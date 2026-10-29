Польша передает МиГ-29, реакция в ЕС на удар по Днепру, Литва возобновляет призыв: новости дня

В Євросоюзі та Україні закликали посилити тиск на Росію після терористичного удару по залізничному вокзалу у Дніпрі.

За даними ЗМІ, у Трампа тиснуть на американські компанії, що б ті приймали російський дизель, а також можуть відкласти передачу перехоплювачів Україні до виборів у США.

Після проведення масштабної розвідки на східному фланзі НАТО глава німецької армії закликає прискорити темпи розбудови колективної оборони.

Все важливе і цікаве за четвер, 29 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція в ЄС на удар по Дніпру

29 жовтня росіяни вдарили реактивним безпілотником по платформі залізничного вокзалу в Дніпрі, біля якої перебував поїзд "Дніпро – Запоріжжя". Загинули 14 людей, ще щонайменше 10 дістали поранення.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи останній удар Росії по залізничному вокзалу у Дніпрі, закликав до посилення санкцій проти Москви.

Він нагадав, що Росія завдала терористичні удари по українцях вже після зняття санкцій із деяких російських олігархів та енергетики замість того, щоб піти на деескалацію.

"Саме тому Україна завжди говорить, що потрібні справедливі й рішучі дії Америки і Європи на російську ескалацію: санкції проти Москви та її воєнної машини не повинні слабшати, поки триває ця російська війна. Час нових, сильніших санкційних кроків ЄС, Америки та G7", – написав президент.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття українцям через удар РФ по вокзалу в Дніпрі.

"У цьому контексті ми маємо прагнути до значно більшого, ніж локальне припинення вогню, як було в Олешках. Неможливо терпіти, щоб Росія продовжувала відмовляти у всіх пропозиціях у цьому напрямку та продовжувала робити ставку на ескалацію й вражати цивільних", – написав президент Франції у соцмережі Х.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас засудила російську атаку на залізничний вокзал у Дніпрі та закликала сприяти притягненню винних до відповідальності, зокрема через Спецтрибунал щодо агресії РФ.

"Смертоносний напад Росії на залізничний вокзал у Дніпрі – це ще один жорстокий напад на українських цивільних громадян. Це наочно демонструє, що Москва не зацікавлена у мирі", – наголосила Каллас.

Глави МЗС Естонії і Латвії Маргус Тсахкна та Байба Браже також вважають, що удар Росії по залізничному вокзалу у Дніпрі демонструє неготовність Москви до миру.

Щодо Путіна і Росії

Прем’єр Норвегії попросив Financial Times виправити статтю про розмову з правителем Росії Владіміром Путіним, яку провели 27 жовтня також за участі президента Фінляндії.

Йонас Гар Стьоре вказав, що "лекція історії" була, але не з давніх часів, а з 2014 року.

За його словами, Путін попросив викласти свою версію поточної ситуації й у цьому контексті проаналізував ситуацію з 2014 року і до сьогодні.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр закликав Китай повпливати на РФ для припинення війни в Україні, а німецький канцлер Фрідріх Мерц звинувачує Північну Корею у загрозі свободі Європи через допомогу РФ у війні.

Тим часом, видання The Washington Sun повідомило, що представники адміністрації США непублічно заохочують американські компанії приймати російський дизель, який прямує до Сполучених Штатів в рамках "дизельної угоди", попри попередження про юридичні ризики для цих компаній.

Польща передає винищувачі МіГ-29

Польща готується передати Україні два винищувачі МіГ-29.

За даними Euronews, у НАТО побоюються, що президент Дональд Трамп відкладе передачу перехоплювачів Україні до виборів у США.

Стало відомо, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у вівторок, 17 листопада, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Британія придбала трансформатор за понад 400 тис. євро для Чернігівщини, а Азербайджан передав Україні енергообладнання на $1,5 млн.

Європа готується

З’явилося відео атаки на судно у берегів Болгарії, яку здійснили 28 жовтня. ЗМІ повідомляють, що на борту було чотири українці. Усіх членів екіпажу евакуювали.

Президент Литви Гітанас Науседа не виключає прикордонних вторгнень з боку Росії. Державна рада з питань оборони Литви, до складу якої входять керівники держави та системи національної оборони, у четвер ухвалила рішення про запровадження загального призову до збройних сил з 2032 року.

У Латвії прикордонникам дозволили використовувати зброю для захисту інфраструктури.

Після проведення масштабної розвідки на східному фланзі НАТО генеральний інспектор німецької армії Крістіан Фройдінг закликає прискорити темпи розбудови колективної оборони.

Бельгія долучилася до місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Брюссель відхилив запит країн Балтії щодо 500 млн євро на протидію дронам, нагадавши про програму SAFE. Євросоюз оголосив новий раунд SAFE на 21,3 млрд євро і просить направити його на оборону України.

Литва закупить багатоцільове рятувальне судно на суму 50 млн євро.

Реакція на диверсії і злочини

Телеканал CBS News повідомив, що з Пентагону звільнили військового планувальника, який "зливав" дані про Іран та Україну.

Двох німців заарештували за підпал антен Starlink біля Софії, Болгарія очікує на екстрадицію.

Литва підозрює двох іноземців у спробі підпалу компанії, яка зберігає обладнання Starlink.

У Мілані затримали чоловіка, який готував теракти у синагозі та мечеті.

"Москва замінувала ООН"

В МЗС України розкритикували призначення росіянина Глєба Десятнікова помічником генсека ООН з питань протимінної діяльності і поліції.

"Москва замінувала ООН", – прокоментував речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Як повідомило видання The Wall Street Journal, адміністрація президента США просуває кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Угорщини на посаду генерального секретаря ООН, розраховуючи на підтримку Китаю і Росії.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр не вважає свого попередника Віктора Орбана гідним кандидатом на посаду генсека ООН.

На його думку, призначення Орбана на чолі організації стане початком кінця ООН.

Катастрофа в Іспанії

Жертвами залізничної катастрофи в Іспанії стали вже 74 особи. Серед загиблих – колишня міністерка праці та соціального забезпечення Фатіми Баньєс.

В Іспанії машиністи поїздів влаштували страйк на тлі катастрофи в Толедо. Прем’єр-міністр країни Педро Санчез пообіцяв посилити заходи безпеки після залізничної катастрофи.

Іспанські машиністи оголосили два нові страйки.

Щодо протестів і страйків

В Албанії опозиція блокувала засідання парламенту димовими шашками на підтримку антивладних протестів. На тлі заворушень в країні запровадили штрафи на понад $6 тисяч.

Після протестів уряд Франції виділяє 1 млрд євро на ремонт університетів та збільшує стипендії.

Через страйк моряків у Греції очікуються перебої у роботі поромних перевезень.

Різне щодо України і українців

Верховна Рада закликала міжнародні інституції не визнавати вибори в РФ.

Німецька земля Гессен присвоїла президенту Володимиру Зеленському та українцям свою найвищу медаль.

Президент Польщі і антиукраїнська партія

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звинуватив президента Кароля Навроцького у симпатіях до проросійських антисемітів через можливе запрошення представника партії "Конфедерація Польської корони" на засідання Ради нацбезпеки.

Речник президента Польщі Рафал Лешкевич дав зрозуміти, що Кароль Навроцький не зважатиме на урядову опозицію присутності партії "Конфедерація Польської корони" на засіданні Ради національної безпеки.

Голова Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий повідомив, що надіслав Каролю Навроцькому листа, в якому запропонував не запрошувати представників "Конфедерації Польської корони" на засідання Ради Нацбезпеки.

Розмовам про запрошення "Конфедерації Польської корони" на засідання Ради нацбезпеки передували повідомлення, що оточення президента Польщі Кароля Навроцького веде переговори з людьми скандального політика Гжегожа Брауна щодо створення спільного виборчого списку правих сил до Сенату.

Тим часом у Румунії ультраправа партія лідирує в опитуванні громадської думки.

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