Диверсия в Польше руками украинцев, переговоры с США в Стамбуле, 615 млн от Испании: новости дня

Зеленський відвідав Іспанію, а завтра проводитиме переговори у Туреччині.

Фінський президент нагадує Трампу, що настав час "батога" для Росії. У Конгресі кажуть, що американський президент "благословив" ухвалення вторинних санкцій щодо РФ. Президент США каже, що підпише закон за умови, що останнє рішення щодо схвалення обмежень залишать за ним.

У Польщі вважають, що Росія використала двох громадян України для диверсії на польській залізниці. Після цього російська пропаганда почала дезінформаційну кампанію в Польщі для посилення антиукраїнських настроїв. Запустили наративи із звинуваченням у диверсії України.

Все важливе і цікаве за вівторок, 18 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

615 млн від Іспанії

Сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав Іспанію, де зустрівся з королем країни, зустрівся з представниками оборонних компаній, а також зустрівся з рибалками, що передають Україні сітки для захисту від дронів.

Крім того, український президент провів переговори і з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

За словами Санчеса, Іспанія виділить ще 615 млн євро на військову допомогу Україні, а також запускає механізм для відбудови України на 200 млн євро.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес на тлі візиту Зеленського заявив, що допомога Україні з боку його країни цьогоріч сягне близько мільярда євро.

Переговори з США у Стамбулі

А завтра президент України Володимир Зеленський проводитиме переговори у Туреччині.

За його словами, Україна готує активізацію перемовин щодо російсько-української війни.

"У нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", – зазначив український президент.

Він повідомив, що проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо справедливого миру для України.

"Ми будемо говорити з ним про максимальні можливості – як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. Це, я думаю, буде достатньо предметна бесіда – може довга, може не дуже довга. Подивимось. У мене хороші відносини з президентом Туреччини", – сказав Зеленський.

Як пише Reuters, президент України в ході візиту до Туреччини 19 листопада зустрінеться зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

За даними Bloomberg, турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан може передати результати переговорів із Зеленським Москві.

Щодо санкцій США

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав США до ухвалення нових санкцій проти Росії, щоб підірвати російську промисловість і змусити господаря Кремля Владіміра Путіна до мирних перемовин: "Зараз ми перебуваємо в режимі батога".

Він заявив, що США правильно роблять, просуваючи законопроєкт щодо санкцій, враховуючи небажання Путіна погодитися на перемир'я.

"Єдині люди, до яких Путін прислухається, – це олігархи. У цьому сенсі, якщо олігархи в Росії дійдуть висновку, що економічно це занадто складно, то ситуація може почати змінюватися", – вважає фінський президент.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент Дональд Трамп "благословив" Конгрес на ухвалення давно застряглого законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

Сенатор нагадав, що у разі ухвалення закон дозволить президенту запроваджувати вторинні санкції і тарифи щодо країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту і газ, підтримуючи таким чином воєнну машину РФ.

Reuters повідомляє, що Трамп готовий підписати закон про запровадження додаткових санкцій проти Росії за умови, що він збереже за собою право ухвалювати остаточні рішення щодо будь-яких подібних заходів.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна у США закликав Захід відповісти на все більш агресивну гібридну війну Росії силою і єдністю.

Він заявив, що як і багато інших союзників НАТО, Естонія в останні роки відчула на собі, як "Росія посилює свою гібридну війну проти Заходу".

Диверсія у Польщі руками українців

Сьогодні під час виступу у Сеймі прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив нові деталі диверсій на залізниці.

Нагадаємо, вранці 17 листопада прем’єр Дональд Туск заявив, що служби вважають цілеспрямованою диверсією інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном, де було підірвано колію.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні. Також на цій ділянці колії стався ще один інцидент, який поки не визнали диверсією.

За словами Туска, польські слідчі вважають, що в районі станції Пулави зловмисники хотіли спричинити сходження потяга з рейок і зафільмувати це, а для підриву колії біля селища Міка використали вибухівку С-4, вибух стався під час проїзду потяга.

Прем’єр Польщі зазначив, що вибух стався під час проходження ділянкою вантажного потяга 15 листопада о 20:58. Вибух завдав незначної шкоди днищу вагона. Машиніст нічого не помітив і продовжив рух.

"Йдеться про безпрецедентну подію. Це можливо найсерйозніша ситуація у питанні безпеки Польської держави з часу початку повномасштабної війни в Україні. Перейдено певну межу", – підсумував прем’єр.

За даними польського мовника RMF24, вибух на колії у Польщі могли здійснити через мобільні телефони.

Очільник польського уряду повідомив, що слідство вважає відповідальними за акти диверсії на польській залізниці двох громадян України, що співпрацюють з російськими спецслужбами.

За словами Туска, обоє в’їхали до Польщі з Білорусі та після своїх дій виїхали туди ж через пункт пропуску у Тересполі – до того, як слідство встановило їхні особи.

Один з українців у травні (якого року – не уточнюють) вже був засуджений судом у Львові за диверсійну діяльність в Україні.

Другий "із Донбасу" і в минулому працював у прокуратурі – втім, невідомо, чи мається на увазі походження з регіону, чи проживання на окупованих територіях сходу України.

Польща вимагатиме їхньої екстрадиції.

Варшава підвищує рівень терористичної загрози для окремих залізничних колій.

Як РФ використовує диверсію у Польщі

Прем’єр-міністр Дональд Туск вважає, що однією з цілей Росії може бути підживлення антиукраїнських настроїв у Польщі.

Міністерство цифровізації Польщі повідомило, що російські фейки у мережі перекладають провину за диверсії на залізниці на Україну.

За словами речника Кремля Дмитрія Пєскова, факт того, що у справі фігурують двоє громадян України, "примітний".

"На місці поляків, на місці німців, французів я би, мабуть, замислився", – сказав представник Кремля.

Також Пєсков звинуватив Польщу в русофобії.

Загрози для Європи

Президент Фінляндії Александр Стубб, коментуючи диверсії на залізниці у Польщі, заявив, що подібні акти стають "новою нормою", а премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала, який іде у відставку, на тлі диверсій у Польщі, закликав до більшого інвестування в оборону.

У Нідерландах закликали населення бути готовими до кібератак і дезінформації.

Посол США при НАТО закликав Європу бути "агресивнішою" щодо Росії.

У Фінляндії біля кордону з РФ стартували навчання Northern Strike з польськими РСЗВ.

Фінляндія запозичить 1 млрд євро на оборонні закупівлі через спецпрограму ЄС, Литва пріоритезує розвиток ППО на тлі навали метеозондів з Білорусі та загрози дронів, Бельгія закупить у Латвії дрони-перехоплювачі після інцидентів з невідомими безпілотниками, а Естонія буде виробляти в Польщі антидронові ракети.

Британська MI5 попередила депутатів про ризик шпигунства з боку Китаю. Китай відкинув твердження у шпигунстві.

Корупційний скандал

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у вівторок провела зустріч із послами держав-членів Європейського Союзу щодо зусиль України в боротьбі з корупцією.

" послів держав-членів Європейського Союзу про нові кроки Уряду для очищення і підвищення ефективності антикорупційної політики в енергетичній сфері", – написала глава уряду.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, на тлі політичної та урядової кризи, не взяв участь у Форумі з розширення ЄС 18 листопада, організованому європейською комісаркою з питань розширення ЄС Мартою Кос.

Американський посол при НАТО Метью Вітакер вважає, що українська влада правильно відреагувала на корупційний скандал в енергетичному секторі.

"Врешті-решт, я думаю, що все буде добре, але нам потрібно, щоб вони (українці. – Ред.) рухалися в напрямку більшої схожості із Заходом і нетерпимості до корупції", – додав він.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, коментуючи нещодавній корупційний скандал в Україні, заявила, що такий стан справ в країні склався внаслідок багаторічного впливу РФ.

Тим часом лідер молдовських соціалістів, колишній президент країни Ігор Додон закликав до призупинення відносин з українською владою після корупційного скандалу в "Енергоатомі".

"Вважаю, що в ситуації, що склалася, необхідно дати оцінку фактам корупції в Україні, а до повного з'ясування обставин і завершення розслідування – припинити будь-які форми взаємодії з нинішнім керівництвом України", – написав у Facebook Додон.

Решта новин

Норвегія скерує додаткові $3 млн на розмінування України.

В уряді Німеччини розповіли, як біженцям з України скоротять виплати.

Білий дім прийме повʼязаних з РПЦ лобістів, щоб поговорити про "утиски церкви" в Україні.

Рекордна кількість людей у Німеччині не має постійного житла.

Польща анулювала дипломатичний паспорт ексміністра, який ховається в Угорщині, а також ініціювали зняття імунітету з лідера ультраправих.

Парламент Угорщини заборонив синтетичне мʼясо.