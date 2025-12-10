Трампа "спасают" от Гааги, пожарные роботы из Франции, победа Фирташа в Вене: новости дня

Лідери Німеччини, Франції і Британії поговорили з Трампом про Україну. На завтра заплановане засідання "коаліції рішучих". Зеленський каже, що "цей тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття".

Все важливе і цікаве за середу, 10 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Тиск Трампа на Європу

У президента США Дональда Трампа наполягають, що не тиснуть на Україну з метою швидко укласти "мирну угоду", повідомляє The Wall Street Journal.

Раніше джерела видання Axios повідомляли, що в той час як адміністрація Трампа тисне на президента України Володимира Зеленського, щоб він діяв швидко, європейці радять йому проявляти обережність і терпіння.

Ця динаміка викликає лють у деяких в Білому домі, які вважають європейців основною перешкодою для укладення угоди.

За даними американського телеканалу CNN, європейські посадовці побоюються, що президент США може взагалі відмовитись від зусиль з врегулювання війни Росії проти України, звинувативши у провалі Україну і Європу.

Сьогодні премʼєр-міністр Великої Британії, канцлер Німеччини і президент Франції провели телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка стосувалась шляхів досягнення миру в Україні.

"Четверо глав держав та урядів обговорили стан переговорів про перемир'я в Україні. Інтенсивна робота над планом миру має продовжитися в найближчі дні", – повідомив речник уряду Німеччини.

А на завтра заплановане засідання "коаліції рішучих" у форматі відеоконференції.

У середу британський премʼєр-міністр Кір Стармер під час години запитань до уряду в парламенті відкинув критику Трампом Європи, як групи держав, що "занепадають" і якими керують "слабкі" лідери.

"Я бачу сильну Європу, єдину довкола України і об'єднану довкола наших давніх цінностей свободи і демократії. Я завжди буду відстоювати ці цінності і ці свободи", – сказав Стармер.

А міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер в інтервʼю Politico високо оцінила роль Дональда Трампа у спробах покласти край війні в Україні.

Важливий тиждень

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові розмови та зустрічі з партнерами цього тижня, які можуть принести новини для завершення війни.

За його словами, фіналізується робота щодо "20 пунктів фундаментального документа", що може визначити параметри закінчення війни.

Зеленський зазначив, що найближчим часом документ планують передати Сполученим Штатам.

"Дуже продуктивно працюємо для гарантування майбутньої безпеки й недопущення повторення російської агресії. Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття", – прокоментував президент.

Представники України та США в середу провели переговори щодо відбудови та економічного відновлення України після завершення війни.

"Є багато напрацювань, які за правильного підходу можуть спрацювати в Україні. Ми вже підготували й український погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни. Саме загальна безпека визначатиме безпеку економічну і формуватиме захищеність бізнес-клімату", – сказав Зеленський.

А ще український президент повідомив, що провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Зеленський зазначив, що вони "координуються майже в щоденному режимі".

"Вдячний за таку серйозну увагу до безпекових питань і роботу для наближення миру. Кожен день зараз має значення, додає оновлень нашій спільній роботі зі Сполученими Штатами, Європою та друзями в Групі семи. Темп дуже швидкий, багато хороших ідей, і маємо зробити так, щоб мир був досягнутий дійсно надовго", – написав у своєму X президент України.

У Путіна задоволені заявами Трампа

У Путіна задоволені останніми заявами Трампа про Україну.

Речник кремлівського правителя Дмитрій Пєсков заявив, що останні заяви президента США були "дуже важливими" і загалом вони збігаються з баченням російської сторони.

"Багато в чому, щодо питання членства в НАТО, щодо питання територій, щодо питання того, як Україна втрачає території, це відповідає нашому розумінню", – зазначив він.

Нагадаємо, Трамп у контексті його спроб врегулювати війну між РФ та Україною висловив думку, що саме російська сторона перебуває у сильнішій переговорній позиції.

Деякі посадовці США і Європи заперечили заяву Трампа про перевагу РФ на полі бою. Хоча вони визнають, що ситуація для України є важкою.

Конгресмен-республіканець Томас Массі вніс законопроєкт про вихід США з НАТО, а сенатор-демократ Річард Блюменталь радить Трампу змінити посланців, бо Стів Віткофф і Джаред Кушнер, "здається, на боці Росії".

А сам американський президент повідомив про вже третє успішне проходження когнітивного тесту: "Мені сказали, що мало хто зміг успішно пройти цей тест, і, насправді, більшість людей показують дуже погані результати".

За словами Трампа, в газеті New York Times з'явилися неточні повідомлення, в яких зазначалося, що його публічний графік був більш обмеженим, ніж під час його першого терміну, і наводилися приклади, коли він під час зустрічей надовго заплющував очі.

Щодо фіндопомоги Україні

За словами президента Євроради Антоніу Кошти, Європейський Союз дуже близький до вирішення питання фінансування України в 2026 і 2027 роках за рахунок надання їй так званої "репараційної" позики із заморожених російських активів.

В ході спілкування із журналістами у Дубліні президент Європейської ради зазначив, якщо буде потрібно, переговори щодо росактивів триватимуть протягом декількох днів, доки лідери ЄС не дійдуть згоди.

Саміт лідерів ЄС запланований на 18-19 грудня.

Крім того, Financial Times пише, що ЄС поспішає ухвалити спеціальний закон про безстрокове блокування росактивів на 210 млрд євро, щоб не допустити вето з боку угорського прем'єра Віктора Орбана.

Для того щоб схема кредитування України запрацювала, активи повинні бути заморожені на невизначений термін, а не на шестимісячні періоди.

Водночас премʼєр-міністр Бельгії Барт Де Вевер сказав, що не виключає юридичних заходів, якщо Європейська комісія схвалить неприйнятний для його країни план з використання заморожених російських активів.

Допомога Україні

Чеський президент Петр Павел у середу сказав, що Чехія повинна продовжувати підтримувати Україну не тільки з ідеологічних, а й з практичних міркувань.

На його думку, підтримка України з боку Чехії важлива, "навіть якщо відкинути солідарність, захист принципів і цінностей, і подивитися на це лише з прагматичної точки зору".

"Безпекова підтримка України підвищує і нашу безпеку в майбутньому, а крім того, може бути досить важливою економічною можливістю", – сказав президент Чехії.

Україна отримала дві мобільні радіологічні лабораторії від США та Норвегії, а Франція подарувала Україні 40 роботів-пожежників, які залучались до гасіння Нотр-Даму.

ЄІБ надав понад 18 млн євро на енергоефективність шкіл та лікарень у трьох областях.

Санкції ЄС

Редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що постійні представники країн-членів ЄС у середу погодили введення нових санкцій проти Росії.

За його інформацією, ЄС застосує обмеження щодо 9 осіб та компаній, які сприяють російському "тіньовому флоту".

Крім того, до "чорного списку" буде внесено ще 43 судна "тіньового флоту" Росії.

Також посли погодилися застосувати санкції до 12 осіб і 2 організацій, які, як вважають, дестабілізують ЄС. Серед них – офіцери російської військової розвідки, члени клубу "Валдай" та громадяни США, Франції і Швейцарії, які працюють на Росію.

А ще посли держав-членів ЄС погодили розширення санкцій проти Білорусі у зв’язку з вторгненням повітряних куль до Литви.

Крім того, посли узгодили повну відмову від газу РФ до кінця 2027 року.

Ризики для Європи

Військова розвідка Данії (FE) заявила, що країна зіштовхується з більшою кількістю зовнішніх загроз, ніж за багато років, на тлі зростаючих геополітичних конфліктів. Крім того, розвідка Данії вперше назвала США "потенційною загрозою безпеці".

Німеччина готує плани з підготовки оборони повітряного простору, а у Литві кажуть, що США наразі не скорочують присутність військ у країні і купують у Франції САУ Caesar.

Парламент Естонії схвалив бюджет на 2026 рік з понад 5% ВВП на оборону, а Латвія у 2026-му інвестує 250 млн євро у розвиток ППО та безпілотників.

Польща і Німеччина посилюють співпрацю для протидії дронам.

Трампа "страхують" від Гааги

США хочуть, щоб Міжнародний кримінальний суд (МКС) вніс поправки до Римського статуту, аби гарантувати, що він не буде проводити розслідування проти Дональда Трампа і високопосадовців Білого дому.

Різне щодо України і українців

Австрійський суд остаточно відмовив в екстрадиції Фірташа до США, а у США звинуватили українку у підтримці кібератак на замовлення розвідки Росії.

На низці КПП з Румунією запрацювала нова цифрова система в’їзду в ЄС.

Британія назвала ім’я військового, що загинув в Україні внаслідок нещасного випадку.

Решта новин

На півночі Польщі знесли обеліск на честь "визволення" міста радянською армією.

Мерц висловив підтримку євроінтеграції Вірменії під час зустрічі з Пашиняном.