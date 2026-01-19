Помста Трампа за "Нобеля", 39 загиблих в Іспанії, Болгарія без президента: новини дня

Трамп каже, що без Нобелівської премії миру більше не відчуває обов'язку думати виключно про мир і що "настав час" прибрати загрозу Росії з Гренландії.

У Гренландії кажуть, що не піддаються тиску через анонсовані президентом США мита. У ЄС наголошують, що мають цілий арсенал інструментів для захисту своїх інтересів. Угорщина вважає, що Євросоюз має лишатись осторонь ситуації з Гренландією.

На форумі в Давосі тема данського острова, ймовірно, отримає більше уваги, ніж тема підтримки України.

Тим часом Трамп запросив Путіна і Лукашенка до своєї Ради миру щодо Гази. За даними Bloomberg, Макрон не прийме це запрошення.

Все важливе і цікаве за понеділок, 19 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Помста Трампа за "Нобеля"

Вчора лідери Норвегії та Фінляндії направили президенту США Дональду Трампу листа з пропозицією проведення телефонної розмови

У відповідь Трамп надіслав листа норвезькому прем’єру Йонасу Гару Стьоре, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

"Враховуючи, що ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 воєн ПЛЮС, я більше не відчуваю обов'язку думати виключно про мир", – йдеться у листі американського президента.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що отримав відповідь Трампа вчора в другій половині дня.

Він підкреслив, що позиція Норвегії щодо питання Гренландії є непохитною.

"Гренландія є частиною Королівства Данія, і Норвегія повністю підтримує Королівство Данія в цьому питанні. Ми також підтримуємо відповідальне посилення НАТО роботи з забезпечення безпеки та стабільності в Арктиці. Щодо Нобелівської премії миру, я неодноразово чітко пояснював Трампу добре відомий факт, що премію присуджує незалежний Нобелівський комітет, а не уряд Норвегії", – заявив прем'єр Норвегії.

"Настав час, і це буде зроблено!!!"

Президент США Дональд Трамп звинуватив Данію у нездатності прибрати загрозу РФ з Гренландії.

"На жаль, Данія не змогла нічого з цим вдіяти. Тепер настав час, і це буде зроблено!!!", – написав Трамп.

Данія відправить в Гренландію додаткові сили та головнокомандувача.

До речі, данська газета Berlingske дізналася, що Сполучені Штати торік намагалися отримати інформацію про данські військові об'єкти на острові.

Тим часом у Кремлі наче підбурюють американського президента Дональда Трампа коментарями про те, що той увійде в історію, якщо отримає Гренландію під контроль США.

Гренландія: "Не піддаємося тиску"

Тим часом у Гренландії посланця американського президента Джефа Лендрі виключили з гонок на собачих упряжках після тарифних погроз.

У вихідні Дональд Трамп заявив, що введе мита проти восьми європейських країн, включаючи Данію, які виступають проти його планів взяти під контроль Гренландію, що посилило трансатлантичну напруженість.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що останні коментарі президента США Дональда Трампа "не змінюють" консенсусу, який склався на підтримку права Гренландії на самовизначення свого майбутнього.

"Ми не піддаємося тиску. Ми твердо стоїмо на позиціях діалогу, поваги та міжнародного права", – зазначив він.

Крім того, Данія і Гренландія запропонували розгорнути на острові місію НАТО.

Європа наважиться на "торгову базуку"?

Міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон наголошує, що ЄС не має "схилятись" перед президентом США Дональдом Трампом на тлі його тарифних погроз через незгоду із позицією щодо Гренландії.

"Ми не можемо стояти з піднятою рукою і схилятися у відповідь на це, ми маємо протистояти. Я розумію, що існує занепокоєння щодо мит, але найбільшою проблемою тут, на мою думку, є не мита, а, очевидно, те, що Трамп збирається зробити щодо Гренландії", – наголосила вона.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що суверенітет Гренландії не продається на тлі численних заяв з боку адміністрації США про придбання острова.

"Ми не зацікавлені в конфлікті, але будемо відстоювати свою позицію. Європа має цілий арсенал інструментів для захисту своїх інтересів", – написала дипломатка у мережі X.

Натомість Угорщина вважає, що ЄС має лишатись осторонь ситуації з Гренландією.

Міністри фінансів Німеччини та Франції заявили, що європейські держави не піддадуться на шантаж президента США щодо запровадження тарифів через Гренландію.

Німецький міністр фінансів і віцеканцлер Ларс Клінгбайль заявив, що ЄС повинен підготувати так звану "торгову базуку", щоб бути готовим до відповідних дій.

За даними Spiegel, ЄС готує мита на 93 млрд євро на товари зі США через погрози Трампа.

Міністр фінансів США Скотт Бессент на полях Світового економічного форуму в Давосі заявив, що відповідь європейських країн на американські мита була б "нерозумною".

Про те, який ефект матимуть "гренландські" мита Трампа і як може відповісти Європа, читайте в статті Вероніки Мовчан з Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Війна за Гренландію, поки що торгова. Що стоїть за новими митами США проти країн Європи.

Позачерговий саміт Європейської ради, присвячений обговоренню стосунків Європейського Союзу та Сполучених Штатів, враховуючи наміри США щодо Гренландії, відбудеться у четвер, 22 січня у Брюсселі.

А міністр фінансів Франції скликає колег з "Групи семи" на засідання, на якому обговорять питання торгівлі та суверенітету. Його проведуть "у найближчі дні".

Давос: фокус уваги на Гренландію?

Сьогодні у швейцарському Давосі стартував Всесвітній економічний форум.

За даними Financial Times, європейці у Давосі готуються говорити з президентом США Дональдом Трампом про Гренландію замість України.

Як зазначено, лідери ЄС готувалися провести цей тиждень у Давосі, переконуючи Трампа дати гарантії безпеки післявоєнній Україні. Сьогодні вони прокинулися з питанням, чи можна взагалі довіряти його обіцянкам.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розраховує на зустріч з Трампом у Давосі у спробі послабити напругу через Гренландію.

Данські посадовці не поїдуть на форум у Давосі через кризу довкола Гренландії, а прем'єр Іспанії скасував поїздку на форум в Давос через аварію на залізниці (про це – далі).

Хоча президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв’ю NBC News порадив Європі зосередитися на війні між Росією та Україною, а не на Гренландії.

У ЄС кажуть, що криза навколо Гренландії не вплине на підготовку гарантій безпеки для України.

Начальники генштабів НАТО 22 січня в Брюсселі проведуть засідання Ради Україна-НАТО.

Reuters пише, що спеціальний посланець глави Кремля Кирил Дмитрієв їде в Давос для зустрічей з американцями.

Запрошення Путіна й Лукашенка

В Росії й Білорусі повідомили, що їхні правителі отримали запрошення увійти до складу Ради миру по сектору Газа, ініційованого президентом США Дональдом Трампом.

Фінляндія й Німеччина також отримали запрошення. Берлін ще розмірковує.

Bloomberg повідомляє, що президент Франції Емманюель Макрон не прийме запрошення президента США Дональда Трампа приєднатися до створюваної ним Ради миру.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп збирається вимагати по мільярду доларів від держав, які захочуть мати постійне місце у створюваній ним Раді миру, ідея якої виглядає як альтернатива Організації Об’єднаних Націй.

Щодо допомоги Україні

Європарламент 20 січня проголосує за прискорену процедуру надання Україні 90 млрд євро.

У Польщі зібрали вже майже 3 млн злотих на генератори для Києва. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував полякам.

Він також закликав небайдужих у всьому світі наслідувати приклад Польщі.

Залізнична катастрофа в Іспанії

Вчора ввечері кілька вагонів поїзда Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида з 300 пасажирами, зійшли з рейок і зіткнулися з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку з 184 пасажирами на борту в напрямку Уельви.

В масштабній аварії загинули щонайменше 39 осіб.

Глава залізничного оператора Іспанії Renfe повідомив, що це дивна аварія, і пояснив, що вона не могла бути викликана перевищенням швидкості, оскільки записи обох поїздів показують, що вони рухалися "зі швидкістю нижче встановленої для цієї ділянки".

Іспанія оголосила триденну жалобу через залізничну аварію в Адамусі, а ЄС запропонував допомогу.

Глава МЗС України Андрій Сибіга висловив співчуття Іспанії у зв'язку з залізничною катастрофою в провінції Кордова, де за останніми даними загинули 39 осіб

"Трагічна новина з Кордови, Іспанія, де смертельна залізнична аварія забрала багато життів. Ми поділяємо біль дружнього іспанського народу і висловлюємо співчуття рідним і близьким жертв. Бажаємо швидкого одужання постраждалим. Будьте сильними, дорогі іспанські друзі!", – написав Сибіга.

Решта новин

Президент Болгарії Румен Радев несподівано йде з посади.

Кандидат лівоцентристів виграв перший тур президентських виборів у Португалії.

Європарламент скорочує витрати на подкасти та заходи для відвідувачів в рамках заходів з економії коштів.

У Чехії сталась стрілянина в будівлі міськради: двоє загиблих, шестеро поранених.

ЗМІ повідомили про групу інформаторів в Латвії, які співпрацюють зі спецслужбами РФ.

ЗМІ: Україна зупинила замовлення німецьких дронів Helsing після проблем під час випробувань.