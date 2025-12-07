Мирные переговоры, Европа готовится к войне без США, Маск хочет ликвидации ЕС: новости выходных

Україна та США продовжують обговорювати кроки, які б призвели до завершення російського вторгнення в Україну. Завтра Зеленський планує зустрітися з європейськими лідерами у Лондоні. Очікується, що туди ж з Маями прибудуть Умєров і Гнатов, щоб докладніше розповісти про ще один раунд переговорів.

Тим часом Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, після якої Молдова попросила Румунію про термінову допомогу з електроенергією.

Росія розриває угоди про військову співпрацю з Францією та Португалією, а Орбан відправляє до РФ "велику бізнес-делегацію" і лякає угорців війною з росіянами, якщо його партія програє на виборах.

Ну а Сполучені Штати продовжують тиснути на Євросоюз.

Все важливе і цікаве за вихідні, 6 та 7 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Деталі мирних переговорів

У четвер та п’ятницю у Сполучених Штатах тривали українсько-американські переговори. З українського боку – секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, а з американського – спецпосланник президента США Стівен Віткофф, а також зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Як розповів Умєров, учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни.

Американська та українська сторони узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру.

Також обидві сторони підкреслили, що справжній прогрес у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру – "зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств".

Окремо вони розглянули "Програму майбутнього розвитку", яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи США та України та довгострокові проєкти відновлення.

А вчора ввечері президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову, яку він провів із представниками переговорних команд України та США.

За даними порталу Axios, в ході розмови йшлося про питання територій і гарантій безпеки для України.

"Основні складні питання стосуються територіальних проблем і гарантій безпеки. Ми прагнемо забезпечити, щоб узгоджені рішення були реалістичними, справедливими і стійкими", – заявила в суботу Axios посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина.

А, за словами спецпосланця президента США Кіта Келлога, який незабаром піде у відставку, угода про припинення війни в Україні "дуже близька" і тепер її укладення залежить від вирішення двох основних невирішених питань: майбутнього Донбасу та Запорізької атомної електростанції.

Очікується, що Умеров і Гнатов повернуться з Маямі до Європи і в понеділок у Лондоні проінформують Зеленського про пропозиції США.

Також у суботу український президент провів телефонну розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном, а також з генсеком НАТО Марком Рютте.

А завтра Володимир Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами в Лондоні.

Cин президента США Дональда Трампа припускає, що той може дистанціюватися від війни РФ та України.

"Думаю, він може це зробити. Але що є позитивною рисою у моєму батьку, і унікальною також – ви ніколи не знаєте, що він зробить. Він непередбачуваний", – сказав Дональд Трамп-молодший.

Bloomberg пише, що євролідери допускають і кращі, і гірші сценарії подальших дій Трампа у питанні війни в Україні.

Вони побоюються, що розчарований очільник Білого дому "умиє руки" і дистанціюється, якщо в осяжній перспективі не побачить "угоди".

Президент Чехії Петр Павел застерігає від будь-яких поступок на користь Росії в ході намагань врегулювати розв’язану Кремлем війну проти України.

"Якщо ми дозволимо Росії вийти з цього конфлікту переможницею, ми всі програємо", – підкреслив він.

Обстріли України

Поки Трамп заявляє про те, що Путін нібито хоче завершити війну, у ніч проти суботи російські війська завдали масштабного ракетного та дронового удару по декількох українських містах.

Польща у цьому звʼязку піднімала винищувачі. У Люблінському воєводстві Польщі на тлі російських ударів по Україні помилково увімкнули сирени тривоги.

Президент Франції Емманюель Макрон у суботу "рішуче засудив масові удари, які були завдані Україні минулої ночі, зокрема по її енергетичній та залізничній інфраструктурі". На його думку, Росія "замикається на шляху ескалації конфлікту і не прагне миру".

"Ми повинні продовжувати тиснути на Росію, щоб змусити її обрати мир. У понеділок я поїду до Лондона, щоб зустрітися з президентом України, прем'єр-міністром Великої Британії та канцлером Німеччини, щоб оцінити ситуацію та перебіг переговорів у межах посередництва США", – додав він.

Макрон наголосив, що Україна може розраховувати на "незмінну підтримку" Франції, для чого і працює "коаліція охочих".

Молдова просить Румунію про термінову допомогу з електроенергією після атаки РФ.

Провокації РФ і розрив співпраці

Росія розриває угоди про військову співпрацю з Францією та Португалією.

Вони були визнані Росією такими, що не мають стратегічного значення в нинішніх умовах, через що були одночасно скасовані без оцінки можливих замін або альтернативних механізмів співпраці.

У Німеччині дрони стали частіше загрожувати цивільній авіації. Нагадаємо, у поліції Німеччині зʼявиться підрозділ для боротьби з дронами.

У Швеції кажуть, що "майже щотижня" зустрічають підводні човни РФ у Балтійському морі.

Президент Чехії Петр Павел не виключив, що в майбутньому Європа жорсткіше реагуватиме на провокації РФ і одного разу може піти на збиття російського дрона чи літака.

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відправляє до Росії "велику бізнес-делегацію".

А ще він лякає угорців війною з РФ, якщо його партія програє на виборах.

Маск хоче ліквідації ЄС

Заступник державного секретаря США Крістофер Ландау у суботу заявив, що європейські країни мають впорядкувати відносини з Вашингтоном.

За його словами, є країни, які в межах НАТО заявляють про трансатлантичну співпрацю, а в межах ЄС ті ж самі країни "переслідують всілякі цілі, які часто суперечать інтересам і безпеці США".

Серед прикладів він навів "цензуру, економічне самогубство/кліматичний фанатизм, відкриті кордони, зневагу до національного суверенітету/просування багатостороннього управління та оподаткування, підтримку комуністичної Куби тощо".

На думку Ландау, "ця невідповідність не може тривати далі".

"Або великі країни Європи є нашими партнерами у захисті західної цивілізації, яку ми успадкували від них, або ні", – сказав заступник держсекретаря США.

Він вважає, що "недемократична і нерепрезентативна бюрократія ЄС у Брюсселі проводить політику цивілізаційного самознищення".

Американський мільярдер Ілон Маск закликає "ліквідувати" ЄС, який оштрафував його X.

Регуляторні органи Євросоюзу у пʼятницю оштрафували Х на 120 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

"ЄС слід ліквідувати, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти інтереси своїх громадян", – написав Маск у своїй соцмережі.

Крім того, Маскова Х заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії після штрафу проти себе.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив полетіти на Марс американському мільярдеру Ілону Маску: "Лети на Марс. Там немає цензури на нацистські вітання".

Реакція Європи на Нацстратегію США

А у четвер було опубліковано нову Стратегію національної безпеки США – ключовий документ, що визначає пріоритети зовнішньої політики та безпеки Сполучених Штатів.

У Кремлі з оптимізмом прокоментували нову стратегію з нацбезпеки Сполучених Штатів.

Документ містить критику Європейського Союзу, зокрема за "цензурування свободи слова та придушення політичної опозиції".

У Європейській комісії заявили, що цінують трансатлантичні відносини, але виступають за провідну роль ЄС в ухваленні рішень щодо себе.

"Рішення, що стосуються Європейського Союзу, ухвалюються Європейським Союзом для Європейського Союзу, включно з рішеннями, що стосуються нашої регуляторної автономії, захисту свободи слова та міжнародного порядку, заснованого на правилах", – повідомив речник ЄС.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що Європа є союзником, а не ворогом США, закликавши останніх дотримуватись цього принципу.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде критично прокоментував зауваження, які оновлена Стратегія національної безпеки США висловлює щодо Європи.

"Найбільш дивним для європейців є те, що вони (США. – Ред.) вважають, що Європа знаходиться на межі культурного знищення. Вони критично ставляться до імміграції та до того, що крайнім правим не дають захопити владу", – сказав він.

Ейде звернув увагу, що в американській Стратегії нацбезпеки щодо Європи пропонується активна підтримка сил, які допоможуть "виправити нинішній курс".

До речі, у шведському Салемі відбувся перший за 15 років марш ультраправих.

У ЄС заявляють про потребу мати план війни без США, "якщо стаття 5 не спрацює".

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Європі варто у своєму плануванні враховувати сценарій, якщо ст. 5 НАТО "не спрацює" тоді, коли виникне потреба її застосувати.

Він сказав, що також хотів би почати у ЄС розмову про "інституційну оборонну готовність", у тому числі про можливий перегляд пункту у Договорах ЄС про взаємний захист – який лишається "в тіні" через ст. 5 Північноатлантичного договору.

Рекордний антирейтинг Мерца

У Німеччині фіксують сплеск образ і наклепів щодо політиків, а уряд канцлера Фрідріха Мерца демонструє рекордний антирейтинг.

Лауреатка Нобелівської премії Матвійчук закликала Німеччину передати Україні Taurus.

Різне щодо України і українців

У США зростає підтримка української перемоги у війні проти Росії, свідчить опитування Інституту Рейгана.

МЗС Естонії привітало Україну з днем Збройних Сил.

За даними Zona de Securitate, Україна заморозила активи головного олігарха Придністров'я за допомогу ВПК Росії.

У Чехії викрили масштабну шахрайську схему з виплатами на українок.

Президент Словаччини проти фінансування зброї для України, бо це "лише продовжує конфлікт".