Трамп шантажує НАТО, ЄС карає вбивць Бучі, екокатастрофа у Молдові: новини дня

Трамп чекає допомоги, а колишній топдипломат ЄС розкритикував президентку Єврокомісії на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Польські футбольні фани освистали президента Польщі, а опонент Орбана назвав провокацією інцидент з прапором України на мітингу опозиції.

Все важливе і цікаве за понеділок, 16 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Трамп чекає допомоги

Президент США Дональд Трамп очікує допомоги від НАТО в Ормузькій протоці, а також від Китаю.

"Якщо не буде реакції або якщо реакція буде негативною, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО", – сказав Трамп.

За його словами, НАТО має надати військову підтримку, починаючи від тральщиків і закінчуючи силами, здатними знищити "злочинців" уздовж іранського узбережжя.

Трамп пригрозив відкласти зустріч на вищому рівні з китайським лідером Сі Цзіньпіном, якщо Пекін не допоможе з безпекою в Ормузькій протоці.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що запланована зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном не перебуває під загрозою скасування, але може бути відкладена, оскільки президент США продовжує зосереджувати свою увагу на конфлікті з Іраном.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив занепокоєння через те, що Трамп називав НАТО "вони", а не "ми".

"З моєї інформації випливає, що процедури в НАТО ще не запущені, але якщо США звернуться до НАТО щодо захисту Ормузької протоки, ми розглянемо це", – заявив Сікорський.

Крім того, американський президент висловив розчарування щодо Великої Британії після розмови з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером, що відбулася в неділю.

"Велику Британію можна вважати союзником номер один, найдавнішим партнером тощо, але коли я попросив їх прийти, вони не захотіли", – сказав Трамп.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер повідомив, що з групою партнерів обговорює план розблокування Ормузької протоки, але не в межах НАТО.

Американський президент визнав, що деякі країни не виявляють ентузіазму щодо надання допомоги у розблокуванні Ормузької протоки і повторив заклик зробити це.

"Дехто ставиться до цього з великим ентузіазмом, а дехто – ні. Серед них є країни, яким ми допомагали протягом багатьох-багатьох років. Ми захищали їх від жахливих зовнішніх загроз, але вони не виявили особливого ентузіазму. А рівень ентузіазму для мене має значення", – заявив Трамп під час заходу в Білому домі.

Відмова Європи?

У Німеччині відхилили заклик Трампа разом захищати Ормузьку протоку.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що це "не наша війна, ми її не починали".

Він також додав, що операція США та Ізраїлю проти Ірану почалася без яких-небудь консультацій із союзниками.

А німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль закликав Сполучені Штати та Ізраїль чіткіше визначити їхні цілі збройної операції проти Ірану.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що спричинена американо-ізраїльськими ударами війна проти Ірану може закінчитися лише політичним врегулюванням.

Іспанія та Польща відмовилися брати участь у місії в Ормузькій протоці.

Фінська міністерка закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом Фінляндії.

"Захист України у війні проти Росії є найважливішим завданням Європи і вимагає багато чого від усіх нас", – наголосила Валтонен.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС вивчає варіанти захисту Ормузької протоки, зокрема шляхом зміни мандата своїх військово-морських місій у регіоні.

Серед можливих варіантів Каллас зазначила, що вона обговорює з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, чи можуть ООН та ЄС спільно розробити план убезпечення судноплавства через протоку.

За її словами, ця місія могла б стати аналогом Чорноморської зернової ініціативи між Туреччиною, Росією, Україною та ООН, яка дозволяє безпечно експортувати український урожай попри війну.

Президент Франції Емманюель Макрон у неділю провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, у якій вимагав припинити атакувати регіон Близького Сходу та відновити свободу Судноплавства в Ормузькій протоці.

Президент Дональд Трамп оцінив готовність Франції допомогти в Ормузькій протоці на "8 з 10".

Боррель розкритикував Єврокомісію

Колишній головний дипломат ЄС Жозеп Боррель виступив із різкою критикою нинішнього керівництва Євросоюзу, зокрема своєї колишньої керівниці Урсули фон дер Ляєн.

Він вважає, що Брюссель не доклав достатніх зусиль для захисту міжнародного права після військових атак США на Іран.

"Ця війна є незаконною з погляду міжнародного права. Ми страждаємо від наслідків у вигляді цін на енергоносії, тоді як Трамп зловтішається, що це вигідно для США, оскільки вони є експортерами нафти", – заявив Боррель.

Щодо уваги до України

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила на важливості того, щоб "увага до Близького Сходу не відволікала від України".

Вона вважає небезпечним рішення США щодо ослаблення санкцій проти російської нафти.

За її словами, Європейський Союз замість поступатися максималістським вимогам Росії має посилити тиск на неї, щоб спонукати до справжніх перемовин про мир.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав життєво важливим надалі зосереджувалися на підтримці України.

"Не можна, щоб війна у Перській затоці дала переваги Путіну", – наголосив очільник британського уряду.

Він повідомив, що невдовзі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Згодом в уряді Великої Британії повідомили, що зустріч відбудеться у вівторок.

А у середу, за даними агенції EFE, Зеленський відвідає Іспанію.

Швеція внесла ще 56 мільйонів євро на підтримку енергетики України, а Литва виділила 10 млн євро у межах програми Ukraine Facility.

ЄС карає вбивць Бучі

ЄС запровадив санкції проти дев’яти росіян, які відповідальні за розстріли в Бучі, а також проти чотирьох осіб за підтримку російської пропаганди.

Євросоюз вдарив санкціями по Ірану та Китаю за кібератаки.

А ще Рада Європейського Союзу запровадила додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб з Ірану, відповідальних за порушення прав людини у країні.

За даними Politico, Угорщина закликала Європейський Союз призупинити ще й дію тарифів та додаткових мит на імпорт добрив з Росії та Білорусі на тлі ситуації на Близькому Сході.

Угорщина і Словаччина хочуть "Дружбу"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повторив, що Угорщина не розблокує 90 млрд для України, поки не запрацює нафтопровід "Дружба".

Він також пожалівся, що Україна відмовилася брати участь в консультації щодо цього нафтогону.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у відповідь наголосив, що "неможливо відмовитися від того, що не планувалося".

За його словами, це вже стало "типовим угорським почерком", коли Угорщина щось "фантазує", а потім звинувачує Україну.

"Можу лише нагадати в цьому контексті, що в суботу в "Нафтогазі" відбувся детальний брифінг для дипкорпусу, де серед представників 31 країни був і посол Угорщини. Повну інформацію щодо стану "Дружби" було вкотре доведено до всіх партнерів, зокрема й угорців", – додав речник МЗС.

Європейська комісія не бачить проблеми з безпекою постачання нафти для ЄС через припинення транзиту російської нафти в Європу нафтопроводом "Дружба" і нагадав про свої плани щодо повної заборони імпорту російських енергоносіїв.

"Нам варто почати з того, щоб нагадати один одному, чому виникла проблема з цим трубопроводом. Це тому, що Росія його знищила. Не забуваймо про це", – заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, відповідаючи на питання "ЄвроПравди".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в контексті проблем з нафтопроводом "Дружба" заявив, що Європейський Союз "не може ставити інтереси України" поверх інтересів його країни чи Угорщини.

Також Словаччина сповістила Україну про припинення аварійних поставок електроенергії.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина і Словаччина ініціювали обговорення нафтопроводу "Дружба" на Раді ЄС 16 березня.

Передвиборча Угорщина

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр назвав провокацією появу величезного українського прапора під час ходи у Будапешті 15 березня, організованої його партією.

"Керівна партія буквально організувала провокацію з фейковим (українським) прапором за допомогою молоді, яка тісно пов’язана з ними. Чи може ця підла влада опуститися ще нижче? Може", – написав Мадяр.

Акція з українським прапором тривала лише кілька хвилин, проте її масово висвітлили проурядові ЗМІ, натякаючи, що від маршу опозиціонерів не слід було чекати нічого іншого.

Головний суперник прем’єра Угорщини Петер Мадяр веде перемовини з провідними бізнесменами щодо потенційної участі в його уряді та вже визначив перших кандидатів.

Наприклад, міністром енергетики може стати Іштван Капітань, який був виконавчим віцепрезидентом в енергетичній компанії Shell, міністром фінансів – топменеджер банківської групи Erste Андраш Карман; сільського господарства – Саболч Бона, який очолює бізнес у тваринництві. На міністра охорони здоров’я планують хірурга-ортопеда Жолта Хегедуса.

12 квітня в Угорщині – парламентські вибори.

Щодо євроінтеграції

Уряд заявив про виконання Україною 84% завдань за Угодою про асоціацію з ЄС.

Німецький депутат Бундестагу від партії "Зелених" Антон Гофрайтер заявив, що "ідея Урсули фон дер Ляєн щодо вступу України до ЄС до 2027 року є нереалістичною".

В уряді України планують за 2 роки додати 1,5 ГВт для обміну електроенергією з Європою.

Щодо настроїв у Польщі

Глава польського уряду Дональд Туск заявив у неділю про існування реальної загрози виходу Польщі з Європейського Союзу.

Він зазначив, що Polexit сьогодні є "реальною загрозою", оскільки його прагнуть як партії "Конфедерація свободи і незалежності" та "Конфедерація корони польської", так і більшість членів партії "Право і справедливість".

"Навроцький є їхнім покровителем. Розвалити ЄС хочуть: Росія, американський рух MAGA та європейські праві сили на чолі з Орбаном", – написав Туск.

У неділю президент Польщі Кароль Навроцький прийшов на футбольний матч в місті Забже разом з лідером румунських ультраправих Джордже Сіміоном, з яким вони підтримують одне одного, та дивився матч зі спеціальної трибуни для почесних гостей.

Коли про присутність президента публічно оголосили, з деяких секцій стадіону відреагували свистом.

Сейм Польщі після наступних виборів може опинитись "у глухому куті".

Як повідомляє Onet, з поточними настроями польських виборців партія чинного прем’єра Дональда Туска здобула б перемогу на парламентських виборах, але недостатню для формування парламентської більшості; подібна проблема може чекати і їхнього головного конкурента "Право і справедливість".

Решта новин

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що атака РФ поставила під загрозу постачання води у Молдові, оголошено екологічну тривогу.

У невизнаному Придністров'ї кажуть про стабілізацію ситуації з газом.

Водіїв у Молдові закликали не купувати пальне без потреби на тлі близькосхідної кризи.

У парламенті Греції схвалили закупівлю ППО та модернізацію F-16 на 4 млрд євро.