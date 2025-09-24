Заявление Трампа о победе Украины, амнистия поляков в ВСУ, "стена дронов" без Орбана: новости дня

Вчора після зустрічі з Зеленським Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль на своєю територією.

У європейців – стриманий оптимізм після заяв американського лідера.

Президент України на Генасамблеї ООН закликав Європу до більшої підтримки Молдови, а молдовський прем’єр каже про сотні мільйонів євро, які Росія витрачає для "захоплення влади" за підсумками парламентських виборів.

Все важливе і цікаве за середу, 24 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Заява Трампа про перемогу України

Президент США Дональд Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль на своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що "повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії", і вважає, що "Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і ПОВЕРНУТИ всю свою територію в первісному вигляді" і, "хто знає, може, навіть піти далі!".

"З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?", – додав він.

Серед іншого американський президент порівняв Росію із "паперовим тигром" (англійський вираз, який приблизно означає "колос на глиняних ногах").

Речник Кремля Дмитрій Пєсков не погодився з оцінкою Дональда Трампа і сказав, що "Росія аж ніяк не тигр, Росія все-таки більше асоціюється з ведмедем".

"Паперових ведмедів не буває. Росія – справжній ведмідь. Путін неодноразово і з різними емоціями описував нашого ведмедя. Тут нічого паперового немає", – додав речник Кремля.

Свій пост у Truth Social очільник Білого дому написав після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

За словами Зеленського, вони з американським колегою говорили і про участь США в гарантіях безпеки для України.

"Президент Трамп готовий надати Україні безпекові гарантії після завершення цієї війни. Якими вони будуть, як будуть виглядати – ми не знаємо всіх деталей, і я не хотів би вас вводити в оману, поки немає конкретних деталей на папері", – продовжив він.

Загалом президент України задоволений розмовою з Трампом.

Сьогодні в акаунті Білого дому в X з’явився допис зі словами американського лідера про хоробрість президента України.

"Він хоробрий чоловік і веде запеклу боротьбу", – процитував слова президента США Білий дім і опублікував фото з їхньої вчорашньої зустрічі.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас схвально відреагувала на останні заяви президента США Дональда Трампа щодо того, що Україна має шанси відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Президент Франції Емманюель Макрон привітав останню заяву свого американського колеги Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що вона "посилає дуже чіткий сигнал".

"Це дуже чіткий сигнал від американського президента про те, що Росія, без сумніву, слабкіша і вразливіша, ніж багато хто вважає", – пояснив глава французької держави.

Politico пише, що в Європі зраділи заявам Трампа про Україну, але зберігають скепсис.

"Це найжорсткіше з усього, що було дотепер", – пожартував один із посадовців ЄС, маючи на увазі проукраїнський характер поста у Truth Social.

Водночас на тлі початкового здивування і радості кілька посадовців і дипломатів ЄС висловили глибокий скептицизм щодо того, що пост Трампа може бути нічим іншим, як спробою роздратувати господаря Кремля Владіміра Путіна, яка не призведе до жодних реальних змін у політиці Сполучених Штатів.

Щодо санкцій США проти РФ

Президент України вчора під час переговорів закликав свого американського колегу не відкладати санкції проти Росії.

Колишній радник з нацбезпеки США Трампа Джон Болтон назвав "нісенітницею" аргументи, якими чинний держсекретар Марко Рубіо пояснив зволікання із санкціями проти Росії.

"Казати, що ми будемо чекати на європейців (для синхронного запровадження енергетичних санкцій – Ред.) – це те саме, що очікувати на Годо (відсилка до п’єси-абсурду Сем’юела Бекета – Ред). Вони не зроблять цього. А якщо ми не зробимо цього, то події війни в Україні будуть і далі розвиватися повільно та більшою ціною, на користь Росії. І це те, на що розраховує Путін", – заявив Болтон.

Як відомо, Трамп каже, що перед тим, як США застосують санкційний тиск щодо РФ, він очікує від країн Європи припинення закупівель російських енергоресурсів, тому що це "фінансування війни проти самих себе".

Проте в Угорщині поки не готові відмовитися від російських енергоносіїв. Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина підтримує зусилля президента США із досягнення миру усіма можливими способами, але не може змінити реалії нашого географічного розташування.

Вчора, після переговорів з президентом України, очільник Білого дому сказав, що поговорить з угорським прем’єром Угорщини Віктором Орбаном про купівлю російської нафти.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що американський президент переконає Орбана відмовитись від російського газу.

До речі, Болгарія каже, що припинить договір про транзит російського газу у 2026 році.

Тим часом у Кремлі побачили комерційний інтерес Дональда Трампа у можливих енергетичних санкціях.

У Німеччині побачили надію на посилення санкцій проти Росії після низки заяв президента США.

Реакція на слова Трампа про літаки РФ

А вчора ввечері, під час спілкування з журналістами після переговорів з Володимиром Зеленським, Дональд Трамп погодився з тим, що НАТО має збивати російські літаки-порушники.

Міністр закордонних справ та віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський привітав слова президента США Дональда Трампа про російські літаки, які порушують кордони НАТО.

"Приємно, що президент Трамп сьогодні висловив таку позицію – що суверенні країни повинні мати право захищати свій повітряний простір. Якби кубинські літаки залетіли у повітряний простір США – ми знаємо, що б сталося", – сказав Радослав Сікорський.

До цього, у своєму виступі в ООН, польський міністр застеріг Росію від подальших провокацій проти країн НАТО і попередив, щоб у Москві потім не скаржились на наслідки.

Президент Литви Гітанас Науседа сказав, що це повідомлення від лідера США є хорошим засобом стримування.

Радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що в разі необхідності його країна повинна збивати ворожі винищувачі, які порушують повітряний простір країни.

Проте президент Франції Емманюель Макрон не вважає, що НАТО має збивати російські літаки-порушники.

У контексті минулих провокацій РФ французький президент сказав, що "НАТО відреагувало пропорційно, зміцнивши свою оборону".

Нагадаємо, 19 вересня три російські МіГи порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

А сьогодні літак із міністеркою оборони Іспанії зазнав GPS-збою поблизу Калінінграда. Інцидент був пов'язаний зі спробами завадити роботі GPS літака A330, що експлуатується іспанськими військово-повітряними і космічними силами. Він прямував на литовську авіабазу Шяуляй.

Літак продовжував приймати сигнали від військового супутника, що запобігло будь-яким збоям.

"Це реальна загроза. Ми постраждали від цього втручання. У нас був військовий GPS, і ми, звичайно, дуже добре це розуміємо. Саме тому ми так віддані пошуку миру", – заявила Роблес.

На додачу, міністр оборони Німеччини повідомив про нову провокацію літака РФ. Коли і де саме стався інцидент, Борис Пісторіус не уточнив.

Зеленський в ООН і Молдова

Сьогодні президент України під час виступу на Генасамблеї ООН закликав Європу до більшої підтримки Молдови на тлі спроб Росії втягнути її у свою сферу впливу.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан каже, що Росія витрачає сотні мільйонів євро, щоб "захопити владу" за підсумками парламентських виборів, які можуть зірвати курс країни на зближення з ЄС.

До речі, Молдова відмовилася пускати росіян як спостерігачів на парламентські вибори 28 вересня.

Міністерство закордонних справ Росії у середу викликало посла Молдови Ліліана Дарія, якому висловили "рішучий протест" через "невмотивовану відмову" Кишинева.

Згідно з графіком, після виступу на Генеральній асамблеї ООН, в Володимира Зеленського заплановані зустріч, зокрема з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, генеральним секретарем Організації Американських Держав Альбертом Рамдіном, президентом Анголи Жуаном Лоренсом, а також із президентом Панами Хосе Муліно.

Пізніше український президент зустрінеться із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, а також – візьме участь у П’ятому саміті Міжнародної Кримської платформи.

Також Зеленський матиме зустріч із президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа, а пізніше – з королем Швеції Карлом XVI Густавом.

Переговори Рубіо і Лаврова

На полях Генасамблеї ООН зустріч також провели державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров.

Рубіо передав Лаврову заклик Дональда Трампа до мирного врегулювання в Україні.

Зазначається, що держсекретар "повторив заклик президента Трампа припинити вбивства та необхідність, аби Москва зробила істотні кроки для тривалого врегулювання війни між Росією та Україною".

Амністія поляків у ЗСУ

У Польщі готують амністію для громадян, які воюють у складі Збройних Сил України.

Крім того, у Польщі створюють центр впровадження українського бойового досвіду.

"Розвиток дронної промисловості в Україні вражає, і впровадження її в армії заслуговує на нашу повагу і використання. Тому ми створили в структурах НАТО підрозділ Центру аналізу, навчання та освіти НАТО – Україна, щоб впровадити цей досвід на рівні Альянсу", – сказав міністр.

До речі, Словаччина все ж доєднається до обговорення "стіни дронів" ЄС, а Угорщина – ні.

Інциденти у Європі

Міністерство оборони Фінляндії повідомило про кібератаку, а у Британії – перше затримання через кібератаку, що заблокувала 4 аеропорти Європи.

В Осло після вибуху гранати затримали трьох неповнолітніх. За версією слідства йдеться про з’ясування стосунків між бандитськими групами, які залучили для цього неповнолітніх.

Затримані хлопці (у тому числі тринадцятирічний) перебувають під наглядом ювенальних служб. Через їхній вік до них не застосовуються стандартні процедури для підозрюваних.

Інцидент стався вчора близько 9 години вечора біля стадіону Біслетт, фактично у центрі Осло.

Крім того, у Норвегії оштрафували іноземця, чий дрон змусив закритись аеропорт Осло.

А сьогодні у Франції учень скоїв напад з ножем на вчителя.

Вчителя музики поранив ножем в обличчя 14-річний учень під час уроку в середній школі на північному сході Франції. Правоохоронці заарештували його.

У Польщі затримали четвертого 19-річного молодика за підозрою у підготовці теракту.

Решта новин

Литва продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 2027 року.

У Німеччині розгорівся конфлікт між ультраправою "АдН" і католицькою церквою.