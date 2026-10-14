В Украине ограничили Starlink, 3 млрд от ЕС на дроны, Зеленский в Британии: новости дня

Після нічного обстрілу Зеленський вказав на неповагу Росії до Америки, рівня якої "ще не було".

У Києві зафіксували обмеження роботи Starlink для Сил оборони. Тривають контакти.

А в ЄС не бачать ознак припинення обміну розвідданими між Україною і США.

Ультраправа фаворитка президентських виборів у Франції попереджає, що послабить підтримку України після приходу до влади, а польський президент, за даними медіа, готує коаліцію з антиукраїнським Брауном перед виборами до Сенату.

Все важливе і цікаве за середу, 14 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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"Такої неповаги РФ до Америки ще не було"

У ніч проти 14 жовтня росіяни застосували 39 балістичних ракет і більше 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти української енергетики і критичної інфраструктури в Києві, в Київській області та в Харкові.

Президент України Володимир Зеленський вказав на неповагу Росії до Америки, рівня якої "ще не було".

"Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю – такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Росія не вважає заяви президента Америки сильними", – написав він у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи нічні російські удари по українських містах, заявив, що таким чином господар Кремля Владімір Путін відкинув запропоноване США "енергетичне перемир’я".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, нібито оголошене ним "енергетичне перемир’я" між Україною і РФ діє, а повідомлення про його порушення потребують перевірки.

Україні обмежили Starlink

Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX ввела для українських військових обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

Він допустив, що ця дія не є збігом і "пов’язана з поточною політичною ситуацією".

Президент України Володимир Зеленський назвав це великою помилкою.

"Це велика помилка, є багато людських втрат. Люди гинутимуть, якщо атаки продовжаться і Starlink не працюватиме. Моє повідомлення: це велика помилка – можливо це велика технічна помилка, – але ми просимо ввімкнути їх знову. Це буде чесно, справедливо", – заявив президент.

На тлі цих новин вранці міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський з іронією звернувся до керівника компанії SpaceX Ілона Маска.

"Гей, Ілоне Маску, велика людино, ти знову використовуєш свої продукти в політичних цілях? Як твої європейські клієнти, ми стежимо за тобою", – написав Сікорський у соцмережі Х.

Міністерство оборони України наразі контактує зі Сполученими Штатами, SpaceX і з партнерами в НАТО у зв'язку з обмеженням у роботі систем супутникового зв'язку Starlink для Сил оборони.

Зеленському "боляче, коли президент Трамп стає на інший бік – не наш".

До речі, глава МЗС Франції звинувачує Маска в "онлайн-переслідуванні" європейських лідерів.

Щодо обміну розвідданими

Раніше медіа повідомляли, нібито посланці президента США Дональда Трампа на переговорах з українською командою у п’ятницю, 9 жовтня, в Флориді погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NPR зазначив, що Сполучені Штати попередили українських генералів, що обмін розвідданими може зупинитись.

Сам Трамп 13 жовтня заперечив припинення надання американських розвідувальних даних Україні.

В ЄС не бачать ознак припинення обміну розвідданими між Україною і США.

У Німеччині не очікують припинення американської допомоги для України.

Диверсії проти Starlink в ЄС

Двох турків, затриманих у Німеччині за підозрою у підпалі у вересні станції Starlink у Волі-Кробовській у Мазовецькому воєводстві, заарештували.

Арешт застосовано на час проведення процедури екстрадиції до Польщі. Зараз підозрювані мають час на оскарження судового рішення.

Решта двох підозрюваних – жінка та чоловік, яких також затримали в Німеччині, – досі перебувають під вартою місцевої поліції. Неофіційно повідомлялося, що вони допомагали туркам у диверсійній операції.

За даними газети Rzeczpospolita, польська поліція спочатку помилково відпустила двох диверсантів на об’єкті Starlink.

Як описує видання, 24 вересня місцевий дільничний перевірив турків приблизно за 10 кілометрів від місця підпалу. Але, незважаючи на сумніви щодо документів, обом дозволили піти.

В Болгарії повідомляють про можливий підпал 11 із загалом 17 антен для зв’язку із супутниковою системою Starlink у районі Софії.

3 млрд від ЄС на дрони

Європейська комісія у середу виділила Україні 2,86 млрд євро на безпілотники, ракети та нагальні потреби на полі бою.

Ці кошти будуть спрямовані на придбання безпілотників, засобів протиповітряної оборони, ракет, радіолокаційних станцій, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів.

Також стало відомо, що Норвегія виділить Україні понад $78 млн додаткової економічної допомоги.

Зеленський у Британії

"ЄвроПравда" дізналася від джерела, що вперше від загострення відносин із Польщею президент України Володимир Зеленський полетів у відрядження з Жешува.

Вдень він прибув до Великої Британії.

На тлі візиту Британія повідомила, що пришвидшить постачання Україні ракет LMM проти реактивних дронів.

Український президент мав аудієнцію з британським королем Чарльзом III.

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем на початку зустрічі з президентом Зеленським запевнив українського лідера, що підтримка України з боку його країни "не зміниться".

Антиукраїнські сили в Європі

Фаворитка президентських виборів у Франції Марін Ле Пен обіцяє не підтримуватиме майбутнє фінансування України від ЄС.

Ультраправа кандидатка заявила, що в разі приходу до влади вона готова домогтися різкого скорочення бюджету ЄС і повноважень Брюсселя, а також знову наголосила, що Париж не підтримуватиме фінансування України.

За даними порталу Onet, оточення президента Польщі Кароля Навроцького веде переговори з людьми скандального політика Гжегожа Брауна щодо створення спільного виборчого списку правих сил до Сенату.

Тим часом у Німеччині керівний блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца набрав на один відсотковий пункт більше: його рейтинг зріс до 18,5% порівняно з 17,5%, зафіксованими в опитуванні минулого тижня. Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" втратила половину відсоткового пункту і залишається найсильнішою партією з результатом 30%.

Також стало відомо, що підтримка вступу України в ЄС у Німеччині впала до 41%.

А от близька до ультраправих італійська прем’єрка Джорджа Мелоні наголосила на необхідності продовжити підтримку України.

"Капітуляція – це не мир, це завоювання. Якби Україна завтра перестала захищатися, як багато хто сподівається чи пропонує, ми б не отримали миру. Ми б обговорювали окупацію європейської країни та повернення імперіалізму радянського зразка, який Європа знала протягом половини століття", – заявила глава уряду Італії.

Вона додала, що "не сумує" за тими роками, коли європейські країни потерпали від радянського панування.

"Мир, якого ми прагнемо і над побудовою якого працюємо, навіть ціною втрати консенсусу, – це справедливий мир", – заявила Мелоні.

А угоду США з Росією щодо постачання дизельного палива назвала дуже ризикованим рішенням.

Різне щодо України і українців

Українська експедиція виявила у Польщі останки жертв масового вбивства українців у 1944-му.

У Німеччині стартує суд над українцем у справі про підрив "Північних потоків".

Політика Трампа

Президент США Дональд Трамп анонсував велику розвідку нафти і газу на "нашій новій і чудовій Гренландії".

Медіа вражені некомпетентністю нової прессекретарки президента Сполучених Штатів. До речі, окружний суддя США Тімоті Дж. Келлі дозволив трьом ЗМІ залишити доступ до Білого дому на час судового процесу. Йдеться про CNN, MS NOW та Politico.

А ще стало відомо, що президент Дональд Трамп не запросив спостерігачів ОБСЄ на проміжні вибори, які пройдуть 3 листопада.

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