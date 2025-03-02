Саммит по безопасности, реакция на конфликт с Трампом, официальный язык США: новости выходных

Як реагують на сварку в Овальному кабінеті в США, Європі, у тому числі вороги і недруги України?

Що обговорюють у Лондоні?

Держсекретар США розпорядився прискорити відправку Ізраїлю зброї на $4 млрд, а глава Пентагону нібито погрожував Мексиці військовими діями у разі невиконання вимог Трампа.

Все важливе і цікаве за 1 та 2 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція у США на сварку в Білому домі

У п’ятницю, 28 лютого, у Білому сталася сварка за участі президентів України та США, а також американського віцепрезидента.

Докладно про неї – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Сварка найвищого рівня. Чому зірвана зустріч Зеленського й Трампа ще не стала катастрофою.

Суперечка сталася під час "коротких заяв для ЗМІ" в Овальному кабінеті перед переговорами. Через неї переговори між американською та українською делегаціями так і не відбулися, відповідно рамкову угоду про надра не підписали.

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц запевняє, що перепалка в Білому домі не була спланованою.

Дональд Трамп заявив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі не була успішною, а український лідер перегнув палицю.

"Я хочу негайного миру. Президент Путін захоче його укласти, і він хоче його укласти – він хоче покласти цьому край. Ви бачили, що я бачив сьогодні: це (Зеленський) людина, яка хоче змусити нас підписатися і продовжувати боротися. Ми цього не зробимо", – заявив Трамп після зустрічі у Білому домі.

За даними Axios, серед іншого, американського президента роздратувало, що Зеленський прибув не в костюмі.

Як повідомляє NBC News, у Дональда Трампа чекають, щоб президент України "виправив ситуацію" після сварки.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що український лідер має вибачитись після сварки, а сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Зеленський або мусить піти у відставку, "або прислати того, з ким можна вести бізнес, або він мусить змінитися".

"Я не знаю, чи ви будете задоволені моїми словами, але це рішення може ухвалити тільки український народ", – відреагував на заяву Ліндсі Грема Володимир Зеленський.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив в неділю, що президент України "повинен прийти в себе і повернутися за стіл переговорів з вдячністю, або хтось інший повинен привести країну до цього".

Майк Волц заявив про підтримку США зміни підходу керівництва в Україні після п'ятничної суперечки в Овальному кабінеті.

"Нам потрібен лідер, який зможе взаємодіяти з нами, врешті-решт взаємодіяти з росіянами і покласти край цій війні", – сказав Волц.

За даними The Washington Post, адміністрація Трампа розглядає припинення поточних поставок зброї Україні.

А от демократи масово атакували Трампа і Венса за публічне приниження Зеленського.

Наприклад, Адам Шифф, сенатор від Каліфорнії, сказав, що в Овальному кабінеті у п’ятницю зустрічаються герой і боягуз, і коли зустріч закінчиться, "герой повернеться додому в Україну".

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер після зустрічі заявив, що Трамп і Венс "виконують брудну роботу Путіна", додавши, що його партія "ніколи не припинить боротьбу за свободу і демократію".

Протестувальники зірвали відпочинок віцепрезидента США в горах після його сварки із Зеленським.

За результатами опитування CBS/YouGov, яке провели перед зустріччю української і американської делегацій в Овальному кабінеті, більше половини американців підтримують Україну у війні з Росією і за надання зброї.

Позиція Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що сварка у Білому домі не є доброю для жодної з двох сторін.

Він заявив, що так відреагував через повторювання американською стороною некоректних заяв щодо війни в Україні.

"Це не смішно і не казка. Це реальне життя… Ми були тут сьогодні в нашому діалозі, а потім вони знову починають повторювати ті ж самі речі... Це не найкращий шлях між партнерами, хорошими партнерами і друзями", – сказав Зеленський.

Слід зауважити, що американський президент, серед іншого, знову згадав про передачу Україні допомоги нібито на 350 мільярдів доларів від початку повномасштабної агресії Росії.

Крім того, під час суперечки Дональд Трамп звинуватив Зеленського у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною". Президент Франції Емманюель Макрон покритикував ці слова президента США зазначивши, що такі звинувачення були б доречні на адресу очільника Кремля Владіміра Путіна.

У відповідь на запитання, чи вважає Зеленський, що його стосунки із Трампом можна врятувати, він сказав: "Так, звичайно, тому що це відносини більше, ніж двох президентів".

В інтерв’ю Fox News після суперечок у Білому домі український президент визнав, що без допомоги Сполучених Штатів Україні буде складно стримувати Росію, але він заявив, що українці "не можуть втратити наші цінності та нашу свободу".

"Ми не тиснемо, ми просто запитуємо. Ми ділимось дуже чіткими меседжами з нашими партнерами, нашими друзями, з американцями. Якщо ви залишаєтесь з нами – дякуємо, але давайте створимо інфраструктуру гарантій безпеки", – сказав український президент.

Згодом в X (Twitter) Володимир Зеленський опублікував велику заяву, в якій підкреслив, що не може погоджуватися на небезпечні для України умови перемир’я з Росією.

Він попередив, що чергова домовленість про "припинення вогню" не закінчиться нічим добрим, оскільки за період після 2014 року Росія 25 разів порушувала їх.

"Ми готові підписати угоду про мінерали, і це буде першим кроком до гарантій безпеки. Але цього недостатньо, нам потрібно більше, ніж це. Перемир’я без гарантій небезпечне для України", – наголосив президент.

Зеленський продовжив, що Україна не може змінити свою позицію щодо Росії.

Він зазначив, що Європа готова робити свій внесок у підтримку України, але дуже важлива і роль США.

"Ми також потребуємо участі США у визначенні безпекових гарантій: якими вони будуть, у яких обсягах, коли. Коли гарантії буде визначено, ми можемо говорити з Росією, Європою і США про дипломатичні кроки", – пояснив Зеленський.

Реакція ворогів і недругів України

В Росії зловтішаються через зрив переговорів між українською і американською делегаціями.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв написав у Telegram, ображаючи Зеленського, що український президент "отримав міцний ляпас від господарів".

Речниця МЗС Росії Марія Захарова, заявила, що це "дива витримки", що "Трамп і Венс стрималися і не вмазали цьому покидьку".

Речник кремлівського диктатора Дмитрій Пєсков вважає, що підходи адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики "багато в чому" відповідають російським.

Тим часом, друг Путіна Маттіас Варніг, за даними Financial Times, лобіює у США перезапуск "Північного потоку-2".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан подякував Трампу за "хоробрий виступ за мир", а очільник грузинського уряду побажав американському президенту мужності в "нелегкій боротьбі" за мир.

В ультраправій проросійській партії "Альтернатива для Німеччина" кажуть, що США і РФ мають домовитись "без жебрака Зеленського".

Крім того, прем’єр Угорщини Віктор Орбан також пригрозив заблокувати спільну заяву лідерів ЄС на підтримку України за підсумками саміту 6 березня.

У листі Віктора Орбана до президента Євроради він заявив про "стратегічні розбіжності" у підходах щодо України, які "не можна вирішити правками чи комунікаціями".

"Переконаний, що ЄС, за прикладом США, має увійти у прямі переговори з Росією про припинення вогню і сталий мир в Україні. Цей підхід неможливо гармонізувати з тим, що відображений у проєкті комюніке", – заявив Орбан.

До того ж словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо вимагає, аби на саміті Європейського Союзу 6 березня було ухвалене рішення стосовно відновлення транзиту російського газу через Україну, інакше погрожує заблокувати висновки саміту.

Франсуа Олланд: Трамп більше не союзник

За лічені години після сварки у Білому домі, попри вечір п’ятниці, усі ключові європейські лідери поспішили виступити із заявами про безумовну підтримку України, окремо додаючи, що вони стоять на боці Зеленського, та/або із заявами про незгоду з риторикою Трампа на зустрічі у Вашингтоні.

Серед інших підтримку Україні висловив і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо: "Їхня боротьба за демократію, свободу і суверенітет – це боротьба, яка має значення для всіх нас. Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого і тривалого миру".

Колишній президент Франції Франсуа Олланд заявив, що уряд Сполучених Штатів на чолі з президентом Дональдом Трампом більше не є союзником Європи.

"(Трамп) більше не союзник, він спілкується з нашими супротивниками", – сказав Олланд, попередник нинішнього президента Емманюеля Макрона.

У Норвегії різко обвалилась довіра до безпекових гарантій НАТО.

Спікер Сейму Польщі Шимон Головня підтримав Зеленського після скандалу у Білому домі.

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер заявив, що довіряє президенту України Володимиру Зеленському і не вважає, що він зробив щось погане в останні дні.

Стармер поговорив з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським після того, як переговори між українською і американською делегаціями зірвались.

Після скандалу в Білому домі, у п'ятницю ввечері, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував майбутньому канцлеру Фрідріху Мерцу.

Як зазначило видання Spiegel, у розмові йшлося про подальшу німецьку допомогу Україні.

Ймовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом за першої ж нагоди.

У п’ятницю ввечері і Шольц, і Мерц заявили про підтримку України.

Звісно, заяв у цій ситуації замало, потрібні дії. Саме це обговорюють на терміновому саміті, який сьогодні проходить у Лондоні. На нього зібрались ключові європейські донори ЗСУ.

Безпековий саміт у Британії

У суботу, після візиту до Сполучених Штатів, українська делегація прибула до Британії, де Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Перед початком переговорів Кір Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та що Британія непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру для України.

А у неділю, 2 березня, у Лондоні стартував саміт європейських лідерів щодо підтримки України.

Окрім президента України на саміті беруть участь лідери Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.

За даними Sky News, країни Балтії незадоволені, що їх не запросили на саміт по Україні в Лондоні.

Прем'єр Британії Кір Стармер провів телефонні розмови з лідерами Естонії, Латвії та Литви і поінформував їх про стан справ, а також домовився залишатися в тісному контакті протягом наступних тижнів.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні перед лондонським самітом поговорила з президентом США Дональдом Трампом.

Сьогодні вдень, перед самітом, вона провела окремі зустрічі з Кіром Стармером і з Володимиром Зеленським.

Генсек НАТО Марк Рютте висловив позитивні очікування від саміту у Лондоні, який обговорює оборону Європи і підтримку України.

Коли саміт розпочався, британський прем’єр Стармер заявив, що європейські лідери повинні активізуватися в цей "момент, який буває раз на покоління".

"Ми зібралися тут сьогодні, тому що такий момент для безпеки Європи випадає раз на покоління, і ми всі повинні зробити крок вперед", – заявив він.

Як повідомляло агентство Reuters, Туреччина у Лондоні повторить пропозицію прийняти переговори України і Росії. Раніше Bloomberg писало, що Туреччина відкрита до відправлення військового контингенту в Україну.

Очікується, що Стармер на саміті закличе Зеленського поладнати з Трампом.

Премʼєр-міністр Великої Британії заявив, що за підсумками розмов напередодні він домовився разом із лідерами України та Франції підготувати план "припинення бойових дій", який потім презентують США.

Допомога Україні

Норвегія планує збільшити фінансову підтримку України, але не припинятиме поставки палива ВМС США через сварку в Білому домі.

Напередодні приватний норвезький постачальник палива Haltbakk Bunkers заявив, що припинить постачання кораблів ВМС США у відповідь на те, як повелися в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським.

Чехи закрили збір на гелікоптер Black Hawk для України, а Італія внесе у Фонд підтримки енергетики України 13 млн євро.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова передбачає, що співпраця між Україною і ЄС щодо корисних копалин на тлі подій довкола "угоди про надра" із США продовжиться без особливих змін.

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