора змінювати підхід.

Для протидії гібридним атакам РФ італійський міністр пропонує створити Європейський центр з протидії гібридній війні, де буде близько 1500 військових, фахівців з кібербезпеки, дезінформації та штучного інтелекту, захисту логістики тощо.

Тим часом, уряд Німеччини схвалив участь Бундесверу у збитті підозрілих дронів, а у ЄС презентували проєкт "військового Шенгену" для швидкого переміщення військ.

Європейський Союз планує включити Україну у свої проєкти "військового Шенгену" та загальноєвропейського простору військової мобільності, які мають за мету пришвидшити переміщення військ та військової техніки по Європі.

США схвалили продаж Україні обладнання для Patriot на 105 млн доларів, а Норвегія скерує понад $45 млн на гуманітарну допомогу Україні.

Шпигунське судно РФ біля Шотландії

Британія стежить за шпигунським судном РФ біля своїх вод, звідти світили лазерами на пілотів і заявляє про готовність військових варіантів проти шпигунського корабля РФ.

У Росії по-хамськи відповіли на попередження Британії щодо шпигунського судна: заяви глави Міноборони Британії "викликають лише посмішку".

Решта новин

У Фінляндії мережа АЗС закриється після вичерпання палива через санкції проти "Лукойлу", а у Сербії знайшли рішення, яке виведе єдиний НПЗ у країні з-під санкцій США.

Усі пункти пропуску на кордоні України з Польщею та Угорщиною приєднали до нової системи в’їзду ЄС, а Литва достроково відкриє пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Трамп проголосив Саудівську Аравію ще одним "основним союзником поза НАТО".

Конгрес США остаточно схвалив публікацію "файлів Епштейна".

Партія премʼєрки Данії програє на виборах у Копенгагені вперше за 87 років.