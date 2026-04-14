Уряд Орбана знищує документи, конфлікт Трампа з Мелоні, час на запуск "Дружби": новини дня

Україна та Німеччина уклали низку оборонних угод у Берліні, після чого Зеленський поїхав до Норвегії. Завтра український президент також планує зустрітися з керівництвом Італії. Італійська прем’єрка пообіцяла підтримку Україні перед візитом Зеленського.

Також Мелоні підтримала Папу Римського після критики Трампа, а також призупинила дію угоди про оборонне співробітництво Італії з Ізраїлем.

Тим часом майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр вже обговорює шляхи розблокування коштів ЄС для їхньої країни, а чеський прем’єр після поразки Орбана шукає союзників для боротьби з "європейською бюрократією".

Все важливе і цікаве за вівторок, 14 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Угоди з Німеччиною

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини.

Зустріч лідерів розпочалася орієнтовно о 11:45 за Києвом, після чого відбувся спільний преспідхід та підписання документів.

Україна та Німеччина домовилися про нові пакети допомоги.

"Сьогодні ми знову домовилися про нові пакети допомоги, насамперед у ППО", – розповів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За словами Зеленського, Німеччина та Україна підписали 10 угод різного рівня.

Лідерам двох країн у Берліні продемонстрували сім видів дронів, вироблених на спільних українсько-німецьких підприємствах.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про підсумки міжурядових консультацій.

"Спільна декларація відображає стратегічний рівень нашого партнерства – визнання лідерства Німеччини у підтримці України та повного потенціалу наших двосторонніх відносин. А для нас Німеччина залишається одним із наших найближчих партнерів", – підкреслив міністр.

За його словами, ці консультації принесли відчутні результати, зокрема оголошення про пакет оборонної підтримки на суму 4 млрд євро для зміцнення протиповітряної оборони та далекобійних можливостей України.

Перед візитом українського президента до Берліна представники партії "Зелені" закликали німецький уряд збільшити військову підтримку Києва, зокрема шляхом передачі далекобійних ракет Taurus.

Постачання німецької крилатої ракети Taurus Україні "давно назріло", заявила заступниця голови парламентської групи партії "Зелені" Агнешка Брюггер.

Також вона закликала німецький уряд вчитися на українському досвіді ведення війни.

"Багато урядів Європи могли б взяти приклад з рішучості України. Нам необхідно терміново перейняти їхній досвід. Тому тим більш безвідповідальним є те, що федеральний уряд, всупереч усім обіцянкам, як і раніше, не робить усього, що міг би зробити", – додала вона.

Щодо вступу в ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до ЄС не може бути швидким, але стане стратегічно важливим кроком для безпеки Європи.

А президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не зацікавлена в неповному членстві в ЄС, навівши паралелі з тим, що Європі не цікава "обмежена" українська армія.

"Всі знають в Європі нашу позицію. Нам не потрібен ЄС "лайт", як і НАТО. Так само як, я вважаю, і Європі, і країнам НАТО потрібна Україна, повною мірою сильний партнер. Потрібна наша армія, сильна армія. Тому що нікому не потрібна українська армія "лайт". Що там буде за захист?" – зазначив український президент.

Україна і Угорщина

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав перемогу очільника угорської опозиційної партії "Тиса" на парламентських виборах в Угорщині "історичною подією".

"Угорці та угорки показали Європі та світу: немає неповоротного тренду до авторитарного правого популізму. І маятник хитнувся в інший бік. Це хороша новина для всієї Європи, це хороша новина для Німеччини й це хороша новина для України", – акцентував він.

Мерц зазначив, що привітав Мадяра й сказав, що буде радий прийняти його з візитом у Берліні.

Про те, що привело режим прем’єра Угорщини Віктора Орбана до поразки та в чому крихкість авторитарних систем, читайте в колонці професора політології Центральноєвропейського університету Ласло Бруста Чому програв Орбан: яку вразливість автократій показали вибори в Угорщині.

Нагадаємо, переможець парламентських виборів в Угорщині та майбутній прем'єр-міністр Петер Мадяр уже оголосив, що не блокуватиме 90-мільярдний кредит ЄС для України.

У Єврокомісії впевнені, що перший транш з 90 млрд для України надійде у другому кварталі 2026.

Зеленський повідомив, що нафтопровід "Дружба", яким постачають російську нафту до Угорщини та Словаччини відремонтують до кінця квітня.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який програв парламентські вибори і втратить посаду, заявляв, що блокуватиме кредит Україні на 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба". Інфраструктура об’єкта на території України була пошкоджена внаслідок російського обстрілу наприкінці січня 2026 року і досі перебуває на ремонті.

Посол України в Угорщині Федір Шандор каже, що серед проблемних питань, які в першу чергу необхідно вирішити Будапешту і Києву, є відкриття переговорного кластера щодо вступу України до ЄС.

Коментуючи заяви Мадяра щодо вступу України до ЄС посол порекомендував "набратися терпіння і дотримуватися протокольно-дипломатичних відносин".

Шандор зазначив, що у нього оптимістичні настрої щодо цього "були і рік тому".

Уряд Орбана знищує документи

Можлива майбутня очільниця міністерства закордонних справ Угорщини Аніта Орбан попередила поки чинного главу відомства Петера Сійярто, що знищення документів є протиправним діянням.

Орбан зазначила, що у вівторок, як і напередодні, з різних джерел надійшли тривожні повідомлення з Міністерства зовнішньої торгівлі та закордонних справ про знищення документів, пов’язаних з санкціями, та інших матеріалів.

Джерела "Європейської правди" при цьому стверджують, що у понеділок, коли Петер Мадяр, лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах, оголосив про знищення документів у МЗС, до опозиції надійшла також інформація, що Сійярто у МЗС супроводжував росіянин, невідомий персоналу міністерства. Мета його присутності у період знищення документів достеменно невідома, але є припущення, також пов'язані із "зачисткою" міністерства перед відставкою проросійського міністра.

Потепління з Брюсселем

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася із майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром щодо розмороження грошей Європейського Союзу в обмін на реформи в Угорщині.

Президентка Єврокомісії зазначила, що у розмові з Мадяром йшлося про найнагальніші пріоритети, та підкреслила, що європейські кошти будуть доступні для Угорщини після проведення реформ.

"Відновлення верховенства права. Приведення у відповідність до наших спільних європейських цінностей. І реформи, щоб відкрити можливості, які надають європейські інвестиції", – відзначила вона.

Після розмови із президенткою Єврокомісії Мадяр заявив, що вони дійшли згоди, що "пріоритетом є розблокування багатьох мільярдів форинтів з фондів ЄС, які належать угорському народу, але були заморожені через корупцію в уряді Орбана".

Вороги Єврокомісії

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що американська адміністрація підтримувала прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах через те, що він один з небагатьох лідерів у Європі, готових протистояти "брюссельській бюрократії".

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш каже, що шукатиме союзників для боротьби з європейською бюрократією.

Політолог, президент Інституту громадських питань Григорій Месежніков вважає, що поразка Віктора Орбана на виборах також послабить і прем’єра Словаччини Роберта Фіцо.

За його словами, у Фіцо однозначно є симпатія до Росії і тяжіння до авторитарних режимів. Крім того, словацький прем’єр вважає Путіна дуже хорошим національним лідером, який повернув росіянам національну гордість.

Нагадаємо, головною сенсацією парламентських виборів в Угорщині стала публікація "прослушок" розмов представників угорської влади з російськими колегами. Тим, завдяки чому опозиційна партія "Тиса" не просто перемогла, а отримала конституційну більшість, ще й із запасом.

Тим часом у Польщі президент Кароль Навроцький звинуватив прем'єра Дональда Туска та спікера Сейму Влодзімежа Чажастого у "зв’язках із Росією".

Візити до Норвегії та Італії

Ввечері президент України прибув до Норвегії. На завтра також запланована зустріч Зеленського з президентом Італії Серджо Маттарелли, а також італійською прем’єркою Джорджею Мелоні.

Очільниця уряду Італії пообіцяла підтримку Україні перед візитом Зеленського.

Крім того, Мелоні переконана, що економічний тиск на Росію залишається "найефективнішою зброєю" для того, щоб змусити її припинити війну проти України.

Бельгія та Іспанія у 2026 році нададуть по 1 млрд євро оборонної допомоги Україні – Федоров.

Конфлікт Трампа з Мелоні

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз "дурістю" операцію США в Ірані.

"Це війна, яку ми не розпочинали. Це була війна, якої ми не хотіли. Я дуже розчарована і зла через те, що США вступили в цю війну без чіткого плану виходу, без чіткого уявлення про те, чого вони намагалися досягти", – сказала посадовиця, додавши, що це спричинило блокування Ормузької протоки.

Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні призупинила дію угоди про оборонне співробітництво Італії з Ізраїлем, продовжуючи дистанціювати свій уряд від американсько-ізраїльської війни в Ірані. До речі, Сербія спільно з Ізраїлем вироблятиме бойові дрони.

Крім того, Мелоні підтримала Папу Римського на тлі жорсткої критики від Трампа.

Американський президент різко розкритикував італійську прем’єр-міністерку Джорджу Мелоні, заявивши про розбіжності з нею щодо енергетичної політики, НАТО та міжнародної безпеки.

За словами Трампа, він "шокований поведінкою" Мелоні, яку вважають близькою до американського президента.

"Я шокований її поведінкою. Я думав, що вона має мужність; я помилявся", – акцентував президент США.

Іспанія та Китай домовилися про тісніші зв’язки на тлі "руйнування" світопорядку.

Щодо блокади Ормузької протоки

Центральне командування США повідомило у вівторок, що у блокаді іранських портів залучені понад 10 000 американських військовослужбовців, більше десятка військових кораблів та десятки літаків.

"Протягом перших 24 годин жоден корабель не зміг пройти через американську блокаду, а 6 торгових суден виконали вказівку американських сил розвернутися і повернутися в іранський порт в Оманській затоці", – повідомили в Центральному командуванні США.

13 квітня США почали повну морську блокаду портів Ірану, а президент Дональд Трамп заявив, що кожен іранський корабель, який наблизиться до неї, буде знищений.

Цьому передувало оголошення президента США, що американський флот почне блокаду іранських портів і не пропускатиме "судна, які платили плату Тегерану". Йдеться про данину, яку Іран збирав з окремих танкерів, які все ж пропускав через Ормузьку протоку – до 2 млн доларів із судна.

За даними Reuters, кілька танкерів під санкціями США пройшли Ормузьку протоку попри блокаду. Серед них один китайський.

Китай назвав військово-морську блокаду іранських портів з боку США "небезпечною та безвідповідальною".

Голова Європейської ради Антоніу Кошта розкритикував військово-морську блокаду іранських портів з боку США, заявивши, що "блокада – це ніколи не вихід".

За даними Bloomberg, союзники не готові допомагати президенту США Дональду Трампу з Ормузькою протокою.

Хоча у Литві вважають, що Європа не повинна дистанціюватися від дій США на Близькому Сході.

У п’ятницю, 17 жовтня, у Парижі відбудеться конференція під співголовуванням Франції та Великої Британії щодо оборонної місії в Ормузькій протоці.

Тим часом в ЄС кажуть, що криза з авіаційним паливом – головна проблема на тлі війни в Ірані, а Литва вводить тимчасове зниження акцизу на дизель на тлі ситуації на Близькому Сході.

Решта новин

У Німеччині невідомі пошкодили кабелі на залізниці, рух перервано.

У Туреччині сталася стрілянина у технікумі, постраждали 16 людей.

Прем'єр Іспанії анонсував затвердження легалізації пів мільйона іммігрантів.