Удар по зданию ЕС, Венгрия наказывает "Мадяра", "Дружба" возобновила работу: новости дня

У ніч проти четверга, а також напередодні зустрічі української делегації з американцями, Росія здійснила чергову жорстку масовану атаку на Київ.

В Євросоюзі зазначають, що прицільний удар по сусідній з представництвом ЄС будівлі був здійснений навмисно, щоб вибуховою хвилею пошкодити їхню будівлю.

Польща опублікувала брошуру з порадами на випадок війн і криз, а Ердоган офіційно представив систему протиповітряної оборони "Сталевий купол".

ВПС Фінляндії хочуть відмовитися від використання свастики.

Все важливе і цікаве за середу, 27 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

Обстріл Києва

Після чергової жорсткої масованої атаки росіян на Київ у ніч на 28 серпня президент України Володимир Зеленський наголосив, що вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії.

"Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни", – написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Масований удар Росії по Києву також пошкодив будівлю представництва Євросоюзу.

"Місія ЄС в Україні зазнала пошкоджень. Це вимагає засудження не тільки з боку ЄС, але й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу", – повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Внаслідок удару РФ по Києву постраждав співробітник Британської ради. Британія викликає посла РФ.

Крім того, російський удар пошкодив Офіс Європейського інвестбанку у Києві.

Удар по посольству ЄС

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що Росія цієї ночі завдала цілеспрямованого удару по будинку, що розташований поруч з представництвом Євросоюзу в Україні.

"Прицільний удар знищив будівлю, сусідню з делегацією Європейського Союзу. Вибухова хвиля сильно пошкодила нашу будівлю, а також житловий будинок, де мешкають багато наших колег. На щастя, всі вони в безпеці", – розповіла посол.

За її словами, те, що пережили її колеги протягом 12 годин безперервних сирен, "неможливо уявити".

"Війна торкнулася Європейського Союзу. І ніхто не переконає мене, що це не було наміром Путіна. Ніхто не в безпеці. Ні сім'ї у своїх домівках. Ні діти у своїх ліжках. Ні ті, хто представляє ЄС у Києві. Путін не зупиниться ні перед чим. Він бомбить, руйнує, вбиває. Це не військова операція. Це терор", – написала посол.

Матернова заявила, що масований обстріл Києва у ніч на 28 серпня є справжньою відповіддю Росії на мирні зусилля, спрямовані на завершення війни.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта також вважає, що Росія під час нічної атаки на Київ навмисне пошкодила представництво Євросоюзу, який підтримує Україну у війні.

"Мої думки з українськими жертвами, а також із співробітниками представництва ЄС в Україні, будівля якого була пошкоджена в результаті цього навмисного російського удару", – написав він у соцмережі Х.

Але інші були обережнішими в оцінках.

Реакція в ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у екстреній заяві 28 серпня заявила, що Європейський Союз найближчим часом затвердить новий, 19-й пакет санкцій проти Росії, а також обговорить, як можна використати найкращим чином російські заморожені активи для військової підтримки України та її відбудови.

"Я обурена атакою на Київ, яка також зачепила наші офіси. Це була найсмертоносніша ракетна атака на столицю з липня", – заявила фон дер Ляєн.

Президентка Європейської комісії переконана, що пошкодження будівлі представництва Євросоюзу у Києві демонструє небажання хазяїна Кремля припинити терор мирних українських мешканців.

"Це показує, що Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну, сліпо вбиваючи мирних жителів, чоловіків, жінок і дітей, і навіть націлившись на Європейський Союз", – констатувала вона.

Європейська зовнішня служба викликає тимчасового повіреного у справах Росії в Євросоюзі через російську атаку на будівлю делегації ЄС у Києві.

Литва закликала озброїти Україну та посилити санкції після удару Росії.

Прем’єр Естонії Крістен Міхал нагадав, що єдина мова, яку розуміє глава Кремля Владімір Путін, – це тиск.

Литва, Естонія і Латвія викликали представників РФ через масований удар по Києву.

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер закликала Європу діяти зараз злагоджено, з чіткими наслідками та подальшою підтримкою України.

"Росія цілеспрямовано тероризує цивільне населення, порушує міжнародне право і вчиняє воєнні злочини", – написала очільниця дипломатії Австрії у соцмережі Х.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер засудив російський удар: "Путін вбиває дітей і цивільних осіб та руйнує надії на мир. Це кровопролиття має припинитися".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "найрішучіше засуджує ці безглузді та жорстокі атаки".

Він висловив повну підтримку українського народу, а також висловив найглибше співчуття всім родинам.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що російська атака на Київ не може залишитися без відповіді.

Румунія засудила удар по Києву як черговий воєнний злочин РФ.

Словаччина засудила масований удар по Києву, не згадавши РФ.

Реакція США

Білий дім прирівняв обстріл Росією Києва з ударами по російських НПЗ.

"Ідеться про дві країни, які вже дуже давно перебувають у стані війни. Росія запустила цю атаку на Київ. І так само Україна нещодавно завдала удару по російських нафтопереробних заводах. Фактично, протягом серпня вони знищили 20% потужностей російських нафтопереробних заводів", – додала вона.

Санкції проти "Мадяра"

Вранці, після атаки на Київ, Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на реакцію Китаю, який неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню, а також – Угорщини.

"Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції", – заявив президент.

Натомість в Угорщині заявили, що заборонили в’їзд командиру ЗСУ після атаки на нафтопровід "Дружба".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зазначив, що Будапешт вважає кожну атаку на енергетичну безпеку "атакою на суверенітет".

Згодом політичний директор угорського прем’єр-міністра Балаж Орбан підтвердив, що український військовий командир, якому Угорщина заборонила в’їзд за атаки на нафтопровід "Дружба" – це етнічний угорець Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр".

"Мадяр" порадив Орбану "запхати в дупу" санкції проти нього.

"Запхайте в дупу, пане "танцюристе на кістках", ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я – українець, і прибуду на Батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм настоп****те", – написав він у себе в Telegram.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення уряду Угорщини заборонити в'їзд командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді є обурливим.

Міністерство закордонних справ України викликало угорського посла після санкцій проти "Мадяра".

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський запросив до Польщі командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр", попри санкції Угорщини, які передбачають заборону на в'їзд.

"Командире Мадяр: якщо вам потрібний відпочинок і Угорщина не впускає вас, будь ласка, приїжджайте до Польщі", – написав він.

Литва теж ігнорує санкції Угорщини проти "Мадяра": наші двері відкриті для вас.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував публікацію, в якій його угорський колега Петер Сійярто оголосив про рішення заборонити в'їзд українському військовому та у якій назвав дії України "атакою на суверенітет" Угорщини.

"Петере, якщо російський нафтопровід для тебе важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці, це моральний занепад. Угорщина стоїть на неправильній стороні історії", – написав у соцмережі Х український міністр.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто емоційно відповів колегам з України та Угорщини через критику рішення Будапешта накласти санкції на командира Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

"Це не наша війна! Ми не несемо за неї відповідальності, ми її не розпочали, ми в ній не беремо участі. Припиніть провокувати нас, припиніть ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку і припиніть намагатися втягнути нас у вашу війну!" – сказав Сійярто.

Тим часом Словаччина і Угорщина заявили про відновлення по "Дружбі" постачання нафти РФ.

У Орбана припускають перегляд позиції

В уряді Угорщини припустили перегляд позиції щодо членства України в ЄС.

Вчора, після зустрічі з українським віцепрем’єром з питань євроінтеграції Тарасом Качкою, заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр допустив, що їхня країна може переглянути свою позицію щодо блокади переговорів України з ЄС, якщо українська сторона піде на "реальні кроки".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн євроінтеграційний шлях України і одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови.

"Очікуємо на позитивне рішення найближчим часом", – написав Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський після розмови з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом розповів про завершення попередньої роботи над гарантіями безпеки для України.

"Багато говорили про гарантії безпеки. Зараз над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань національної безпеки, наступного тижня вся конфігурація буде на папері", – повідомив він.

Глава Генштабу Великої Британії адмірал Ентоні Радакін в інтерв’ю "Європейській правді" розповів, як вимальовуються обриси потенційних гарантій безпеки для України, та який імпульс цьому процесу дав президент США Дональд Трамп.

"Ця формула свіжа, і вона сильніша, ніж те, що обговорювали раніше. Її поява пов'язана з тим драйвом, який додав президент Трамп, із вимогою про припинення вогню або мирне врегулювання", – заявив він.

Радакін розраховує, що буде також повітряна компонента, а "у майбутньому вона охопить також космос і кіберпростір".

"Адже сучасна війна – це війна в п'яти доменах", – зазначив британський адмірал.

Глава Генерального штабу Великої Британії заявив, що повномасштабна агресія проти України стала катастрофою для РФ у військовому плані.

Також зазначимо, що міністри ЄС 28-30 серпня обговорять заморожені активи РФ та гарантії безпеки для України.

Решта новин

На війні в України загинув доброволець з Естонії.

Польща опублікувала брошуру з порадами на випадок війн і криз.

Опитування: більшість американців вважає, що США недостатньо допомагають Україні.

Швейцарія інвестує $125 млн у відновлення України.

Ердоган офіційно представив систему протиповітряної оборони "Сталевий купол".

Данія вибачилася за примусовий контроль народжуваності в Гренландії, а США підтвердили право Гренландії на самовизначення на тлі повідомлень про політичний тиск.

ВПС Фінляндії хочуть відмовитися від використання свастики.

У Республіці Сербській призначили вибори на заміну безмандатному Додіку.