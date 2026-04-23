Зелене світло ЄС на гроші і санкції, розкол уряду Румунії, бієнале карають за росіян: новини дня

Посли країн ЄС погодили зміни, які розблоковують надання Україні 90 млрд євро кредиту на 2026-2027 роки. Крім того, вони погодили і двадцятий пакет санкцій проти Росії, а також розширення санкцій проти Білорусі.

Нідерландська розвідка каже про найбільшу загрозу для країни з часів Другої світової, а Італія не зможе збільшити оборонні видатки через економічні труднощі.

Фінляндія та Греція долучаться до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ, а Зеленський спростував інформацію про пропозицію назви "Донніленд" для частини Донбасу на переговорах.

Все важливе і цікаве за четвер, 23 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Зелене світло ЄС на гроші і санкції

Рада ЄС зранку 23 квітня за письмовою процедурою ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, які дозволять надати Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках, а також ухвалила 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Посли схвалили ці питання напередодні початку неформального саміту ЄС на Кіпрі, на який особисто прибув і український президент Володимир Зеленський. Хоча спочатку пресслужба Ради ЄС повідомляла, що Зеленський дистанційно братиме участь у засіданні.

Президент України сподівається на перші гроші з 90 млрд євро від ЄС на початку червня.

"Сьогодні важливий день для нашого захисту і для наших відносин із Євросоюзом. Розблоковано європейський пакет підтримки для України – це 90 мільярдів євро на два роки. Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом", – заявив український президент.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас після розблокування кредиту на 90 млрд євро для України запевнила, що Європейський Союз буде підтримувати Україну доти, доки очільник Кремля Владімір Путін не зрозуміє, що війна "не має жодних перспектив".

Деталі нового пакета санкцій

До двадцятого пакета санкцій ЄС проти Росії увійшли понад 100 індивідуальних обмежень, посилення тиску на енергетичний сектор і "тіньовий флот", а також нові заходи проти фінансових установ у третіх країнах та компаній, що підтримують російський військово-промисловий комплекс.

Серед іншого, новий пакет санкцій ще більше обмежує російський військово-промисловий комплекс, додавши до списку 58 компаній та пов’язаних з ними осіб, які займаються розробкою та виробництвом військової продукції, такої як дрони.

Вперше в історії ЄС застосовує свій інструмент протидії обходу санкцій, заборонивши експорт будь-яких верстатів з числовим програмним керуванням та радіоапаратури до Киргизстану, де "існує високий ризик того, що ці товари будуть реекспортовані до Росії". Також ЄС запровадив квоту на імпорт аміаку.

Крім того, Євросоюз розширив санкції проти Білорусі в межах 20-го пакета заходів проти Росії.

Уперше в рамках режиму санкцій проти Білорусі під санкції потрапила китайська державна організація через її роль у виробництві білоруської військової продукції.

Щодо оборони ЄС

Президент головуючого в Євросоюзі Кіпру Нікос Христодулідес наполягає на тому, щоб ЄС посилив положення про взаємну допомогу, а саме статтю 42.7, на випадок, якщо країни зазнають нападу.

Нідерландська розвідка каже про найбільшу загрозу для країни з часів Другої світової.

Литва закупить понад сотню ракет протиповітряної оборони у США. Крім того, литовський парламент схвалив створення військового полігону в Сувальському коридорі.

А Італія, за даними Reuters, не зможе збільшити оборонні видатки через економічні труднощі.

Бієнале карають за росіян

ЄС офіційно зупиняє трирічний грант Венеційській бієнале через російський павільон.

У Німеччині затримали українця і латвійця за підозрою у шпигунстві, а у Польщі розслідують кібератаку на Варшавський університет.

Литва висловила протест Росії через знесення меморіалу жертвам політичних репресій в Томську.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто каже, що "ніколи не служив" інтересам Росії, а у президента Польщі запевняють, що той не підтримував Орбана.

Петер Сійярто, який залишає посаду міністра, стверджує, що його країна "виграла" від дешевшої енергії РФ.

Керівник Управління міжнародної політики в Адміністрації президента Польщі Марчин Пшидач зазначив, що візит Кароля Навроцького до Будапешта під час виборчої кампанії в Угорщині не був підтримкою Віктора Орбана.

"Серед іншого, якщо йдеться про зростаюче домінування Брюсселя – тут треба було співпрацювати. Я не підходжу до міжнародної політики з якимись емоціями, чи про щось шкодую, чи радію, чи сумую", – сказав посадовець.

Різне щодо України

Фінляндія та Греція долучаться до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, угода буде винесена на голосування за кілька тижнів у Кишиневі на засіданні Комітету міністрів Ради Європи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що термін "Донніленд" не вживався під час його переговорів щодо врегулювання російсько-української війни.

Швеція виділяє $1,3 млн на збереження культурної спадщини в Україні.

Сьогодні принц Гаррі та експрезидент Польщі Анджей Дуда прибули до Києва для участі в Київському безпековому форумі.

Принц Гаррі під час свого візиту до Києва наголосив на тому, що Україна заслуговує на повагу всього світу за свою стійкість та лідерство у боротьбі, яка виходить за межі її кордонів.

Розмінування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп наказав знищувати всі іранські кораблі, які мінують Ормузьку протоку.

"Я віддав наказ ВМС США обстрілювати й знищувати будь-які судна, хай навіть найменші з них (адже ВСІ їхні військові кораблі, а це 159 одиниць, лежать на дні моря!), які встановлюють міни у водах Ормузької протоки. Ніяких вагань", – написав Трамп у своїй мережі Truth Social.

Перед цим Пентагон несподівано оголосив про відставку міністра ВМС США Джона Фелана.

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають "повний контроль" над Ормузькою протокою.

Він також зазначив, що американські мінні тральники вже розчищають Ормузьку протоку від мін. У своїй заяві він закликав їх продовжувати ці заходи "втричі інтенсивніше".

За даними AP, Пентагон повідомив американським законодавцям цього тижня, що на розмінування Ормузької протоки, ймовірно, знадобиться шість місяців.

Reuters повідомляє, що США перехопили три нафтових танкери Ірану в Азії.

Європейська місія

Минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою "захисту свободи судноплавства" в Ормузькій протоці.

Італія планує направити чотири судна для розмінування Ормузької протоки.

Про економічні наслідки війни проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що "немає часових рамок" і ніякого поспіху щодо перемир’я або узгодження нової дати переговорів з Іраном.

Понад 50% американців вважають, що політика Трампа радше шкодить економіці країни.

Прем'єрка Литви Інга Ругінене попередила про "важку осінь" через наслідки війни на Близькому Сході.

Швеція розглядає можливість нормування палива через війну з Іраном, а прем’єрка Італії Джорджа Мелоні вважає представлені вчора заходи ЄС щодо енергокризи недостатніми.

Про те, як розростається криза в авіаційні галузі ЄС і як на неї збираються реагувати, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Уляни Кричковської Іран ударив по європейській авіації. Чому авіакомпанії у ЄС скасовують рейси і підвищують ціни.

Решта новин

У Румунії сім міністрів від Соціал-демократичної партії подали у відставку.

У Данії зіткнулися два пасажирських поїзди, є постраждалі.

Німецькі ЗМІ розповіли, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц втратив самоконтроль у сварці з партнером по коаліції.

У Lufthansa змінюють правила перевезення багажу.