"Новая версия" НАТО, обыски в Еврокомиссии, рецепт победы от Орбана: новости дня

У центрі уваги четверга – засідання НАТО в Брюсселі, у тому числі щодо допомоги Україні, а також реакція в Європі на дискваліфікацію українського скелетоніста.

Міжнародний комітет Аушвіцу закликає до заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", а у Швейцарії винесуть на референдум пропозицію обмежити чисельність населення.

Все важливе і цікаве за четвер, 12 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

"Нова версія" НАТО

Сьогодні – день НАТО у Брюсселі, де працюють кореспонденти "Європейської правди".

Вранці міністри країн-членів Альянсу зібралися на закрите засідання Північноатлантичної ради.

На ньому заступник міністра оборони Сполучених Штатів Елбрідж Колбі пояснив колегам у НАТО, що необхідно винайти нову версію функціонування Альянсу, яку він називає "НАТО 3.0".

Текст його промови є у розпорядженні "Європейської правди".

"Цей "НАТО 3.0" вимагає набагато більших зусиль від наших союзників, вимагає від них активізуватись і взяти на себе основну відповідальність за конвенційну оборону Європи", – пояснив він, підкресливши, що фокусуватися при цьому необхідно не лише на військовій силі, а й поєднувати її з дипломатичною діяльністю.

Заступник міністра оборони Сполучених Штатів наголосив, що часи змінилися: "Треба пристосовуватися до них. І це не означає відмови від НАТО".

Також Колбі він запевнив, що США продовжать надавати європейським державам-членам НАТО розширений ядерний потенціал стримування.

Наприкінці січня стало відомо, що глава Пентагону Піт Гегсет пропустить зустріч міністрів НАТО.

Перехоплювачі для Patriot

Потім відбулася неформальна зустріч Ради Україна-НАТО за участю міністра оборони України Михайла Федорова.

За словами генсека НАТО Марка Рютте, на Раді Україна-НАТО лунали "важливі обіцянки продовження підтримки" України.

"Незабаром ми зустрінемося в Контактній групі з питань оборони України, де я очікую подальших оголошень про допомогу", – заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

У другій половині дня пройшла двогодинна зустріч Контактної групи з питань оборони України (форматі "Рамштайн"). Федоров вперше взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО і "Рамштайні".

Міністр оборони України Михайло Федоров закликав держави-учасниці формату "Рамштайн" якнайшвидше передати Україні ракети PAC-3 для систем Patriot.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після засідання Контактної групи з питань оборони України повідомив, що за лічені дні Україна отримає 35 ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot.

Закупівля зброї з США

Федоров також закликав партнерів до посилення співпраці через програму PURL, "оскільки вона справді добре працює, і ми отримуємо критично важливі компоненти".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не має сумніву у тому, що фінансування американської зброї для ЗСУ за програмою PURL буде покрите, як і планувалося.

Рютте наголосив, що амбітні обсяги фінансування, про які заявляє Україна, – понад $15 млрд – цілком реально забезпечити.

Нідерландське Міністерство оборони повідомило, що їхня країна, разом з Великою Британією, Норвегією та Швецією внесли 500 млн доларів на закупівлю американської зброї для України у рамках ініціативи PURL.

Зазначається, що внесок Нідерландів у цей пакет озброєння становить близько 90 млн євро. На ці кошти планують терміново закупити найнеобхідніше обладнання для України – ракети до систем Patriot, артилерійські снаряди, боєприпаси для винищувачів F-16 та запасні частини, йдеться у повідомленні.

До речі, вранці міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс анонсував передачу Україні симуляторів літаків F-16 для навчання пілотів: "Я не ділюся додатковими оперативними деталями, тому що ми не хочемо інформувати Росію".

Тим часом чеська ініціатива з боєприпасів, яка забезпечує Україну артилерійськими боєприпасами, просувається успішно і має дуже амбітні плани на цей рік, але все залежатиме від донорів.

Військової допомоги на $35 млрд

Міноборони Великої Британії сьогодні анонсувало надання Україні додаткових 1000 легких багатоцільових ракет Martlet (Lightweight Multirole Missiles) як підсилення української ППО.

Ракети виробляють у Белфасті та можуть застосовувати з різних платформ та ПЗРК.

"Вони будуть вкрай важливими для захисту української інфраструктури й міст від дедалі потужніших ракетно-дронових ударів РФ", – зазначили у повідомленні Міноборони.

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України союзники пообіцяли Україні $35 млрд військової допомоги.

До речі, німецька компанія передала Україні безпілотну наземну систему.

Рецепт перемоги від Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан озвучив журналістам свій "рецепт" перемоги Європи: перестати надсилати кошти Україні.

У Суді ЄС вважають помилковим рішення Брюсселя розморозити Угорщині 10 млрд євро.

Крім того, Угорщина, за даними міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, готується вкотре поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба", та запропонував Будапешту звернутися до своїх "друзів" у Москві.

Сибіга запропонував угорській стороні показати РФ фотографії, на яких зображені наслідки російського удару по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба" 27 січня, які зупинили транзит нафти.

До речі, у новій коаліційній угоді Нідерландів було запропоновано скоротити фінансування ЄС та обмежити права голосу для держав-членів, які вважаються євроскептичними, – зокрема, Словаччини та Угорщини.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив своїх "голландських політичних друзів" у втручанні у суверенні справи Словаччини.

"Ви можете продовжувати курити марихуану і визнавати 70 гендерів. Це ваша справа. Але погрожувати іншій країні покаранням за її суверенітет і легітимність – це перехід червоної лінії", – сказав Фіцо.

Оборона Європи

Підводний кабель між Польщею та Швецією тимчасово не працює, а у Туреччині вкотре виявили російський безпілотник.

За даними ЗМІ, Німеччині не вистачає добровольців для укомплектування бригади в Литві.

Литва успішно протестувала систему радіолокаційного розпізнавання кораблів, а парламент Італії схвалив 8,8 млрд євро на програму винищувачів.

Естонія закупить у Франції ще 12 САУ CAESAR.

Різне щодо України

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус вважає реалістичною домовленість про дату вступу України до ЄС, на якій наполягає президент України Володимир Зеленський.

"Конкретна дата завжди можлива", – заявив він.

Раніше канцлер Німеччини заявляв, що вступ України до ЄС 1 січня 2027 року – неможливий, однак він не заперечував і не підтверджував можливості узгодження іншої дати.

Білий дім повідомив, що дружина президента США Меланія Трамп допомогла дітям з України і Росії повернутися до сімей.

Європейський суд з прав людини відхилив скарги проти України щодо збитого над Донбасом рейсу MH17.

Київ отримав від ЄС ще 323 генератори.

Реакція на дискваліфікацію Гераскевича

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича за використання "шолому пам’яті".

Вона наголосила, що захоплюється жестом Владислава Гераскевича.

"Він тренувався в шоломі, на якому були зображені обличчя українських спортсменів і друзів, убитих Росією. Він хотів нагадати світові, що війна триває і що вона має імена та обличчя", – написала посол ЄС в Україні у Facebook.

Матернова звернула увагу, що українського скелетоніста виключив "той самий Олімпійський комітет, який дозволив 20 російським і білоруським спортсменам змагатися під нейтральним прапором".

"Я зла і розчарована", – зазначає посол.

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно висловила солідарність з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем.

"Історія пам'ятатиме тих, кому бракувало мужності стояти поруч з тими, хто чинить опір, ховаючись за так званим нейтралітетом і стаючи співучасниками агресії. Повна солідарність з цим великим спортсменом, який пройшов найважливіше випробування з усіх: свободу та мужність", – написала Пічерно.

Підтримку українському спортсмену після рішення МОК висловив також міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

А міністерка освіти і науки Латвії Даче Мельбарде надіслала офіційного листа до МОК, у якому закликала скасувати рішення про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича через "шолом пам’яті".

Литва також розкритикувала МОК через дискваліфікацію українського скелетоніста.

Щодо Ради миру Трампа

Італія підтвердила, що не приєднуватиметься до Ради миру президента США Дональда Трампа. Президент Румунії, за даними ЗМІ, схиляється до того, щоб не їхати на засідання Ради миру.

Росія не відправлятиме делегацію на засідання Ради миру Трампа.

Решта новин

Поліція провела обшуки в будівлі Єврокомісії, а в Італії провели обшуки в представництві американської компанії Amazon у рамках розслідування щодо ухилення від сплати податків.

У Косові затвердили уряд після понад року політичної кризи.

У Швейцарії винесуть на референдум пропозицію обмежити чисельність населення.

Міжнародний комітет Аушвіцу закликає до заборони ультраправої партії "АдН".