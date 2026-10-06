ЄС змінює правила вступу, аграрні обмеження для України, канадські сепаратисти: новини дня

Сьогодні відбулося засідання Єврокомісії у Страсбурзі, на якому представили пропозиції щодо змін правил вступу в ЄС, у тому числі для України.

У Чорному морі – знову атака на судна біля країни Євросоюзу.

Сейм Литви у першому читанні підтримав скасування заборони на розміщення ядерної зброї, а у Німеччині зросла кількість заяв про відмову від військової служби.

Все важливе і цікаве за вівторок, 6 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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ЄС змінює правила вступу

У вівторок, 6 жовтня, колегія Європейської комісії ухвалила пакет пропозицій щодо внесення змін до політик перед наступними розширеннями ЄС (pre-enlargement policy reviews), які дозволять прийняти до складу Євросоюзу нових членів, включаючи Україну.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала пʼять кроків, які Єврокомісія пропонує для майбутніх членів ЄС.

За її словами, нові підходи до вступного процесу в ЄС, що включатимуть також ідею "поступової інтеграції", стосуватимуться лише держав, які демонструють прогрес у реформах.

Євросоюз представить "дорожню карту" вступу для України 28 жовтня.

Тим часом комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту ухвалити закон про освіту, що має зняти вето Угорщини.

А комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту схвалити пакет законів про посилки, що є умовою отримання допомоги ЄС.

Аграрні обмеження для України

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, представляючи проєкт нових підходів до розширення, повідомила, що для України можуть бути узгоджені положення, що відмінні від інших держав-кандидатів.

"Масштаб, структура та дуже висока продуктивність агросектора України дозволяють нам закликати вивчити точкові рішення, що будуть стосуватися лише чутливих агропродуктів", – заявила вона.

За її словами, вступ України не повинен мати негативного ефекту на фермерів у ЄС.

"І ми також хочемо підтримати Україну у відновленні її доступу до її традиційних експортних ринків", – додала єврокомісарка

Єврокомісарка не стала уточнювати деталі пропозиції, але повідомила, що переговори з Україною про це вже тривають.

В уряді заявили, що Україна не може погодитися на модель членства в ЄС, яка передбачатиме постійне обмеження продажу до Євросоюзу певних видів продовольства.

Посадовці ЄС на умовах анонімності повідомили "Європейській правді", що особливий режим обмежень для українського сільського господарства після вступу України до ЄС планується закласти у переговорну позицію ЄС ще на етапі відкриття кластера №5 "Ресурси, сільське господарство і політика згуртованості".

"Єврокомісія вже виходить з того, що після вступу України її агросектор не повинен автоматично отримати такий самий доступ до аграрних виплат та ринку ЄС, як аграрний сектор нинішніх держав-членів. Так само українські аграрії повинні орієнтуватися головним чином на ринки збуту у третіх країнах, поза межами ЄС", – розповів один із співрозмовників "ЄвроПравди".

Атаки у Чорному морі

У виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі дрони атакували два торговельних судна.

Мішенями атак стали ALFA WATAN, що плаває під прапором Того, та ABLE під прапором Палау.

Судно ALFA WATAN зазнало критичних структурних пошкоджень і затонуло на схід від узбережжя Болгарії. Поки що немає офіційної інформації про долю екіпажу.

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев повідомив, що члени екіпажу затонулого судна вважаються зниклими безвісти.

На борту моторного судна ABLE внаслідок атаки спалахнула пожежа. Увесь екіпаж у складі 18 осіб успішно евакуювали на болгарський пором DIOSCURIA.

Президентка Болгарії Іліяна Йотова скликала раду нацбезпеки після атак дронів у Чорному морі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські ВМС зв’язались із болгарськими колегами щодо атаки на два цивільні судна у водах Болгарії, та що атаку здійснила Росія.

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов каже, що поки що не можна сказати, чи дрони, які вразили два кораблі, були українськими чи російськими.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі атаки дронів на судна біля Болгарії закликав до зміцнення України та обмеження можливостей Росії до агресії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила занепокоєння через атаку дронів на судна у виключній економічній зоні Болгарії, яка відбулася наступного дня після подібного інциденту біля узбережжя Румунії.

В Естонії закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через її дії на Чорному морі.

Ризики для Європи

Загроза вибуху паралізувала роботу аеропорту Штутгарта.

У Німеччині заарештували ексглаву розвідки за підозрою у шпигунстві та держзраді, а у Британії затримали ще одну людину через інциденти з вибухівкою біля авіабази США.

Протягом найближчих тижнів у Польщі відбудеться зустріч представників окремих країн НАТО під егідою США, на якій обговорюватимуть майбутнє Альянсу.

Йдеться про формат так званої Бергенської групи країн, до якої входять Німеччина, Норвегія, Швеція, Сполучені Штати, Фінляндія, Нідерланди та Польща.

Ініціатива щодо переговорів виходила з боку США. Саме Вашингтон прагне розпочати дискусію щодо майбутнього НАТО та подальшого розподілу відповідальності за безпеку Альянсу.

Швеція розгорне Patriot у східній частині Польщі, а Франція запустила нову балістичну ракету – M51.3 – з атомного підводного човна Le Vigilant.

Європарламент схвалив програму оборонних інновацій на 115 млн євро.

У Німеччині зросла кількість заяв про відмову від військової служби.

Крок Литви до ядерної зброї

Сейм Литви у першому читанні підтримав скасування заборони на розміщення ядерної зброї.

Друге, остаточне голосування, може відбутися не раніше ніж за три місяці.

Голова Сейму Юозас Олекас заявляв, що остаточне голосування заплановано на 12 січня наступного року.

У Кремлі заявили про "ескалацію напруженості" після рішення Сейму Литви щодо ядерної зброї.

Нагадаємо також, що 25 травня 2023 року міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

Загрози для уряду Мерца

Bloomberg пише, що німецький уряд Фрідріха Мерца – під загрозою через суперечки партій щодо підвищення податків.

Земельний парламент в Німеччині вперше очолив представник ультраправої "Альтернатива для Німеччини". Президентом ландтагу Саксонія-Ангальт обрали Тобіаса Рауша.

Водночас ця партія досі не має чіткого шляху до формування свого першого уряду на рівні федеральної землі Саксонія-Ангальт.

Сепаратисти у Канаді

У канадській провінції Квебек 5 жовтня пройшли вибори, на яких перемогла Квебекська партія (Parti Québecoise; PQ), відома своїми сепаратистськими поглядами.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні привітав Квебекську партію з перемогою на виборах до Національної асамблеї Квебеку – законодавчого органу провінції.

"Побудова сильнішого Квебеку – в центрі нашої місії, спрямованої на побудову сильнішої Канади. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами, щоб підтримати підприємства та працівників Квебеку, які постраждали від митних тарифів, створити кращі робочі місця, боротися з бездомністю та допомогти побудувати більше житла по всьому Квебеку", – звернувся прем’єр до Поля Сен-П’єра Пламондона як нового прем’єр-міністра Квебеку.

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