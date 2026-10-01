Финпомощь от ЕС, "премия мира" для НАТО, свободная торговля с Турцией: новости дня

Путін підтвердив погрози в бік НАТО. Єврокомісар з оборони Кубілюс також попередив, що удар РФ по збройовому заводу в ЄC був би приводом для військової реакції НАТО.

Туреччина та ООН організують переговори щодо перемир’я між РФ та Україною у Чорному морі.

Трамп знову заявив, що російсько-українська війна є найбільшою проблемою для дизелю, і тисне на Францію та Британію через запаси дизпалива.

Все важливе і цікаве за четвер, 1 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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ЄС допоможе звести бюджет

Європейська комісія та Україна заявили, що визначили засоби для покриття бюджетних та оборонних потреб України у 2026 році, а також кроки, необхідні для своєчасного надання відповідного фінансування.

"Ми також розпочнемо роботу над визначенням додаткових бюджетних та оборонних потреб", – наголошується в заяві Єврокомісії та України від 1 жовтня 2026 року, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивні результати діалогу з Єврокомісією щодо покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках та зазначив, що вже встановлені формат і строки фінансування.

"Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг. Надалі в щомісячному режимі будемо координувати цю роботу, узгоджувати дії. Координація має бути постійною. Дякую тобі, Урсуло! Дякую всім нашим європейським партнерам. Готуємо й додаткові рішення на посилення України, нашого захисту, нашого суспільства", – заявив Зеленський.

До речі, Польща отримала майже 8 млрд євро від ЄС для відновлення економіки.

У продовження теми підтримки України зазначимо, що Швеція передала енергетичне обладнання для трьох областей України, а Фінляндія планує надати позику в 50 млн євро на відбудову України.

Переговори щодо миру у Чорному морі

Агентство Bloomberg повідомило, що Туреччина та Організація Об’єднаних Націй організують нові переговори між Росією та Україною щодо перемир’я у Чорному морі, намагаючись об’єднати розрізнені зусилля з метою захисту поставок зерна на тлі стрімкого зростання світових цін на продовольство.

Також додамо, що з 1 жовтня Україна та Туреччина переходять до нового режиму торгівлі – набрала чинності Угода про вільну торгівлю між двома країнами.

Путін продовжує лякати

Правитель РФ Владімір Путін підтвердив погрози, які раніше надходили країнам НАТО через посольства Росії: у разі прямого нападу на Калінінград або інший регіон РФ мова йтиме про застосування всього арсеналу російського озброєння.

Він підкреслив, що в листі МЗС РФ щодо Калінінграда йдеться не про застосування ядерної зброї у відповідь, а про можливе застосування всіх "сил і засобів, що є в розпорядженні нашої країни, а яким воно буде, ми вже вирішимо".

А єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, своєю чергою, наголосив, що російський удар по європейському збройовому заводу має спричинити застосування статті 5 Договору НАТО про колективну оборону.

Ризики для Європи

У Молдові встановили, що ввечері 30 вересня на території країни вибухнув безпілотник із маркуванням "Герань-4". Міністерство закордонних справ Молдови викликало керівника посольства РФ через інциденти з дронами.

Польське RMF24 пише, що троє людей постраждали після відкриття посилки у військовій поліції Польщі 30 вересня. Проведена експертиза не виявила у посилці хімічних, біологічних чи радіологічних речовин.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна "готується до масштабних гібридних атак, у тому числі до особливо серйозних", і відповість на них "швидко та дуже чітко".

Німеччина створить свій перший полк безпілотників, а Польща з 1 жовтня змінює правила реагування протиповітряної оборони на повітряні цілі.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна переконаний, що європейські лідери повинні припинити називати російські атаки "гібридними".

На його думку, це "терористичні" та "диверсійні" атаки, які є частиною систематичних дій Росії проти Європи, що рівнозначні "своєрідній війні".

Бельгія розробила посібник для населення з планом дій в надзвичайних ситуаціях, а у Литві розпочалося будівництво заводу танків Leopard.

А от Чехія скорочує кількість військових, залучених до захисту східного флангу НАТО.

Як відомо, Міністерство оборони США продовжує готувати перегляд американської військової присутності у Європі, він має бути готовим до 6 листопада.

Британська Служба безпеки (MI5) звинуватила китайський інститут у шпигунстві за британськими дослідженнями ШІ.

Протидія Росії

Естонія заборонила транзит зерна з Росії та Білорусі через свою територію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав це рішення естонського уряду.

"Росія має відчути наслідки своєї агресії скрізь, де вона шукає доходи та маршрути для її підтримки. Що більше дверей Європа закриває перед російським бізнесом, то складніше Москві фінансувати свою війну", – наголосив глава МЗС.

Британія ввела нові санкції проти РФ, а у Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії.

РФ висилає угорських дипломатів

РФ висилає співробітників угорського посольства та консульств у відповідь на крок Будапешта.

Як зазначається, 1 жовтня до МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах Угорщини в Російській Федерації, якому висловили "рішучий протест у зв’язку з безпідставною та відверто недружньою вимогою" влади Угорщини, щоб низка російських дипломатичних співробітників покинула територію країни.

У відповідь на це Росія вирішила вислати групу співробітників посольства Угорщини в Москві, генеральних консульств Угорщини в Санкт-Петербурзі та Казані.

В Міністерстві закордонних справ Угорщини "взяли до відома" рішення Москви.

Премія миру для НАТО

НАТО отримає цьогорічну Вестфальську премію миру.

Як пише видання Tagesschau, рішення уже отримало хвилю критики через те, що премію миру присудили військовому альянсу. Втім, у журі конкурсу не згодні.

"Ми нагороджуємо НАТО, оскільки надійна безпека є необхідною передумовою миру", – сказав представник журі Райхард Цінканн.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив на захист рішення про присудження Вестфальської премії миру НАТО.

Він назвав НАТО наріжним каменем євроатлантичного мирного ладу вже протягом трьох поколінь.

"Він захищає нашу свободу, нашу безпеку, наше процвітання і служить справі миру в Європі", – зазначив німецький лідер.

Ультраправі Європи

Конференція міністрів внутрішніх справ федеральних земель Німеччини змінює правила голосування через побоювання щодо ймовірного призначення міністра від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у Саксонії-Ангальт, який би міг блокувати певні ініціативи.

Відтепер спільні рішення можна ухвалювати навіть попри опір окремих земель.

Тим часом ультраправі Німеччини починають все активніше залучати своїх людей.

Депутат ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Ганнес Гнаук запросив ультраправого екстреміста як гостя на закриті навчання Бундесверу.

Йдеться про активіста правоекстимістського "Ідентитарного руху" Янніса Георге.

Восени 2025 року Георге втратив свій пропуск до Бундестагу, який він отримав для роботи з депутатом від "АдН", через міркування безпеки.

Причиною стало ще не набране юридичної сили засудження за такі правопорушення, як підбурювання до ненависті та незаконне проникнення на чужу територію. Георге разом з іншими членами "Ідентитарного руху" заліз на дах відкритого басейну, запустив феєрверки та вигукував расистські гасла.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" користується підтримкою Росії.

За словами канцлера, "Російський уряд хоче вивести нас із рівноваги.

Президент Румунії вимагає від партій не залучати до формування уряду ультраправих.

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" посилює свої рейтинги, серед іншого, завдяки антимігрантському порядку денному.

Дописувач Project Syndicate Славомір Сераковський звертає увагу на лицемірство правих популістів. Ті, хто найбільше кричить про проблему мігрантів на Заході, самі або є нащадками іммігрантів, або у стосунках з іммігрантами.

Приклади і пояснення – в його колонці Тіні забутих предків. Як Вайдель, Трамп та інші борються з іноземцями попри власні історії.

До речі, у ЄС запровадять нові правила, які дозволять ефективніше видворяти нелегалів, а Британія та Франція не продовжили угоду про обмін мігрантами через Ла-Манш.

Трамп і дизель

Президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-українська війна є найбільшою проблемою для дизелю, а не ситуація на Близькому Сході.

До речі, Axios повідомляє, що держсекретар США Марко Рубіо наказав іранській делегації залишити Нью-Йорк після провалу переговорів.

За даними Reuters, адміністрація американського президента Дональда Трампа закликала Німеччину та Францію вивільнити частину надзвичайних запасів дизельного палива, щоб сприяти зниженню світових цін.

Politico пише, що Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Ірландія домовились спільно реагувати на тиск США щодо дизпалива

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