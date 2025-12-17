ЄС відмовився від газу з РФ, турки повернуть С-400, Британія погрожує Абрамовичу: новини дня

Європа обговорює розміщення в Україні контингенту, який би допомагав із захистом неба і моря. У Кремлі назвали потенційне розміщення іноземних військ в Україні "предметом обговорення".

Путін заявив про готовність й надалі захоплювати території віськовим шляхом, а також звинуватив НАТО в нарощенні зброї та похвалився ядерними силами.

Зеленський сподівається, що Трамп побачить сигнали Кремля про готовність воювати і далі. Тим часом США дозволили продаж нафти з російського проєкту "Сахалін-2" до 18 червня.

Ну а завтра-післязавтра проходитиме саміт ЄС, який є дуже важливим як для України, так і для всієї Європи.

Все важливе і цікаве за середу, 17 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

Європейський контингент в Україні

Американське видання The New York Times дізнались деталі заходів стримування з боку партнерів України, які готують у рамках переговорів довкола "мирного плану" адміністрації президента США Трампа.

Під час дипломатичних взаємодій США, України та Європи упродовж останніх кількох днів "майже завершили" роботу над двома документами, де йдеться про гарантії безпеки для України у межах потенційної мирної угоди.

В одному з двох документів закладаються "широкі принципи", які співрозмовники видання порівнюють зі ст. 5 Північноатлантичного договору.

Другий документ більш практичного характеру і містить деталі про те, як США та Європа співпрацюватимуть з Україною для запобігання новій агресії Росії.

Серед деталей – збереження української армії умовно мирного часу у чисельності 800 тисяч, з відповідним навчанням і спорядженням, що має бути хорошим стримуванням для Росії. Один європейський дипломат зазначив, що у документі перераховані конкретні потреби України у видах озброєння.

Крім того, там йдеться про очолюваний європейськими державами військовий контингент на території України, який допоможе захищати небо і підтримувати безпеку на морі.

У Бундестазі виступили за німецьку участь у миротворчих силах для України.

"Спільне зобов'язання щодо гарантій безпеки для України після закінчення війни також відповідає інтересам Європи, оскільки може запобігти новій військовій ескалації з боку Росії на нашому континенті. Тому це також відповідає інтересам Німеччини, яка повинна надати персонал і обладнання для міжнародних сил з метою забезпечення миру", – наголосив голова комітету з питань оборони Бундестагу Томас Рьовекамп.

Нагадаємо, на зустрічі європейських лідерів у Берліні в понеділок було запропоновано сформувати сили захисту для забезпечення можливого перемир'я в Україні.

У спільній заяві йдеться, що сили під керівництвом Європи, за підтримки США, будуть підтримувати збройні сили України та забезпечувати безпеку повітряного простору і морських територій.

У Кремлі назвали потенційне розміщення іноземних військ в Україні "предметом обговорення".

Президент України Володимир Зеленський розраховує на продовження цього тижня розмов між українською та американською командами щодо "мирного плану" для припинення війни.

Сигнали Путіна щодо війни

17 грудня глава Кремля Владімір Путін заявив, що Росія нібито надає перевагу дипломатичному врегулюванню війни, однак у разі відмови від "розмови по суті" з боку України та її партнерів Москва готова й надалі захоплювати території військовим шляхом.

Також російський правитель Владімір Путін звинуватив НАТО в нарощенні зброї та похвалився ядерними силами.

Зокрема, він звинуватив країни Альянс в розгортанні нових видів зброї, в тому числі в космосі, та у нарощуванні наступальних сил.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що США чують та відреагують на чергові сигнали з Росії щодо намірів продовжити війну у наступному році.

США готують санкції?

Bloomberg пише, що Сполучені Штати готують санкції проти енергетики РФ, якщо Путін відхилить потенційну мирну угоду.

Як стверджують обізнані співрозмовники, які говорили на умовах анонімності, США розглядають декілька варіантів: націлювання на судна "тіньового флоту" танкерів Росії, які використовуються для транспортування російської нафти; націлювання на трейдерів, які сприяють цим операціям.

Нові заходи можуть бути оприлюднені вже цього тижня.

Хоча Білий дім не підтвердив повідомлення агентства Bloomberg про те, що США готують санкції проти енергетики РФ, якщо Владімір Путін відхилить потенційну мирну угоду.

Більш того, Сполучені Штати дозволили до 18 червня продаж нафти з російського проєкту "Сахалін-2".

Водночас до Сенату США внесли законопроєкт із санкціями за імпорт нафти РФ.

За словами посла України у США Ольги Стефанішиної, сенатори-республіканці Дейвід МакКормік та Джон Гастед, а також сенатори-демократи Елізабет Воррен та Кріс Кунс внесли до Сенату двопартійний законопроєкт "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025".

Автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США.

Посол України у США зазначила, що законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ.

Важливий саміт ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС має визначитися з рішенням для фінансової підтримки України на грудневому саміті, який проходитиме 18-19 грудня.

Вона зазначила, що підтримка України у її обороні – найважливіше з того, що має робити Європа для власної оборони.

"Наступні дні будуть вирішальними для того, щоб забезпечити це. Ми маємо обрати, як ми будемо фінансувати боротьбу України. Ми знаємо, що це нагальна потреба", – зазначила президентка Єврокомісії.

За оцінками ЄК та МВФ Україна у 2026-2027 роках потребує близько 137 мільярдів євро.

За словами Урсули фон дер Ляєн, "Європа має покрити дві третини – це 90 мільярдів євро".

Президентка Єврокомісії запропонувала два варіанти для найближчого засідання Євроради: рішення на основі (російських) активів, і рішення на основі запозичень ЄС.

Повний текст промови фон дер Ляєн – в матеріалі "Настав момент незалежності Європи". Відповідь Урсули фон дер Ляєн на нову стратегію США.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила, що у Європейському Союзі зосереджені лише на підготовці "репараційної позики" для України на основі заморожених активів Росії, і альтернативні сценарії фінансування Києва наразі не розглядаються.

За даними "Інтерфакс-Україна", Зеленський особисто візьме участь у саміті ЄС, що обговорить "репараційну позику".

Він сподівається на таке рішення саміту ЄС у Брюсселі, яке змусить Росію не продовжувати війну у наступному році.

Одним із ключових питань саміту стане виділення "репараційної позики" Україні за рахунок російських заморожених активів, проти чого наразі продовжує виступати Бельгія.

Єврокомісія запропонувала використати близько 180 млрд євро російських заморожених активів, які зберігаються у бельгійському депозитарії Euroclear. Із них пропонують передати Україні 140 млрд євро, ще близько 40 млрд – використати на погашення кредиту ERA, який надається Україні державами G7.

За пропозицією, "репараційна позика" буде погашена Україною лише тоді, коли вона отримає репарації від Росії за завдані війною збитки.

Бельгія досі пручається

Politico пише, що на останніх переговорах на рівні послів ЄС, присвячених використанню російських активів для фінансування України, Бельгія сказала про відсутність прогресу на шляху спільного рішення: "Ми рухаємось назад".

The Guardian дізналося, що російська розвідка залякує посадовців Бельгії через "репараційну позику" Україні.

За інформацією видання, погрози від Росії отримувала виконавча директорка Euroclear Валері Урбен. У листопаді ЗМІ повідомляли, що вона понад рік ходить із тілоохоронцем.

До речі, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що звертався з листом до очільника Кремля Владіміра Путіна щодо того, яка буде реакція Росії на можливе рішення ЄС використати російські активи, та отримав обіцянку, що протест Угорщини з цього приводу врахують.

А прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловилася за використання заморожених російських активів для "репараційної позики" Україні, однак це має бути зроблено "на міцній правовій основі".

ЄС відмовився від газу з РФ

Європарламент схвалив план відмови ЄС від імпорту російського газу до кінця 2027 року. Тепер план має офіційно схвалити Рада ЄС, перш ніж він набуде чинності. Очікується, що його погодять на початку наступного року.

Крім того, у Європарламенті підтримали створення "військового Шенгену".

Оборонні угоди з Німеччиною

Україна і Німеччина підписали нові оборонні домовленості на понад 1,2 млрд євро.

Норвегія профінансує американську зброю для України ще на 267 млн євро, а у Британії розповіли деталі пакета військової допомоги Україні на 600 млн фунтів.

Люксембург вніс 10 мільйонів євро для підтримки енергетики України, а Латвія виділяє 200 тисяч євро у Фонд підтримки енергетики України.

Туреччина поверне С-400

За даними Bloomberg, Туреччина прагне повернути Росії системи протиповітряної оборони С-400, які вона придбала майже десять років тому, щоб покращити свої відносини зі США та іншими членами НАТО.

Польща відновить виробництво протипіхотних мін, розглядає їхній експорт в Україну, а також надасть пріоритет власному переозброєнню за кошти ЄС, а не спільним закупівлям з союзниками.

Литва планує інтегрувати парамілітарну організацію до збройних сил у воєнний час.

Щодо "антиросійської" конвенції

Низка держав вирішили створити Реєстр збитків від агресії Росії на Дунаї.

"Вийшли на каву": Угорщина не стала блокувати участь ЄС у комісії щодо репарацій для Росії.

Грузія несподівано підтримала "антиросійську" конвенцію щодо репарацій для України.

В Грузії затвердили голосування на парламентських виборах лише на території країни.

Бойкот Сербією саміту ЄС

Сербія вперше за понад 10 років проігнорує саміт ЄС із Західними Балканами, який запланований на 17 грудня. Рішення президента Александара Вучича про бойкот саміту ймовірно пов’язане з тим, що Сербія, як стало відомо, не відкриє 3-й переговорний кластер – на що Белград сподівався.

За словами сербського міністра з питань євроінтеграції Неманьї Старовича, сербам начебто "було надіслано дуже поганий сигнал, який лише підживлює антиєвропейські наративи та відлякує тих, хто керує процесами реформ у суспільстві".

Британія погрожує Абрамовичу

Британія дає Абрамовичу "останній шанс" передати Україні 2,5 млрд фунтів за продаж "Челсі", а у Фінляндії в російського олігарха забрали віллу за борги.

Решта новин

У Польщі партія депутата-українофоба вперше стала третьою за популярністю.

Трамп чекає "неймовірних результатів" від нового премʼєра Чехії. До речі, новий глава МВС Чехії зняв український прапор з будівлі.

Грецькі фермери продовжують блокади на кордонах попри обіцянки допомоги від прем'єра.

Тисячі словаків по всій країні вчора ввечері виходили на протести проти уряду Фіцо.

Прем'єр Фінляндії перепросив перед азійськими країнами за расистські жести депутатів.

Трамп оголосив "терористичним" режим Мадуро і анонсував блокаду танкерів.

Іспанія створить національну мережу укриттів від спеки.