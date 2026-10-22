США готують нову війну, мітинги за аборти в Польщі, Франція обмежить протести: новини дня

Зеленський очікує на доповідь Стіва Віткоффа найближчим часом.

Фінляндія розширить супутникові спроможності для України, а у Польщі спростували інформацію про припинення військової допомоги Україні через "рік УПА".

Медіа повідомляють, що адміністрація Трампа нібито звинувачує Канаду у втручанні у вибори, а також поставила ультиматум виданню Politico. The New York Times пише, що США готують нові удари по Ірану. Тим часом у Пентагоні зламали історичний глобус Ейзенхауера, коли переносили в кабінет Гегсета.

Ну а Європу охопила хвиля протестів та страйків.

Все важливе і цікаве за четвер, 22 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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"Тепер буде набагато складніше"

У ніч на 22 жовтня внаслідок російської ракетної атаки на Київ загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар балістичними ракетами по Києву, наголосив, що попри мирні переговори Росія не демонструє жодних змін у своїй позиції щодо припинення війни.

"Три хвилі балістичних ударів випустили російські "гуманісти" по Києву з вечора. Застосували 21 ракету", – зазначив він.

Тим часом Зеленський очікує на доповідь спецпосланця президента США Стіва Віткоффа найближчим часом.

В інтерв’ю на Youtube-каналі The Diary of a CEO український президент заявив, що Дональд Трамп може допомогти завершити війну Росії проти України, змінивши свою риторику щодо очільника Кремля Владіміра Путіна.

"Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів дуже легко. Трамп повинен перенести свою риторику, яку він застосовує до мене, на Путіна", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Сполучені Штати, серед іншого, обмежили роботу Starlink для Сил оборони України. Сьогодні видання The Wall Street Journal повідомило, що американський президент Дональд Трамп начебто зателефонував Ілону Маску та попросив його зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні.

В інтерв’ю CNN Зеленський повідомив, що зараз Україна найбільше потребує від союзників двох речей – ракет та збереження санкцій проти Росії.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що перемир’я між Росією та Україною було "зовсім близько" – доти, доки глава Білого дому Дональд Трамп не скасував санкції щодо російського дизельного палива.

"Тепер буде набагато складніше. Росія використовує цей імпульс, щоб вийти з-під тиску, і це для неї своєрідний моральний заряд", – переконаний Павел.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило про те, що правитель Росії Владімір Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні.

Президент США 19 жовтня висловив готовність долучитися до такої зустрічі, щоб обговорити шляхи припинення війни в Україні.

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував ідею Кремля провести тристоронні переговори Росії, Китаю та США про завершення російсько-української війни без участі України.

"У переговорах обов’язково має брати участь сама Україна, тому формати, які пропонує сама Росія, наприклад, формат за участю Китаю, США та Росії, викликають підозри, що може повторитися сценарій Другої світової війни і може відбутися поділ на зони впливу. Це викликає велике занепокоєння в усьому регіоні", – заявив Науседа.

Щодо підтримки України

НАТО дозволить отримувати Україні зброю швидше та дешевше.

Сьогодні фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо прибув в Україну, щоб обговорити реформи й підготовку до зими.

Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість більшого використання супутникових спроможностей Фінляндії на тлі візиту фінського прем’єра до Києва.

"Сім документів підписані, загальний обсяг сьогоднішніх домовленостей – 300 мільйонів євро. Домовились, що будемо використовувати більше супутникові спроможності Фінляндії", – повідомив український президент.

Фінляндія передасть Україні 10 локомотивів, а також виділяє 2 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.

Естонія виділила ще 10 млн євро на закупівлю озброєння для України, а також визначила понад 60 локомотивів, які можна було б передати Україні.

Данія надає 113 млн доларів кредиту дочірній компанії українського виробника ракет Fire Point.

У Польщі спростували інформацію про припинення військової допомоги Україні через "рік УПА".

Безпека Європи

У німецькому Лейпцигу у четвер ввечері підпалили понад 20 вантажівок MAN.

Крім того, у Німеччині затримали українця за підозрою у шпигунстві для РФ, а у Польщі затримали другого підозрюваного у вбивстві російського художника, який критикував Путіна.

Протимінна група Болгарії, Румунії й Туреччини контролюватиме інфраструктуру в Чорному морі.

Естонія отримала ракети до систем HIMARS дальність до 70 км.

Данія вперше в історії замовить далекобійні ракети, а у Британії після 20 років перерви відновили виробництво великокаліберної зброї.

По всій Європі відключають держсайти через виявлену вразливість.

Мітинги за аборти в Польщі

У Польщі в четвер, 22 жовтня, у Варшаві та ще 27 містах відбулися жіночі протести: учасниці акцій вимагають від влади виконати передвиборчі обіцянки та розширити доступ до переривання вагітності.

Серед гасел на транспарантах: "Заборона абортів вбиває жінок", "Жіноче пекло триває" та "Справжні чоловіки не бояться рівності".

Протестувальниці вимагають легалізувати аборти до 12-го тижня вагітності, скасувати кримінальну відповідальність за їх проведення та забезпечити вільний доступ до препаратів екстреної контрацепції.

Також організатори закликають уряд гарантувати доступність процедури в лікарнях, які працюють у межах Національного фонду охорони здоров'я Польщі, без відмов із посиланням на так зване застереження совісті.

Франція обмежить протести

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у суботу, 24 жовтня, будуть дозволені лише ті акції, які організовано на прохання профспілок, і лише за маршрутами, що забезпечать захист "торговельних закладів та громадських будівель".

У Марселі та Ліоні заборонили будь-які демонстрації.

Поліція Парижа заборонила протести у деяких престижних районах міста, але його скасували через суд і сьогодні протестувальники знову зібралися в столиці.

Тим часом німецька молодь планує масові протести за зразком французьких.

Страйки в Італії

Уряд Італії схвалив пакет допомоги перевізникам, аграріям і рибалкам на тлі протестів.

Раніше медіа повідомляли, що в Італії – проблеми з доставкою товарів та пальним в аеропортах через страйк водіїв вантажівок.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час відпустки зіткнулась з порожніми полицями в італійському супермаркеті у зв’язку зі страйками перевізників.

США готують нову війну

За даними The New York Times, військові відомства США та Ізраїлю розробили конкретні плани щодо відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран "робить усе можливе", аби підняти ціни на нафту напередодні виборів.

Тим часом у Пентагоні зламали історичний глобус Ейзенхауера, коли переносили в кабінет його глави Піта Гегсета.

У Трампа звинувачують Канаду

Видання Politico повідомило, що адміністрація президента Дональда Трампа звинувачує канадських політиків у втручанні у проміжні вибори у Сполучених Штатах.

За даними Bloomberg, канадським дипломатам наказали триматись подалі від кандидатів на виборах у США.

Тим часом Канада і Туреччина домовилися про стратегічне партнерство в обороні та енергетиці.

Війна Трампа з медіа

За даними видання Axios, адміністрація США поставила ультиматум виданню Politico: редакції дали 48 годин на видалення чи спростування низки матеріалів про керівницю апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, інакше на медіа чекають "невизначені наслідки".

Крім того, Politico у період з 16 по 19 жовтня провело опитування щодо Дональд Трампа: 54% американців вважають, що президент США вчинив правопорушення, які є підставою для імпічменту.

А федеральний суддя Енжолік Летт зобов’язала Трампа дати свідчення у справі проти BBC на $10 млрд.

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