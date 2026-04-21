Запуск "Дружби" в обмін на 90 млрд, санкції за пропаганду, вибух на ТЕЦ в Румунії: новини дня

Єврокомісарка з розширення поділилася трьома позитивними новинами стосовно України.

У Польщі кажуть, що знайшли невідому досі братську могилу під час пошуків на Волині.

МЗС Італії викликало посла РФ через Соловйова, який обзивав Мелоні фашисткою і с*кою, а розвідка Нідерландів закликала Європу посилити відповідальність за власну безпеку.

Все важливе і цікаве за вівторок, 21 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Запуск "Дружби"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом.

За його словами, українські фахівці забезпечили "базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання".

"Ми пов’язуємо із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою. Та сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України – ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах", – додав Зеленський.

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта подякував українському президенту Володимиру Зеленському за виконання домовленостей щодо ремонту трубопроводу "Дружба", пошкодженого російськими атаками.

"Дякуємо, пане Президенте, за виконання домовленостей: ремонт нафтопроводу "Дружба" та відновлення його роботи", – написав очільник Євроради.

Зеленський повідомив, що під час розмови із президентом Європейської ради обговорив кредит Європейського Союзу на суму 90 млрд євро.

Також президент України поспілкувався із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо розблокування пакета підтримки на 90 млрд євро.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка повідомив, що Угорщина та Словаччина підтримають надання Києву позики від ЄС та двадцятий пакет санкцій проти Росії у разі пвідновлення поставок російської нафти трубопроводом "Дружба".

В очікуванні хороших новин

Єврокомісарка з розширення Марта Кос повідомила про три позитивні новини для України перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ.

"Перша – це те, що якщо у наступні дні через трубопровід "Дружба" відновиться постачання нафти, ми зможемо досить скоро почати виділяти кошти з позики на 90 млрд євро для України", – сказала єврокомісарка.

Висока представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки вважає, що рішення щодо надання Україні позики ЄС на суму 90 млрд євро буде ухвалене протягом наступних 24 годин.

Другою новиною Кос назвала те, що Україна і Молдова готові до формального відкриття усіх шести переговорних кластерів, і вона зі свого боку "сподівається, що Рада ЄС буде діяти швидко".

"Третя позитивна новина – що Україна останніми тижнями здійснила низку реформ. Тож ми будемо спроможні виділити до 2,7 млрд євро для українського бюджету", – сказала Кос.

До речі, президент України Володимир Зеленський підписав закон про об'єднання енергоринків України та ЄС, а також про гармонізацію системи акредитації і техрегулювання з вимогами ЄС.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс повідомив, що ЄС планує надати Україні перший транш з кредиту ЄС на 90 млрд євро у кінці травня чи на початку червня 2026-го.

Нагадаємо, кредит від ЄС на 90 млрд євро має покрити дві третини потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2026-2027 роках, а ще тритину – інші міжнародні партнери.

Домбровскіс повідомив, що інші міжнародні партнери підтвердили наявність коштів на закриття іншої третини потреб Києва поки лише на 2026 рік.

Щодо безпекових домовленостей

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час сьогоднішньої розмови голова Євроради Антоніу Кошта відзначив українські безпекові домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Затоки.

"Українська система захисту життів, яку ми пропонуємо партнерам у форматі Drone Deal, справді унікальна. Ми вже почали цю співпрацю і з окремими європейськими країнами. Домовилися, що продовжимо обговорення цієї теми під час особистої зустрічі вже найближчим часом", – додав Зеленський.

Як повідомило кореспондентці "Європейської правди" джерело у Брюсселі, посадовці Європейської ради наразі не мають інформації про те, чи буде президент України Володимир Зеленський особисто присутній на неформальному засіданні Європейської ради, яке відбудеться на Кіпрі 23-24 квітня.

До речі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус похвалив Україну за інновації у сфері оборони.

Щодо євроінтеграції та санкцій

Президент України та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили наступні кроки для просування України в ЄС.

"Обговорили деякі питання міжнародного порядку денного та кроки, необхідні для просування України до членства у Європейському Союзі", – поділився український президент.

Зеленський також повідомив, що під час розмови із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн порушував тему відкриття Україні переговорних кластерів.

"Абсолютно справедливо відкрити переговорні кластери щодо нашого членства у Європейському Союзі – технічно Україна вже повністю готова", – сказав він.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка каже, що Україна готова відкласти отримання деяких пільг від Європейського Союзу, щоб прискорити процес вступу до ЄС.

Також Зеленський у розмові з президенткою Єврокомісії наголосив на справедливості продовжувати санкційний тиск на Росію.

"Рішучість Європи в ухваленні нових санкційних кроків має ключове значення на тлі послаблення деяких існуючих обмежень. Домовилися, що детально обговоримо ці питання та узгодимо наступні кроки під час нашої зустрічі", – додав український президент.

Європейський Союз вніс до санкційного списку медіаплатформу Euromore, а також російський Фонд підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном.

Обмеження запровадили за продовження гібридної діяльності Росії, зокрема пропаганди та дезінформації.

Крім того, ЄС на рік продовжив санкції за спроби дестабілізації Молдови.

Щодо гарантій безпеки від ЄС

Сьогодні під час засідання Ради ЄС у закордонних справах у вівторок, 21 квітня, в Люксембурзі, головна дипломатка ЄС Кая Каллас представила "четвертий стовп" майбутніх гарантій безпеки Євросоюзу для України, щодо якого міністри домовилися рухатися далі.

"Сьогодні була широка підтримка для просування "четвертого стовпа" європейських гарантій безпеки, зосередженого на реформі оборонного сектору, гібридних та кіберзагрозах, а також на ветеранах", – повідомила Каллас.

Нагадаємо, що три попередньо відомі "стовпи" гарантій безпеки ЄС для України є наступними: військова підтримка України (включаючи тренувальну місію EUMAM); цивільна підтримка (включно з тренувальними програмами для поліцейських та прикордонників); оборонно-промислова співпраця з Україною.

У рамках "четвертого стовпа" гарантій безпеки, які надасть Україні Європейський Союз після завершення бойових дій, Європа зверне увагу на вирішення питання щодо незаконного обігу стрілецької зброї в Україні.

Ризики для Європи

Винищувачі НАТО перехопили російські літаки над Балтійським морем, а розвідка Нідерландів закликала Європу посилити відповідальність за власну безпеку.

Прем'єр Естонії не бачить прямої військової загрози для своєї країни.

У Бельгії стартувала програма з підготовки населення до надзвичайних ситуацій, а Данія обрала європейську систему SAMP/T для власної протиповітряної оборони.

МЗС Італії викликало посла РФ через Соловйова, який обзивав Мелоні фашисткою і с*кою.

Заяви майбутнього прем’єра Угорщини

Майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що буде готовий обговорити справу захоплення українських коштів Ощадбанку після свого вступу на посаду.

"Ми не знаємо, що насправді сталося (у справі інкасаторів. – Ред.), ми теж бачили пропагандистські новини", – сказав він про те, що багато деталей у справі залишаються незрозумілими.

Крім того, Мадяр заявив, що його країна буде зобов'язана на вимогу Міжнародного кримінального суду (МКС) затримати прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, якщо той в'їде на угорську територію.

А ще лідер партії "Тиса" заявив, що очікує від Словаччини захисту прав угорської меншини.

Суд Євросоюзу визнав, що угорський закон щодо ЛГБТ+ порушує засади Договору про ЄС.

Трамп очікує на "чудову" угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що Вашингтон зрештою досягне "чудової" мирної угоди з Іраном, хоч і не очікує, що домовленість про припинення вогню, дія якої завершується 22 квітня, буде продовжена.

Як пише Axios, віцепрезидент США Джей Ді Венс полетів у Пакистан, оскільки Іран таки погодився на переговори.

Згодом видання The New York Times повідомило, що поїздку Венса на переговори в Ісламабад відклали.

Військові США вчергове перехопили підсанкційний танкер.

Щодо енергокризи в ЄС

За даними Politico, Євросоюз планує відновити спільні закупівлі газу на тлі енергокризи.

А Reuters пише, що Росія з 1 травня припинить транзит казахської нафти до Німеччини.

Вибух на ТЕЦ в Румунії

На ТЕЦ у Бухаресті стався вибух і почалась масштабна пожежа. Мешканці 3 тисяч будинків мали проблеми з гарячою водою.

А польська поліція заявила про те, що пожежа біля будівництіва АЕС була підпалом.

Решта новин

У Польщі кажуть, що знайшли невідому досі братську могилу під час пошуків на Волині.

Латвія передасть Україні генератори на суму 1,2 млн євро.

Новий парламент Болгарії найімовірніше вперше збереться наступного тижня. Про те, що відомо про майбутнього прем’єра Болгарії і чи стане він "другим Орбаном" – в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка.

ЄС створює нову цивільну місію для сприяння зміцненню стійкості Вірменії.