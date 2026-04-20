Підсумок виборів у Болгарії, Мадяр вимагає "Дружбу", кінець перемирʼя США та Ірану: новини дня

Післязавтра посли ЄС спробують остаточно схвалити кредит на 90 млрд євро Україні, а майбутній прем’єр Угорщини закликав Зеленського запустити "Дружбу".

Тим часом Німеччина і Франція нібито думають про варіанти "символічного" членства України в ЄС.

У Болгарії партія проросійського політика перемогла на виборах, у Словенії прем’єр переходить в опозицію після виборів, а Румунію можливо охопить політична "турбулентність".

Франція та Польща підписали оборонні угоди, а Фінляндія залучає резервістів на тлі інцидентів із дронами.

Все важливе і цікаве за понеділок, 20 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Щодо 90 млрд євро Україні

Посли ЄС спробують остаточно схвалити 90 млрд для України 22 квітня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомила речниця Кіпрського головування в ЄС, яке формує порядки денні в Coreper.

"З огляду на останні події, головування включило поправку до регламенту про багаторічну фінансову рамку (MFF), останній елемент, необхідний для уможливлення виплати кредиту для України у розмірі 90 мільярдів євро, до порядку денного засідання Coreper II у середу, 22 квітня, як питання, яке не потребує обговорення", – повідомили "ЄвроПравді" у кіпрському головуванні.

Співрозмовник "Європейської правди" уточнив, що після схвалення на Coreper буде розпочато письмову процедуру для остаточного ухвалення внесення змін до багаторічного бюджету ЄС.

Це означає, що рішення може бути ухвалене протягом доби після цього.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час спілкування з пресою звернувся до українського президента із закликом "виконати свою обіцянку" та відновити роботу трубопроводу "Дружба". За його словами, це може статися найближчими днями.

А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв допомогу Угорщині у поверненні до звичного європейського життя.

Щодо вступу України до ЄС

Видання Financial Times пише, що Німеччина і Франція думають про варіанти "символічного" членства України в ЄС.

Вони пропонують надати Україні "символічні" пільги на етапі вступу до ЄС, які виключають доступ Києва до спільного бюджету блоку та право голосу до набуття повноцінного членства.

Ласло Бруст з Інституту демократії Центральноєвропейського університету наголошує, що політичний шлях України до вступу в ЄС стає все більш передбачуваним, але це не убезпечує шлях України до членства, а лише змінює виклики.

Перемога проросійського Радева

Партія "Прогресивна Болгарія" проросійського експрезидента Румена Радева здобула 44,59% голосів на парламентських виборах 19 квітня, що дозволяє політсилі забезпечити собі одноосібну більшість.

За різними підрахунками, партія претендує на 130-131 мандат в 240-місному парламенті.

Лідер партії "Прогресивна Болгарія" і колишній президент Румен Радев ще вранці висловив подяку всім болгарським громадянам, які підтримали його партію на дострокових парламентських виборах.

"Прогресивна Болгарія" перемагає беззаперечно. Це перемога надії над недовірою, свободи над страхом. Нарешті це перемога і моралі. Люди відкинули самовдоволення та зарозумілість старих партій. Не піддалися брехні та маніпуляціям. Дякую за довіру! Про все інше ми поговоримо після остаточних результатів", – написав у своєму Facebook проросійський експрезидент Болгарії Радев.

Реакція на перемогу Радева

Голова Європейської ради Антоніу Кошта привітав лідера партії "Прогресивна Болгарія" і колишнього президента Болгарії Румена Радева з переконливою перемогою на парламентських виборах 19 квітня.

Під час дзвінка Кошта заявив Радеву, що очікує на співпрацю з ним в рамках засідань Європейської ради "над спільним планом дій щодо процвітаючої, незалежної та безпечної Європи".

У Кремлі заявили, що наразі рано говорити про можливе потепління у відносинах з ЄС на тлі перемоги на болгарських виборах партії "Прогресивна Болгарія", яку очолює проросійський експрезидент Румен Радев.

"Поки що передчасно робити широкі висновки про те, що зміниться загальноєвропейський клімат. Ми бачимо, що з Брюсселя лунають заяви зовсім іншого характеру. Але нам, звичайно ж, імпонують слова пана Радева, який переміг на виборах, та деяких інших європейських політиків про готовність вирішувати проблеми шляхом прагматичного діалогу з РФ", – заявив речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков.

Колишній президент Молдови Ігор Додон також привітав експрезидента Болгарії Румена Радева із переконливою перемогою.

Він зазначив, що результат партії "Прогресивна Болгарія" – "свідчення широкої підтримки населенням визначених ним пріоритетів та курсу на зміцнення державності, соціальної справедливості, національних інтересів, відновлення діалогу з Росією, а також на більш прагматичний і виважений підхід Європейського Союзу до прийняття рішень".

"Ці пріоритети близькі й нам, соціалістам. Впевнений, що зміцнення позицій патріотичних сил сприятиме стабільності, розвитку та захисту інтересів громадян Болгарії", – написав проросійський Додон у себе у Facebook.

"Турбулентність" у Румунії

Керівна коаліція Румунії опинилась на межі розпаду через жорсткий підхід прем’єра Іліє Боложана до економії та погану координацію всередині чотиристоронньої коаліції.

Президент Румунії Нікушор Дан попередив про "турбулентність" через ймовірну відставку прем'єра.

"Ймовірно, нас чекає політична турбулентність… Я все ще сподіваюся, що ми зможемо знайти формулу для продовження прозахідного уряду Румунії, і що вона буде міцною", – сказав Дан.

Президент уточнив, що за необхідності він скликатиме партії для консультацій.

Ввечері стало відомо, що Соціал-демократична партія Румунії (PSD), найбільша в урядовій коаліції, проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єрові Іліє Боложану, який представляє Національну ліберальну партію.

Під будівлею уряду Румунії мітингували на підтримку прем'єра.

Тим часом чинний прем’єр Словенії Роберт Голоб після мінімальної перемоги на парламентських виборах оголосив, що переходить в опозицію.

Реакція на погрози Росії

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало для пояснень посла Росії у Берліні через погрози російських офіційних осіб.

В МЗС Чехії також розповіли про виклик 20 квітня російського посла після погроз Москви низці європейських країн стосовно спільних з Україною підприємств виробництва дронів.

"Усі форми допомоги, яку Чеська Республіка надає Україні, ґрунтуються на міжнародному праві", – заявили в МЗС Чехії.

Тим часом група Earthquake Faction, яка заявляє про свою відповідальність за пожежу у приміщенні збройової компанії у чеському Пардубіце, опублікувала нібито її викрадені документи через "невиконання ультиматуму".

Посол РФ відкинув протест Праги і заявив, що Чехія все більше втягнута у війну в Україні.

Латвійська Служба державної безпеки (СДБ) вважає, що погрози європейським виробникам дронів з боку РФ підтверджують готовність Кремля продовжувати шкідливу діяльність на території Латвії.

До речі, у Латвії обмежили доступ ще до десяти сайтів із пропагандою РФ.

А у шведській військовій розвідці заявили, що надприбутки від нафти не змогли відновити економіку РФ, яка й досі перебуває у скрутному становищі.

Польоти НАТО над Естонією

Фінляндія залучає резервістів на тлі інцидентів із "заблукалими" українськими дронами, а винищувачі НАТО проведуть тренувальні польоти над Естонією.

Для Естонії затримки американської зброї для Європи можливі зі снарядами для HIMARS, а Rheinmetall розпочав серійне виробництво морських безпілотників.

Макрон у Польщі

Президент Франції Емманюель Макрон сьогодні прибув з візитом до польського Гданська, де зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском в рамках міжурядового саміту між країнами.

Як повідомило AFP напередодні зустрічі, лідери мали обговорити зміцнення двосторонньої співпраці у таких сферах, як оборонна промисловість, ядерне стримування і військові супутники.

Макрон заявив, що дві країни підписали "важливі оборонні угоди".

"Наші міністри та наші команди підписали дуже важливі угоди в галузі оборони", – сказав він.

За його словами, вони стосуються рішень щодо безпеки Польщі та Франції, зокрема ракет класу "повітря-поверхня", а також ракет великої дальності.

У президента Польщі Кароля Навроцького звинуватили Туска у тому, що Макрон не мав зустрічі з польським президентом.

Кінець перемирʼя США та Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовження двотижневого перемир’я з Іраном є "вкрай малоймовірним", якщо угода не буде досягнута до його закінчення, і додав, що Ормузька протока залишатиметься заблокованою до укладення угоди.

За його словами, Сполучені Штати захопили іранське судно, яке намагалось прорвати блокаду в Оманській затоці.

Іран підтвердив, що відмовляється від другого раунду переговорів зі США.

Що з авіапальним у ЄС

У Єврокомісії запевнили, що в ЄС немає дефіциту авіаційного палива.

Водночас у Німеччині виступили за скасування коротких рейсів через потенційний брак авіапального.

Агентство Bloomberg повідомило, що більше використання авіапального військовими НАТО вплинуло і на комерційні поставки.

Крім того, інформагентство дізналося, що Нідерланди виділили понад 950 млн євро на підтримку економіки на тлі війни в Ірані.

Щуряча отрута в дитячому харчуванні

В Австрії відкликають партію дитячого харчування через виявлену щурячу отруту. Die Presse пише, що дитяче харчування зі щурячою отрутою в трьох країнах Європи підкинув зловмисник, який вимагав від HiPP Germany 2 мільйони євро до 2 квітня.

"HiPP є жертвою спроби шантажу", – заявила німецька компанія.

Решта новин

У Європарламенті закликають Норвегію більше допомагати Україні на тлі енергетичних прибутків.

У Британії затримали підозрюваних у спробі підпалу синагоги.

У Шотландії екоактивісти влаштували протест на курорті Трампа.

Мільярдер та власник платформи X Ілон Маск у понеділок, 20 квітня, не з’явився на допит французької прокуратури у справі, що стосується упередженості алгоритмів на його платформі.